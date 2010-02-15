Чекурский батюшка
В небольшом селе на границе Татарстана с Чувашией и Ульяновской областью стоит старинный храм, куда едут паломники...
Преданья старины глубокой…
Старинное село Нижнее Чекурское открывается с пригорья красивой панорамой: слева перелески, степные равнины, чуть припорошенные уже снежком поля, справа по холмам, окаймленным балками и оврагами, вольготно раскинулось само село с огородами и палисадниками, с белоствольными березками да темнеющим вдали лесом.
Село находится на крайнем юго-западе Дрожжановского района Татарстана и граничит на севере и западе с Чувашской республикой, а на юге с Ульяновской областью.
Когда-то в далекие времена беглые чуваши решили обосноваться здесь в низовье одного из холмов. И каково же было их удивленье, когда дня через три заприметили они дым костра в низовье соседнего холма. Это были беглые из мордвы. Прошло еще несколько дней, и уже вместе знакомились соседи с новыми поселенцами третьего холма - татарами. По общему уговору договорились не враждовать между собой, а жить в мире и согласии, коль облюбовали именно эти места. А места были здесь благодатные… Так к 1607 году образовалось селение старое Чекурское.
Но лишь в 1905 году на общем сходе постановили русские и чуваши построить однопрестольную деревянную церковь, дружно взялись за строительство. А потом отправили в Симбирскую епархию ходоков, и Владыка Иаков, Архиепископ Симбирский и Сызранский, направил в Чекурское священника Андрея Петрова, уроженца села Большая Акса. И в 1909 году малиновый звон колоколов поплыл над холмистой окрестностью, сзывая Православный люд на первую праздничную службу в новую церковь во имя Архистратига Божия Михаила.
В безбожные времена
Но грянула революция, изменившая всю жизнь и весь уклад Святой Руси. Однажды зимним вечером в Нижнем Чекурском местные коммунисты единогласно проголосовали: арестовать попа. В это время мимо сельсовета проходил паренек - алтарник, который и услышал этот разговор через открытую форточку, он бросился со всех ног бежать к церкви, чтобы предупредить об опасности батюшку.
Отец Андрей накинул тулуп и выбежал на улицу, но разъяренная толпа уже приближалась. И тогда батюшка прыгнул в рядом стоящий колодец… После тщательного осмотра церкви раздосадованные коммунисты ушли ни с чем, а алтарник подбежал к колодцу, опустил ведро с цепью и еле-еле вытащил отца Андрея, ухватившегося окоченевшими руками за спасательную цепь. После купания в ледяной воде батюшка тяжело заболел крупозным воспалением легких и, прометавшись два дня в жару, скончался…
В 1931 году церковь была закрыта. С нее безжалостно был сброшен купол с крестом, иконы и все убранство были разбиты и сожжены. Через некоторое время здесь разместили сельскую школу. И на долгие годы затихла Православная жизнь в селе.
Испытание
В 1990-е годы стали в России открываться храмы и монастыри, восстанавливаться разрушенные церкви. А в Чекурском по-прежнему стояла закрытой церковь, ставшая ветхой от времени. Лишь в 2000 году взяли у Владыки Татарстанского Анастасия благословение на ведение временных служб, которые стал вести отец Иоанн Савельев из церкви Большая Акса. Но только к 2006 году с Божьей помощью церковь была восстановлена, настоятелем стал священник Олег Волков.
Родился батюшка в многодетной семье колхозников Александра Семеновича и Александры Ильиничны Волковых, которые растили своих пятерых сыновей и троих дочерей, приучая детей к труду с раннего детства.
Родители были верующие, и маленький Олег часто ходил с бабушкой Дарьей и с матерью в соседнюю церковь, где, затаив дыхание, смотрел на лики святых и слушал дивное пение церковного хора. Так с крестиком пошел он в школу, не снял крестик и когда призвали в армию в 1988 году. Пришлось служить в Венгрии. Однажды один из сослуживцев предложил осудить Олега за ношение креста. На счастье, вместе с ним служили верующие кубанские казаки, которые заступились за него. На этом, слава Богу, все и закончилось.
После армии Олег вернулся домой и стал работать трактористом в колхозе, а затем возчиком. Но вдруг серьезно заболел. Стал читать Библию и учить молитвы. Однажды с матерью пошел в соседнюю церковь, там упал на колени и стал горячо молиться, прося у Бога исцеления. Церковь не отапливалась, прихожане стояли в тулупах и полушубках, а юноша стоял на коленях раздетый, и по нему катился градом пот. Вдруг словно Кто-то легко коснулся его головы, в глазах вспыхнул свет, и он почувствовал облегчение. Этот день принес исцеление.
Олег стал часто посещать церковь, а позже понял, что без церкви он уже не может жить. Юноша едет за советом к Владыке Анастасию, который внимательно выслушал его и предложил учиться в семинарии, но юноша ответил, что у него родители пенсионеры и в семье пока материальные затруднения. Владыка, задумавшись на мгновенье, предложил ему служить алтарником в соседнем селе Ильмово, - «а там как Бог даст».
Так Олег стал служить алтарником в селе Ильмово, а через два года перешел служить в село Большие Аксы, которое было в десяти километрах от их села, а если идти через лес, то в семи километрах. Однажды, возвращаясь зимним вечером домой, юноша увидел около стога у леса двух собак. Но когда одна из них стала к нему приближаться, он понял, что это волки! Он стал читать «Отче наш». Волк резко остановился, глаза зверя и человека встретились… Волк побежал назад, и вскоре звери скрылись в лесу.
- Страха в те минуты не было, - вспоминает батюшка, - а только молитвы. Если веришь, то Господь дает спасение во всем. Вот такое испытание было со мной.
Как-то Олег прослышал про прозорливого старца схиигумена Иеронима в Санаксарском монастыре и поехал к нему. Отстоял на вечерней службе и видит, что к старцу народа стоит тьма-тьмущая. Решил пораньше встать, чтобы попасть первым. Приходит утром, а народу все так же много. Встал в очередь и стал читать молитвы, решив: пусть все будет, как Бог управит. Вдруг к нему подошел монах и сказал: «Иди, тебя отец Иероним ждет». Рядом стоящие женщины завозмущались: «Куда лезешь без очереди?» Одна бойкая женщина забежала наперед и вошла в келью. Но отец Иероним дал ей строгое наставление: «Кого я пригласил, тот пусть и войдет. А вы пока подождите за дверью». И когда смущенный юноша вошел, он ласково его пригласил: «Ну-ка, иди сюда, послушный Олег!» Прозорливый старец даже имя его знал. О многом переговорил он тогда с молодым алтарником и на прощанье сказал: «Твой путь - служение Церкви: или в монастырь, или женись и в священники».
Когда Олег вернулся домой и рассказал о старце и его напутствии, то мать согласилась на монашество, но отец возразил: «Нет, лучше женись и иди в священники».
Вновь юноша поехал в Санаксары, чтобы поведать отцу Иерониму о решении родителей, на что духовный наставник сказал: «Раз отец так благословил, то женись». Только лицо старца стало печальным. Видно, он видел молодого алтарника на пути монашества, но родительское благословение было иное…
Юноша, вернувшись домой, начинает горячо молиться Божией Матери о послании ему в жены боголюбивой девушки. Родственники познакомили его с местной девушкой Олей, с которой они вскоре и поженились.
После женитьбы Олег взялся за дальнейшее восстановление церкви, мечтая стать старостой, чтобы помогать достроить храм. Батюшка Иоанн предложил ему поехать к Владыке Анастасию, чтобы решить, как быть дальше.
