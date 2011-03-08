2 картофелины, один огурец соленый или маринованный, 50 г квашеной капусты, лук репчатый 1 шт., соль, перец, зелень.Картофель отварить в мундире, охладить и порезать кубиками. Соленый огурец тоже нарезать кубиками, лук - немного мельче. В салатнице смешать нарезанные ингредиенты, добавить квашеной капусты, посолить, поперчить и посыпать сверху мелко порезанной зеленью. В дни нестрогого поста салат можно заправить растительным маслом.На трехлитровую кастрюлю понадобится: 2 литра воды, 6 картофелин среднего размера, 1 большая морковь, 1 луковица, 200 г грибов, 6-7 грецких орехов, 3 столовых ложки овсяных хлопьев, пряности (черный, белый или душистый перец, розмарин, петрушка), соль.Ставим варить нарезанный картофель и грибы (если они свежие), можно добавить пару ложек грибного порошка (перемолотые на кофемолке сушеные грибы). После того как все закипит, добавляем нарезанную морковь и грецкие орехи, затем нарезанный лук (овощи можно обжарить). За пять минут до окончания варки добавляем грибы (если они маринованные) и овсяные хлопья, пряности. Варится суп ровно столько, сколько времени требуется для того, чтобы сварился картофель. Очень просто и вкусно.0,5 - 1 стакан сухой чечевицы, 2-3 картофелины, 1 морковь, соль, перец, зелень.Чечевицу промыть и замочить в воде на два часа. В кастрюльку налить воду, положить чечевицу и варить после закипания приблизительно 15-20 минут. Затем добавить нарезанный кубиками картофель, тертую на крупной терке морковь и варить до готовности овощей. За пять минут до окончания варки суп посолить, поперчить и добавить сушеную или свежую зелень.0,5 кочана капусты, 1-2 моркови, 2-3 столовых ложки томатной пасты, соль, перец, зелень.Капусту вымыть и тонко нашинковать. Морковь потереть на крупной терке. В сковороду налить немного воды, выложить морковь и потушить ее 5 минут. Затем добавить капусту и тушить, периодически помешивая, до готовности (при необходимости подливать во время тушения немного воды). За 5-10 минут до готовности капусту посолить, поперчить и добавить томатную пасту или кетчуп. В самом конце посыпать зеленью.Для гарнира можно собрать любые овощи: картофель, капуста, морковь, лук, зеленый горошек, перец, помидоры (можно использовать и консервированные томаты в собственном соку). Все покрошить, сложить в глиняный горшочек, залить кипятком с разведенными в нем солью и приправами, добавить зелень, накрыть крышкой и поставить в духовку. Томить на среднем огне чуть больше часа.На четыре порции: 2 маленькие или 1 крупная головка чеснока (примерно 20 долек), 4 средних картофелины, мелко нарезанные, 1, 75 л овощного бульона, соль и черный молотый перец, петрушка для украшения.Разогреть духовку до 190 градусов. Положить неочищенную головку чеснока на противень и запекать 30 минут, пока не станет мягкой в середине. Тем временем отварить картофель до полуготовности в большой кастрюле со слегка подсоленной водой в течение 10 минут. Вскипятить бульон в течение 5 минут. Слить картофель и добавить в бульон. Выдавить дольки чеснока из шкурок, сохранив несколько целых зубчиков для украшения. Добавить в суп и приправить по вкусу. Варить 15 минут и подавать, украсив зубчиками чеснока и петрушкой. Несмотря на то, что в этом супе достаточно чеснока, в результате суп получается не слишком чесночным. Подавать очень горячим с теплым хлебом - отличный согревающий суп.1 стакан сухой чечевицы, 1 морковь, 1 долька чеснока, соль, перец, зелень.Замочить чечевицу в воде на 2 часа. Слить воду, залить новой водой и поставить вариться на маленький огонь. Через 15-20 минут добавить тертую на крупной терке морковь и варить еще 15-20 минут до готовности. За 5 минут до конца варки посолить и поперчить чечевицу, добавить мелко нарезанный или пропущенный через чесноковыжималку чеснок и мелко нарезанную зелень.

