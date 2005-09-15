Как избавиться от проклятия?
Скажите, пожалуйста, как быть, если самые близкие люди прокляли нас кого-то до рождения, кого-то после рождения? Как нейтрализовать действие проклятия? И как можно помочь и тем, кто проклинал, и тем, кого проклинали?
Мария.
Проклятие - это кара Божия, осуждение за особо тяжкие грехи. Пророк Иеремия говорит: «Проклят всяк творяй дело Божие с небрежением» (Иер. 48, 10). Действие проклятия выражается в болезнях, а часто и в смерти. Здесь на память приходит текст послания Апостола Павла: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». (1 Кор. 11, 27, 29-30). Так страшно действие проклятия.
Известны случаи, когда святые Божии люди, праведники, призывая суд Божий на кого-либо, проклинали их. Так был проклят Хам праведным Ноем за нечестивое глумление над отцом. Пророк Елисей проклял детей, которые насмехались над человеком Божиим: «Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка» (4 Царств. 2, 23-24).
Нетрудно заметить, что в этих случаях проклятия произносятся людьми праведными, носителями и блюстителями Божественной правды. Проклятия, произносимые ими, не только не ставились им во грех, но и подтверждались Божественным судом.
Что же происходит в нашей повседневной жизни? Мы, конечно, не имеем таких ориентиров, какие имели библейские патриархи и пророки, поэтому люди часто проклинают то в безсильной злобе, то совершенно бездумно, в потоке обычного пустословия, а зачастую и в пьяном угаре. Такое проклятие является тяжким грехом. Разъясняя вопрошающим действие проклятия, благодатный старец Паисий Афонский говорит: «…если я делаю кому-то зло и он меня проклинает, то его проклятия имеют силу. Бог попускает проклятиям иметь силу, подобно тому, как Он попускает, к примеру, одному человеку убить другого. Однако если несправедливости не было, то проклятие возвращается назад - к тому, от кого оно изошло».
Таким образом, мы видим, что проклятие - это зло, привносимое нашими словами в жизнь в любом случае, независимо от того, кто прав - проклинающий или проклинаемый. Заповедь Божественная говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44). «Благословляйте, а не проклинайте» (Рим. 12, 14), - увещевает нас Апостол Павел. Но если уже такое случилось и проклятие произнесено, то нужно постараться исправить это искренним покаянием перед Богом. Если родители вспомнили, что проклинали своих детей, нужно немедленно раскаяться в этом и сказать своим детям, что перед Богом снимают с них свое проклятие. Если вы узнали, что кто-то когда-либо проклял вас, нужно непременно постараться примириться с ним и добиться, чтобы он снял свое проклятие. Если же случилось так, что проклинавшего или проклятого уже нет в живых, нужно примириться с ним посредством церковной молитвы и поминовения усопшего.
- иеромонах Серафим (Калугин)
- г. Астрахань.
- 09.09.2005
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Есть ли такая молитва в требнике, которая читается над попавшими под проклятие? Слышала, но точно не знаю.
Подскажите! Не знаю к кому обратиться за помощью! У меня был молодой человек с которым мы расстались. Сейчас у меня любимый мужчина.С которым хочу прожить всю жизнь. но ничего не получается. Всё наперекосяк. Всё против нас. Мой бывший украл у меня фотографию мою с моим любимым человеком! Мог он что-то сделать?? Всё совсем плохо. За 1 год всего столько плохого произошло что думать страшно. Скажите…что мне делать?? Может быть за его здавие свечку поставить или как мне поступить??
Светлана! Одной свечки будет явно мало — нужно молиться, исповедаться, причаститься, воцерквиться. Тогда ты будешь под защитой Божьей и твои близкие тоже.
Моего деда (маминого отца) проклял его отец за отречение от семьи. Дедушка был из такой семьи, что его не принимали учиться при советкой власти, и он пошел на этот страшный шаг. В войну пропал без вести. У нас несколько поколений с тех пор идет бесконечная война родителей и детей, женщины теряют мужей, как снять это проклятие?