А Владыка благословил так: «Ты через неделю будешь сам батюшкой». Алтарник изумленно воскликнул: «Как? Я же не подготовлен к этому». - «Но ты же восемь лет прослужил алтарником. Да и служил Церкви и Богу все эти годы ревностно. В субботу будешь рукоположен в диаконы, а в воскресенье в священники».
И в 2002 году на праздник Грузинской иконы Божией Матери Олега Волкова в субботу рукополагают в Раифском монастыре в диаконы, а в воскресенье в Петропавловском храме Казани он был рукоположен в сан священника.
Батюшка с улыбкой вспоминает то время:
- Когда вернулся домой, то люди даже не поверили, что стал священником. Удивляются: «Как же так быстро все вышло?» - «Не знаю, - отвечаю им. - Так Господь управил. Для меня самого все это произошло как дивный сон».
Не утаится светильник…
Теперь на молодом священнике лежал груз ответственности настоятеля прихода и духовного наставника. Появились новые постройки: гараж, баня, мастерская, беседка с колодцем, трапезная, сторожка, а внизу недалеко от церкви очистили источник, построили две купальни, вырыли колодец.
Казалось, радоваться бы возрождению святого храма, да появились завистники, которые стали наговаривать на молодого священника. И народ поверил им и отвернулся от батюшки… Не от чужого, а от своего, местного, выросшего у них на глазах.
Вот и вспоминает отец Олег о том страшном для него времени испытаний:
«Даже певчие перестали ходить в церковь. Я остался один. В смятении поехал в Ивановский монастырь, где игумен Нектарий сказал мне: «Ты будешь не один в храме служить: с тобой будут Ангелы у Божьего престола». И я со слезами стал один служить. Спасибо, бабушка Клавдия приходила иногда мне помогать. Надо было покупать свечи, масло для лампад. А на какие деньги? Ко всему у меня была семья: жена и дочка. Мама отдавала мне всю свою пенсию, и я покупал все необходимое. Так продолжалось где-то с полгода. На престольный праздник люди пришли на службу, и в этот день стало плохо с одной женщиной, которая сильно пила, из-за чего потеряла даже семью. Эта женщина плакала, кричала. Меня попросили помолиться за нее. Было очень жаль эту несчастную, и я согласился. Женщина перестала пить, а люди опять стали ходить в церковь. Постепенно стали приезжать верующие из других деревень».
Я слушаю батюшку и вспоминаю, как читала письма онкологических больных, которым врачи подписали уже смертный приговор, а они по воле Божьей попадали сюда и получали исцеление. Вспоминаю отзывы людей, с которыми беседовала накануне. У каждого из них свои печали, свои болезни. Но все они отмечают духовность и смирение отца Олега, за всех болеющего душой. По лицу молодой женщины текут слезы: «Я угасала с каждым днем. Мои дни были сочтены… А сейчас хочется жить, благодаря Бога, и делиться со всеми своей радостью исцеления».
«Дивись, что столько разнообразных сил сотворено от Бога, а ведь все силы от одной силы, и чрез всякую силу действует Сам Всесильный» (св. прав. Иоанн Кронштадтский).
- Людмила Жалейка
- г. Тольятти
- 11.02.2010
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу blago@cofe.ru
Slava Bogu!
Cпаси Господи ,такого замечательного батюшку.
Я два раза приезжал в этот храм. И два раза душа «очищалась от ржавчины».
Спаси Господи,и даруй здоровье о.Олегу и его семье!Мы ездили в этот храм.И душа становилась чище и светлее.
Скажите пожалуйта — как добраться общественным транспортом от Инзы, Корсуна, Ульяновска?
Спаси Вас Господи.
Спаси,Господи, отца Олега и его семью! Я много раз была в этом храме. По Божьей милости излечилась.
Спаси Вас господи. И спасибо отцу Олегу за его служение и изличение наших душ.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как я могу добраться на общественном транспорте из Москвы.
С нетерпением буду ждать ответ, спасибо!
Лет 5 назад была в этом храме, очень понравился отец Олег,до сих пор вспоминаю ео добрый взгляд,с какой теплотой он общался с прихожанами, надо бы еще раз съездить, но рутина обыденной жизни никак не дает, а душа зовет в Чекурское. Дай Бог здоровья отцу Олегу и его семье.
Очень добрый и сильный человек. Езлили к нему всей семьёй, дай Бог ему здоровья!
я сам с этого села. добраться до нашей глубинки можно след. образом: в начале добираетесь до города ульяновска а с этого города каждый день едет автобус в 8.31 и в 13.51. на утреннем автобусе доедете примерно к 11.15 а на дневном в 15.30. доедете прмо до нашего села. а там уже спросите у местных жителей. не удивляйтесь что высадитесь в татарской деревне, наша деревня с ней граничит. рейс УЛЬЯНОВСК — ТАТАРСКИЕ ШАТРАШАНЫ. билет надо брать до МАЛОЙ АКСЫ. водителя предупредите чтобы он вас высадил как можно ближе к старому чекурску. или просто сказать что едете в церковь
Здравствуйте! Очень бы хотелось узнать, как проехать в Старое Чекурское из Шумерли? Слышал о том, что Отец Олег помогает в исцелении болезней, хотелось бы привезти к нему отца, который сильно пьет и мать, которая страдает заболеванием сердца и от сильных головных болей.
Очень понравилось. Служба ведется с душой. Видела то — что не поверила бы , если бы своими глазами не видела. Спасибо отцу Олегу . Собираемся еще раз там побыть.
Доброта и свет исходят от этого Человека. Бог слышит Его и через Его молитвы за нас помогает всем, кто обращается. Мы очень долго хотели ребенка, Батюшка помолился за нас, Бог услышал Его. Скоро станем родителями и очень счастливы.
Большое спасибо и низкий Вам поклон!
Дай Бог здоровья всему Вашему семейству!
Я болела бронхиальной астмой, с работы пришлось уволиться. Много раз приезжала к батюшке. Его молитва дошла до Бога! В настоящее время болезнь отступила. Я очень благодарна Богу! за встречу с чудным батюшкой. Дай Бог ему терпения, сил и крепкого здоровья на долгие годы и всех благ его семье!!!
здравствуйте,
напишите,пожалуйста, как к вам добираться из чувашии? и по каким дням ведется прием?
г. чебоксары
Благодарю Бога за то, что попала в эту церковь к Отцу Олегу. После похорон своего старшего сына мне было очень тяжело, а сейчас чувствую такое облегчение, что я не одна и Бог в моём сердце! Спасибо Отцу Олегу. Он лечит не только тело, но и душу. Дай Бог ему и его семье здоровья, низкий ему поклон!!!
Сегодня были с дочерью у отца Олега! Благодарим Всевышнего за встречу с ним! Добрейший, светлейший человек! Излучает тепло! Впечатления сильнейшие, дарит надежду и вселяет веру в каждого! А еще, встретили там прекрасного человека из Тольятти, которая нам подсказывала всю дорогу, что и как делать. Нина- благодарим Вас! Благодарим всех помощниц отца Олега! И Вас лично отец Олег! Дай Бог ВАм всем здоровья! И пусть Всевышний всегда будет с Вами!!!
Адрес: Республика Татарстан, Дрожжановский район, село Старое Чекурское, храм Архангела Михаила.
Телефон для справок: +7 (84375) 33145
Как проехать?
