Родить… для себя?
Здравствуйте, дорогая редакция моей любимой газеты «Благовест»!
У меня есть вопросы, на которые я бы хотела получить ответы.
Многим верующим девушкам, а то и просто очень скромным и стеснительным, очень тяжело найти спутника жизни, свою «половинку». В храмах молодежи мало, в основном там одни старушки. Если хотят знакомить, то это или с психическими отклонениями молодые люди, или с семейным прошлым. А на улице или еще где-то знакомиться опасно. И что же получается? Все верующие девушки или должны сидеть дома и ждать энное количество лет - мол, судьба и на печи найдет, или обречены на вынужденное одиночество, то есть остаются старыми девами.
Годы идут - уже тридцать, а его все нет. Нет такого человека, чтобы полюбить на всю жизнь, имея общие интересы, взгляды на жизнь, быть с ним одним целым, подарить себя всю, без остатка, всю свою нежность, заботу, ласку, любовь, которую берегла все эти годы только для одного-единственного. А просто выйти замуж за первого встречного - это не по мне. Жить без любви, без малейшей симпатии? Лучше тогда быть одной. Все мы, Православные девушки, хотим найти свое счастье, пусть ждать до тридцати лет, но зато не зря. Создать семью и услышать такое долгожданное и милое сердцу слово: «мама»! Как это здорово - быть матерью, такое счастье - быть кому-то нужной, полезной, любимой! Будет ребенок таким любимым, будешь стараться вложить в него все доброе и чистое, что есть в этом мире, подарить миру еще одного члена Православной Церкви.
Годы идут, а ты все ждешь и надеешься на чудо, и думаешь, что в один день раздастся звонок в дверь, и на пороге будет стоять он - тот, которого ты ждала всю жизнь, молясь все эти годы о счастливом замужестве. Многие женщины в тридцать пять лет уже утрачивают детородную функцию и больше никогда уже не смогут стать матерями. Я очень этого боюсь и впадаю в уныние и ропот.
Поэтому хотела бы узнать: может, стоит родить ребенка без мужа? Просто для себя? Жить с ним без скандалов, ругани и пьянства. Он будет огражден от всего этого, у меня не будет забот, как угодить мужу, что приготовить, купить, как его ублажать, как себя вести с ним, чтобы не убежал к другой… Не будет искушений, ссор, скандалов. Тишина, мир будут у нас в семье.
Дети без отцов в основном вырастают послушными матерям, сострадательными, добрыми, понимающими. Поэтому до пятидесяти лет не хочу ждать, что, может, все-таки найдется моя половина и что тогда - жить с ним как брат и сестра? Зачем тогда он нужен вообще на старости лет? Лучше быть тогда одной.
Пишу и мне вспоминаются строки стихов одной местной поэтессы:
Я хотела бы дочку родить,
Чтоб, как я, была зеленоглазой,
Чтоб улыбки ее и проказы
Помогли мне любовь разбудить.
Я бы дочку себе родила
Всех на свете прелестней, конечно,
Я б для этого папу нашла
Безподобно красивого внешне.
И мы жили бы с дочкой вдвоем,
Помогать бы друг другу сумели
И о чем-то о женском своем
По ночам бы на пару ревели.
Теперь о другом. У нас на работе кошка окотилась. У нее пятеро котят. Когда они стали подрастать - им было около месяца, - стали всем мешать. И решили их отнести вместе с кошкой на улицу, так как уже стояла солнечная, теплая погода. Решили, что на улице им будет хорошо, будем их подкармливать. Но все оказалось иначе. С того дня, когда мы их оставили на улице, для меня началась неделя слез, нервного срыва и переживаний.
Я очень люблю животных, и все, что с ними происходит жестокого, очень ранит мое сердце - очень переживаю, не сплю ночи и плачу. В первый же день три котика исчезли, одного раздавили ногой (женщина острой шпилькой проткнула ему легкие). Он умирал у меня на глазах мучительной смертью, целый день хрипел, задыхаясь, и смотрел на меня глазами, полными слез, прося помощи. А последний котенок бегал уже как безпризорный, прося еды, бегая за людьми. Потом он тоже исчез. Сама кошка испытала тоже шок. Живя в тепле, сытости и с людьми, была ошеломлена, оказавшись на улице, под дождем, без еды, кругом - собаки и чужие коты. Кстати, ее на следующий день загрызли собаки. Вот так за один день распалось все семейство, так в один день закончилась их жизнь, как сказала одна старушка, когда они родились, что обречены они на мучения. Так оно и вышло.