сходите в церковь и посторайтесь проститьбпоможет
У меня схожая ситуация. Мама сходила к колдунье и с ее помощью наговорила на меня. Я ходила в церковь через болезнь, причастилась, почитала акафист архангелу Михаилу, и все как рукой сняло. Спасибо Господу за все!
Я живу с двумя взрослыми дочерьми.
Однажды, несколько лет назад, соседка послала нам проклятие, что мы никогда не выйдем замуж. И только из-за того, что у меня был ремонт и я по ночам мыла полы в общем корридоре. Прошло 8 лет. Старшей дочери 27-й год, младшей 24-ый год и никто из них не замужем. Что делать? Как нам поступить, что бы снять проклятие?
С уважением, Наталия
Моего кума отец проклял за то что он не хочет жениться на девушке, которая «нужна» их семье- богатая девушка, но очень нехороший человек. А кум любит другую. Очень хорошую девушку, добрую, отзывчивую, воспитанную….
Но, его отцу нужны деньги, а не счастье, и от злости, в порыве гнева, он перед иконой проклял сына и его девушку, порвал ее фотографии…
Мы в растерянности, что же делать??
У меня родовой проклятие.Все женщины в моей семье не могут жить счастливы в браке.Все мужчины бьют своих жен.И я испытываю тоже самое.Что делать незнаю.Помоги пожалуйста.Я уже незнаю что делать!!!!!!!
а если проклятье на крещенного (но не очень набожного) сына наложила некрещенная мать? благословить перед Богом нельзя, другие виды Божей помощи тоже не применимы… ее никто не винит, но злобы и зависти в ней — просто ужас сколько! поэтому хотелось бы какие-то меры принять для крещеной души — может быть, псалмы почитать, принять отпустительную молитву?..
Добрый день. Меня точно прокляли. На работе не везет, деньги текут мимо. В семье — ссоры, проблемы. Я крещен.
Помогите пожалуйста.
Дай Вам Бог здоровья и счастья.
Нашу семью прокляли, наверно, очень давно по маминой линии. Мы с мамой постоянно болеем, грозит еще по одной операции и мне и маме (уже по одной было у каждой), а мне всего 22 года.С больниц и таблеток не вылажу.Ни в чем не везет, часто меняю работу, в личной жизни не везет, незамужем, если так будет и дальше, то никогда и не буду.Нет никакого стимула, руки опускаются, чем дальше тем все хуже. Помогите, пожалуйста, очень прошу, мне и маме.
С уважением, Мирослава.
на мне лежит родовое проклятие , от третьего поколения,(проклятые Богом за колдовство)Я никогда не обращаю внимание на столь нелепые высказывания, о том что проклятье мешает жить!!! ВЕДЬ КАЖДЫЙ ТВОЦЕЦ СВОЕГО ЩАСТЬЯ!
Избавится от столь страшной ноши можно только помощью веры, и молитвы.
У нес тоже что то странное. в семье дети и внуки по бабушкиной линии ни как не могут устроиться в жизни, ни два сына ни внук, вроде бы и люди не плохие, браки сыновей не удались, оба больные один астмой .другой инвалид общего заболевания. Внук не может найти себя по жизни. Я дочь второго сына. и тоже часто замечаю, что много дел и начинаний как случайно не сбываются, бьюсь , а всё бестолку, как будто двери нарочно кто то передо мной закрывает.
Добрый день!
Не знаю, лежит ли на мне какое-то проклятие, но все в жизни показывает на это.. Во всех делах ничего не получается, какие-то провалы и невезения.. Со всех сторон давят обстоятельства, но решить самой не получается, как будто все двери закрыты, а я стучусь..стучусь.. Господи, помоги..
За токсикоманию и связанное с ней нервомотство моя мать прокричала
проклятье прямо мне в глаза. Сейчас допишу и пойду просить
у ней прощение, и чтоб призввала
в свидетели Бога забирая свое проклятье.Так,кажется, это делается.Боже прости и помоги.
Можете меня поздравить-разговор
прошел на отлично и судя по словам Марии проклятье должно быть с меня снято.
НО я-то понимпю что это хоть и хорошее,но все же только начало.
