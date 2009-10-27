Здесь все дышит святостью…
На Свято-Духов день в Старцев Угол близ мордовского села Горки собираются многие сотни людей. Паломники из дальних градов и весей едут на машинах и автобусах, прихожане местных храмов идут крестным ходом. Вот и в этом году 16 июня множество молящихся собрались в этом святом месте, где, как считают старожилы, по крайней мере до девяностых годов прошлого века не прекращалась сокровенная старческая жизнь, где все дышит святостью. Еще в свой первый приезд в мордовское село Большое Игнатово, к мощам распятого в годы революционной смуты иерея Константина, мы услышали о потаенной пустыни, где, как и в Вавиловом Доле, во время вражеского нашествия церковь вместе с молящимися ушла под землю - но ни храм, ни люди не погибли, и поныне, говорят, из-под горки доносится то колокольный звон, то монашеское пение, то столп света озарит ночную тьму. А сама горка понемногу поднимается ввысь...
История Старцева Угла ведет свое начало от времен похода на Казань Царя Иоанна Грозного. Здесь Государю Российскому и князю Игнатию Мордовскому явился Святитель Спиридон Тримифунтский и предсказал победу русского воинства над Казанским царством. В память об этом на пожалованные Царем средства был построен каменный храм - тот самый, впоследствии укрывший под землей Православных. В одной из челобитных 1685 года преображенские монахи писали, что их пустынь существует со времен Царя Михаила Федоровича, и что ставилась она по грамоте Патриарха Иосифа. Совместное правление Самодержца Михаила и Кира Иосифа выпадало на пять неполных лет, между 1641 и 1645 годами. Тогда-то и была основана Старце-Угловская Преображенская пустынь. Между тем старцы-молитвенники жили в этом тихом месте издавна, и название Старцев Угол было закреплено за ним еще до основания обители. Благочестивый воевода, которому достались за службу эти земли, уже находившиеся в забвении, узнав их историю и то, что в пещерках по-прежнему потаенно живут монахи, решил построить здесь монастырь. Мордовия считает этот монастырь своим, Нижегородчина своим, на протяжении столетий границы постоянно менялись. И вот сейчас то место, где был монастырь позднейший, времен Царя Алексея Михайловича и екатерининских времен, относится к нижегородской стороне, а первый монастырь, где храм ушел под землю, находится на мордовской стороне.
В голодные худородные годы монастырь всегда помогал населению хлебом, потому что хозяйство было крепкое, монахи сами выкорчевывали лес, возделывали поля. Несколько раз пустынь претерпевала нелегкие времена - известный Указ Екатерины II о секуляризации монастырей в 1764 году упраздняет и эту пустынь, но она вновь возрождается - и опять вражеский навет, якобы здесь тайно постригли то ли беглого крепостного, то ли рекрута, и снова обитель закрывается, а монахов передают в Алатырский Свято-Троицкий монастырь. Но кто мог запретить старцам молиться в святом Старцевом Углу?..
По документам последний храм Старцева Угла был продан на дрова из-за ветхости в конце XIX столетия, чтобы отапливать церковь в соседнем селе. А получилось так, что, как вспоминают старожилы, уже проданный на дрова храм простоял вплоть до 30-х годов XX века.
- Старики, которых я застал, хорошо помнят этот Спиридонов храм, - рассказал настоятель большеигнатовского храма иерей Александр Никитин. - Помнят старцев Михаилов - двоих схимников, которые после революции ушли в затвор. Они жили в пещерках, за ними долго охотились, но собака никогда не находила след. Монахи уходили по воде, и вход в пещерки устраивали так, чтобы перед ним была лужа. Много интересных легенд и поверий вокруг этого святого места. У нас в Игнатово жила старица Пелагея, она хорошо знала Митрополита Иоанна (Снычева) и Митрополита Мануила (Лемешевского). Бабушка Поля говорила, что в годы, когда Владыка Мануил управлял епархией в Чувашии, они часто бывали в Старцевом Углу. Доезжади до Алатыря, а оттуда добирались уже под видом печников - переодевались, такие простенькие мужички - и уже с несколькими верными людьми добирались в Старцев Угол. Есть свидетельства старожилов алатырских, которые это хорошо помнят. Владыка Иоанн рассказывал своей духовной дочери, что однажды Владыка Мануил оставил его в часовне, поставленной на месте Спиридонова храма. Он уснул, а когда проснулся, Владыки Мануила не было, он только утром пришел. Владыка Иоанн вышел из часовни - и увидел, что на каждой могилочке монастырского кладбища горели свечи. А когда подошел поближе, то свечей не увидел.
