Монастырь святой Анастасии

В сосновом бору украинского города Житомира возрождается женский монастырьНеподалеку от Житомира, на развалинах бывшей графской усадьбы, где в советские годы располагался противотуберкулезный санаторий, сегодня строится женский монастырь святой преподобномученицы Анастасии Римляныни. Трудами и молитвами кротких инокинь здесь появились аккуратные келии, небольшой храм и столовая для бедных. Район этот носит поэтическое название Малеванка…

Покровительница Житомира

Огонек живой веры зажегся здесь еще весной 1999 года по благословению Преосвященнейшего Гурия, Епископа Житомирского и Новоград-Волынского. С тех пор обитатели монастыря постоянно чувствуют незримое присутствие своей небесной покровительницы - Анастасии Римляныни, которая является и покровительницей Житомира.

Святая Анастасия жила во дни царя Декия и его соправителя Валериана. После смерти родителей ее воспитывали в женском монастыре, находящемся неподалеку от Рима, в уединенном месте. Едва достигнув совершеннолетия, девушка стала настолько красивой, что многие знатные римляне страстно желали взять ее в жены. Но подвижница, отвергнув мирские блага, ушла в монахини. Возмущенные язычники попытались оклеветать ее перед военачальником Провом. «Эта девица, - говорили они, - не только не хочет иметь мужа, но и над образом жизни нашей надругается, насмехается над богами нашими и верует в Распятого».

Услышав о красоте юной монахини, военачальник приказал своим слугам немедленно привести ее. Ворвавшись в монастырь, они наложили на шею девушки железные цепи и потащили ее в город. Желая пощадить Анастасию, военачальник Пров посоветовал ей поклониться языческим «богам» и выйти замуж «за мужа высокородного, близкого к царскому престолу» (возможно, он имел в виду себя). Когда же святая отказалась от всех прелестей мирской жизни, ее растянули и привязали к четырем столбам головой вниз, били палками и жгли огнем. Но вместо стона она молилась. Тогда палачи привязали ее к колесу и, вращая, переломали все кости. Анастасия снова обратилась ко Господу, и - колесо вдруг остановилось, а она, отвязанная невидимой силой, встала совершенно здоровой и невредимой. Увидев такое чудо, военачальник не образумился, но, наоборот, усилил мучения: Анастасии строгали ребра, вырвали язык и в конце концов отрубили голову. Святое тело выбросили на съедение зверям, но оно сохранилось неприкосновенным: верующие собрали отсеченные части и спрятали в укромном месте…

В 60-х годах XIX века честная глава святой Анастасии прибыла в Житомир: как дар от Антиохийского Патриарха Иерофея ее привез Архиепископ Волынский и Житомирский Модест (Стрельницкий). До революции святыня находилась в нижнем храме Свято-Преображенского собора. По молитвенным обращениям к святой Анастасии Римляныне происходило множество чудес и исцелений. К чудотворным мощам приезжали паломники не только с Волыни, но и из Казани, Санкт-Петербурга, Варшавы… Здесь благословляли депутатов от Волынского края в Государственную Думу, встречали новый год ученики церковно-приходских школ, молились новобранцы перед отправкой на фронты Первой мировой.

В годы большевистских гонений Свято-Анастасиевскую церковь осквернили и закрыли. Честная глава таинственно исчезла и появилась только в 1941 году, когда Богослужения в обители возобновились. Вторично она скрылась в то время, когда вновь стали закрывать храмы. Верующие житомирцы надеются, что со временем мощи святой Анастасии снова будут обретены. Возможно, искренняя молитва насельниц недавно открывшегося Свято-Анастасиевского женского монастыря даст осуществиться этой надежде и Господь снова явит честную главу преподобномученицы Анастасии.

Под именем Архангельским

Женский Свято-Анастасиевский монастырь растет прямо на глазах изумленных житомирцев. Горожане до сих пор удивляются: каким образом заброшенные здания бывшего санатория смогли так быстро преобразиться в обитель? Многие уверены, что монастырь возводится чудом Божиим и молитвами настоятельницы монастыря схимонахини Рафаилы (названной в честь Архангела Рафаила, исцеляющего от болезней).

