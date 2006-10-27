«Бог гордым противится…»
Здравствуйте, газета «Благовест»!
Меня зовут Татьяна, 24 года, крещеная, полуправославная-полуневерующая. Я ухожу от Бога.
Не в секту, не в атеизм; просто я разуверилась в Боге, Евангелии, Православии. Уже пять лет прошу у Бога помощи - и не получаю. За это время стала одержимой бесом, да так и не вылечилась. Материальные и жилищные проблемы усилились, и это при том, что Сам же Бог и обещает: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7, 7).
Да неправда! Не все получают. Я вот - нет, хотя один раз получила просимое - работу, на которой стало часто болеть сердце, спину сорвала… Создалось впечатление, что Бог любит и помогает лишь священникам, монахам и тем, у кого сильная вера.
Бог в свое время не помог мне, не помогает и сейчас, и от моей веры ничего не осталось. В результате моей болезни мама на старости лет обратилась к Богу, а я от него ушла.
Почему я до сих пор больна? Ведь маму-то Бог приобрел, можно уж и избавить меня от беса! Но - нет. Ладно, одного человека Бог приобрел, а другого - потерял. Не могу и не хочу думать о небесном, когда столько проблем. Когда думала о небесном - Бог не помог. Значит, сейчас я не буду о Нем думать. Бога не люблю. Думаю, и Он меня тоже… Иначе откуда этот голос внутри меня: «Ничего тебе нет! Не люблю тебя!», когда я что-нибудь прошу у него?!
Может, и бесы…
За жизнь свою Богу не благодарна - я больная, толстая, прыщавая (знаете, как трудно терпеть насмешки?..). Я не виновата, что у меня такая наследственность. Я практически без образования, с кучей материально-жилищных проблем. За что быть благодарной?! Этой жизнью я не дорожу, умру - избавлюсь от многих проблем и забот, а к аду привыкну - там куча людей, терпят же, и я стерплю. Смириться не могу, чтобы перестать просить - внешность и фигуру не изменишь, проблемы решить не могу.
Как Бог может учить любви к врагам, когда Сам грешных не может полюбить?! Убедилась в этом на своем примере. Как может называть Себя Правдой, когда обещает и не выполняет?! Говорит: «Просите, и дано будет вам…», а Сам не дает?!
Многих смущает Ветхий Завет, а вот я пала на Новом… Увидела, что написано там одно, а в моей жизни эти слова не действуют. Из-за этого я разочаровалась во всем: не верю Богу, не верю в Православие. Надо Ему держать людей в повиновении, вот и выдумал приманку.
Молитвы не читаю, в церкви не бываю, крест сняла, пост еще кое-как держу. Бога ругаю, упрекаю, прекословлю - обращаюсь как с обычным человеком. Когда редкий раз читаю молитвы к святым, в уме слышу: «Не хотим за тебя молиться!» Жалуюсь Богу на трудности жизни, а в мыслях: «Так тебе и надо!» Думаю, что это Бог так мне отвечает, и еще больше злюсь на Него, раздражаюсь, обзываюсь…
Жила какое-то время в монастыре, а там: «прости, сестра», «благослови, сестра». Только мне это все тошно, не для меня. Терпеть не могу эту постнятину Православную, сюсюканье, умиление, постоянные благословения, пение молитв перед едой, слезы молитвенные и т.п. А жизнь по уставу - обязаловка - церковь, молитвы, на все - благословение спрашивать…
Мне бы церкви раз в неделю хватило, и то еще заставить себя надо пойти.
Что мне, одержимой бесом, делать? Ничего не умею. Выучилась на повара, а готовить (стыд-срам, родные - и то не сразу поверили) не умею. На грязных работах долго не задерживалась; работала почтальоном - уволилась (это та самая работа, которую мне Бог дал). Хотела как лучше - работать на заводе (родные обещали устроить), жилье купить в деревне, чтобы и мебель была, и одежда.
В результате моей глупости и неопытности - оказались в луже. Жилье - с протекающей крышей; работы нет; ничего не вернешь.
Раньше я бросала об пол иконы, кидала в пруд Евангелие, Библию, иконы. Сейчас так не делаю. И так потом со слезами, плача, вылавливала пакет из воды. Не подумайте, что от раскаяния - от жадности; чтобы другим не досталось.
Теперь, в довершение ко всему, подозреваю, что люди читают мои мысли. Нет, я в своем уме, просто, возможно, Бог меня наказал - допустил бесам мои мысли открывать другим людям.
Не представляете, что я пережила в Москве на Казанском вокзале (ползала, говорила вслух то, что я только что подумала): ходили, смеялись, глядели на меня и говорили мои мысли вслух. Ужасно! Так длилось несколько часов, до нашего поезда. Как мне было плохо, какой позор пережила! От себя-то не убежишь.