От Старого Дрожжаного примерно 25 км,как проехать дальше в Старый Чекурск можно спросить у прохожих,едем до появления указателя Нижнее Чекурское (и Нижнее, и Верхнее, и Старое – в одном месте) и сворачиваем вправо. Если не увидите сразу, то подскажет любой, кого встретите по пути.
Был на службе в этом храме один раз. Очень много чудес. Сбираюсь на днях всей семьей ехать на службу. Дай бог отцу Олегу крепкого здоровья.
Была в храме несколько раз.Благодарю батюшку Олега за его молитвенный подвиг ,за огромную помощь нам ,православным христианам.
От добрых людей прознали мы про отца Олега и с мужем и родителями отправились в его приход. Жили там 3 дня, погруженные в атмосферу любви, добра и веры! От отца Олега исходит невероятные добро и любовь! Спасибо Вам, Батюшка за то что Вы есть! Храни Вас и Вашу семью Господь! Даст Бог, будем чаще приезжать и помогать!
У отца Олега мы с семьей побывали три раза. Приезжаем с большой надеждой на улучшение состояния здоровья внука. С каждым разом удивляемся доброте и понимания отца Олега и служащих здесь сестер. На душе становится спокойно, чувствуешь облегчение. Тянет сюда вновь и вновь. Дай Бог вам всем здоровья!
Была в храме 2 раза с семьёй, у меня сильно болела дочь, её рвало всё время, после лечения у отца Олега, моя дочь исцелилась. Храни Бог отца Олега и его семью!
Были в храме 3 раза с семьей и родственниками… Такая там атмосфера душевная, так спокойно, хорошо там! Отец Олег- человек с даром от Бога столько в нём сил, Дай Бог ему здоровья и всей его семье. Обязательно поедем туда ещё много раз!
Хочу выразить свое недовольство автору статьи по поводу названия села.Я сам родом из этого села и внес посильную помощь в возведении ХРАМА. Село называется СТАРЫЙ ЧЕКУРСК (Старое Чекурское), но ни как не Нижний Чекурск. который упоминается несколько раз в статье — это татарское село!!!! И по поводу основания села… Я думаю Ваши источники врут. Зная немного историю булгар-чуваш, я хочу выразить свое предположение об истории села: убегая от очередного притеснения основали данное село Чекурск. Судя по приставке «СТАРЫЙ» село было основано ранее, чем села Нижний Чекурск, Верхний Чекурск и Новый Чекурск.
Дай Бог здоровья отцу Олегу! Спасибо за его тяжелый труд в деле служения Богу и помощи верующим людям!
какие могут быть отзывы,там нужно побывать самому что бы почувствовать добро.я испытала на себе силу молитвы отца Олега.после первой поездки меня тянет сьездить ещё,поблагодарить тех людей которые служат нам.дай БОГ отцу Олегу и его семье здоровья,счастья и долголетия.огромное вам спасибо!!!
у ОТЦА ОЛЕГА БЫЛА 2 РАЗА.ДУША ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ПРОСИТСЯ В ЦЕРКОВЬ К НЕМУ,ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЦЕРКВИ НА ДУШЕ ТЕПЛО И СПОКОЙНО,СОБИРАЮСЬ СНОВА ПОЕХАТЬ,СПАСИБО ОТЦУ ОЛЕГУ ЗА ЕГО ЧУДЕСНЫЕ МОЛИТВЫ,МАТУШКАМ ЗА ИХ ТЕПЛО И ДОБРОТУ!!!
Очень хочу съездить чтобы исцелиться от давно мучившей меня болезни….
Здравствуйте. Собираюсь поехать к Отцу Олегу за помощью, у меня брат тяжело болен, у него рак. Известны ли Вам случаи излечения такой болезни или улучшения состояния здоровья хотя-бы? Подскажите пожалуйста, куда ещё можно обратиться.
Была в церкви первый раз,было страшно и тресло,но после стало так легко и хорошо хочется еще раз посетить эту церковь
Я посещала эту церковь и была шоке от увиденного,было очень много народу и все ждали выздоровления. Хочу про себя рассказать я была два раза и обоа раза мне было очень хорошо там. После посещения у меня наладились дела и здоровье и в семье спокойствие. спасибо отцу Олегу ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДАРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Миленький батюшка, напишите мне пожалуйста по адресу Anna.Drozdowa2010@yandex.ru как можно с вами связаться…. Очень надо. Понимаете я хочу всю жизнь свою без остатка посвятить Богу, одним словом подчинить Ему всё — волю, чувства, разум, сознание, подсознание, но мешает мне черт сидящий во мне. Верёвки из меня вьёт и не знаю на сколько меня хватит он даже разговаривал со мной пару раз на не понятном мне языке
Батюшка, благословите!
Господь послал для воазумления рак кожи в ушной раковине. Понимаю, что по грехам моим и заслуженно. Но, придя к Богу, я так счастлива и очень хочется послужить Ему, воцерковить своих близких, вымолить усопших неверующих. А силенки хилые и слабые, молитва чахленька, болячки разные заели. Батюшка, благословите приехать к Вам за молитвенной помощью и вразумлением. Прошу молитв о грешной Людмиле.
Добрые люди напишите пожалуйста как добраться до этого ХРАМА ,а то я уже не знаю что мне делать ,я много раз ездила по бабушкам , но всё бестолку теперь хочу всей семьёй съездить в этот храм Какие сёлы проезжать будте добрые напишите пожалуйста!!!
Я долго не могла попасть в это святое место,как будто кто — то не желал этого,но после упорных моих просьб и молитв господу мне ,СЛАВА БОГУ,удалось посетить эту церковь!Я конечно была в шоке от увиденного!Там совсем иной мир:спокойный,радостный,правильный!Словами не перескажешь…Скольким людям помогает отец Олег ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ!!!!!
Света позвоните по номеру 89372757374!если такой возможности не будет то возьмите у кого нибудь навигатор и введите Дрожжаное и езжайте туда.проезжаете мимо него и едете по главной до знака Нижнее Чекурское а там спросите уже!Если что то не понятно то все таки позвоните как нибудь мне я расскажу подробнее.Если вы с Ульяновска то можем вместе проехать даже.Удачи вам!
Сей иерей не имеет благословения своего Владыки на данные экзорцизмы, потому творит самочиния, и будет наказан как иерархией Церкви, так и Главой Ее.
За подробностями обращайтесь в епархиальное управление Казанской Митрополии.
Не слушайте все плохое что пишут о батюшке. Я лично была там на выходных и увидела очень много людей которые рассказывали как батюшка их исцелил и лично видела как ведут себя люди в которых бесы, когда батюшка их крестом касается. очень было страшно заходить на молитву о болящих, так как за дверью кричали как люди обычные не могут кричать, но когда я к нему подошла то перестула пугаться. его глаза очень добрые. как только хватает сил весь день в церкви молитвы читать а потом еще и людям помогать. мне очень жаль что раньше я не верила что есть такие люди, мы отрицаем все чудеса так как считаем, что если мы «простые» то все люди такие. есть шарлатаны не спорю, но не отец Олег. Дай бог ему здоровья и благословения на все его добрые дела!!!!!
Здравствуйте Все!!!
Кто читает и кто присутствует.
Я езжу в церковь три года,мне ,моей семье,моим близким —ОТЕЦ ОЛЕГ помог и помогает.Кому это надо того ноги сами туда ведут с Божей ПОМОЩЬЮ! А зайдёте в церковь сами поймёте для чего Вы здесь и сейчас.
