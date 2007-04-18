Архиепископ Александр (Трапицын)

В недавно прославленном соборе самарских святых особое место занимает священномученик Александр (Трапицын), возглавлявший Самарскую кафедру в самое тяжелое время – с 1928 по 1933 годы – и принявший мученическую смерть в 1938 г. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Церкви он был причислен к лику святых и вошел в сонм самарских Новомучеников и Исповедников.



Владыка Александр был стойким исповедником Православной веры и священномучеником. Он также был выдающимся архипастырем своего времени, талантливым духовным писателем и высоконравственным человеком. Он соединил в своей жизни и служении два периода: синодальный и патриарший; монархический и коммунистический.

В житии Архиепископа Александра (Трапицына), к сожалению, имеется довольно много пробелов, до сих пор мало известны его духовные отношения с Царственными Мучениками Дома Романовых, в частности с Императором Николаем Александровичем и Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной, а также его архипастырские отношения со Святейшим Патриархом Тихоном. На эти страницы проливают исторический свет те неизвестные широкому кругу читателей документы, которые по крупицам собирает всю свою жизнь правнучка святителя-новомученика Нонна Андреевна Матвеева, любезно предоставившая их в мое распоряжение.

Примечателен тот факт, что Высочайший Указ о епископской хиротонии Владыки Александра, которая состоялась 12 декабря 1904 года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, подписал сам Император Николай II, а возглавил ее Митрополит Владимир (Богоявленский), один из первых новомучеников Российских, и тоже в свое время служивший на Самарской кафедре.

Епископ Муромский Александр, викарий Владимирской епархии начал архипастырское служение в нелегкое время. Шла тяжелая Русско-японская война, в обществе усиливались либеральные настроения, и не только в политике, но и в церковных кругах назревала первая демократическая революция. Молодой Архиерей хорошо это осознавал и старался отдавать все свои силы и способности на служение Церкви, Царю и Отечеству. Поэтому уже в 1905 году он был удостоен высокой церковной награды. В 10-м номере Владимирских епархиальных ведомостей сообщалось: «Высочайшим Указом, данным в 6-й день текущего мая на Имя Капитула Российских Императорских и Царских орденов, Всемилостивейше сопричислен к ордену Святого Владимира 3 степени Епископ Муромский Александр, Викарий Владимирской епархии». Впоследствии Владыка Александр был награжден еще одним орденом Святого Владимира и орденом Святой Анны.

В июне 1912 года Епископ Александр назначается на Вологодскую кафедру, до этого возглавляемую Епископом Никоном (Рождественским), известным духовным писателем и тоже будущим новомучеником. 23 ноября новый Вологодский Владыка был лично представлен в Царском Селе Императору Николаю II. Разговор шел о святынях северного края и нуждах одной из самых обширных епархий России. Император, известный своей щедростью в вопросах церковной благотворительности, распорядился выделить богатое пожертвование в Павлово-Обнорский монастырь в виде раки и надгробия к мощам Павла Обнорского. Общение с Государем навсегда укрепило Владыку Александра в монархических убеждениях, которые он сохранил до конца своей жизни.

Дважды к нему в Вологду приезжала Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, старшая сестра Императрицы, будущая преподобномученица.

Вологодская епархия была сравнительно богатой в то время, и Преосвященный Александр посылал средства в другие, нуждающиеся в помощи епархии. Известно, что к нему обращался с просьбой о вспоможении Митрополит Макарий (Невский), да и сама Царская Семья обращалась с различными просьбами к щедролюбивому Владыке. Особенно это проявлялось в годы Первой мировой войны.

30 декабря 1915 года Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, возглавлявшая общественный Комитет помощи семьям русских воинов, в присланной из Москвы телеграмме обращается в очередной раз к Владыке Александру с просьбой о содействии: «Ваше Преосвященство Епископ Александр! Не сомневаясь, что Православное Духовенство, руководимое своими Архипастырями, откликнется на призыв Комитета и окажет свою помощь при производстве сбора, я, тем не менее, считаю необходимым обратиться к Вам, Владыко, со смиренной просьбою оказать свое Архипастырское содействие по организации тарелочного сбора во вверенной Вам Епархии и тем помочь моему Комитету исполнить возложенную на него задачу призрения семей наших дорогих воинов, защищающих своею кровью Православную веру, Царя и Святую Русь, а также и положивших свой живот на поле брани».