Что это было - не знаю. Может, массовое бесовское наваждение? Галлюцинация?
Живу и лишний раз боюсь подумать: вдруг люди мои мысли знают? Падаю все ниже и ниже; чем больше Бог мне не помогает - тем хуже я становлюсь. Рассуждаю так: если Он не исполняет Свои слова, почему я должна исполнять Его заповеди?! Если Он обо мне не заботится, почему я должна заботиться о своей душе?! Он же видит, как я становлюсь хуже - и не помогает. Пусть Сам будет виноват, что я такая стала.
Скоро, наверное, стану неверующей, как раньше. В детстве я не верила в Бога, хоть и крещена в младенчестве. Никто мне ничего о Нем не говорил, в церковь в семье не ходили. Как начала верить - не помню.
Не понимаю только - зачем помещать в молитвословах столько молитв на разные случаи жизни, если они не помогают?! Мне помогают только молитвы к Антипе Пергамскому - от зубной боли (вот добрая душа, молится за меня, такую грешную!), к Власию - от боли в горле, к Иоанну Воину (но - не всегда), да еще Николай Чудотворец иногда помогает. Все остальные молитвы не действуют. Интересно, почему?
Помогите! Что мне делать, я постоянно ною. Духовного отца нет, веры почти нет, желания жить нет и интереса к жизни нет. Ни церковь, ни молитва никогда не приносили мне успокоения.
Успокаиваюсь, когда читаю во время еды, когда пишу и когда слушаю музыку. В жизни нет смысла, и нет желания его иметь, нет цели, нет желания к ней идти. Что мне делать, как жить дальше?
Ответьте, пожалуйста, до конца этого года (на следующий год, скорее всего, как бы мне ни не хотелось, мы уедем в монастырь из-за материально-жилищных проблем).
Татьяна, Ульяновская область
Здравствуйте, Татьяна!
…А если представить себе такую ситуацию: кто-то, кому Вы в свое время очень много доброго - тайно и явно - сделали, вместо благодарности начинает везде и всюду порочить Вас, всячески ругать, приписывать Вам все, что только приходит на ум, сочинять о Вас пасквильные стихи (Ваши-то стихи из-за их явного кощунства мы публиковать не решились) и даже вредить напрямую - портить и топить Ваши фотографии, оговаривать Вас всюду, где только можно, делать какие-то гадости… Захочется ли Вам и дальше помогать этому человеку? Да просто - подадите ли Вы этому человеку руку при встрече? Или ответите с презрением: «Я вас больше знать не хочу!..»
А ведь именно так, с черной неблагодарностью, Вы относитесь к Богу, Который даровал Вам жизнь! И который, несмотря ни на что, продолжает сносить Ваши беззакония, Вашу дерзость, проявляет к Вам терпение и любовь. Как бы ни храбрились Вы, уверяя, что для Вас жизнь ничего не значит, но - сколько солнечных, радостных дней было в ней и есть сейчас, сколько милости Божией изливалось на Вашу семью и на Вас! Вот даже и не все еще святые угодники Божии отвернулись от Вас и помогают, как неразумному ребенку, или даже как хищному зверьку, в ослеплении кусающему руку, дающую ему пищу… И работу - по Вашим силам, ведь образования Вы не получили! - Господь посылал Вам. Но Вы и этот дар представляете в черном свете: от этой работы спина болит! А что, есть работа, от которой не утомляются? Всем нам от Адама заповедано: «В поте лица будете есть хлеб свой». И, можете поверить, тем людям, которые работают на стройке или долбят ломом мерзлую землю, не легче Вашего приходится. А легко ли хирургу, который испытывает страшное физическое и духовное напряжение во время операции? Легко ли учителю, портному, пекарю, водителю трамвая?.. Но все эти люди, если они Христиане, умеют быть благодарными Богу! За тяготы и за радость, которую приносит честно выполненная работа. Вы не работали на сельском току? Когда лопатами подгребается зерно, в глаза, рот и нос, под одежду тучами набивается пыль, а на сердце радость: вот оно, очищенное, провеянное зерно высится золотой горой… И уж как болит спина, как гудят натруженные руки и ноги - вряд ли это можно сравнить с тяжестью от сумки почтальона.