Живу я в Казани ,здесь очень много храмов ,но я нашла для себя эту церковь,(в ней я понимаю зачем я ЗДЕСЬ) Желаю Всем ЗДОРОВЬЯ,БОЖЕЙ БЛАГОТАТИ,и ИСЦЕЛЕНИЕ с помощью ОТЦА ОЛЕГА!
ДАЙ БОГ ему ЗДРАВИЯ! Таких людей единицы на этой планете.
Спасибо Всем.
Была совсем недавно, по совету своего свекра,он болен онкология, он был у отца Олега пару раз
а сейчас совсем другое дело, и выглядит хорошо.
Мне очень понравилось, здесь совсем другая жизнь, люди которые приезжают были одни , а становятся совсем другие, даже родные, записываться надо очень рано, а то много уже записано с вечера, сначала начинается утренняя литургия 8 утра, затем он ведет лекцию, потом начинается молебен за болящих, обед где-то 12-13 всех кормят в трапезной бесплатно, но советую брать крупу на пожертвование.После обеда начинается исцеления.О. Олег все видит… ,сами поймете, лечит крестом и молитвой. После исцеления получаешь особую благодать,Самое главное, что я здесь поняла надо ВЕРИТЬ, читать молитвы, разговаривать со Святыми, больше делать хороших Дел,Людям помогать, МЫСЛИ ПЛОХИЕ НЕ ДОПУСКАТЬ и не кому не вредить, постоянно быть в молитве! А еще после исцеления читать молебен за О Олега! Всем крепкого здоровья и не болейте!!!!! С нами БОГ!
Дай Бог, Батюшке Олегу сил и здоровья!!! Он помогает мне и моей семье. Что бы было без него, если бы мы не попали в церковь трудно представить. Все что говорят и пишут плохое, это делает недобрая сила…молимся за Батюшку, его семью! Пусть Всевышний хранит добрых и светлых людей!!! Спасибо!
Здравствуйте!Хотелось бы очень попасть к батюшке Олегу.Подскажите, пожалуйста, как мне записаться?Спасибо!
все хорошо ненужно думать о плохом. исцеления правда, но невсегда спервого раза.нужно вереть.
подскажите пожалуйста адрес, как нам доехать?
Как попасть на приём за советом! Собираюсь приехать 2-ого октября. Можно?
У меня проблемы с внуком, он от смешанного брака, но крещен. Очень хотелось бы попасть к батюшке Олегу. Если можно приехать на 27, 28, 29 октября, ответьте пожалуйста
Здравствуйте! Церковь находится : село Старый Чекурск, Дрожжановский район.(Можно набрать на навиготоре)
Вот телефон церкви 8(8437)533145,позвонив уточните в какие дни проходит служба.
Удачи и выздоровления Всем!!!
В какие дни можно приехать в ноябре?Очень хотим второго ребёнка,но не получается,есть дочка.Хотелось бы посоветоваться с батющкой Олегом.
Если есть проблемы, конечно стоит поехать, если в вас есть вера в Бога. Возьмите с собой сменную обувь (тапочки)
Здравствуйте! По номеру телефона не отвечают. Хотелось бы узнать, может ли батюшка Олег помочь в случае, если человек приворожен? Можно ли приехать 17 ноября?
подскажите росписание в какие дни проходит служба?
ГОВОРЯТ,ЧТО ДОРОГА ПЛОХАЯ.ХОТИМ ПРИЕХАТЬ 24.11,НА СКОЛЬКО БЛИЗКО МОЖНО ПРОЕХАТЬ К ЦЕРКВИ?С НАМИ ЕДИТ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Сегодня ночью вернулись от туда. Дорогу подморозило, проехать можно до самой церкви без проблем.
Служба идет в пятницу (с 16:00), субботу (с 8:00), воскресение(с 8:00).
Брать с собой сменную обувь, никаких бахил!
Есть небольшая «гостиница» по этому можно остаться с ночевкой.
Очень сильное и правильное место.
Господь бог руками батюшки Олега действительно творит чудеса.
а номер телефна есть?какой
Здравствуйте! Как можно найдти телефонный номер церкви?
Подскажите пожалуйста номер телефона церкви и кто знает принимает ли батюшка Олег в январские праздники
Очень хотелось бы сьездить к батюшке Олегу, подскажите пж. как и скем связаться?
Спасибо большое!Буду приезжать к вам всегда по возможности,на самом деле становиться лучше!Дай Бог вам здоровья!
Как попасть на лечение? Есть ли какая то запись или живая очередь? Во сколько нужно приехать? Нужна ли какая то подготовка?
Добрый вечер,Отец Олег-огромное ВАМ спасибо,очень помогли мне и моей семье,обязательно приедем еще не раз.Спасибо огромное
о.Олег, обращались ли к вам с диагнозом» бесплодие»? Случалось ли излечение?
Добрый день!Скажите пожалуйста по каким дням работает храм?Или может у кого есть номер телефона?Очень хочется туда попасть!!!Спасибо!!!
Скажите пожалуйста точный адрес очень хочется с ребенком туда съездить.
Добрый вечер. Скажите можно ли приехать в воскресенье 07.07.2013 . Во сколько?
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, на Вас только и надежда. Мы с мужем у три года в браке, но у нас нет детей и куда мы не ездили и к кому не обращались, ничего не помогло. Помогите пожалуйста!!!
стоит съедить, я после посящения этого храма и этой атмосферы, именно Божьей.в восторге , была бы она рядом кажлый день посещала ..и действительно батюшка Олег обладает силой, если вы верите в Бога то вам он поможет!
Добрый день, вырожаю огромную благодарность отцу Олегу за помощь в исцелении. Дай Бог Вам здоровья и силы на дальнейшее служении и исцелении больных. Я благодарна Богу, за то, что я знаю Вас.
Добрый день. Срочно нужна помощь раковому больному. Как связаться с батюшкой? Спасибо.
Доброго времени суток. Можно ли к вам приехать 02.09.2013 если нет то когда мне можно будет приехать?
К Отцу Олегу ездили с друзьями и были у него 30 августа 2013 года. Атмосфера в Храме особая, требующая душевной отдачи и смирения. Попали к Отцу Олегу на лечение — доброго ему здоровья и сил на то, что он взялся и делает для людей. Низкий ему поклон от всех нас. В планах на будущий год опять до него доехать — теперь дорожка проторена. Увидели там многое, поняли, что с Господом и в Господе надо жить-поживать, не делая другим никоим образом ничего плохого. Спаси нас всех Господь и помилуй!
Подскажите, пожалуйста, как проще доехать от Ульяновска до этого храма?
Подскажите, в какие дни недели и в какое время принимает батюшка Олег Волков? Спасибо!
Доброго времени суток. У моего отца онкология 4 стадии, прочитал что батюшка может помочь. Как можно с вами связаться?
доброй день. у меня огромная проблема уже 15 лет болит голова ужасные боли.я падаю в обмороке меня трясет .говорят что это «паническая атака» мне очень нужна Ваша помощь.мы с мужем были 28.сентября 2013 года но нам сообщили что ОТЕЦ ОЛЕГ в Казани …. можно нам приехать завтра 12.10.2013 я очень прошу не откажите пожалуйста единственная надежда
я не дополняла ответа 4.10.2013 сегодня уже 11.10.2013
вот под этой статьей http://supertownsman.livejournal.com/525.html
ЕСТЬ КАК ПРОЕХАТЬ
От поворота на с. Н.Дрожжаное примерно 25 км, пока не кончится лес. Дальше ждем появления указателя Нижнее Чекурское (и Нижнее, и Верхнее, и Старое – в одном месте) и сворачиваем вправо. Если не увидите сразу, то подскажет любой, кого встретите по пути.
