Чекурский батюшка

В небольшом селе на границе Татарстана с Чувашией и Ульяновской областью стоит старинный храм, куда едут паломники...

Преданья старины глубокой…



Старинное село Нижнее Чекурское открывается с пригорья красивой панорамой: слева перелески, степные равнины, чуть припорошенные уже снежком поля, справа по холмам, окаймленным балками и оврагами, вольготно раскинулось само село с огородами и палисадниками, с белоствольными березками да темнеющим вдали лесом.

Село находится на крайнем юго-западе Дрожжановского района Татарстана и граничит на севере и западе с Чувашской республикой, а на юге с Ульяновской областью.

Когда-то в далекие времена беглые чуваши решили обосноваться здесь в низовье одного из холмов. И каково же было их удивленье, когда дня через три заприметили они дым костра в низовье соседнего холма. Это были беглые из мордвы. Прошло еще несколько дней, и уже вместе знакомились соседи с новыми поселенцами третьего холма - татарами. По общему уговору договорились не враждовать между собой, а жить в мире и согласии, коль облюбовали именно эти места. А места были здесь благодатные… Так к 1607 году образовалось селение старое Чекурское.

Но лишь в 1905 году на общем сходе постановили русские и чуваши построить однопрестольную деревянную церковь, дружно взялись за строительство. А потом отправили в Симбирскую епархию ходоков, и Владыка Иаков, Архиепископ Симбирский и Сызранский, направил в Чекурское священника Андрея Петрова, уроженца села Большая Акса. И в 1909 году малиновый звон колоколов поплыл над холмистой окрестностью, сзывая Православный люд на первую праздничную службу в новую церковь во имя Архистратига Божия Михаила.



В безбожные времена



Но грянула революция, изменившая всю жизнь и весь уклад Святой Руси. Однажды зимним вечером в Нижнем Чекурском местные коммунисты единогласно проголосовали: арестовать попа. В это время мимо сельсовета проходил паренек - алтарник, который и услышал этот разговор через открытую форточку, он бросился со всех ног бежать к церкви, чтобы предупредить об опасности батюшку.

Отец Андрей накинул тулуп и выбежал на улицу, но разъяренная толпа уже приближалась. И тогда батюшка прыгнул в рядом стоящий колодец… После тщательного осмотра церкви раздосадованные коммунисты ушли ни с чем, а алтарник подбежал к колодцу, опустил ведро с цепью и еле-еле вытащил отца Андрея, ухватившегося окоченевшими руками за спасательную цепь. После купания в ледяной воде батюшка тяжело заболел крупозным воспалением легких и, прометавшись два дня в жару, скончался…

В 1931 году церковь была закрыта. С нее безжалостно был сброшен купол с крестом, иконы и все убранство были разбиты и сожжены. Через некоторое время здесь разместили сельскую школу. И на долгие годы затихла Православная жизнь в селе.

Испытание



В 1990-е годы стали в России открываться храмы и монастыри, восстанавливаться разрушенные церкви. А в Чекурском по-прежнему стояла закрытой церковь, ставшая ветхой от времени. Лишь в 2000 году взяли у Владыки Татарстанского Анастасия благословение на ведение временных служб, которые стал вести отец Иоанн Савельев из церкви Большая Акса. Но только к 2006 году с Божьей помощью церковь была восстановлена, настоятелем стал священник Олег Волков.

Родился батюшка в многодетной семье колхозников Александра Семеновича и Александры Ильиничны Волковых, которые растили своих пятерых сыновей и троих дочерей, приучая детей к труду с раннего детства.

Родители были верующие, и маленький Олег часто ходил с бабушкой Дарьей и с матерью в соседнюю церковь, где, затаив дыхание, смотрел на лики святых и слушал дивное пение церковного хора. Так с крестиком пошел он в школу, не снял крестик и когда призвали в армию в 1988 году. Пришлось служить в Венгрии. Однажды один из сослуживцев предложил осудить Олега за ношение креста. На счастье, вместе с ним служили верующие кубанские казаки, которые заступились за него. На этом, слава Богу, все и закончилось.

После армии Олег вернулся домой и стал работать трактористом в колхозе, а затем возчиком. Но вдруг серьезно заболел. Стал читать Библию и учить молитвы. Однажды с матерью пошел в соседнюю церковь, там упал на колени и стал горячо молиться, прося у Бога исцеления. Церковь не отапливалась, прихожане стояли в тулупах и полушубках, а юноша стоял на коленях раздетый, и по нему катился градом пот. Вдруг словно Кто-то легко коснулся его головы, в глазах вспыхнул свет, и он почувствовал облегчение. Этот день принес исцеление.

Олег стал часто посещать церковь, а позже понял, что без церкви он уже не может жить. Юноша едет за советом к Владыке Анастасию, который внимательно выслушал его и предложил учиться в семинарии, но юноша ответил, что у него родители пенсионеры и в семье пока материальные затруднения. Владыка, задумавшись на мгновенье, предложил ему служить алтарником в соседнем селе Ильмово, - «а там как Бог даст».

Так Олег стал служить алтарником в селе Ильмово, а через два года перешел служить в село Большие Аксы, которое было в десяти километрах от их села, а если идти через лес, то в семи километрах. Однажды, возвращаясь зимним вечером домой, юноша увидел около стога у леса двух собак. Но когда одна из них стала к нему приближаться, он понял, что это волки! Он стал читать «Отче наш». Волк резко остановился, глаза зверя и человека встретились… Волк побежал назад, и вскоре звери скрылись в лесу.

