Найденный крестик
Недавно я нашла на улице золотой крестик и не знаю, радоваться ли этому или огорчаться. Находка заставила задуматься - может, это предупреждение мне? Как мне поступить, куда деть этот крестик?
С уважением Динара Лупашева
К вашей находке надо относиться спокойно. Считайте лучше, что через вас Господь не дал святыне быть поруганной, так как крестик могли втоптать в грязь или попрать ногами. Во избежание этого запрещается даже рисовать изображение креста на земле.
Куда деть этот крестик? Поступить можно по-разному. Например, можно его освятить и носить самой или подарить крестнику перед крещением; можно его, во исполнение какого-либо обета, данного Богу, пожертвовать в храм или на украшение какой-нибудь чудотворной иконы; в конце концов просто подарить тому, у кого нет нательного креста. Поступайте на ваше усмотрение. Придавать какое-то мистическое значение такой находке не следует. Скорее, больше нужно задуматься тому, кто лишился этого крестика по своим грехам или по нерадению к святыне и безпечности.
Так, например, у одного человека крест периодически во время сна «сходил» с гайтанчика, хотя в ушке крестика не было зазора - он был литой; гайтанчик не рвался. Значит, у этого были какие-то иные, духовные причины.
А в другом случае отсутствовал крест на фотографии человека при наличии цепочки, хотя в реальной жизни он фотографировался вместе с крестом и цепочкой.
Вот это действительно «особые» случаи. И тут надо задуматься.
В дни очищения
Можно ли посещать женщине храм во время месячного очищения? Именно посещать храм, не прикасаясь к иконам, свечам? Находясь в таком положении, зачастую ощущаю острую душевную потребность присутствовать в церкви на Богослужении, но с другой стороны переживаю, не совершаю ли я грех.
Фотиния
Женщине по правилам Церкви в период месячного очищения запрещается участие в таинствах Церкви (Причащении, Крещении и проч.). Лишь когда кровотечение есть следствие какой-либо болезни, что не является естественным состоянием женщины, допускается отход от правил. В Ветхом Завете женщинам в эти дни не дозволялось посещение храма. Посему посещение храма в нечистоте должно быть обусловлено вескими причинами.
- Протоиерей Алексий Богдан
- г. Самара
- 13.10.2006
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Очень рада, что на вопросы читателей отвечает такой умный и образованный священник как о.Алексий Богдан, Спаси Господи Вас, и Ваши труды!
=Во избежание этого запрещается даже рисовать изображение креста на земле=.
Интересно, кем запрещается?
=Женщине по правилам Церкви в период месячного очищения запрещается участие в таинствах Церкви (Причащении, Крещении и проч.). =
Какие правила запрещают это? Читал ли священник Алексий статью Патриарха Сербского Павла, посвященную этой проблеме?
Уважаемый Дмитрий!Я прочла статью о которой вы пишите.Прочтите её более внимательно,особенно последние абзац.Именно там и говорится, что женщина не может креститься и причащаться,но может прикладываться к иконам и принимать воду и антидор.Именно об этом и говорит о.Алексий.
Важно обоснование. «Правила Церкви» — очень абстрактное понятие. Нужно сослаться на какое-либо конкретное правило. Аргументов в статье Патр. Павла достаточно; вывод противоречит некоторым из них.
=Посему посещение храма в нечистоте должно быть обусловлено вескими причинами. =
Еще интересно, что это за «веские причины»?
Dmitry-ю
=Какие правила запрещают это?
Смотрите Канонические послания Святых Отцов:
Дионисия Александрийского, 2.
Тимофея Александрийского, пр. 6 и 7
=Интересно, кем запрещается?
Запрещается 73-м правилом Шестого Вселенского Собора.
Мне, например, и без правил как-то непосебе зайти в храм в этом состоянии.Это я Вам как женщина говорю.Зачем копаться в правилах,если даже в Ветхом Завете Господь запрещал прикасаться к женщине в этом состоянии.И потом,вы же мужчина,Вам то что?:)Простите!
Если честно,то я не совсем понимаю почему женщине во время месячного очищения нельзя ходить в церковь.Пожалуйста объясните кто-нибудь! И у меня вопрос: что если когда я подхожу к церкви у меня начинается головокружение , а когда я слышу как поет священник (не церковный хор, а именно священник), то меня распирает жуткий смех. мне не посебе от этого!