В годы Первой мировой войны сам Владыка Александр организовал сбор пожертвований на военные нужды, помощь вдовам и сиротам, отряды братьев милосердия, действовавших на передовой, в чьи задачи входило погребение убитых, госпитализация раненых и исполнение последней воли умирающих. Поэтому в то время на имя Правящего Архиерея поступали и такие необычные прошения:



Его Преосвященству

Преосвященнейшему Александру,

Епископу Вологодскому и Тотемскому

от иеромонаха Антония

Семигородной Успенской пустыни Вологодской епархии

Покорнейшее прошение

Движимый чувством любви и преданности к Царю и Отечеству, в эту тяжелую годину испытания не могу спокойно относиться к тому положению, которое неминуемо создается на театре военных действий, и соболезную раненым нашим братьям, нуждающимся в помощи. Если бы не был лишним в числе братьев милосердия, я во всякое время готов бы был выбыть на театр военных действий для оказания возможной помощи. Поэтому прошу Ваше Преосвященство, если найдете возможным, благословите меня на войну, сообщив об этом непосредственно надлежащему начальству для соответствующих распоряжений.



Иеромонах Антоний.



На прошении стоит резолюция Владыки Александра от 30 октября 1914 г. «Исполнить».

Первая мировая война и последовавшая за ней февральская революция 1917 года потрясли все больше отступавшую от Бога Россию, а вместе с ней и Русскую Православную Церковь. С душевным смятением встретили архипастыри и пастыри весть об отречении Государя от Престола. В Святейший Синод в начале марта 1917 года посылались телеграммы из епархий с просьбой об инструкциях по поминовению новых властей за богослужениями. Такую телеграмму отправляет и Владыка Александр, до глубины души опечаленный вынужденным отречением от Престола Царя Николая: «Вследствие обращения ко мне военных властей с требованием смиреннейше прошу в виду пропечатания телеграфным агентством актов отречения от Престола дать указания относительно поминования (sic!) за богослужением. Александр, Епископ Вологодский».

В июле 1917 года Епископ Александр участвовал в работе двух Всероссийских съездов: ученого монашества (с 7 по 15 июля) и представителей от монастырей (с 16 по 23 июля), проходивших в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Первый съезд начался с молебна у раки Преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе, который совершил Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Московский и Коломенский, будущий святой Патриарх Тихон. Вместе с Епископом Алатырским Назарием ему сослужил и Владыка Александр. На этом съезде он был избран председателем первой секции «Об ученом монашестве на духовно-учебной и неучебной службе».

Епископ Вологодский и Тотемский Александр участвовал и в Поместном Соборе Русской Православной Церкви, проходившем в 1917-1918 годах в Москве под гул революционной канонады. Сразу после избрания Патриарха Вологодское епархиальное собрание во главе со своим Архиереем посылает ему телеграмму: «Вологодское епархиальное собрание с Преосвященным Председателем своим во главе, приступая к великому делу устроения церковного в области Вологодской, переносится мыслью и любящим сыновним сердцем к Святейшему Главе Церкви Православной, испрашивая Святительского благословения на предстоящие труды и принося молитвенное пожелание, да укрепит Пастыреначальник Христос святейшего отца нашего Тихона Патриарха на многотрудном подвиге пастырского служения его во славу Церкви Российской. Председатель Епископ Александр, товарищ председателя священник Богословский Константин».

Известно также письмо Святейшего Патриарха Тихона Преосвященному Александру по поводу сохранения церковных библиотек и архивов, датированное мартом 1919 года, в котором он писал: «…признаю необходимым осведомить Ваше Преосвященство о сообщенном делегации Высшего Церковного Управления Управлением Делами Совета Народных Комиссаров изложенном заключении VIII Отдела – в надежде, что Вы не преминете принять все с своей стороны меры к широкому оповещению вверенной Вам паствы о возможности сохранения, при ее желании, разрушаемых ныне церковных библиотек и архивов – в случае крайней необходимости находя для них помещение в притворах и даже самих храмах в приличествующих местах». Письмо Патриарха Тихона было очень актуальным, так как, например, в конце 1918 года был уничтожен архив Вологодской Духовной Семинарии расквартированными там красноармейцами.

Всю свою жизнь Владыка Александр (Трапицын) служил Небесному Царю и оставался верным Царю земному. Немощный телом, но не сломленный духом, 75-летний старец-архиерей, взойдя на Русскую Голгофу, на которой уже были замучены и Император Николай со своей семьей, и Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, и Патриарх Тихон, в январе 1938 года принимает славную смерть за Христа от самарских НКВДэшников. Пролив мученическую кровь, он воскрес для вечной жизни и просиял в сонме Российских святых вместе с Царственными Страстотерпцами Дома Романовых и Святым Патриархом Тихоном. И сейчас они вместе – не только у Престола Небесного Царя, но и на иконе Новомучеников и Исповедников Российских.



На снимках: Священномученик Александр (Трапицын) в начале епископского служения - на Владимирской кафедре; в последние годы жизни.

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