Салат из помидоров с орехами 5 крупных помидоров, 1 луковица, 1/2 головки чеснока, 100 г очищенных грецких орехов, 1/2 стакана растительного масла, соль, перец по вкусу. Мелко нарезанный чеснок растереть с солью и орехами в однородную массу. Помидоры нарезать кружочками. Посыпать солью, перцем, чесночно-ореховой массой, сверху положить слой помидоров, затем опять чесночно-ореховую массу. Наверху должен быть слой помидоров, густо покрытый кольцами нарезанного лука. В салат добавить растительное масло и выдержать в холодильнике, чтобы помидоры хорошо пропитались запахом чеснока и лука. Салат из маринованных грибов с рисом и маслин 200 г маринованных грибов, 1 стакан отварного риса, 300 г маслин, 3-4 ст. л. растительного масла, 1-2 ст. л. лимонного сока, соль, перец по вкусу. Маринованные грибы промыть холодной водой, мелко нарезать и слегка прогреть в растительном масле. Очистить от косточек и мелко нарезать маслины. Отварить рассыпчатый рис, охладить, смешать с грибами и маслинами, добавить рубленую зелень. Выложить салат на блюдо горкой, полить заправкой, поставить в холодильник на 30-40 минут. Приготовление заправки. Смешать растительное масло, соль, черный перец и лимонный сок. Редька, жаренная в меду (старинный рецепт) 300 г редьки, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. меда. Редьку очистить и нарезать брусочками. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить кусочки редьки на слабом огне. В процессе обжаривания добавить немного меда. Переложить готовую редьку в салатницу и подать остывшей. Картофель отварной с орехами 8-10 картофелин, 2 луковицы, полтора стакана грецких орехов, 2-4 дольки чеснока, 1 пучок зелени кинзы, зелень петрушки или укропа для украшения, винный уксус, стручковый перец и соль по вкусу. Хорошо промытый картофель сварить с кожурой, потом очистить его и нарезать кубиками. Очищенные грецкие орехи, чеснок, стручковый перец и зелень кинзы истолочь с солью. Добавить по вкусу винный уксус и нашинкованный репчатый лук, перемешать с нарезанным картофелем, уложить горкой на тарелку и посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки или укропом. Картофель по-монастырски 1,5 кг картофеля, 5 ст. л. растительного масла, 2-2,5 ст. л. муки, соль. Картофель отварить, охладить, нарезать толстыми ломтиками и обжарить в растительном масле. В конце обжаривания всыпать муку, энергично перемешать и дать образоваться хрустящей корочке. Плов с сушеными фруктами и орехами 2 стакана риса, по горсти кураги, изюма, несколько фиников, чернослив, 4-5 грецких ореха, 2 ст. л. меда, соль. В слегка подсоленной воде сварить до полуготовности рис, добавить в него тщательно вымытый и перебранный изюм, нарезанную соломкой курагу, несколько нарезанных на полоски фиников и очищенный от косточек и нарезанный чернослив, а также обжаренные толченые орехи (по желанию). Довести под крышкой до готовности, добавить мед, перемешать и дать настояться. Пряники медовые 2 стакана муки, 300 г меда, 2-3 ст. л. растительного масла, 100 г. измельченных орехов, 1 ч. л. пряностей, 1 лимон, 1/2 ч. л. соды. Ядра орехов хорошо истолочь или пропустить через мясорубку, соединить с медом, маслом, пряностями, натертой на мелкой терке цедрой лимона вместе с мякотью, удаляя при этом косточки. Массу перемешать до однородности, всыпать смешанную с содой муку, замесить тесто. Можно уменьшить количество меда, добавив сахар. Кроме того, можно добавить еще 1 чайную ложку какао. Тесто раскатать и вырезать формочкой различные пряники. В Крестопоклонную седмицу можно выпечь такие пряники в виде креста, в середину положить изюминки или ягоды из варенья.

