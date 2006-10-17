Найденный крестик

Протоиерей Алексий Богдан г. Самара 13.10.2006

Недавно я нашла на улице золотой крестик и не знаю, радоваться ли этому или огорчаться. Находка заставила задуматься - может, это предупреждение мне? Как мне поступить, куда деть этот крестик?К вашей находке надо относиться спокойно. Считайте лучше, что через вас Господь не дал святыне быть поруганной, так как крестик могли втоптать в грязь или попрать ногами. Во избежание этого запрещается даже рисовать изображение креста на земле.Куда деть этот крестик? Поступить можно по-разному. Например, можно его освятить и носить самой или подарить крестнику перед крещением; можно его, во исполнение какого-либо обета, данного Богу, пожертвовать в храм или на украшение какой-нибудь чудотворной иконы; в конце концов просто подарить тому, у кого нет нательного креста. Поступайте на ваше усмотрение. Придавать какое-то мистическое значение такой находке не следует. Скорее, больше нужно задуматься тому, кто лишился этого крестика по своим грехам или по нерадению к святыне и безпечности.Так, например, у одного человека крест периодически во время сна «сходил» с гайтанчика, хотя в ушке крестика не было зазора - он был литой; гайтанчик не рвался. Значит, у этого были какие-то иные, духовные причины.А в другом случае отсутствовал крест на фотографии человека при наличии цепочки, хотя в реальной жизни он фотографировался вместе с крестом и цепочкой.Вот это действительно «особые» случаи. И тут надо задуматься.Можно ли посещать женщине храм во время месячного очищения? Именно посещать храм, не прикасаясь к иконам, свечам? Находясь в таком положении, зачастую ощущаю острую душевную потребность присутствовать в церкви на Богослужении, но с другой стороны переживаю, не совершаю ли я грех.Женщине по правилам Церкви в период месячного очищения запрещается участие в таинствах Церкви (Причащении, Крещении и проч.). Лишь когда кровотечение есть следствие какой-либо болезни, что не является естественным состоянием женщины, допускается отход от правил. В Ветхом Завете женщинам в эти дни не дозволялось посещение храма. Посему посещение храма в нечистоте должно быть обусловлено вескими причинами.