Девушки, милые!
А в чем такая необходимость идти в храм именно в эти дни?
Если же это действительно вопрос «жизни и смерти»,то о таких крайних случаях и говорит о.Алексий,как о допустимых. А если очень хочется пойти именно в эти дни, то мне кажется стоит задуматься, кто Вас туда толкает. Здоровья всем и любви.
Здравствуйте. Сегодня «Крещенное воскреенье». Мне в свое время пожелали очень недобрую вещь. Все никак не могла простить, а сегодня как-то решилась. И пошла собирать сумку на работу, как обычно заглянула в кошелек и, как это ни странно звучит, нашла крестик. Медный, на веревочке. Кошельком пользуюсь около двух лет, но ничего туда не ложила. В то же самое время тем самым отделением пользуюсь достаточно редко, там лежит только ключ от квартиры. Что это может значит. Сама я крещенная и ношу серебрянный крестик, так что это не может быть мой. Подскажите, пожалуйста, что это значит.
Здравтсвуйте!
У меня такой вопрос!
Моя подруга предложила мне стать крёстной мамой её сыну, на конуне! А у меня мес-е начались! Можно ли мне пойти на крешение?
Екатерина, отвечаю на Ваш вопрос. Идти на Крещение нельзя — в такие дни нельзя участвовать в Таинствах Церкви. Лучше перенесите на другой день. И помните главное: на крестной матери лежит большая ответственность по воспитанию крестника в духе Православия. Она должна сама больше узнавать о церковной жизни и учить этому крестника. Помоги Бог!
Скажите, пожалуйста, что означает «призрачный» крест на фотографии человека?
Здравствуйте!
Мне хотелось бы поблагодарить Вас за ответ Динаре Лупашевой. возвращалась из больницы и около дома увидела на земле крестик, хотела поднять, но знакомый, что вез меня домой — остановил. Сказал — не трогай, чужой крест на себя берешь. Я тогда его послушалась, не взяла, но потом… тошно мне было на душе, плакала постоянно… и горько как-то… и вот думаю я — не может такого быть, что б крест святой на себе зло нес. И не дело это на земле ему лежать. Не могу я так. Пусть думаю какие угодно приметы, а заберу, отнесу в церковь, посоветуюсь… А тут Ваш ответ. Так мне радостно на душе сделалось — СПАСИБО ВАМ!
Здравствуйте!
Подскажи правильно ли я поступила. У меня ребенок занимается футболом, после матча когда дети передивались один ребенок поднял крестик с цепочкой с пола и передал мне. Я опросила всех ребят, но хозяин данного крестика так и не нашелся. Я не смогла его бросить и забрала домой. Мой сын сказал, что нельзя так я его повесила себе на икону. Подскажите правильно ли я сделала или может все таки отнести в церковь?
Спасибо
Я нашёл крест перед тем как попасть в чечню и он самной был всё время когда пришёл он потерялся
Добрый день! Как то вечером я за лезла в сумку и на шла там чей то золотой крестик хотя я незнаю чей он и в сумку себе я его не ложила. Скажите что с ним мне надо делать к плохому или к хорошему?
здравствуйте! я хочу родить второго ребёнка. но моя свекровь протев.А так как мы жевем с родителями мужа и неможем себе позволить купить жельё.мне было бы неудобно если я рожу и буду чувствовать что мы обуза.Так получилось что работаю я а мужу что-то не везёт с работой.мы с родителями мужа жевём уже 10 лет и я стараюсь быть послушной так как они его родители.Я знаю что сейчас тяжело в наше время ростить двоих детей, но я всёравно надеюсь на божью помощь хочу родить второго ребёнка.хотя мне уже 30 лет. Спосибо.
Здраствуйте!Я всё время теряю крестик свой только куплю немного поношу и опять теряю уже3 крестика потеряла.Что мне делать?
