Рекламируется… порок?
Рекламный плакат фирмы "Руслан и Людмила", на котором изображен человек "неопределенного пола", был убран с улиц города после протеста Православной общественности.
Многие самарцы обратили внимание на рекламный плакат фирмы «Руслан и Людмила» на главной и самой оживленной трассе города - Московском шоссе в районе парка им. Гагарина. На нем была изображена не то женщина, не то какой-нибудь трансвестит возле... мужского писсуара! Любому нормальному человеку ясно, что к рекламе «сантехники и плитки», как было лукаво подписано на плакате, это изображение никакого отношения не имеет. Оно преследует только одну цель: шокировать и привлечь внимание.
Но какими средствами! Беззастенчивой пропагандой безнравственности и безстыдства. Фактически эта так называемая реклама призывает к содомии и публичному справлению нужды. Рекламным "игрищам" подвергается сам образ Божий в человеке. Извращение в этом случае пытается представить себя как нечто естественное, почти нормальное. На Западе подобная содомитская реклама в последние годы уже не редкость, ее процент в городской наружной рекламе неуклонно растет. Но это не означает, что мы должны перенимать у Запада все самое худшее. Целомудрие и уважение к личности, а вовсе не распущенность - черты нашего народа. Общественный комитет в защиту нравственности, возглавляемый протоиереем Виктором Ушатовым, направил 11 июня этого года в Самарское территориальное Управление МАП России письмо с просьбой принять меры и защитить жителей города от этого вопиющего проявления безнравственности. Еще до получения нами ответа этот эта рекламный плакат был убран. Мы связались по телефону с руководителем Самарского Управления МАП Петром Евгеньевичем Торкановским. Он сказал, что антимонопольный комитет сам, без "подсказки" Православной общественности, обратил внимание на эту рекламу и возбудил производство по делу по признакам нарушения Федерального Закона о рекламе в отношении фирмы «Руслан и Людмила». Представители фирмы согласились с их претензиями и сами убрали рекламу, не дожидаясь официальной резолюции. Пришедшее в МАП письмо Общественного комитета в защиту нравственности лишь подкрепило гражданскую позицию антимонопольного комитета. По словам П.Е. Торкановского, действия Общественного комитета в защиту нравствености он оценивает положительно. И вот уже появились первые примеры успешного сотрудничества.
Соб. инф.
- 04.07.2003
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С нами Бог! Кто против нас!
да я б сама обрывала бы подобное,не дожидаясь прокуратуры,если б такие плакаты висели на высоте,на которую может достать человек без лестницы.