- Страха в те минуты не было, - вспоминает батюшка, - а только молитвы. Если веришь, то Господь дает спасение во всем. Вот такое испытание было со мной.

Как-то Олег прослышал про прозорливого старца схиигумена Иеронима в Санаксарском монастыре и поехал к нему. Отстоял на вечерней службе и видит, что к старцу народа стоит тьма-тьмущая. Решил пораньше встать, чтобы попасть первым. Приходит утром, а народу все так же много. Встал в очередь и стал читать молитвы, решив: пусть все будет, как Бог управит. Вдруг к нему подошел монах и сказал: «Иди, тебя отец Иероним ждет». Рядом стоящие женщины завозмущались: «Куда лезешь без очереди?» Одна бойкая женщина забежала наперед и вошла в келью. Но отец Иероним дал ей строгое наставление: «Кого я пригласил, тот пусть и войдет. А вы пока подождите за дверью». И когда смущенный юноша вошел, он ласково его пригласил: «Ну-ка, иди сюда, послушный Олег!» Прозорливый старец даже имя его знал. О многом переговорил он тогда с молодым алтарником и на прощанье сказал: «Твой путь - служение Церкви: или в монастырь, или женись и в священники».

Когда Олег вернулся домой и рассказал о старце и его напутствии, то мать согласилась на монашество, но отец возразил: «Нет, лучше женись и иди в священники».

Вновь юноша поехал в Санаксары, чтобы поведать отцу Иерониму о решении родителей, на что духовный наставник сказал: «Раз отец так благословил, то женись». Только лицо старца стало печальным. Видно, он видел молодого алтарника на пути монашества, но родительское благословение было иное…

Юноша, вернувшись домой, начинает горячо молиться Божией Матери о послании ему в жены боголюбивой девушки. Родственники познакомили его с местной девушкой Олей, с которой они вскоре и поженились.

После женитьбы Олег взялся за дальнейшее восстановление церкви, мечтая стать старостой, чтобы помогать достроить храм. Батюшка Иоанн предложил ему поехать к Владыке Анастасию, чтобы решить, как быть дальше.

А Владыка благословил так: «Ты через неделю будешь сам батюшкой». Алтарник изумленно воскликнул: «Как? Я же не подготовлен к этому». - «Но ты же восемь лет прослужил алтарником. Да и служил Церкви и Богу все эти годы ревностно. В субботу будешь рукоположен в диаконы, а в воскресенье в священники».

И в 2002 году на праздник Грузинской иконы Божией Матери Олега Волкова в субботу рукополагают в Раифском монастыре в диаконы, а в воскресенье в Петропавловском храме Казани он был рукоположен в сан священника.

Батюшка с улыбкой вспоминает то время:

- Когда вернулся домой, то люди даже не поверили, что стал священником. Удивляются: «Как же так быстро все вышло?» - «Не знаю, - отвечаю им. - Так Господь управил. Для меня самого все это произошло как дивный сон».

Не утаится светильник…



Теперь на молодом священнике лежал груз ответственности настоятеля прихода и духовного наставника. Появились новые постройки: гараж, баня, мастерская, беседка с колодцем, трапезная, сторожка, а внизу недалеко от церкви очистили источник, построили две купальни, вырыли колодец.

Казалось, радоваться бы возрождению святого храма, да появились завистники, которые стали наговаривать на молодого священника. И народ поверил им и отвернулся от батюшки… Не от чужого, а от своего, местного, выросшего у них на глазах.

Вот и вспоминает отец Олег о том страшном для него времени испытаний:

«Даже певчие перестали ходить в церковь. Я остался один. В смятении поехал в Ивановский монастырь, где игумен Нектарий сказал мне: «Ты будешь не один в храме служить: с тобой будут Ангелы у Божьего престола». И я со слезами стал один служить. Спасибо, бабушка Клавдия приходила иногда мне помогать. Надо было покупать свечи, масло для лампад. А на какие деньги? Ко всему у меня была семья: жена и дочка. Мама отдавала мне всю свою пенсию, и я покупал все необходимое. Так продолжалось где-то с полгода. На престольный праздник люди пришли на службу, и в этот день стало плохо с одной женщиной, которая сильно пила, из-за чего потеряла даже семью. Эта женщина плакала, кричала. Меня попросили помолиться за нее. Было очень жаль эту несчастную, и я согласился. Женщина перестала пить, а люди опять стали ходить в церковь. Постепенно стали приезжать верующие из других деревень».

Я слушаю батюшку и вспоминаю, как читала письма онкологических больных, которым врачи подписали уже смертный приговор, а они по воле Божьей попадали сюда и получали исцеление. Вспоминаю отзывы людей, с которыми беседовала накануне. У каждого из них свои печали, свои болезни. Но все они отмечают духовность и смирение отца Олега, за всех болеющего душой. По лицу молодой женщины текут слезы: «Я угасала с каждым днем. Мои дни были сочтены… А сейчас хочется жить, благодаря Бога, и делиться со всеми своей радостью исцеления».

«Дивись, что столько разнообразных сил сотворено от Бога, а ведь все силы от одной силы, и чрез всякую силу действует Сам Всесильный» (св. прав. Иоанн Кронштадтский).