Сейчас на другом сайте спишу молитовку от проклятья, потом закажу сорокоуст о всех проклинающих и конечно о здравии
мамы, которая, кстати, и у меня попросила прощение за все неразумные слова(проклятья)сказаные в мой адрес.
Мне однажды посоветовали посетить сорок церквей, храмов, монастыркй.
Тоже есть информация, что Господь принемает такую жертву и снимает проклятие. Я думаю, что тут главное не переступить границу,за которой начинается белая магия.
Сегодня четвертое ноября-праздник иконы Казанской Божией Матери:всех с праздником.
Господи, спасибо!
как родился не любимым так и мучаюсь досих пор.женился живу с семьей у своей матери,нас трое сын жена и я.мать ненавидит нас всех,постоянно дает повод на ругонь.было что я начинаю с ней сильно ругаться ей не чиго а я мучаюсь потом.из за нее у нас постоянные ругони с женой,и здоровье стало неважным.мать наговорит гадостей , ей хорошо ее все онимают а нас ненавидят.прокленала меня несколько раз,говорила чтоб я здох,.что делать подскажите.
А меня знакомая моя проклинала из-за того, что я мужчинам нравилась, и ее молодой человек относился ко мне хорошо, у нас с ним и ничего не было и были мы просто друзьями, а она из-за ревности кричала такие страшные слова, все были шокированы. Потом я узнала, что она магические действия какие-то применяла. Правда, была я тогда не крещенная. Как долго может лежать проклятие на человеке?
А меня незнакомая женщина прокляла.Как в этом случае быть7
Помогите пожалуйста снять родовое проклятие, а тут еще прокленала совершенно мне чужая женщина,что делать незнаю, может есть какието обереги подскажите.Зарание благодорю кто окликнется на мою просьбу!
pomogite. Ya proklyala odny zhenshiny za to chto ona mne prichinila bol i nespravedlivost. V moment otchayaniya ya napisala strashnui sms postavila tam dazhe tri shesterki i proinesla imya satani i pozhelala ei smerti i okazatsya v invalidnom kresle i razbitsya v mashine.
Teper ya sozhaleu i plachy i ne mogy zhit s etim potomychot mne strashno za moi slova i strashno chot bydet chto to s moimi lubimimi detmi. POMOGITE KAK snyat s sebya etot GREH i ochistitsya…
POMOGITE YMOLYAU, SPASITE menya i moih detei ot nakazaniya…….
iprokopenko@bigpond.com
что такое сам непонимаю помогите 6 лет мучаюсь я стоя на остановке и голос мне сказал как стоиш на двух на двух ногах и с тех пор я немогу ходить держут родители за руку постоянно тянет упасть сесть боязнь пространства немогу ходить один боязнь высоты помогите очень прошу
Не знаю что и делать…Моя мама как-то обратилась к одной женщине, которая говорит, что она не гадалка, а просто выравнивает жизненную линию. Так вот эта женщина сказала моей маме, что парень которого я бросила должен стать моим мужем, а если нет то я ни когда не буду счастлива. И она начала со мной что-то делать, поить странным соком, давать конфеты, сыпать мак в обувь и т.д. С тех пор я не могу завести нормальных отношений, так как я только начинаю общаться с молодым человеком с ним обязательно что-то происходит плохое. Я в полном замешательстве. Что делать в этом случае?
Что мне делать? Произошло это 2 года назад. На последних сроках беременности я попросила свою маму помощи после родов, т.е. пожить своей семьей у нее. Естественно она согласилась, но в квартире живет еще 80-ти летняя бабушка. Она никогда не отличалась какой-либо добротой и лаской по отношению ко мне, т.к. считала что мой отец моей матери не пара, что моя мать привела свой выводок в ее дом, ну и все в это роде, в самых отвратительных словах. В итоге, когда родился наш долгожданный малыш, эта бабушка начала настраивать моих родителей против меня и моей семьи, и спустя месяц с месячным ребенком на руках нас выгоняют из дома, а вслед эта бабушка кидает фразу: «будьты ты проклята, и муж твой и ребенок и твоя собака, чтоб вы сдохли все». После этого вот уже как два года у нас с мужем черная полоса в жизни, у мужа случился микроинсульт (в 30 лет), с работой у обоих ничего не получается, живем на гроши… Что в этом случае делать я не знаю…
Спасибо вам большое. Ваша статья вернула меня к жизни. Я желаю вам добра процветания. Да продлит господь дни жизни ваши и у укрепит здоровья как душевного так и телесного вашего и вашей семьи. Спасибо еще раз вам. С уважением Владимир
Здравствуйте. Я проклинала отца моего ребенка, когда была беременная. Это случилось несколько раз! Когда родилась моя дочь мы разошлись.
