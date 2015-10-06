Пожертвование для улучшения сайта Благовест и Светёлка
Уважаемые участники!
Мы начали сбор денег для
улучшения работы православного сайта Благовест и клуба знакомств для православных Светелка. Нашим сайтам более 15 лет и они заслужили доверие среди наших постоянных посетителей, а в Светелке за это время сыграли не одну сотню свадеб. Сайт полностью некоммерческий: мы всегда старались оградить наших пользователей от чрезмерного присутствия надоедливых рекламных банеров и платных подписок.
В наших планах сделать полную
модернизацию сайтов:
- переделать дизайн сайтов
Благовест и Светелка;
- сделать из клуба знакомств
Светелка современную и полноценную площадку для знакомств и общения;
- сделать мобильное
приложение знакомств.
Сумма добровольного пожертвования никак и ничем не ограничивается. По мере сбора средств будут публиковаться отчеты о собранных пожертвованиях.
Ваша помощь означает, что мы вместе можем сделать больше!
Отчет о первых поступлениях:
На 13 ноября 2015 года поступило 5 907 рублей. Большое вам спасибо за помощь! Сбор продолжается. Присылайте свои идеи и предложения по модернизации сайтов Светелка и Благовест на почту: blagocofe@yandex.ru
- 06.10.2015
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По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу blago@cofe.ru
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу blago@cofe.ru