Кому рассказываю - говорят, что надо было котят сразу «убрать», чтобы не мучались потом, так как сейчас уже люди не берут в дома кошек.
Я была всегда против убийства животных, мол, пусть живут, вырастут - куда-нибудь определим. Пусть бегают на улице, пусть голодные, зато живые. Но теперь после этого случая я уже не знаю, как быть. Как лучше?
Ответьте, пожалуйста, что делать, когда кошка каждые три месяца будет приносить котят? Что делать, чтобы не согрешить?
У меня был такой стресс, что я не могла даже молиться. Стою в храме, глаза полны слез, слезы льются сами и все вспоминается…
Маленький котеночек, плача, умирает от боли и не понимает, почему так внезапно оборвалась его такая маленькая жизнь… Это очень больно видеть. Даже сейчас я плачу. Такая я с детства, и меня уже не переделать.
От редакции. Мы просим вас, дорогие читатели, ответить Вере на ее вопросы. Все письма мы перешлем адресату, а некоторые из них, возможно, опубликуем в газете.
- Вера
- Московская область
- 23.06.2006
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Дорогая Вера! Прежде всего, молитесь! Молитва к Богу, Богородице и святым — это очень важно.
А потом… попробуйте на православных сайтах поискать вторую половинку. Знаю личсно людей, которым это удалось.
Вера, а Вы не пробовали поговорить о своей ситуации со старцем? Слава Богу, есть в нашей стране такие люди, к которым стекаются со всей России. Я и сама лично общалась с некоторыми из них, и это общение по жизни мне очень помогло. Если Вам интересно, к кому именно можно обратиться и как проехать, напишите мне: anna_vl82@mail.ru
Дорогая Вера! Хочу по-отечески ( я гораздо старше)дать небольшие советы. Никакого уныния по поводу стародевства у православной быть не должно.
С мирской точки: все: старая дева, жизнь прошла впустую, с христианской — хранение чистоты и целомудрия — великая добродетель.
Второе, у вас крайности. С одной стороны вы в мечтаниях составили себе некий, я думаю, далекий от жизни идеал, с другой — заранее готовы на скандалы ругань, пьянство и т.д. Вот к последнему не надо готовиться. Конечно, в семейной жизни безусловно необходимы труд,терпение, долготерпение, молитвы, мобилизация всех духовных и физических сил.
О первых встречных. Святые отцы говорят, что люди, которых мы встречаем на своем пути, не случайны, а посылаются нам Богом. Может быть стоит посмотреть по-другому на тех, кто окружает вас? и на тех, с кем вы еще встретитесь?
Дорогая Вера! Вопрос, который Вы подняли, очень беспокоил и меня в прошлом. Сейчас я замужем, у меня две дочери. Муж, правда, атеист, но очень хороший и любящий человек. Все хорошо, но, оглядываясь назад, говорю себе, если бы и не вышла замуж, то была бы не менее счастлива, посвятив себя Богу целиком. Это я поняла только теперь, много лет спустя. Не унывайте. Все, что ни делается, все к лучшему. До свидания, Елена
Dorogaja Vera,
Po povodu koshki, schitaju, chto luchsche ee operirovat u veterinara, chtoby ne rojala, esli net nikakogo drugogo vyhoda, chem obrekat ee i ee potomsto na stradania i smert.
A naschet zamujestva — «ishchite i obriashchete»!
Xotia ja schitaju, chto esli chelovek jelaet vyjti zamuj tolko radi togo chtoby imet rebenka, to vozmojno u nego net prizvania k suprujeskoj jyzni i togda mojno prosto vziat rebenka na vospitanie.
Mogu byt i neprava.
Jelaju Bojiej pomoshchi i blagoslovenia.