Моей дочери 20 лет, и я всю жизнь борюсь за нее! Это продолжается и сейчас!
Это очень тяжело…что с ней?!!! Почему и что мне делать!!! Помогите!!!
Возможно не правильное воспитание, мы любим ее очень! Но тут другое! Она просто не адаптируется в обществе! Она не думает о будущем! Любые проблемы она не преодолевает,а просто останавливается! Она поступила в университет и на первом же не сданом зачете, не решается идти снова и продолжать учиться! Это еще началось со школы!
И не только в этом…Я не могу объяснить,но это невидимая борьба….!!! Я это чувствую всей душой!!!
Она сама мучается и страдает…я не знаю, что делать.
С моим бывшим мужем мы встречаемся и я как бы его простила,но я не чувствую, что изменилость что-то!
Прошу помогите, что нам делать!!!
Максакова Людмила
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Бывшая жена дяди постоянно меня проклинает. Если не каждый день, то через день. Я ей лично ничего плохого не делала. Просто когда-то мама сосватала ее с моим дядей. У них семейная жизнь не удалась. Теперь она ненавидит всю нашу семью. И чтобы причинить боль маме, она мечтает, чтобы я была несчастлива.
Иногда даже смерти мне желает. И действительно мне всегда во всем не везет. Помогите, что мне делать, подскажите.
Меня проклили! что мне нужно делать
Истина рушит всё.
Познавательная статья. Очень жаль, что не многие люди могут понять смысл своих деяний и помыслов. Все, что написано — правда. По себе знаю. Есть только одно большое НО. Никогда, даже если вам причинили самое великое горе, не желайте обидчику зла и отмщения. Вы не Бог! Постарайтесь пережить свое горе, а расплата виновнику будет от Бога.
здравствуйте.два месяца назад мы с подругой решили погадать…просто для себя!но после этого с нами начали происходить ужасные веши:я не могла заснуть по ночам,иногда не могла есть,и всё время видела какие то страшные видения.Вы можите это объяснить?
Ашхен, искренне простите эту женщину, искренне покайтесь в своих грехах. Искренне молитесь за этого человека. Помните, Христос отдал тело его и кровь за наши грехи! Так пока мы в теле мы имеем уникальную возможность покаяться и каяться от всего сердца стараясь не повторять прошлых ошибок. Помогайте тому кому хуже, чем вам. Это и будет ваша броня против проклятий. Делайте все искренне от сердца и потому, что вам плохо сейчас но из любви и сострадания
Здраствуйте. помогите пожалуйста советом.Мой отчим проклял мою маму и сестру. Причем к сестре он подошел направил на нее палец и глядя в глаза громко крикнул «будь проклята».это было страшно и не заслужино мы не зделали ему никаго зла! Что делать ?
А как же быть,если бабушка,которой уже нет,проклятия рассылала на право и на лево,как здрасте.теперь мама,если кто то не согласен с ее мнением навязчивым,тоже самое делает.на моей памяти меня же,дочь,она проклинала раза 3.так из за мелочи.а ведь я же ее люблю и говорю ей об этом.всю свою жизнь я была изгоем,болею,детей вырастила одна,личной жизни нет,хотя знаю,что достойна:яркая,красивая,веселая, но уже потеряла всякую надежду,вкус к жизни.мои дети боятся лишний раз с ней общаться,выслушивать какая она бедная и несчастная просто невыносимо.я после общения с ней долго ищу себя.что делать.как дальше жить,если чувствуешь как энергия утекает.помогите!переживаю за детей.
