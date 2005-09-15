Как избавиться от проклятия?

иеромонах Серафим (Калугин) г. Астрахань. 09.09.2005

Скажите, пожалуйста, как быть, если самые близкие люди прокляли нас кого-то до рождения, кого-то после рождения? Как нейтрализовать действие проклятия? И как можно помочь и тем, кто проклинал, и тем, кого проклинали?Проклятие - это кара Божия, осуждение за особо тяжкие грехи. Пророк Иеремия говорит: «Проклят всяк творяй дело Божие с небрежением» (Иер. 48, 10). Действие проклятия выражается в болезнях, а часто и в смерти. Здесь на память приходит текст послания Апостола Павла: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». (1 Кор. 11, 27, 29-30). Так страшно действие проклятия.Известны случаи, когда святые Божии люди, праведники, призывая суд Божий на кого-либо, проклинали их. Так был проклят Хам праведным Ноем за нечестивое глумление над отцом. Пророк Елисей проклял детей, которые насмехались над человеком Божиим: «Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка» (4 Царств. 2, 23-24).Нетрудно заметить, что в этих случаях проклятия произносятся людьми праведными, носителями и блюстителями Божественной правды. Проклятия, произносимые ими, не только не ставились им во грех, но и подтверждались Божественным судом.Что же происходит в нашей повседневной жизни? Мы, конечно, не имеем таких ориентиров, какие имели библейские патриархи и пророки, поэтому люди часто проклинают то в безсильной злобе, то совершенно бездумно, в потоке обычного пустословия, а зачастую и в пьяном угаре. Такое проклятие является тяжким грехом. Разъясняя вопрошающим действие проклятия, благодатный старец Паисий Афонский говорит: «…если я делаю кому-то зло и он меня проклинает, то его проклятия имеют силу. Бог попускает проклятиям иметь силу, подобно тому, как Он попускает, к примеру, одному человеку убить другого. Однако если несправедливости не было, то проклятие возвращается назад - к тому, от кого оно изошло».Таким образом, мы видим, что проклятие - это зло, привносимое нашими словами в жизнь в любом случае, независимо от того, кто прав - проклинающий или проклинаемый. Заповедь Божественная говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44). «Благословляйте, а не проклинайте» (Рим. 12, 14), - увещевает нас Апостол Павел. Но если уже такое случилось и проклятие произнесено, то нужно постараться исправить это искренним покаянием перед Богом. Если родители вспомнили, что проклинали своих детей, нужно немедленно раскаяться в этом и сказать своим детям, что перед Богом снимают с них свое проклятие. Если вы узнали, что кто-то когда-либо проклял вас, нужно непременно постараться примириться с ним и добиться, чтобы он снял свое проклятие. Если же случилось так, что проклинавшего или проклятого уже нет в живых, нужно примириться с ним посредством церковной молитвы и поминовения усопшего.