Адрес
Республика Татарстан, Дрожжановский район, село Старое Чекурское, храм Архангела Михаила.
Телефон
для справок: +7 (84375) 33145
Anastasia Evgenievna15/9/2012 04:18
большое спасибо за такой подробный отчет!
только в номере телефона есть ошибка, не +7(84375) 3-31-45
а +7(84375) 3-21-45
Здравствуйте всем! Отец Олег принимает в пятницу, субботу и воскресенье .Телефоны все действуют,можно позвонить и узнать расписание в церковной лавке. Зрелеще не для слабонервных, но я очень рада что там побывала. Чистка мощная.
здравствуйте. хотим на этой неделе приехать со всей семьей к вам. не можем до вас дозвонится… наш номер 89067733679…
Здравствуйте. А как же дозвониться? На телефон не отвечают. Может есть другой номер? спасибо
Скажите пожалуйста, я слышала что батюшка читает молитвы и над инославными то есть над мусульманами, правда ли это и возможно ли это?
здравствуйте были в храме зрелище не для слабонервных , з
Звоните по номеру 88437533145
Здравствуйте, вот уже 8 лет мучается, болеет ребенок, мучается с ним вся семья, сил больше нет,как только не лечились! Очень хотим попасть к отцу Олегу. Скажите, можно ли приехать 11.01.2014 в эту субботу, будет ли отец Олег принимать. И во ск-ко необходимо быть на месте, утром или вечером? Просто вдруг в дороге задержимся тк первый раз собираемся приехать, можем и заблудиться. Можно ли попасть в этот же день или к батюшке очередь большая и нужно где то останавливаться на ночлег????? Спасибо!
Оля. Самара.
были там несколько раз.телефон у них в церкви один.звоните это номер правильный. только там берут не всегда .заняты.служба в пятницу вечерняя.в субботу утренняя и вечерняя.и в воскресенье утренняя.все лечение проводиться после службы по очереди.очередность определяется талонами которые покупаете в иконной лавке.там кормят в столовой и есть небольшая гостиница.все это было бесплатно кроме лечения.мы еще привозили продукты крупы картошку.кто что может.
Остановиться можно в деревне у какой нибудь бабушке или недалеко от Дрожжаного (9 км.) на перекрестке дорог в сторону г. Ульяновска и г. Чебоксары. в гостинице Дуслык. Там есть душ, туалет(чего нет в деревне). Хорошо кормят в кафе на 1 этаже гостиницы, и не дорого. До храма добираться на своей машине всего 30 минут. Нам понравилось.
«дозвониться? На телефон не отвечают. Может есть другой номер? спасибо» по поводу дозвониться, я дозванивалась 7 дней. на телефон отвечают когда начинает работать церковная лавка, а это утром в субботу и в воскресенье примерно с 8.00 до 12,00 часов и в пятницу с 16,00 часов
Здравствуйте, Эльмира! Да, Вы правы, отец Олег молитвы читает и над мусульманами.
Верно пишут, зрелище не для слабых духом. Сказать что страшно ничего не сказать. Когда слушала рассказы, наверно не до конца понимала. В какую то минуту хотелось выбежать из храма, что то остановило. Люди кричали и ревели, лежали неподвижно.Когда к Батюшке подошла страх ушел, в момент когда он поднес крест к голове мыслей не было никаких, будто пятно белое в мозгах. Очень добрый взгляд у Батюшки. Верю и надеюсь, что поездка прошла не зря. Хочется сказать прихожанам ведите себя достойно, не кричите и не толкайтесь в храме, будьте смиреннее и застенчивее. Телефон действует звоните с пятницы по воскресенье. В эти выходные службы не будет отец Олег уезжает на учебу. Туалет есть на территории храма как войдете идите прямо в самый конец, слева увидите. Ехать лучше с навигатором. Иногда ловлю себя на мысли, что хочется туда приехать еще раз.
Скажите кто нибуть,пожалуйста, когда батюшка приедет с учебы?Очень нужно !
Нас тоже интересует этот вопрос, а то ехать очень долго. Не хотелось бы проделать путь в 400 км и не пообщаться с батюшкой.
да поможет Бог отцу Олегу
Я был удивлен тому, что не смотря на то, что службы идут на Чувашском языке, люди все равно стояли на службе. Удивительная простота в батюшке, нет в нем никаких театральных постановок, нет и особых речей, есть Благодать, и этого достаточно!
С прошлых выходных Храм Архангела Михаила возобновил свою работу, батюшка Олег снова принимает, проводит отчитку. 07 февраля мы сами побывали в этом святом месте. Словами не передать какая благодать в этом Храме. Да было очень страшно смотреть на тех людей, которые проходили лечение, избавлялись от бесов, не каждому отчитка помогает с первого раза, возможно придется приехать повторно или остаться там на следующий день. Вот номер телефона для справок 8(84375)3-31-45. Режим работы Храма: пятница с 15-30, суббота с 8-00, воскресенье с 16-00. Приезжайте в Храм, вы точно не пожалеете.
Спасибо за информацию ,добрые люди!
может быть скажет кто сначала Великого поста отец Олег будет служить ежедневно вечером Абудетли вэти дни молебен о болящих? Будет ли отчитка? Заранее благодарим.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста будет ли 28.02,1.03.14 Отец Олег проводить службы
Скажите пожалуйста,щас же великий пост,и обязательно надо ли поститься,чтобы пойти в храм к Отцу Олегу,или можно без поста?
Скажите пожалуйста ,а во время Великого поста проводится отчитка в Храме Архангела Михаила? Спасибо.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, будет ли завтра отчитка и во сколько начинается служба?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, можно ли пройти отчистку от бесов в Вашей церкви мусульманам?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сейчас во время поста идет очистка или нет?
Здравствуйте,скажите пожалуйста, во время поста идёт очистка или нет?
ОТЧИТКА БЫЛА ВО ВРЕМЯ ПОСТА НО В СТРАСТНУЮ НЕДЕЛЮ НЕТ А ПОСЛЕ ПАСХИ БУДЕТ СРАЗУ
НАЧНЁТСА 24.04.14
Здравствуйте. если приехать 2 мая (пятница) будет очитска
Пожалуйста, запишите нас на отчистку. Нас 3 е человек.
добрый вечер. как до вас дозвониться?? приехать хочу с Москвы, заранее записаться можно на эти выходные? два человека.
Здравствуйте, как попасть на отчитку? Заранее нужно записываться или созваниваться?
Добрый день!Можно приехать на службу и отчитку 1 мая.Во сколько начинается служба?Спасибо.
Можно ли записаться на отчитку 23мая.Нас трое:Тинюков Владимир,Тинюкова Наталья,Макарова Ольга
Здравствуйте, можно записаться на 11,12,13 июня. 2 человека. Батаева Елена. Спасибо. Ждем ответа.
Добрый день!Хотелось бы записаться на отчитку, подскажите как это сделать? Подскажите пожалуйста номер телефона!
Доброго дня Вам! Как к Вам попасть на отчитку? Хочется привезти к Вам Андрея, ему 24 года,что-то его терзает,мучает какая-то боль душевная. Можно-ли с Вами созвониться и как? С уважением к Вам — Вячеслав
Дорогие братья и сестры! Мы вчера были в этой церкви.записи по телефону там не ведется, записываются лично в блокнот(лежит в беседке возле храма).приезжайте пораньше в пятницу, субботу, воскресенье, и вы обязательно попадете на молитву.для тех кому не удалось попасть в первый день, есть возможность переночевать в гостинице.Тяжелобольных и верующих с детьми пропускают в первую очередь.Батюшка очень сильный, церковь замечательная,до сих пор находимся под впечатлением.Спаси Вас Господь!