когда-то моя мама меня прокляла… прокляла в сердцах. Сейчас я мать-одиночка, у мамы рак, она медленно умирает. Я люблю маму, но ее пример наука мне: как бы дочь меня ни огорчала, я всегда ей говорю: «я люблю тебя и всегда буду рядом, что бы ни случилось!» она верит в меня!
Добрый день!! а меня отец сегодня проклял просто из-за того что я сделала замечание что он в доску пьяный спит на кухне и мы с семьей покушать не может. из за него полная антисанитария. у меня грудной ребеночек и дочка. Только от одного его мы слышим маты в семье. Когда он проклял мне стало плохо, всю начало трясти такое впечатление что силы ушли. Что мне делать?
Здравствуйте,обращаюсь к вам за советом,и помощью! Наши соседи татары ругаются с нами и проклинают нас,и наших детей,очень агрессивные люди.Я очень переживаю из-за этого у меня двое деток 7 и 4 лет.Скажите как можно помочь в этой ситуации, ставить свечу в церкви за них? или что то другое предпринимать. Мы их благословляем,когда они произносят на нас брань. Но они от этого еще агрессивнее становятся.
Добрый день, скажите пожалуйста, если сестра в порыве гнева на бытовой теме прокляла до 10 колена меня и мою дочь, подскажите можно ли что-то предпринять?
Добрый день, сестра в порыве гнева и злости, зависти, которая заложилась еще с детства, говорит что ненавидит меня и проклинает до 10 колена, просто так из-за недопонимания в бытовой теме. подскажите, можно ли что-то предпринять?
Здравствуйте, у нас появилась соседка, с её слов — верующая. Но, страшно сыплющая проклятиями, если что-то ей не по душе. Все соседи ходят в страхе, говорят шепотом, чтобы она ненароком не подумала, что говорят о ней. С ее появлением появился страх, беспокойство. Соседи стали находить у себя кто яйцо, кто нечистоты под окном, кто горчицу под забором. Психологи говорят — всё это неправда и самовнушение, но мне не верится. Не верится потому, что замечаешь, что злого и плохого с ее появлением стало больше. И напряжение, порой невыносимое. Как быть, что делать? Подскажите, может есть молитвы какие очищающие? Уж очень страшно и тяжело на душе. Спасибо.
Спасибо за публикацию!У меня непонятная и очень трагичная ситуация с проклятием …. сектанта.Когда то я продал ему землю ,кот. необходимо дооформить.Он не успел закончить с оформлением как вышел новый закон и лишил его приобретения.Теперь он требует с меня финансы и проклинает.Я не могу никуда устроиться работать,не могу получать деньги за проделанную работу — что то обязательно случается и… деньги не доходят до меня.Моя семья голодает и перспективы не видится никакой.К «бабке» идти ?как христианин — нет.Что делать? Смириться и ждать смерти? Или работать на этого бесноватого?
скажите пожалуйста,мой родной дед частенько из-за нашего не послушания,говорил нам «будьте прокляты».могло ли это способствовать к развитию болезней у меня и у братьев,и как избавится от этой не обдуманной дедушкиной лексики,прошу дайте ответ.а то у нас в семье все стали болеть один за другим.в особенности я-на меня само больше дед и говорил.
Евгению: А земля осталась у Вас? Или ее теперь уже нет возможности дооформить? Если есть какая-то несправедливость не лучше ли постараться загладить ее? И покаятся на исповеди, даскать, присвоил или взял лихву, больше постараюсь так не делать. А еще лучше вместе с этим дать милостыню, и все проблемы уйдут.
Добрый день, соседка в порыве гнева и злости, зависти, говорит что ненавидит меня и проклинает до 7 колена, можно ли что-то предпринять? И на сколько это страшно?
как избавиться от проклятии помогите пожалусьта
Сегодня меня и мою семью прокляла разъяренная женщина. Примирится с ней нет возможности, так как проклинать она начала, когда я пыталась это сделать. Как быть?
меня однокласница проклялф
Господи, избавь меня от проклятий , прости мою душу грешную, я Тебя так люблю!
