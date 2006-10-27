«Бог гордым противится…»

Здравствуйте, газета «Благовест»!

Меня зовут Татьяна, 24 года, крещеная, полуправославная-полуневерующая. Я ухожу от Бога.

Не в секту, не в атеизм; просто я разуверилась в Боге, Евангелии, Православии. Уже пять лет прошу у Бога помощи - и не получаю. За это время стала одержимой бесом, да так и не вылечилась. Материальные и жилищные проблемы усилились, и это при том, что Сам же Бог и обещает: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7, 7).

Да неправда! Не все получают. Я вот - нет, хотя один раз получила просимое - работу, на которой стало часто болеть сердце, спину сорвала… Создалось впечатление, что Бог любит и помогает лишь священникам, монахам и тем, у кого сильная вера.

Бог в свое время не помог мне, не помогает и сейчас, и от моей веры ничего не осталось. В результате моей болезни мама на старости лет обратилась к Богу, а я от него ушла.

Почему я до сих пор больна? Ведь маму-то Бог приобрел, можно уж и избавить меня от беса! Но - нет. Ладно, одного человека Бог приобрел, а другого - потерял. Не могу и не хочу думать о небесном, когда столько проблем. Когда думала о небесном - Бог не помог. Значит, сейчас я не буду о Нем думать. Бога не люблю. Думаю, и Он меня тоже… Иначе откуда этот голос внутри меня: «Ничего тебе нет! Не люблю тебя!», когда я что-нибудь прошу у него?!

Может, и бесы…

За жизнь свою Богу не благодарна - я больная, толстая, прыщавая (знаете, как трудно терпеть насмешки?..). Я не виновата, что у меня такая наследственность. Я практически без образования, с кучей материально-жилищных проблем. За что быть благодарной?! Этой жизнью я не дорожу, умру - избавлюсь от многих проблем и забот, а к аду привыкну - там куча людей, терпят же, и я стерплю. Смириться не могу, чтобы перестать просить - внешность и фигуру не изменишь, проблемы решить не могу.

Как Бог может учить любви к врагам, когда Сам грешных не может полюбить?! Убедилась в этом на своем примере. Как может называть Себя Правдой, когда обещает и не выполняет?! Говорит: «Просите, и дано будет вам…», а Сам не дает?!

Многих смущает Ветхий Завет, а вот я пала на Новом… Увидела, что написано там одно, а в моей жизни эти слова не действуют. Из-за этого я разочаровалась во всем: не верю Богу, не верю в Православие. Надо Ему держать людей в повиновении, вот и выдумал приманку.

Молитвы не читаю, в церкви не бываю, крест сняла, пост еще кое-как держу. Бога ругаю, упрекаю, прекословлю - обращаюсь как с обычным человеком. Когда редкий раз читаю молитвы к святым, в уме слышу: «Не хотим за тебя молиться!» Жалуюсь Богу на трудности жизни, а в мыслях: «Так тебе и надо!» Думаю, что это Бог так мне отвечает, и еще больше злюсь на Него, раздражаюсь, обзываюсь…

Жила какое-то время в монастыре, а там: «прости, сестра», «благослови, сестра». Только мне это все тошно, не для меня. Терпеть не могу эту постнятину Православную, сюсюканье, умиление, постоянные благословения, пение молитв перед едой, слезы молитвенные и т.п. А жизнь по уставу - обязаловка - церковь, молитвы, на все - благословение спрашивать…

Мне бы церкви раз в неделю хватило, и то еще заставить себя надо пойти.

Что мне, одержимой бесом, делать? Ничего не умею. Выучилась на повара, а готовить (стыд-срам, родные - и то не сразу поверили) не умею. На грязных работах долго не задерживалась; работала почтальоном - уволилась (это та самая работа, которую мне Бог дал). Хотела как лучше - работать на заводе (родные обещали устроить), жилье купить в деревне, чтобы и мебель была, и одежда.

В результате моей глупости и неопытности - оказались в луже. Жилье - с протекающей крышей; работы нет; ничего не вернешь.

Раньше я бросала об пол иконы, кидала в пруд Евангелие, Библию, иконы. Сейчас так не делаю. И так потом со слезами, плача, вылавливала пакет из воды. Не подумайте, что от раскаяния - от жадности; чтобы другим не досталось.

Теперь, в довершение ко всему, подозреваю, что люди читают мои мысли. Нет, я в своем уме, просто, возможно, Бог меня наказал - допустил бесам мои мысли открывать другим людям.

Не представляете, что я пережила в Москве на Казанском вокзале (ползала, говорила вслух то, что я только что подумала): ходили, смеялись, глядели на меня и говорили мои мысли вслух. Ужасно! Так длилось несколько часов, до нашего поезда. Как мне было плохо, какой позор пережила! От себя-то не убежишь.

Что это было - не знаю. Может, массовое бесовское наваждение? Галлюцинация?

Живу и лишний раз боюсь подумать: вдруг люди мои мысли знают? Падаю все ниже и ниже; чем больше Бог мне не помогает - тем хуже я становлюсь. Рассуждаю так: если Он не исполняет Свои слова, почему я должна исполнять Его заповеди?! Если Он обо мне не заботится, почему я должна заботиться о своей душе?! Он же видит, как я становлюсь хуже - и не помогает. Пусть Сам будет виноват, что я такая стала.

Скоро, наверное, стану неверующей, как раньше. В детстве я не верила в Бога, хоть и крещена в младенчестве. Никто мне ничего о Нем не говорил, в церковь в семье не ходили. Как начала верить - не помню.