Готовим в пост

Грибной винегрет



150 г маринованных или соленых грибов, 1 луковица, 1 морковь, 1 маленькая свекла, 2-3 картофелины, 1 соленый огурец, 3 ст. ложки растительного масла, 2 cт. ложки уксуса, соль, сахар, горчица, перец, укроп и зелень петрушки.

Грибы и лук шинкуют, отваренные морковь, свеклу, картофель и огурец нарезают кубиками, перемешивают. Масло заправляют уксусом и приправами, заливают салат; сверху посыпают зеленью.

Салат «Веснянка»



1 свежий огурец, 6 редисок. Для заправки: 3 ст. ложки уксуса, 1/2 ч. ложки соли, 1/2 ч. ложки сахара, 2 ст. ложки растительного масла.

Огурец очистите от кожуры; редис и огурец нарежьте тонкими кружочками. Все перемешайте и заправьте салатной заправкой. Украсьте веточками укропа и петрушки.

Салат с грибами



500 г грибов, 500 г помидоров, 350 г картофеля, 2 маленькие луковицы, 4 ст. ложки растительного масла, 2-3 веточки петрушки, 1/4 ч. ложки соли.

Сварить грибы и картофель, охладить, нарезать соломкой. Помидоры нарезать кубиками, лук - колечками. Все смешать, посолить, заправить маслом, украсить верх несколькими колечками лука и веточками петрушки.

Салат рисовый



100 г риса, 2 сладких перца, 1 помидор, 1 морковь, 1 маринованный огурец, 1 луковица.

Рис отварить в подсоленной воде. Овощи нашинковать, смешать с охлажденным рисом, посолить, посыпать перцем, добавить по вкусу сахар и уксус.

Салат с морской капустой



Капуста свежая - 100 г, капуста морская - 150 г, одна небольшая луковица, один небольшой огурец, растительное масло - 30 г, сахар, соль по вкусу.

Белокочанную капусту тонко нашинковать, растереть с солью. Репчатый лук мелко нарезать. Соединить с морской капустой, перемешать. Можно добавить нарезанный свежий огурец. Добавить сахар, соль, заправить растительным маслом.

Солянка с грибами и черносливом



1 небольшой кочан капусты, 2 средних луковицы, 500 г свежих грибов, 200 г чернослива, томатная паста, 1/2 ч. л. сахара, соль, перец.

Капусту нарезать соломкой и отварить до полуготовности в подсоленной воде. Воду слить. Обжарить на сковородке лук, добавить капусту. Слегка обжарить. Добавить грибы, лучше шампиньоны, нарезанные тонкими ломтиками, еще немного обжарить. Заваренный кипятком чернослив обсушить и нарезать соломкой, добавить в капусту, все посолить, поперчить, залить разбавленной водой томатной пастой, добавить 1/2 чайной ложки сахара, все хорошо перемешать и оставить томиться на 20 минут на очень медленном огне.

Суп ореховый с фасолью



1/2 стакана фасоли, 2-3 картофелины, 2 луковицы, 2 моркови, 1/2 стакана толченых орехов, 1 лавровый лист, перец, соль, растительное масло.

Фасоль замочить и отварить с картофелем, добавить лавровый лист. Лук и морковь припустить на растительном масле и заправить суп. Толченые орехи соединить с перцем и добавить в суп.

Весенняя окрошка



1 л хлебного кваса, 4 вареных картофелины, пучок редиса, 2 листика зеленого салата, 1 свежий огурец, 3 ст. ложки рубленого зеленого лука, 1 ч. ложка горчицы, соль, сахар, рубленый укроп.

Овощи нарезать соломкой, листья салата измельчить руками. Зеленый лук растирать с солью до тех пор, пока не выделится сок. Горчицу, соль и сахар растереть и залить квасом. Добавить подготовленные овощи и окончательно посолить. Держать окрошку на холоде не более 30 минут.

Перец фаршированный



Перец сладкий стручковый - 600 г, капуста - 500 г, морковь - 100 г, масло растительное. - 80 г, помидоры - 100-150 г, зелень сельдерея и укропа - по 30 г, перец черный - 8-10 горошин, соль по вкусу.