у меня коллега на работе психически не здорова ,сегодня в порыве гнева прокляла всю мою семью детей внука и новорождённую внучку. я не знаю что делать.
Во-первых, запомните, проклятие некрещенного на невинного христианина не действует!
Так же не действует проклятие некрещенного, но согрешившего христианина, который покаялся, исповедовался и причастился и больше не творит подобного.
Но действует лишь тогда, когда христианин совершил большое зло. Жила одна нищая страшненькая вдова-таджичка, которая добывала себе пропитание, роясь в мусорках в поисках тряпья. Из этого тряпья шила детскую одежду и продавала на рынке.
Ее неухоженные дети раздражали русскую соседку на 4 этаже и каждый раз, завидев их, она кричала: Пошли вон отсюда, зверушки!
Мать этих детей, плача, взмолилась Богу, чтобы он защитил ее детей.
Эта русская женщина заболела раком и умерла. Эта таджичка не была крещенной и даже не проклинала обидчицу, а та русская — и крещенной была и детей проклинала. Вот и делайте выводы.
Во-вторых, проклятие крещенного на другого крещенного, который перед ним не виноват — не действует, а действует на самого проклинаемого. Поэтому следует покаяться , исповедовать грех и причаститься тому, кто проклял.
Во-вторых, большое значение имеет вес вины и греха того кого прокляли. Наглые бездушные злодеи — мошенники, лжецы, клеветники, сплетники, бессовестные взяточники, воры и убийцы могут получить за содеянное сполна, потому что их проклинает не один человек, а множество людей.
А вообще читайте вот эту ссылку:
http://uspenie-kamishin.prihod.ru/tak_govorit_biblija/view/id/1153228
и еще ссылку: http://azbyka.ru/forum/threads/prokljatie-suschestvuet.9834/
Здравствуйте! У меня такая проблема: переехал семьей в частный дом и сразуже я потерял работу, затем заболела и умерла собака, потом умерли два кота, через полгода умерла ещё одна собака, заболела супруга… что мне делать?
Здравствуйте! Я прокляла соседку в сердцах. У нас с мужем возникла большая ссора. В момент скандала в лезла моя соседка она беременная. Муж решил забрать ребёнка к себе т.к у меня была после родовая дипрессия ребёнку 4 месяца. Я конечно не давала хоть мне и было тяжело справляться с нервами , но из ума я не выжила. Это он мне на зло. А тут она помогла ему забрать ребёнка. Я испытала страшные чувства когда ребёнка отнимают от матери. И в горячах прокляла их встав на колени и перекрестившись с болью и обидой. Сейчас мы с мужем помирились, а соседки начались проблемы. Она родила ребенка, слава богу с ребёнком все в порядке, а вот у неё со здоровьем неладное. Я очень сожалею что тогда не сдержалась,я ещё просила не лезь в чужую семью. А она меня спровоцировала мол не увидишь больше своего ребёнка. Вот так и вышло. Собираюсь к батюшке на исповедь и причищение. У неё прощение просила она молчит. Проблема в том что я не чувствую себя виноватой до сих пор как вспомню злюсь, мне как ножом по сердцу.
Я Проклята Изначально. Проклял Любимый, Когда Мне Было 18 лет. Я не Простила, Когда Он изменил Мне и Еще, Потом, Проклинал, За что?!))) Я За Изменщика Замуж не Вышла… В 18 Лет Амбиции Другие Были. Я Девочка была, а Ему 25!))) И Он с Другой Погулял, А На мне Женится Собрался. Ненавижу Ложь!!! Я Узнала Все, Добрые Люди Глаза Открыли, А он Ничего не Отрицал!!! Предложил,Либо Замуж За Него, Либо Он женится на той, с Кем на море прокатился!!! И тогда Я ответила, Женись, На Той, С Кем Было Весело!!! А я молода еще, Мне 18 лет. Я учиться буду и замуж не хочу!!! … И Тогда ! Он сказал, Чтобы Ты , Тварь Здохла, И будь Ты Проклята!!!..Лучше бы ты Умерла Уже, А я Принес бы Тебе Цветы На могилу…