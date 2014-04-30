Как жить по православному

1. А что считается милостыней: Милостыня- это жертва. Есть такая поговорка : «Вот Тебе , Боже, что нам негоже». Так вот это не милостыня, если человек отдает то, что ему самому не нужно. Милостыня-то , что он отрывает от себя. Как евангельская вдова, которая , хотя пожертвовала мало-всего две лепты, но это было все, что она имела. А другой, может быть и много дает, но это ему ничего не стоит. То есть настоящая милостыня -когда человек отдает не от избытка, а делится тем, что ему самому еще, может быть, необходимо. Милостыня может быть не только в виде откровенного подаяния, но и в виде подарка, помощи, угощения.

2. Можно ли отказать в милостыне: Если это уже не милостыня , а деяние, которое толкает человека на грех, то можно отказать.

3. Если просят в долг , надо ли давать, и можно ли напоминать о долге: Давать нужно, если просят. Но напоминать, по евангельским законам не следует.

4. Кому и как надо подавать милостыню за умерших? Надо ли при этом называть имя того, за кого подаешь, с просьбой помолиться: Нужно подавать нуждающимся, просящим. А таких всегда много. И речь не только о чужих - нуждаться ведь могут и близкие люди. Подавая можно попросить: «Помолитесь за усопшего раба Божия»,- и имя назвать. А еще особый способ подачи милостыни -оставлять на могилке, чтобы кто то взял. Многие ведь, не стоят с протянутой рукой, а по кладбищу ходят, собирают.

5. Можно ли отказываться, когда тебе что то дают: Самое главное мир хранить, людей не обижать. Поэтому лучше брать, когда лают. Бывает, что у тебя не нужды в подаянии, но ведь оно может оказаться нужным другому. Ты возьми, чтобы не обижать подающего, и отдай другому.

6. Все ли вечерние и утренние молитвы надо вычитывать, или можно с малого начинать: Святитель Феофан затворник ведь как говорил ? Что в молитве главное-это качество, а не количество прочитанных молитв. Поэтому начинать , может быть, лучше с того, что отвести определенное время на молитву: вот есть полчаса, и сколько он успеет за полчаса со вниманием прочесть, то вот это и достаточно. Важно, чтобы каждое слово было соединено со вниманием, чтобы шло от сердца. Бог ведь слышит только тот разговор, который ты сам слышишь. Поэтому на молитве нужно самому слышать те слова, которые говоришь.

7. Старец Силуан советовал по нескольку раз повторять те слова в молитве ,которые затронули сердце: Раз старец так советует, и если есть потребность какая то в душе-скорбь, желание получить от Бога помощь в своей немощи,- то , конечно, можно и повторить. В молитве часто внимание рассеивается. Ту молитву, на которой вы отвлеклись, надо еще раз повторить со вниманием.

8. Часто слышишь, что молиться надо наедине. А как тогда «если двое или трое соберутся во имя Мое?»: Молитва, это тайный подвиг. Демонстрировать его нельзя. Это мы говорим о личной молитве. Но ведь есть еще и соборные молитвы, и семейные, когда мы молимся вместе. Мы можем и в поклонах молитвенность

свою показать, и в положении тела, если есть для того возможность. В если нет, то ведь и в постели можно молиться, вычитывать правила и еще что-нибудь в уголке. Главное- не мешать другим. Потому что, ревностно исполняя, нарушать покой других людей -это тоже считается не очень благочестивым поведением.

9. Что значит молитва по соглашению: Это молитва, которую читают одновременно несколько человек, договорившись просить Господа об одном и том же. А еще лучше вместе прийти в церковь. И там не двое и не торе, а гораздо больше людей , и все молятся об одном.

10. В каких случаях читаются каноны и акафисты и чем они отличаются: Канон – это священное поэтическое произведение, объединяющее девять песен, в которых прославляется жизнь и подвиги святого или лика святых, славословится праздничное событие. Чтение канона -важнейшая часть утрени. Каноны включаются и в келейные молитвенные правила.

Слово «акафист» в переводе с греческого обозначает «неседален» или гимн , при исполнении которого нельзя сидеть. Акафист- особый жанр церковных торжественных песнопений, содержанием которого является восхваление Господа, Богородицы и святых.

Каноны читаются, когда готовятся к причастию, и в случаях какой-то душевной скорби, если это разовые чтения. Для усиленного моления ,после шестой песни канона, читается акафист тому же святому или Божией Матери. Акафист можно читать и отдельно. Если это разовые чтения, в конкретных случаях, это дозволяется делать без благословения. Но если вы хотите постоянно прибавлять к своему молитвенному правилу канон или акафист, то нужно просить благословение. Потому что это маленький, но молитвенный подвиг. А когда возлагаешь на себя подвиг или обет, его нужно выполнять.

11 .Как лучше читать псалмы вслух лил про себя : Лучше вслух. Негромко, не вопить дерзостно, но лучше вслух говорить, потому что и внимание лучше так сосредоточивается

12. И еще вопрос кафизмами читать или по одному, по несколько псалмов: Лучше кафизмами читать, потому что это законченная часть. Каждая кафизма начинается и заканчивается молитвой.