Можно записаться на лечение на 28 июня? Спасибо.Жду ответа.
СЁСТРЫ И БРАТЬЯ ЗАРАНЕЕ ЗАПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЕ
Добрый вечер. Подскажите,пожалуйста.А мусульмане тоже могут на лечение приехать?
мусульмане тоже могут приехать на отчитку но нужно предупредить батюшку , что вы мусульмане
как узнать точный адрес церкви. прочитала 2 материала в интернете в одном написано Старое Чекуское в другом нижнее? так куда же ехать на лечение?
и еще отвечает ли батющка на вопросы
Скажите, как проходит обряд отчитки, если больной может быть буйный. как можно дозвониться до церкви
Сын теряет семью, с ним что- то неладное, выпивает, очень прошу принять нас. Сыну осенью 40 лет, дочке нет годика, это его единственная дочь. Пожалуйста примите нас, помогите!
какие нужно читать молитвы перед тем как приехать к вам?
какие нужно читать молитвы перед тем как к Вам приехать ?
После посещения храма почувствовала себя намного лучше.Захотелось жить.Собираемся приехать еще раз.Дай бог здоровья Отцу Олегу и его семье.
можно прочитать акафис Архангелу Михаилу
Я была два дня назад в этом храме, слава Богу, что еще остались такие люди, как батюшка Олег,необъяснимо добрая и сильная энергия идет от него, столько к нему едет людей, со все России, даже из Белоруисии семья была, сколько больных детей, раковых больных, всех он лечит,очень хочу съездить еще, по другому стала чувствовать себя и на мир смотреть иначе.
скажите пожалуйста сейчас принимают группами или нет?
Принимает группами по 10 человек,но чтобы попасть на лечение,жетон нужно брать часов с 6 утра! Очень много народу ,человек 500, а проходят только 250! Но вы должны быть готовы к тому,что можете там увидеть,зрелище не для слабонервных !!! Очень тяжело это все,потом на мир начинаешь смотреть другими глазами!!!!!!дай Бог здоровья отцу Олегу!
Организую поездки из Димитровграда в с. Чекурское в храм АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 8-927-983-38-47
Организую поездки на машине из города Димитровграда в с. Чекурское в храм АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
К.Т 89278274808 Сергей
На днях ездила в в храм АРХАНГЕЛА МИХАИЛА с Сергеем из города Димитровграда! Поездкой очень довольна! много времени поездка у меня не отняла, выехали из Димитровграда в 14:00 дня и в 22:00 я была уже дома! Сергей полностью сопровождает в церкви своих людей очень доброе и тёплое отношение к своим клиентам!
Более важную и более насыщенную информацию вы можете получить у самого Сергея! Его номер телефона 89278274808.
Добрый вечер! Очень хотела бы получить помощь, но приехать с ребенком-инвалидом нет возможности, есть ли другие способы поговорить с батюшкой, по телефону? Спасибо!
Добрый вечер! Нет, к большому сожилению Батюшка лечит только в Церкви, телефонной связи с ним нету.
Приглашают в совместные поездки из города Димитровграда
в с.Чекурское в Храм Архангела Михаила.
Тел:89278274808 Сергей
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. К Батюшке приехать можно в любой день и время? Спасибо за любую подсказку
к батюшке можно приехать в пятницу 16:00 в субботу 08:00 в воскресение 08:00
здравствуйте,это все действительно от бога,я сам там был лично и видел все эти чудеса своими глазами.и знаете это действительно божий дар.храни вас бог отец олег и пусть бог дарует вам крепкого здоровья,вам и вашим близким.
здравствуйте,это действительно божественый дар, я был там сам,и нам очень помогли.спасибо большое отцу олегу,храни вас господь,и пусть вам дарует крепкого здоровья,вам и вашим близким.
Приглашают в совместные поездки из города Димитровграда
в с.Чекурское в Храм Архангела Михаила.
Тел:89278274808 Сергей
Я был этим летом, Отец Олег принимает в день по 250 человек, по пятницам, субботам, воскресениям, и понедельникам Желающих приезжало больше. Что бы попасть, надо приехать в четверг. По четвергам создаются 4 списка, на эти дни, В пятницу церковная лавка открывается примерно в 15:30 за полчаса до службы, в субботу, воскресение и понедельник в 7.30 Паломники выстраиваются в очередь, по списку, и берут в лавке жетончик с номером для молебна о болящем, пока эти жетоны не кончаться. Пожертвование за жетон 300р.
Как правило одного раза не достаточно, многие приезжают регулярно, но каждый берет по вере своей.
Осенью и зимой паломников меньше. Телефон в церкви работает только во время, когда идет служба и работает церковная лавка.
Можно снять у местных жилье 250 руб в сутки на человека.
Дай бог здоровья и сил Отцу Олегу и всем служителям церкви.
Организую поездки из ДИМИТРОВГРАДА в с.ЧЕКУРСКОЕ в Храм Архангела Михаила. Тел. 927-983-38-47
Дорогие друзья! Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда
в с.Чекурское в Храм Архангела Михаила.
Тел:89278274808 Сергей
Всем доброго времени суток! На той неделе ездила с Сергеем в это чудесное место.Ни когда не думала что такие чудеса случаются!Но это действительно реально!До сих пор в шоке нахожусь и всем советую съездить!
Ездила я с замечательным человеком Сергеем, теплое и уважительное отношение к своим клиентам. Перед поездкой все подробно мне рассказал и ответил на мои все возникающие вопросы!Самое главное СПАСИБО БОЛЬШОЕ БАТЮШКЕ ОЛЕГУ ОН ПРОСТО ВОЛШЕБНИК!
телефон Сергея:89278274808!
В октябре батюшка едет на учебу.Кто знает,когда не будет лечения.
Молебна о болящих не будет с 13 октября.
Дорогие друзья! Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда
в с.Чекурское в Храм Архангела Михаила.
Тел:89278274808 Сергей
Сергей,Лидия пишет что батюшка поедет учится,а зачем ехать если его нет?
Уважаемая Нина, хочу вам сказать, что на этой неделе то есть 10,11,12 октября лечение было!А с 13 октября то есть с завтрашнего дня его не будет т.к батюшка уезжает на учебу! Если у вас есть вопросы звоните по моему телефону. не надо сюда писать и засорять сайт глупымы на мой взгляд вопросами!
Большое спасибо батюшке Олегу.Братья и сёстры побывавшие у него, молитесь о его здоровье.Необыкновенный,чудесный человек!!!
Большое спасибо батюшке.Братья и сёстры побывавшие у него,молитесь о его здоровье.Необыкновенный,чудесный человек.Всех ему благ.
Дорогие друзья! Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда
в с.Чекурское в Храм Архангела Михаила.
Тел:89278274808 Сергей
Прошу прощения Сережа. Добрые люди ,может быть кто подскажет когда батюшка возобновит службу? Какого числа? Живем очень далеко,а надо.Спасибо.
Как у меня появится какая либо информация я сюда напишу.
Нина , как у меня появится какая либо информация я сюда напишу, пока что известно ,что на следующей недели он начнет лечение, но это еще под большим вопросом.
Мы из Чебоксар, не подскажете, Сергей, кто-нибудь в Чебоксарах организует подобно Вам поездки в это село?