Сладкий стручковый перец вымыть в холодной воде, срезать часть, примыкающую к плодоножке, и осторожно вынуть сердцевину с семенами, не нарушая целостности плода. Опустить в кипящую воду на 1-2 минуты, затем в холодную. Капусту мелко нашинковать, обжарить вместе с натертой на крупной терке морковью на растительном масле. Нафаршировать ею перцы. Уложить их в кастрюлю, залить водой, в которой бланшировали перцы. Натертую на крупной терке морковь и мелко нарезанные помидоры обжарить на растительном масле и положить сверху в кастрюлю с перцами. Посолить, добавить черный перец и зелень сельдерея и укропа. Тушить в течение 40 минут. Таким же способом можно приготовить и голубцы. Для начинки перцев и голубцов можно использовать также: рис, лук, грибы; перловую крупу, лук, грибы; коренья (морковь, петрушку, сельдерей). Крупу и грибы можно предварительно отдельно отварить. Затем фарш обжарить вместе с луком.

Лобио



2 банки красной фасоли в собств. соку, 3 больших луковицы, 3 зубчика чеснока, перец, 1 стакан молотых грецких орехов, по пучку укропа, петрушки, кинзы, винный уксус либо лимон по вкусу, растительное масло, хмели-сунели, кориандр, соль.

Лук мелко режем, обжариваем. 1 банку фасоли разогреваем в сотейнике и растираем вилкой до пастообразного состояния, выкладываем в нее вторую банку фасоли целиком, жареный лук, орехи и разводим все это соком фасоли из банки - (примерно сок 1 банки или чуть более того). Когда смесь начнет кипеть, снимаем с огня и добавляем рубленую зелень, перец, соль по вкусу, уксус или лимон, специи, давленный чеснок, перемешиваем и даем остыть.

Рулет из свежей капусты, гречневой каши и грибов



1 кг свежей белокочанной капусты, 2 ст. ложки растительного масла, 50 г сухих грибов, 1 стакан гречневой крупы, 2 луковицы, соль, перец, зелень.

Ошпаренный кочан капусты разбирают на отдельные листья, срезают ножом утолщенные прожилки и укладывают на полотенце в виде полоски так, чтобы каждый лист покрывал часть соседнего листа. На листья кладут начинку из гречневой каши, свертывают их рулетом, укладывая на противень, смазанный растительным маслом, и запекают в духовке.

Начинка: варят вязкую гречневую кашу, охлаждают, добавляют вареные рубленые и поджаренные с луком грибы, соль, перец, все перемешивают. При подаче к столу разрезают на порционные куски и посыпают зеленью петрушки.

Чебуреки постные



1/2 л воды, 700 г муки, 1 стакан растительного масла, соль, перец по вкусу.

Начинки:

1. Грибной фарш.

2. Квашеная капуста, жаренная с луком.

3. Лук, жаренный с морковью.

В воде развести соль по вкусу, добавить черный молотый перец, просеянную муку и замесить тесто. Тесто должно быть эластичным. Раскатать тонкие лепешки толщиной 3 миллиметра и диаметром около 20 сантиметров. На одну сторону лепешки положить приготовленную начинку не толстым слоем, а другой стороной накрыть, хорошо слепить края чебурека и наколоть вилкой в нескольких местах. Жарить в растительном масле.

Морковно-яблочные котлеты



1 морковь, 1 яблоко, 1 ч. ложка манной крупы, 1/2 ложки сахара, 2 ч. ложки масла.

Морковь очистить, промыть и натереть на терке, положить в кастрюлю, влить 1/4 стакана воды и тушить до полуготовности. После этого в кастрюлю с морковью положить очищенные, нашинкованные яблоки и продолжать тушить, пока они не станут мягкими. Затем всыпать манную крупу, добавить соль, сахар по вкусу и проварить в течение 5 минут, все время помешивая, чтобы избежать образования комков. Полученную массу охладить, разделить на котлеты, обвалять в сухарях и поджарить с маслом.