Вы страдаете от своей некрасивости, но - много ли значит внешняя красота? И полезна ли она лично Вам? Ведь не всякая женщина способна понести крест красоты, не поддаться на соблазны мира, лежащего во зле. Зато какой внутренней красотой дышат лица тех самых монахинь, которые денно и нощно трудятся и молятся, молятся и за Вас! И у которых Вы не увидели ничего, кроме так раздражающих Вас «простите» и «благословите»…
Нет, вовсе не Божий глас звучит, когда Вы слышите: «Ничего тебе нет! Не люблю тебя!.. Так тебе и надо!..» Это Вы слышите голос исконного врага человеческого, для которого нет большей радости, как только уловить и погубить еще одну душу.
А Бог до последнего борется за Вас, за Ваше спасение, и если Вы со всей доверчивостью протянете к Нему руки - Он не оттолкнет их, а щедро наполнит новыми благими дарами. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (I Петр, 5, 5; Иак. 4, 6). Но Вы идете к Богу с увесистым камнем за пазухой - стоит ли удивляться, если не получаете того, о чем так дерзко требуете.
С какой-то детской легкостью Вы все свои злые помыслы списываете на происки бесов. Что же, неужели у Вас нет своей воли, своего разума? Судя по Вашему письму, умом и талантом Вас Господь отнюдь не обидел! Но и этот дар Вы тоже обращаете против Бога! Мерзко читать Ваши богохульные «поэтические» строки…
Вам, дорогая Татьяна, надо самой взяться за себя. В святой церкви всем сердцем покаянно оплакать свои грехи, в первую очередь - богохульство, кощунство, ропот на Бога. В полном смирении припасть к Богу с мольбой: «Исцели душу мою, яко согреших Тебе!» И постараться жить по Божьим заповедям, среди которых две большие - возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего…
Иначе нигде - ни в миру, ни в монастыре - Вам не укрыться от переполняющей сердце злобы и гордыни и не найти благодати. А сделаете шаг навстречу Богу - Он сделает в ответ пять! Хотите быть счастливой? Позвольте дать совет: меньше думайте о себе и больше - о других, о тех, кто рядом с Вами и кому тоже нужна помощь. Начнете им помогать, и все сразу у Вас наладится. Даже и не заметите, как спина перестанет болеть, как лицо Ваше просияет радостью. А на нытье и ропот не будет уже ни времени, ни сил…
- Ольга Ларькина
- 27.10.2006
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Девушка, читать вас противно до оторопи. Вы на себя посмотрите: ничего, кроме злобы, зависти, жадности в вас нет. Загляните в себя — и поймете, почему у Вас жизнь не складывается.
А на вашем месте я бы просто ПОБОЯЛАСЬ говорить то, что говорите вы. Если уж любви нет, то хоть страх поимейте.
Тьфу, право слово. Даже не жалко вас совсем.
Daa.Problema.Nadin.Zabuli? Ne sudi-da ne sudim budesh. Ni kto iz vas oboix (ya imeu v vidu avtora) ne obratil vnimanie na ee korotkie tri slova «»DUXOVNOGO RYADOM NET»a ona i sama ne zametila kak u nee eto vurvalos,ya dumau eto iz teksta vidno.Ya dve voinu proshel,znau chto tacoe ryadom (xotya i vremenno net tovarischa,ne govorya o svyaschennike).A ludi seichas v masse svoei……
Koroche ryadom net nicogo.Poluchaetsya ludei vrode mnogo vokrug,a ryadom net nikogo.Vot tak vot Nadin.- Tfu.pravo slovo.(Vashi slova).Vam bu pomoch,podderzat,a vu ee za volosiya, da iz izbu.Ne po xrestianski, ne po xrestianski,pravovernaya VU nasha. VALENTIN.
P:S:PROSHU PROSCHENIYA ESLE KOGOTO OBIDEL ILI (xuze) OSKORBIL.
Бедная, бедная…Не инвалид физически, руки-ноги на месте, есть где жить, что кушать, даже стихи пишет. А в душе-калека (прости Господи). Покаяться бы ей, от всего сердца, принять все-и свою внешность, и материальные проблемы, посмотреть, как люди живут, которым гораздо тяжелее, и находят в себе любовь к Богу. Помоги Господи проснуться ее душе!
Прошу прощения у администрации за дискуссию.
Валентину:
Помогать хорошо той лошади, которая сама везет (русск.нар. посл.) А когда человек пышет злобой, видит во всем только зло и черноту — на понимание меня, прошу прощения, не хватает.
И рядом никого не бывает только с теми, кто сам не хочет любить, понимать, прощать, делать добро и т.д. Не видела хороших людей, которые были бы абсолютно одиноки. Близким безразличны внешность, успешность, достаток. Им нужно только тепло. А когда его нет — и близких нет.
