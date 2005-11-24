"Молчанием предается Бог" - III
Статья с таким названием была опубликована в газете "Благовест". В ней говорилось о оскорбляющем религиозные чувства верующих рекламном плакате страховой компании "Энергополис", на котором Ангел-Хранитель изображен в виде клерка с как бы ангельскими крыльями. Оскорбительно звучит и слоган: "Когда Ваш Ангел-Хранитель отдыхает...". Редакция обратилась с протестом против этого рекламного плаката в Самарское территориальное управление по антимонопольной политике. По этому письму руководство Самарского территориального управления МАП возбудило "производство по делу по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе в отношении ОАО САК "Энергополис". Рассмотрение этого дела было назначено на 17 октября с.г.
Особую важность этому процессу придал тот факт, что к нашему протесту против этой рекламы фактически присоединилось Самарское Епархиальное Управление Русской Православной Церкви. 6 сентября 2002 года (исх. № 482) Архиепископ Самарский и Сызранский Сергий вынес свое авторитетное заключение о рекламном плакате "Когда Ваш Ангел хранитель отдыхает...". В нем делается однозначный вывод:
"Безусловно, для Православных людей, привыкших видеть Ангела-Хранителя на иконах, изображение его на рекламных щитах "Энергополиса" является оскорблением их религиозных чувств."
Это письмо было передано в Самарское территориальное управление МАП, а копия его направлена Генеральному директору ОАО САК "Энергополис" Сергею Николаевичу Молоткову.
И вот, задолго до рассмотрения дела в МАП, наша редакция получила письмо от руководства страховой компании "Энергополис". В нем говорится: "Наша Компания в сентябре 2002 года в качестве рекламодателя осуществляла распространение наружной рекламы со слоганом "Когда Ваш Ангел Хранитель отдыхает..." Размещая указанную рекламу, ОАО САК "Энергополис" исходило из того, что изображение на рекламном плакате и содержание слогана призвано выразить дополнительные возможности для организаций и граждан обезпечить сохранность своих законных прав и интересов от возможного ущерба путем страхования. Иными словами, изображение и слова являются, на наш взгляд, аллегорией - выражением определенного понятия, в частности страхования, через конкретный образ, что, учитывая высокую положительную социальную значимость страхования, не должно оскорблять религиозных убеждений и нарушать общепринятых норм гуманности и морали.
Однако нашей Компании стало известно мнение по данному вопросу Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия.
В связи с этим ОАО САК "Энергополис", учитывая суждение Архиепископа и проявляя уважение к Архиепископу Сергию как к Архипастырю, так и к человеку, вносящему большой вклад в формирование религиозного сознания жителей области и развитие норм гуманности и морали, прекратило размещение вышеупомянутой наружной рекламы".
Нам отрадно, что дело это нашло такое достойное завершение. Мы благодарим Компанию "Энергополис" за взвешенное и справедливое решение этого вопроса. Надеемся, что плакаты с "ангелом-клерком" навсегда покинут улицы нашего города.
...У этой короткой истории есть, на наш взгляд, еще одна сторона: мы не должны молчать, когда вольно или невольно попираются священные для христиан символы. Бог придет на помощь, если мы встанем на их защиту. И надо помнить, что "по ту сторону" рекламного бизнеса находятся не враги, а, как правило, люди "не ведающие, что творят", и нужно терпеливо, но твердо объяснять им, почему мы протестуем против той или иной рекламы. Тогда будет легче прийти к пониманию и согласию.
- Редакция
- 04.10.2002
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pouchiteljno.
Horoschaja u vas gazeta. Mudrodo i praktichnogo v nej mnogo.
Pomogi vam Gospodj
Вроде бы мелочь, кто-то и внимание не обратит, висит себе стенд неподобающий, и ладно, спасибо сотрудникам газеты за внимательность. Надо заметить, что и рекламщики поступили достойно. Если бы всегда все так решалось, спокойно и с рассуждением. Спаси Вас Господи.
Все важное в этой жизни состоит из мелочей, и то чего вы добились ОЧЕНЬ и очень важно! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ! А по ТВ вот так же незаметно для общества идет порнореклама несмотря на дневное время…
Дай Бог организованности православным, чтобы и в других городах возникли и действовали подобные самарскому, общественные комитеты защиты нравственности!
Чтобы находились православные, нравственные люди, которые могут отстаивать нравственность для общества!
Stay with this guys, you’re helnipg a lot of people.
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Я не в Самаре,увидела этот плакат впервые в этой статье,и он меня не оскорбил нисколько.Всё-таки тут изображена не икона ангела,а обычный земной человек в белой одежде с крыльями из искуственного пуха,он одет закрыто.Намного более цинично,когда поверх плаката фонда помощи»Вера»с изображением на нём пенсионерки прилеплено объявление с рекламой кредита,видела такое.