После войны верующие сельчанки пришли убирать к празднику часовни, а их тогда было четыре - на кладбище и на всех трех источниках. Вдова Аграфена присела на лавочке у Спиридонова колодца, смотрит на Святую горку, а сама задумалась: правда ли то, что рассказывают об этом месте, выйдет ли церковь оттуда или там и нет ничего - так, люди придумали... "Я вот на базаре была - за одну цену шерсть купила. А пока до дома дошла, спросили, почем брала - два рубля прибавила. Так, может, и тут - что-то когда-то было, а уж напридумывали невесть что..." Вдруг видит - горка раскрылась и оттуда выезжает - как бы на лошади - Ангел. Белые ризы сверкают, как молния, вид его как огненный. В страхе она перекрестилась и его перекрестила - но он не исчез. Ангел объехал вокруг Аграфены, и рядом с ней оказался старец. Взял за руку и увел с собой внутрь горки. Три дня она там пропадала, а кто говорит - семь. А ей показалось, что она в этой церкви подземной сутки пробыла. Видела там старцев, стояла на службе. И там она приняла схимнический постриг, а восприемницей схимонахини Веры стала известная в этих краях подвижница схимонахиня Маргарита (Никитина), которую и поныне кто зовет Игнатовской, кто - по месту упокоения - Ардатовской. Ей дорога в пещеры, в подземную церковь была хорошо знакома. Но она запретила рассказывать о том, что тоже была в пещере. Уже перед самой смертью матушка Вера открыла все это. А тогда ее после пострига, в схимнической одежде, вывели - и усадили на то же место, с которого была взята. Сидит - и не знает, сон это или явь. И слышит изумленное: "Груша, это ты?! Где же ты была, мы тебя столько дней тут ищем! Дети не знают, куда ты подевалась..." Стала она рассказывать, что была взята в подземную церковь, не поверили. Только матушка Маргарита рядом стояла и тихонько улыбалась, ничего не говоря.
Схимонахиня Маргарита была строительницей последней женской общины в Старцевом Углу. Общину не успели зарегистрировать, потому что перед самой революцией она только еще строилась. Были построены кельи, поставлена часовня, но единственный храм официально считался как храм на погосте, матушки приходили сюда на службу, а для полунощницы собирались в часовне, священника при храме не было. В лихие годы насельниц разогнали, землю отобрали. Чтобы уничтожить и самую память о Старцевом Углу, кельи разобрали, сруб храма увезли, часовню сожгли. Матушка Маргарита пошла в село Сеченово Нижегородской области, к которому относился Старцев Угол, искать правду. Но она шла пострадать, прозорливая матушка знала, что ей надлежит принять от безбожников тяжкие муки. Пришла - и здесь ее в каких только грехах не обвинили. Матушку расстреляли, но Господь оставил ее в живых, люди ее выкопали и спасли... Сама матушка Маргарита - дивная чудотворица - заслуживает отдельного рассказа. О предсказании преподобного Филарета Ичалковского - и близком знакомстве матушки со Святителем Лукой (Войно-Ясенецким). О воскрешении ею умершей девочки и появлении в Старцевом углу четвертого - "запрещенного" колодца. И еще о многих духовных подвигах матушки вы сможете прочесть в одном из ближайших выпусков "Благовеста".
Шесть лет назад воду из трех чудотворных источников Старцева Угла взяли на экспертизу. Что интересно: колодцы в одной местности, на одном уровне расположены, а вода в источниках разная по составу. Но самое удивительное произошло по дороге, пока везли банки с водой на экспертизу. Пять человек было в машине, и все они стали свидетелями чуда. На банках были наклеены этикетки из обычной белой бумаги, и на них карандашом надписано, из какого источника взята та или иная вода. И вдруг на этикетках один за другим проявились лики: на банке с водой из источника Спиридона Тримифунтского - образ Святителя Спиридона, на другой банке - Святителя Николая, а на воде из источника Божией Матери появились сразу два изображения: Господа и Его Пречистой Матери. Всю дорогу эти лики были видны.