ОРГАНИЗУЮ ПОЕЗДКИ ИЗ ДИМИТРОВГРАДА В С. ЧЕКУРСКОЕВ ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.
Дорогие друзья! Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в Храм Архангела Михаила.
тел.89278274808 Сергей.
Светлана,я не знаю,но вы можете позвонить мне и мы обсудим это дело.
Дорогие друзья! Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в Храм Архангела Михаила.
тел.89278274808 Сергей.
Падскажитье пажалуйста а в данный момент он лечит, и как всё праисходит .
Здравствуйте, Сергей. А вы не подскажете когда отец Олег начнёт лечение?
Виктория, на данный момент батюшка отсутствует в Церки, так как он на учебе был… С этой недели он возможно начнет лечение …Виктория это все тут не опишешь как все происходит ,позвоните мне по номеру и я вам отвечу на ваши вопросы.
Здравствуйте,Екатерина лечение будет в субботу и воскресенье.
Спасибо.
Здраствуйте,подскажите пожалуйста смогу ли я приехать в пятницу на субботу и записаться на сл неделе,моя жена тяжело больна,были много раз там нам помог очень сильно.
хочу записаться на лечение завтра.Как с вами связаться?и как записаться? 8 905 559 96 90.
Дорогие друзья приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в храм Архангела Михаила.
Телефон:89278274808 Сергей.
Прошу не беспокоить меня по вопросам: как доехать ,как добраться до церкви, когда приедет батюшка и.т.д
Я приглашаю в поездки, а не справочная компания!
Здравствуйте! Три раза мы ездили к Батюшке Олегу. Близкая подруга, Слава Богу, выздоравливает. Огромное спасибо Вам, Батюшка Олег! Дай Бог Вам здоровья, терпения и сил!
Для новичков: чтобы попасть на лечение в пятницу, нужно приехать либо вечером в четверг, либо рано утром в пятницу. Сначала ведется запись, жетончики выдаются в пятницу после 16-ти час., в суб. и вскр. после 7-ми утра. Лечение происходит после службы. Тяжелобольные, беременные и с маленькими детьми принимаются вне очереди. После службы всех прихожан Батюшка приглашает в трапезную. Хорошо бы привезти что-нибудь из продуктов (пакет муки, макароны, рис, овощи и т.п.). Не забудьте вторую обувь (бахилы не приветствуются).
Наталья, просим ответить на важный для нас вопрос, пожалуйста, где можно там переночевать?
Нина Васильевна, найти ночлег там очень сложно, т.к. деревня там небольшая и вряд ли кто согласится принять чужих людей с ночевой. Если только в машине ночевать.
Дорогие друзья приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в храм Архангела Михаила.
Телефон:89278274808 Сергей.
Был летом 7 раз в этом чудесном месте , хотели поехать 8 раз , но не получилось ,жену отвезли в больницу . Вот теперь мы хотим еще раз приехать к нему. Дай бог чтобы все получилось .там происходят чудеса (с).
Нина Васильевна, найти ночлег там отнюдь не сложно. Местные жители сами подходят к машине и предлагают ночлег. По конкретным данным напишите мне на эл. адрес: todorets.natalya@yandex.ru
С ночлегом там вообще проблем нет,практически в каждом доме здают комнаты,250 р с человека, это основной заработок у жителей села,потому что село очень бедное, так что не бойтесь ехать на несколько дней-на улице не останетесь!
подскажите пожалуйста. прием 14.11.2014 будет?
Подскажите, как добраться Из Чебоксар? Своего транспорта нет.
Подскажите, пожалуйста, а 9.11.14 прием будет. Очень хочется попасть
9 ноября будет
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в храм Архангела Михаила .
89278274808 Сергей
А 14ноября будет прием? Очень хочется попасть.
Были на молебне о болящих.Батюшка Олег с Божьей помощью помог.Летом там строили дорогу.А теперь есть дорога? Очень благодарны Господу что у нас есть отец Олег!
Нина, здравствуйте. С Божьей помощью сейчас проложена асфальтированная дорога прямо до храма.
Спаси Бог Как хорошо!
Как же туда тянет вновь и вновь 🙂 таких мест я не встречал в жизни .
Может кто знает? 14 ноября будут принимать. А то ехать далеко.
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село сторое Чекурское в Храм Архангела Михаила .89278274808 Сергей
Настоящий воин и подвижник отец Олег . Был два раза и планирую еще раз съездить Сергей саратов
был там с семьей, всем помог. но одного раза мало. вот надумали приехать на днях, боимся не хватит жетонов. а в понедельник отец Олег не лечит ?
Да хранит Господь иерея Олега, и пусть его молитвы помогут всем нуждающим.
Как же тянет меня туда снова и снова,но нету пока возможности поехать,Господи помоги нам снова сьездить в это прекрасное место..
Сергий, помолись Божьей Матери, и она поможет тебе в твоих божественных желаний
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в Храм Архангела Михаила. По всем вопросам по телефону 89278274808.Сергей.
Добрые люди.Может кто подскажет ,будет ли принимать отец Олег на этой неделе.
Да хранит Вас Господь, Отец Олег ! Помогите России и всем страждущим Справедливости !
Скажите пожалуйста в какие дни там принимает батюшка? и как можно связаться с кем то по телефону у кого можно переночевать, ведь говорят там надо пробыть не менее трех дней?
Всем доброго времени суток! Сегодня ездила в это замечательное место с Сергеем из Димитровграда! поездкой очень довольна! счастлива что побывала в этом месте! Спасибо батюшке Олегу за все! Не побывав там никогда бы не поверила что чудеса случаются!
А так же спасибо Сергею за поездку , за
доброе и отзывчивое отношение к своим клиентам! Всем советую съездить!
Наталия! Ради Бога, скажи где там можно переночевать! На три ехать и издалека ,с трудом выбраться можем. Заранее благодарим
переночевать можно в селе пускают на ночлег
Анна,к сожалению контактов тех у кого можно переночевать у меня нет(Но обычно бабулечки которые могут приютить за скромную плату сами к церкви приходят.И в магазине напротив это можно узнать.Деревушка маленькая легко их найти.А еще там гостиница есть,на территории храма.Народ очень доброжелательный без крова не оставят!Принимает он в пятницу служба с трех,в субботу служба в 8 утренняя,в 3 вечерняя,в воскресенье только утренняя служба.Рада если смогла Вам помочь!Да хранит Вас Господь!
ОТЕЦ ОЛЕГ С 8 ФЕВРАЛЯ ЕДЕТ НА УЧЕБУ.ОСТАНОВИТЬСЯ МОЖНО У ВАЛИ.УЛИЦА НА ПРОТИВ МАГАЗИНА ВНИЗ.ДОМ ДВУХ ЭТАЖНЫЙ,ОН ОДИН ТАКОЙ ДОМ.САМА ТАМ ОСТАНОВИЛАСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА.ТЕЛ.НОМЕР 88437533145 КАССИР ЕЛЕНА,НО ВИДНО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ВЕЧЕРОМ В ПЯТНИЦУ,СУББОТУ ВЕСЬ ДЕНЬ,ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕСЬ ДЕНЬ.
подскажите пожалуйста номер телефона церкви…
ТЕЛЕФОН ИКОННОЙ ЛАВКИ 8-845-753-31-45 КАССИР ЕЛЕНА.
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое чекурское в Храм Архангела Михаила. По всем вопросам по телефону 89278274808 Сергей
здравствуйте,а когда отец Олег приедет,и будет лечить?