Прежде всего, не унывайте! Молитесь о том, чтобы появился у Вас близкий по духу человек, не программируйте себя ни на что, просто верьте и ждите, смотрите вокруг не критичным взглядом, а принимающим, даст Бог, увидите своего человека. 3 котенка сразу исчезли. Верьте, что взяли их добрые люди в дом, и им теперь хорошо и уютно. А «родить для себя» — вспомните, каково было кошке одной и без помощи (пишу из своего опыта, я рожала для семьи и любимого мужа, но осталась одна с полугодовалым ребенком, без близких и друзей, я потеряла работу из-за того, что у меня были проблемы с ребенком, и сейчас, на 2-й работе, я на грани увольнения). Ребенок-счастье, не сравнимое ни с чем. Но в идеале ребенку нужен папа не меньше, чем мама, и маме нужна опора, а 30 лет-еще так мало, у Вас впереди 5 и более лет, ищите, а найдете-берегите и будьте счастливы, храни Вас Бог!
Дорогая Вера!
Я много читала про Святую блаженную Ксению Петербургскую: житие и рассказы многих людей о помощи, которую она посылает молящимся ей. Если Вы не читали, я от души Вам советую почитать. Появляется такая благодать на душе, такая вера в ее помощь! Ксеньюшка и мне помогала, за что ей низкий поклон, она скорая помощница, всех слышит. Благословитесь у батюшки и почитайте ей акафист, напишите письмо в Петербург на Смоленское кладбище (там её часовенка), закажите молебен. Она непременно поможет Вам найти спутника. Удачи и Господь с Вами.
наверное, уже очень поздно что-то писать, т.к. прошло много времени…у меня при очень драматических обстоятельствах умер кот — и я решила больше никогда не заводить домашних животных…спустя несколько месяцев я увидела хорошенького котенка на улице, и взяла домой, хотя это была девочка…3 раза она рожала котят и я их не топила, а ждала, пока они подрастут — и раздавала через объявление в газете- иногда мне даже за это деньги платили…потом она почему-то перестала их рожать, может, из-за того, что не было ветеринарной помощи — никто не присутствовал при родах…Я бы не сказала, что оставить котят жить — это большой подвиг, немного хлопотно, но совсем не трудно…Я никаких сложностей не заметила…А еще говорят, что рожавшие женщины меньше болеют…
Вот она верующая добродетель…Сначала выкинуть котят на улицу, потому что они мешали….а потом сутки созерцать как умирает бедное маленькое существо… Девушка, раз уж вы, и ваши коллеги так смалодушничали… вам не приходило в голову, что … звереныша можно отвезти в ветклинику и усыпить? а не заставлять умирать мучительной смертью! А потом еще задаетесь вопросами о православных канонах…??
О каких детях может быть речь, если вы банально не созрели даже для элементарных Человеческих поступков????
Дорогая Валерия! Осуждать легко! Усыпить животное, говорите… Убить, то есть… Да?
Вы невнимательно прочли статью — никто не хотел котятам зла, никто не думал, что так получится. И Вера очень переживает, что по ее недомыслию котята погибли… Ей больно — а Вы плюете ей в душу своими жестокими словами. Если бы Вы знали, какая это боль — одиночество, Вы бы не разбрасывались такими словами. Судя по этому Вашему высказыванию, Вы сами еще не доросли до «элементарных Человеческих поступков». Вот она — «неверующая добродетель» 🙂
Валерия может быть высказалась кардинально, но я с ней согласна. «Никто не думал,что так получится»—а как должно было получиться???в чужой и небезопасной обстановке??? Неужели было сложно найти им хозяев или подыскать другое убежище,где бы они не мешали и находились в безопасности и там уж подкармливать? Котят совсем необязательно было убивать,но позаботиться необходимо! А если с такой даже не наивностью, а не знаю как выразиться относиться потом к своему ребенку, все может закончиться гораздо более трагично, и без разницы какая будет при этом добродетель у матери, верующая или нет.
С плане отношения к и кошке котятам есть хороший термин фарисейство. Или выражение «не ищи злого умысла там, где все определяется глупостью» — разве трудно было просчитать такие опасности ждут кошку с котятами на УЛИЦЕ? А ребенок не котенок его не сдашь и не выбросишь на улицу, если он мешает. просто у нерожавшей девушке часто образ ребенка это какая-то гламурно красивая картинка из рекламы памперсов. О проблемах и трудностях говорить ( как-то не приятно, а зря). Как мама 2х детей говорю, с первым ребенком даже при любви и поддержки мужа и родственников первый год ТЯЖЕЛО и ТРУДНО ИМЕННО МАМЕ ( просто в силу незнания и элементарной усталости), а одной…. без комментариев. НЕ следует делать еще одну глупость.