Однажды ночью несколько монахинь молились в Старцевом Углу. Это было как раз когда в Старцев Угол привезли мраморный крест в память явления Святителя Спиридона Тримифунтского. Монахини читали акафисты Божией Матери, Святителям Спиридону и Николаю Чудотворцу. И вот в третьем часу ночи разразилась страшная гроза.
Отец Александр проснулся среди ночи и хотел искать машину, чтобы перевезти людей, оставшихся в Старцевом Углу после освящения креста, а уж утром, как Господь управит, вместе с прихожанами вернуться туда. Но ничего у него не получилось с машиной. Утром после молебна приехали в Старцев Угол - слава Богу, все живы. Паломницы рассказали батюшке: "Мы когда молились, вдруг увидели столп света, и взгляды невольно тянулись к нему. Одна послушница попросила у матушки благословения пойти и посмотреть, что это там так светит. А матушка говорит: "Стой, где стоишь. Не надо отвлекаться от молитвы". Закончили акафист Святителю Николаю, пропели величание - и пошли в часовню. И увидели на полпути между часовней и источниками, недалеко от запрещенного колодца, над почвой - струйку воды". Оказывается, ночью в том месте, где они видели столп света, ударила молния и пробила дерн, оттуда пошла водица. Хорошая чистая вода в каком-то шаге от того колодца, из которого воду не велено брать.
А священник Андрей Бублиенко поведал нам об удивительной истории хранящейся в Михаило-Архангельском храме села Большое Игнатово непримечательной с виду иконы, написанной на грубом листе жести не иконописцем - одним из последних старцев дореволюционной пустыни схимонахом Михаилом. Икона "Успение Пресвятой Богородицы" была написана в день, когда Россия отреклась от Государя. "Но как Божия Мать не умерла, а лишь уснула, так и Россия еще проснется от своего сна", - сказал схимонах Михаил. От иконы было явлено немало чудес. 18 июня 1996 года она спасла Большое Игнатово от неслыханного урагана, причинившего много бед окрестным селам. Отец Александр с молитвой вынес ее из храма, воздел ввысь - и надвигавшаяся на село страшная черная туча словно раскололась о невидимую стену... Временами икона мироточит. В первую годовщину обретения мощей убиенного иерея Константина в храм залетели три роя пчел - и облепили закрытый гроб с мощами и именно эту икону. Пчелы никому не причинили вреда, и только сладкие потеки меда на погребальном покрове и на иконе свидетельствовали о чудесном посещении. Был и иной случай. Старушка-богомолица мысленно осудила односельчан, в праздности сидящих на скамеечке: "Я-то в церковь иду, а они..." Но когда, войдя в храм, она захотела приложиться к иконе, ужаснулась: изображенные на ней Апостолы отвернули от нее свои лики! "Не судите, да не судимы будете"...
...Недавно Господь сподобил - мы, четыре самарские паломницы, побывали в Старцевом Углу. Помолились в часовенках, омылись водой из всех источников, приложились к святым крестам. Было непреходящее ощущение чуда, и зазвучи в это время подземная молитва, мы восприняли бы это как должное. Впрочем, чудом было уже то, что сбылось наше желание побывать в святом Старцевом Углу. Но самым великим потрясением для нас стали три камня у колодца Николая Чудотворца. На самом большом из них, приглядевшись, можно увидеть ровные ложбинки - отпечатки ног, какие мог бы оставить человек, стоявший на коленопреклоненной молитве. Сколько же старцев веками молились здесь, что каменная твердь уподобилась воску под их ногами. И какой же силы была их молитва!.
Фото автора.
- Ольга Ларькина
- 18.07.2003
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много чудес на свете http://www.svyato.info/respublika-mordovija/
Здравствуйте! В нашей местности ходит похожая легенда. Занимаемся с ребятами поиском. Спасибо. Ваша заметка очень помогла. Калужская область, деревня Калугово Мосальского района.