Добрый день.Купили вторичную квартиру.Когда сносили стены и шкафы обнаружили большой Крест.Участковый милиционер сказал, что до нас в квартире жила целительница/экстрасенс-ведунья….После ремонта строители сказали,что Крест исчез. На днях в ванной комнате была протечка воды, и мы с фонариком заглянули под ванну и увидели там Крест. Достать его очень сложно. Как нам быть, что делать? Мы — верующие. Заранее спасибо за ответ
Здравствуйте!Совершенно случайным образом,ловя рыбу на речке зацепил снастью нательный деревянный крестик. Положил в карман.Переходя речку потерял его, не успел как полагается отнести в храм.Значит ли это что-нибудь?
Здравствуйте! Мой ребенок постоянно теряет крестики, крестильный потерял в день крестин, и еще все крестики у нас чернели перед тем как ребенок заболеет, последний его крестик потеряла я, и в тот же день потеряла свой крестик. А через неделю уронила иконку от нее отбился крестик, но я его обратно приклеела. Мне знакомые сказали что это порча на ребенке от отца нужно службу в церкви заказать. Но ребенок и правда болеет сахарным диабетом, и просто ОРВИ не вылазием с больниц, уже и не знаю что думать!
Здравствуйте! У нас в доме на стенах и на мебели часто появляются крестики нарисованные то карандашом,то ручкой,то фламастером они бывают разных размеров но всегда это только простые перекрещенные две линии…что бы это могло означать? Мы с мужем их стираем, хотя удаётся это с трудом. У нас двое детей,сначала думали что это дети рисуют-отругали на всякий случай ,хотя они говорили что это не они, и строго настрого запретили рисовать…однако кресты так и появляются и в таких местах,куда дети вряд ли могут дотянуться…что это такое? Толи проклятье, толи предупреждение…Будем ждать вашего ответа.Спасибо!
Доброе время суток ! У меня маленький золотой , священный крестик ,я хочу добавить золото и сделать из этого крестика большой крест.Можно ли это сделать ? Заранее благодарю за ответ.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!!! НАШЛА КРЕСТИК , НО БЕЗ КРЕСТА. ТОЕСТЬ ТОЛЬКО РАСПЯТОГО ИСУСА. ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ? И ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ДЛЯ МЕНЯ?
СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ!
Здравствуйте нашла крестик серебреный с надписи споси и сохрани,что мне делать, кому я могу отдать крестик
я нашла крестик я испугалась и не стала его брать. Можно было его не брать?
Здравствуйте,возле нашего двора на дереве кто то повесил новенький крестик,что это может значить ,?
Пореряла крестик на черном шнурке, позолоченный. В районе урицкого. Или на стоянке около ул.белорусской. если кто нашел, прошу позвонить по номеру 89093238402
Я потерял свою веру в церковь. Из года в год молю хоть о небольшом улучшении сю в своей жизни но просвета нет только хуже. Ходил помолился в лавру меня сразу обули мошенники и так очень часто сразу после похода в церковь. Не знаю из за чего так. У меня аме чаще непроизвольные мысли просто пеоевернуть крест и так носить его.
Здравствуйте!Я в детстве нашла крестик,он был без изображения Иисуса Христа и без надписи Спаси и сохрани.Со временем его осветили,но не носили.Сегодня сдала его в ломбард без права выкупа .ДУРА!!!!!Еще промелькнцла мысль,что я Иуда.В этот же вечер у мамы случилось прединсультное состояние,речь спутана.Стечением обстоятельств это не считаю!НЕ ПРОДАВАЙТЕ КРЕСТЫ!
Здравствуйте ! Вчера у работы заметила украшение , которое лежало на краю мусорки , подошла ближе и увидела крестик . Я сразу же подняла его , ибо не должен он там лежать и с полной уверенностью пошла в кабинет , почистила его и одела на свою серебряную цепочку . Я чувствовала , что так надо сделать , будто этот крестик лежал там и ждал именно меня . Сегодня , когда рассказала это своему жениху , он снял его с меня и сказал выкинуть , мол чужую судьбу на себя беру . Я не знаю что делать , подскажите , я не чувствую от этого крестика ничего плохого .
Здравствуйте,я у своей подруге нашла крест с иконой когда она мне просила в подвале выбросит вещи,а год назад у неё умер отец.Она некогда не ходила в церкви и не верила, после смерти отца она часто стала посетить .Но как странно она вынесла из дома крест с бисером католический ,я принесла к себе в месте с иконки и положила вместе ,она сама белгиика.как мне поступить?