Не понимаю только - зачем помещать в молитвословах столько молитв на разные случаи жизни, если они не помогают?! Мне помогают только молитвы к Антипе Пергамскому - от зубной боли (вот добрая душа, молится за меня, такую грешную!), к Власию - от боли в горле, к Иоанну Воину (но - не всегда), да еще Николай Чудотворец иногда помогает. Все остальные молитвы не действуют. Интересно, почему?

Помогите! Что мне делать, я постоянно ною. Духовного отца нет, веры почти нет, желания жить нет и интереса к жизни нет. Ни церковь, ни молитва никогда не приносили мне успокоения.

Успокаиваюсь, когда читаю во время еды, когда пишу и когда слушаю музыку. В жизни нет смысла, и нет желания его иметь, нет цели, нет желания к ней идти. Что мне делать, как жить дальше?

Ответьте, пожалуйста, до конца этого года (на следующий год, скорее всего, как бы мне ни не хотелось, мы уедем в монастырь из-за материально-жилищных проблем).



Татьяна, Ульяновская область

Здравствуйте, Татьяна!

…А если представить себе такую ситуацию: кто-то, кому Вы в свое время очень много доброго - тайно и явно - сделали, вместо благодарности начинает везде и всюду порочить Вас, всячески ругать, приписывать Вам все, что только приходит на ум, сочинять о Вас пасквильные стихи (Ваши-то стихи из-за их явного кощунства мы публиковать не решились) и даже вредить напрямую - портить и топить Ваши фотографии, оговаривать Вас всюду, где только можно, делать какие-то гадости… Захочется ли Вам и дальше помогать этому человеку? Да просто - подадите ли Вы этому человеку руку при встрече? Или ответите с презрением: «Я вас больше знать не хочу!..»

А ведь именно так, с черной неблагодарностью, Вы относитесь к Богу, Который даровал Вам жизнь! И который, несмотря ни на что, продолжает сносить Ваши беззакония, Вашу дерзость, проявляет к Вам терпение и любовь. Как бы ни храбрились Вы, уверяя, что для Вас жизнь ничего не значит, но - сколько солнечных, радостных дней было в ней и есть сейчас, сколько милости Божией изливалось на Вашу семью и на Вас! Вот даже и не все еще святые угодники Божии отвернулись от Вас и помогают, как неразумному ребенку, или даже как хищному зверьку, в ослеплении кусающему руку, дающую ему пищу… И работу - по Вашим силам, ведь образования Вы не получили! - Господь посылал Вам. Но Вы и этот дар представляете в черном свете: от этой работы спина болит! А что, есть работа, от которой не утомляются? Всем нам от Адама заповедано: «В поте лица будете есть хлеб свой». И, можете поверить, тем людям, которые работают на стройке или долбят ломом мерзлую землю, не легче Вашего приходится. А легко ли хирургу, который испытывает страшное физическое и духовное напряжение во время операции? Легко ли учителю, портному, пекарю, водителю трамвая?.. Но все эти люди, если они Христиане, умеют быть благодарными Богу! За тяготы и за радость, которую приносит честно выполненная работа. Вы не работали на сельском току? Когда лопатами подгребается зерно, в глаза, рот и нос, под одежду тучами набивается пыль, а на сердце радость: вот оно, очищенное, провеянное зерно высится золотой горой… И уж как болит спина, как гудят натруженные руки и ноги - вряд ли это можно сравнить с тяжестью от сумки почтальона.

Вы страдаете от своей некрасивости, но - много ли значит внешняя красота? И полезна ли она лично Вам? Ведь не всякая женщина способна понести крест красоты, не поддаться на соблазны мира, лежащего во зле. Зато какой внутренней красотой дышат лица тех самых монахинь, которые денно и нощно трудятся и молятся, молятся и за Вас! И у которых Вы не увидели ничего, кроме так раздражающих Вас «простите» и «благословите»…

Нет, вовсе не Божий глас звучит, когда Вы слышите: «Ничего тебе нет! Не люблю тебя!.. Так тебе и надо!..» Это Вы слышите голос исконного врага человеческого, для которого нет большей радости, как только уловить и погубить еще одну душу.

А Бог до последнего борется за Вас, за Ваше спасение, и если Вы со всей доверчивостью протянете к Нему руки - Он не оттолкнет их, а щедро наполнит новыми благими дарами. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (I Петр, 5, 5; Иак. 4, 6). Но Вы идете к Богу с увесистым камнем за пазухой - стоит ли удивляться, если не получаете того, о чем так дерзко требуете.

С какой-то детской легкостью Вы все свои злые помыслы списываете на происки бесов. Что же, неужели у Вас нет своей воли, своего разума? Судя по Вашему письму, умом и талантом Вас Господь отнюдь не обидел! Но и этот дар Вы тоже обращаете против Бога! Мерзко читать Ваши богохульные «поэтические» строки…

Вам, дорогая Татьяна, надо самой взяться за себя. В святой церкви всем сердцем покаянно оплакать свои грехи, в первую очередь - богохульство, кощунство, ропот на Бога. В полном смирении припасть к Богу с мольбой: «Исцели душу мою, яко согреших Тебе!» И постараться жить по Божьим заповедям, среди которых две большие - возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего…

Иначе нигде - ни в миру, ни в монастыре - Вам не укрыться от переполняющей сердце злобы и гордыни и не найти благодати. А сделаете шаг навстречу Богу - Он сделает в ответ пять! Хотите быть счастливой? Позвольте дать совет: меньше думайте о себе и больше - о других, о тех, кто рядом с Вами и кому тоже нужна помощь. Начнете им помогать, и все сразу у Вас наладится. Даже и не заметите, как спина перестанет болеть, как лицо Ваше просияет радостью. А на нытье и ропот не будет уже ни времени, ни сил…