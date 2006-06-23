Родить… для себя?

Здравствуйте, дорогая редакция моей любимой газеты «Благовест»!У меня есть вопросы, на которые я бы хотела получить ответы.Многим верующим девушкам, а то и просто очень скромным и стеснительным, очень тяжело найти спутника жизни, свою «половинку». В храмах молодежи мало, в основном там одни старушки. Если хотят знакомить, то это или с психическими отклонениями молодые люди, или с семейным прошлым. А на улице или еще где-то знакомиться опасно. И что же получается? Все верующие девушки или должны сидеть дома и ждать энное количество лет - мол, судьба и на печи найдет, или обречены на вынужденное одиночество, то есть остаются старыми девами.Годы идут - уже тридцать, а его все нет. Нет такого человека, чтобы полюбить на всю жизнь, имея общие интересы, взгляды на жизнь, быть с ним одним целым, подарить себя всю, без остатка, всю свою нежность, заботу, ласку, любовь, которую берегла все эти годы только для одного-единственного. А просто выйти замуж за первого встречного - это не по мне. Жить без любви, без малейшей симпатии? Лучше тогда быть одной. Все мы, Православные девушки, хотим найти свое счастье, пусть ждать до тридцати лет, но зато не зря. Создать семью и услышать такое долгожданное и милое сердцу слово: «мама»! Как это здорово - быть матерью, такое счастье - быть кому-то нужной, полезной, любимой! Будет ребенок таким любимым, будешь стараться вложить в него все доброе и чистое, что есть в этом мире, подарить миру еще одного члена Православной Церкви.Годы идут, а ты все ждешь и надеешься на чудо, и думаешь, что в один день раздастся звонок в дверь, и на пороге будет стоять он - тот, которого ты ждала всю жизнь, молясь все эти годы о счастливом замужестве. Многие женщины в тридцать пять лет уже утрачивают детородную функцию и больше никогда уже не смогут стать матерями. Я очень этого боюсь и впадаю в уныние и ропот.Поэтому хотела бы узнать: может, стоит родить ребенка без мужа? Просто для себя? Жить с ним без скандалов, ругани и пьянства. Он будет огражден от всего этого, у меня не будет забот, как угодить мужу, что приготовить, купить, как его ублажать, как себя вести с ним, чтобы не убежал к другой… Не будет искушений, ссор, скандалов. Тишина, мир будут у нас в семье.Дети без отцов в основном вырастают послушными матерям, сострадательными, добрыми, понимающими. Поэтому до пятидесяти лет не хочу ждать, что, может, все-таки найдется моя половина и что тогда - жить с ним как брат и сестра? Зачем тогда он нужен вообще на старости лет? Лучше быть тогда одной.Пишу и мне вспоминаются строки стихов одной местной поэтессы:Я хотела бы дочку родить,Чтоб, как я, была зеленоглазой,Чтоб улыбки ее и проказыПомогли мне любовь разбудить.

Я бы дочку себе родила

Всех на свете прелестней, конечно,

Я б для этого папу нашла

Безподобно красивого внешне.

И мы жили бы с дочкой вдвоем,

Помогать бы друг другу сумели

И о чем-то о женском своем

По ночам бы на пару ревели.

Теперь о другом. У нас на работе кошка окотилась. У нее пятеро котят. Когда они стали подрастать - им было около месяца, - стали всем мешать. И решили их отнести вместе с кошкой на улицу, так как уже стояла солнечная, теплая погода. Решили, что на улице им будет хорошо, будем их подкармливать. Но все оказалось иначе. С того дня, когда мы их оставили на улице, для меня началась неделя слез, нервного срыва и переживаний.

Я очень люблю животных, и все, что с ними происходит жестокого, очень ранит мое сердце - очень переживаю, не сплю ночи и плачу. В первый же день три котика исчезли, одного раздавили ногой (женщина острой шпилькой проткнула ему легкие). Он умирал у меня на глазах мучительной смертью, целый день хрипел, задыхаясь, и смотрел на меня глазами, полными слез, прося помощи. А последний котенок бегал уже как безпризорный, прося еды, бегая за людьми. Потом он тоже исчез. Сама кошка испытала тоже шок. Живя в тепле, сытости и с людьми, была ошеломлена, оказавшись на улице, под дождем, без еды, кругом - собаки и чужие коты. Кстати, ее на следующий день загрызли собаки. Вот так за один день распалось все семейство, так в один день закончилась их жизнь, как сказала одна старушка, когда они родились, что обречены они на мучения. Так оно и вышло.

Кому рассказываю - говорят, что надо было котят сразу «убрать», чтобы не мучались потом, так как сейчас уже люди не берут в дома кошек.

Я была всегда против убийства животных, мол, пусть живут, вырастут - куда-нибудь определим. Пусть бегают на улице, пусть голодные, зато живые. Но теперь после этого случая я уже не знаю, как быть. Как лучше?

Ответьте, пожалуйста, что делать, когда кошка каждые три месяца будет приносить котят? Что делать, чтобы не согрешить?

У меня был такой стресс, что я не могла даже молиться. Стою в храме, глаза полны слез, слезы льются сами и все вспоминается…

Маленький котеночек, плача, умирает от боли и не понимает, почему так внезапно оборвалась его такая маленькая жизнь… Это очень больно видеть. Даже сейчас я плачу. Такая я с детства, и меня уже не переделать.



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