Когда-то матушка Рафаила была Ниной Чернецкой. В девятилетнем возрасте заболела корью. Неправильное лечение только ухудшило и без того слабое здоровье девочки. Маленькую Нину парализовало, и она осталась инвалидом на всю жизнь. От пережитого горя умер ее отец Евстафий. А мать Елена продолжала с любовью ухаживать за дочерью. Жили очень бедно, уповая на милость Божию. В двадцать четыре года Нина приняла иночество (рясофор), в тридцать пять постриглась в монашество с именем Серафима. Ее примеру последовала мать, принявшая постриг с именем Магдалина.

После смерти матери дочь осталась на попечении духовных сестер. Женщины, окружавшие матушку Серафиму, приняли монашество и остались жить в ее доме. В 1998 году матушка смертельно заболела и по благословению Преосвященнейшего Епископа Гурия ускоренно постриглась в великую схиму с именем Рафаила. И произошло чудо - матушка выжила! А вскоре житомирские власти передали аварийные здания санатория, находящегося в сосновом бору, под строительство женского монастыря.

На Пасху в 2001 году Владыка Гурий наградил матушку наперсным крестом, который символизирует ее страдальческий крест - крест послушания и мудрого управления обителью. Судя по откликам паломников, жизнь схимонахини Рафаилы - исключительно редкий пример того, насколько сила духа и молитвы может преодолевать физическую немощь. Матушка передвигается только в коляске, без посторонней помощи не может ни сесть, ни лечь, ни даже повернуться. Но пообщавшись с ней, люди с удивлением обнаруживали: это не ей, это им нужна ее помощь. В маленькой хрупкой женщине столько внутренней силы и столько знания, что к ней за советом идут разные люди - и простые, и занимающие высокие должности. Каждый, кто побывал в святой обители, уносит в сердце частичку теплой матушкиной любви и благодати.

В процессе общения с матушкой Рафаилой многие преображаются, некоторые впоследствии даже принимают монашество. А образованная молодежь решительно поворачивает свою карьеру в сторону богословских школ и священства. Поток людей к матушке Рафаиле не иссякает. У всех свои проблемы… «Матушка, пропал ребенок, помолитесь»… Через пару дней гулену-сорванца нашли в Одессе. Видимо, по ее молитве.

Особенно поразил случай, связанный с исчезновением местного таксиста, которого милиция долго разыскивала. Но после матушкиных молитв удалось обнаружить его водительские права, по которым вышли и на убийцу. Оказалось, что тело таксиста зарыли в пустынном месте на трехметровой глубине…

Неотмирный мир

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите (1 Фес. 5, 18)» - таков принцип жизни насельниц этого удивительного монастыря. Здесь говорят негромко, но всегда отчетливо. Между собой все очень близки, но обращаются друг к другу на «вы». Они знают, для чего пришли в этот неотмирный мир. Сюда, к островам чудесной силы, стекается людской поток.

Сегодня в женском монастыре более сорока насельниц. Монастырская территория составляет примерно два гектара. Монастырский храм оборудован по типу домовой церкви: несколько палат объединили в одно пространство, арками выделили солею (внешняя сторона алтаря), под золото покрыли иконостас - и получилась дивная, великолепно расписанная церковь. Своей красотой также поражает икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Есть в храме и небольшой деревянный ковчежец с мощами святых.

Сейчас в монастыре идет строительство собора. При закладке фундамента в Житомир приехала мать одного дипломата: она не только привезла пожертвования, но и лично руководила строительными работами. Когда заканчивались деньги, схимонахиня Рафаила обращалась с молитвами к Богу, Богородице и всем святым… И на следующий день внезапно появлялись желающие внести пожертвование монастырю или помочь в строительных работах. Так благодаря молитвам матушки-наместницы строительство собора продолжается. Неустанно молящиеся монахини неоднократно выпрашивали у Господа продлить жизнь изможденной от болезни матушки Рафаилы. Сестры этой обители иногда приезжают в Киево-Печерскую Лавру и смиренно просят подаяние на строительство храма. Многие опускают в деревянный ящичек свою скромную лепту. Из таких вот пятачков да гривенников и растут величественные стены собора. Быть может, после его воздвижения нетленные мощи преподобной Анастасии вновь обретутся…



Когда верстался номер, нам стало известно, что 16 декабря, на день Великомученицы Варвары, матушка Рафаила почила в Бозе. Хоронили ее в праздник Святителя Николая, 19 декабря. Но женский монастырь по ее молитвам продолжает созидаться...