Дорогая Татьяна! Я Вам сочувствую всей душой! Мне кажется, Вы искренне верите в Бога и боитесь эту веру потерять. Вас это мучает, что Вы можете отпасть от Бога — это видно из письма. На самом деле, в атеизм Вы уже не перейдете, вера слишком много, мне кажется, для Вас значит и помогает на самом деле жить. И Господь не оставит Вас! Не отчаивайтесь, просите его с любовью, надеждой и смирением, просто и искренне! Он все видит и слышит. Он всех бесконечно любит.
Насчет того, что жизнь не складывается так, как хочется, -простите за банальность, но попробуйте вспомнить о сотнях тысяч людей, которые перенесли войну, голод, репрессии, пытки и т.п., потеряли всех своих близких в прошлом столетии в нашей стране. Это было совсем недавно. И эти люди не потеряли веру и любовь к Богу. Почитайте литературу об этих людях, может это Вас укрепит.
Извините, но когда я прочитала отзыв Надин, мне даже страшно стало — «загляните в себя и поймете, почему жизнь не складывается»! Это сильно.
Читать такое страшно,
Вы представьте себе кто вы и КТО ОН, Кого вы так хулите, получается любить Тебя буду за что-то, а Самого по Себе, Который к нам сошел и Своей Кровью искупил — нет.
Мне кажется, вам надо хорошо подготовиться и исповедаться, упрекнув себя в печали, унынии (прочитайте, как много грехов вмещают в себя эти страсти), а еще лучше искупаться в святых источниках, очень многим помогает.
Помоги, Господи.
Дорогая Татьяна.Моя младшая сестра тоже полная и с кожей есть проблемы и без образования была до 27лет.Замуж вышла неудачно в 18.Есть сын 12 лет и дочь 4 лет.Работала она на очень тяжелой работе(копала лопатой)9лет.Со второй беременностью она начала ходить в церковь,муж ее оставил и она ни на кого не надеялась кроме БОГА.И сэтого момента у нее начались хорошие перемены.Сейчас у нее высшее образование,хорошая работа,послушные дети(каждый день она читает молитвы за них и водит их в церковь иногда 1раз в месяц).Вот к чему ведет терпение и вера.Бог долго испытывать не будет ,а из-за нашего нетерпения и 5 минут могут показаться вечностью.И каждый поступок,плохой илихороший,ставит невидимый штамп на наше чело из-за чего мы либо привлекательны либо отталкивающие и люди это чувствуют.Учитесь Танечка делать добро и Бог Вас не оставит.И дай вам Бог сил в этом нелегком деле.
Дорогая Танечка, поздравляю Вас с Рождеством Христовым!
Я тоже испытываю внутренние трудности и переживания в борьбе за веру. Прошу Вас не отчаивайтесь, молитесь, Вы сильный человек если смогли расказать о своей внутренней духовной борьбе. Радует то, что Вы понимаете, что так не должно быть. Моя дорогая, мира Вам и победы. Просите чаще молиться о о Вас вашу маму.
Я тоже перестаю верить в Бога… Что только я не делала, ездила в Питер к Ксении Петербургской, к Матроне Московской сколько ездила, и на могилу и к мощам, к Николаю Угоднику — кажется,что все они от меня отвернулись… Хотя что я сделала, встречалась с женатым,очень любила, сейчас хочу с ним закончить,но не могу-очень люблю… Сколько я не молилась,но ничего не происходит! Прости меня,Господи!!!!
да чушь это а не ответ…»даровал жизнь»…еще и с восклицательным знаком.А с ней что он даровал.И обязал терпеть ее(жизнь) и себя(Бога)любить…иначе ад.Така вот любовь.С большой блин буквы.
Добрый день!
Трудно что то посоветовать!
Все пройдет!
И Бог простит!
Он Любит Вас не смотря ни на что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ищите Бога,бог это не религия! это личные отношения каждого человека,просто любите друг друга.. Ходите в церковь, церковь не только общение с Богом,но и друг с другом -это семья! Важно это понимать! Бог отец,его любовь безгранична к нам детям,нужно это ценить и понимать!!
Братья,сестры у кого духовный крах обращайтесь свяжемся пообщаемся, буду рад пишите…
Обращаюсь ко всем кто с осуждением комментирует. Я бы не рассуждала так односторонне. На женщине возможно порча и действует она также по попущению Бога. Поверьте, порча может превратить жизнь в ад, и мы с мамой этот ад сроком 25 лет прошли, даже если Бог допускает врагам портить человеку за грехи его, скажу вам — такого наказания редкому врагу поделаешь, а завоешь волком от безысходности, разуверишься рано или поздно — это промысел Божий? Не судите разуверившихся людей, ибо в жизни все бывает, страдания и муки души попускаемые Богом много верных сердец способны охладить…