Подскажите,пожалуйста,когда батюшка вернется с учебы? мы хотели бы приехать в эти или следующие выходные
Ездили на молебен о болящих.Слава Богу что дал нам такого молитвенника! Следующее Богослужение будет через две недели учебы. В конце февраля.
Скажите пожалуйста, получается в эти выходные батюшки не будет?
нет не будет
Приглашаю в совместные поездки в село старое Чекурское в храм Архангела Михаила.
По всем вопросам по тел:89278274808.
Возможно ли приехать на молебен на выходные 8- марта…
Здравствуйте . Скажите пожалуйста , как можно попасть к батюшке на молебен . Очень болен брат ( онкология ) врачи от нас отказались .
Наталья пятницу,субботу,воскр. он принимает ).Заранее нужно записываться ,там будет список,сейчас как точно не знаю,летом было так.Удачи вам,моя жена тоже после операции (онкология)
Простите, не подскажете как можно записаться?
ГАЛИНА,МЫ ПРИЕХАЛИ В ПЯТНИЦУ К НАЧАЛУ СЛУЖБЫ К 15Ч.ЛЮДИ ПРИЕХАЛИ УЖЕ С 3Ч.УТРА.ВСЕ ЗАПИСАЛИСЬ ,ИМЕЕТСЯ 4 СПИСКА НА ПЯТНИЦУ,СУББОТУ,ВОСКРЕСЕНЬЕ,ПОНЕДЕЛЬНИК.КОМУ НА КАКОЙ ДЕНЬ НАДО ЗАПИСЫВАЮТ СЕБЯ.МЫ ЗАПИСАЛИСЬ НА ТРИ ДНЯ.ПО СПИСКУ ЗАХОДИЛИ В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ И ПОДАВАЛИ ЗАПИСКИ И ПОЛУЧИЛИ ЖЕТОН НА МОЛЕБЕН.ПО СПИСКУ МЫ БЫЛИ 37 ,А ЖЕТОН ПОЛУЧИЛИ С НОМЕРОМ 112 ,Т.К.МНОГИЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ СЕМЬЯМИ .ПОСЛЕ СЛУЖБЫ НАЧИНАЕТСЯ МОЛЕБЕН ,А ПОСЛЕ НЕЕ ВСЕ ИДУТ НА УЖИН,ВСЕХ КОРМЯТ БЕСПЛАТНО И НАЧИНАЕТСЯ ПОМАЗЫВАНИЕ.ГДЕ ТО ОКОЛО 17.30 И ДО 23Ч.КУДА ПУСКАЮТ ПО ЖЕТОНУ ПО 10ЧЕЛ. ПРАВДА В НАЧАЛЕ ПРОПУСКАЮТ ОНКОБОЛЬНЫХ,БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ.ЗА ДЕНЬ ПРОПУСКАЮТ 250ЧЕЛ.В СУББОТУ ОПЯТЬ ВСЕ С НАЧАЛО ПОЛУЧАЕМ ЖЕТОН.УТРЕННЕЕ СЛУЖБА ОБЕД,ОТДЫХ И В 15Ч. ВЕЧЕРНЯ ,МОЛЕБЕН ,УЖИН И ПОМАЗЫВАНИЕ. ВОСКРЕСЕНЬЕ С УТРА ПОЛУЧАЕМ ЖЕТОН СЛУЖБА,МОЛЕБЕН,ОБЕД И ПОМАЗЫВАНИЕ.МЫ УЖЕ БЫЛИ ПО ЖЕТОНУ 57 В 14Ч.УЕХАЛИ.ЖИЛИ НА КВАРТИРЕ ЗА СУТКИ 250РУБ.ЗА ПОМАЗЫВАНИЕ 300РУБ
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в Храм Архангела Михаила!
По всем вопросам по телефону 89278274808 Сергей!
Здравствуйте.Хотелось бы узнать,принимает ли батюшка в мартовские праздничные выходные,а именно 7,8, и 9 марта.Спасибо.
Здравствуйте.Были с женой два раза в этом храме,нам очень понравилось.У меня были проблемы с ногой в области чашечки,сильно болела ,врачи не могли поставить диагноз,ничего не находили.У жены после болезни лёгких была передозировка лекарствами,после чего нарушился вестибулярный аппарат.Не могла двигаться,кружилась голова,тошнило после еды,рвало,теряла вес,надежды на спасение потеряли.Узнали о батюшке Олеге от друзей,куда и поехали вскоре.Были три дня,пятница,суббота,воскресение.Тогда там работала гостиница.С Божьей ,батюшкиной помощью, жена выздоровела и я про ногу забыл.Планируем съездить ещё раз.
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в Храм Архангела Михаила!
По всем вопросам по телефону 89278274808 Сергей!
МОЖНО ЛИ ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛЕЧЕНИЕ К БАТЮШКЕ НА МАРТОВСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 7,8 ЧИСЛА?
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое Чекурское в Храм Архангела Михаила!
По всем вопросам по телефону 89278274808 Сергей!
С праздником Кто нибудь знает ,будет ли молебен о болящих вторник, среда, четверг ?
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно записаться на лечение к батюшке на 11 апреля??
Ездила к отцу Олегу,все видела своими глазами и просто поражена происходящим.В ближайшее время победу опять обязательно.
Ездила к отцу Олегу,все видела своими глазами и просто поражена происходящим.В ближайшее время поеду опять обязательно.
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда (Ульяновская область)(возможны поездки из Ульяновска) в село старое Чекурское , в храм Архангела Михаила.
По всем вопросам по телефону 89278274808 Сергей
Всем доброго времени суток! Сегодня ездила в это замечательное место с Сергеем из Димитровграда! поездкой очень довольна! счастлива что побывала в этом месте! Спасибо батюшке Олегу за все! Не побывав там никогда бы не поверила что чудеса случаются!
А так же спасибо Сергею за поездку , за
доброе и отзывчатое отношение к своим клиентам! Всем советую съездить!
Дорогие друзья, принудительная просьба не звоните мне по вопросам:»как доехать» , » за сколько часов нужно приехать чтобы занять очередь» ,» сколько стоит лечение» и.т.д.
Я вам не «Гугл» чтобы отвечать на такие вопросы!
Я приглашаю в совместные поездки людей которые добраться сами не могут, я провожу своих клиентов на лечение без очереди !
Если есть желающие на поездку то я с удовольствием отвечу на ваш звонок по тел:89278274808.
ОРГАНИЗУЮ ПОЕЗДКИ В СЕЛО ЧЕКУРСКОЕ В ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
ОРГАНИЗУЮ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ИЗ ДИМИТРОВГРАДА В СЕЛО СТАРОЕ ЧЕКУРСКОЕ В ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА. 8 927 983 38 47
Церковь работает : пятница ,суббота, воскресенье с 8:00.
Дорогие друзья, приглашают в совместные поездки из города Димитровграда ( возможны поездки из Ульяновска) в село Старое Чекурское в храм Архангела Михаила.
Важно!!!!!
Если вы НЕ заинтересованы поездкой со мной — убедительно прошу не беспокоить меня по своим индивидуальным вопросам, я отвечать не буду.(например :»со скольки работает церковь ?», » можете ли вы забронировать нам лечение?» ,» как добраться?» и на все остальные подобные вопросы! Я не распростроняю свою личную информацию!
Если вы заинтересованы поездкой в Храм со мной то обращайтесь по номеру: 89278274808—Сергей!
ОРГАНИЗУЮ ПОЕЗДКИ ИЗ ДИМИТРОВГРАДА В С. ЧЕКУРСКОЕ В ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА. 8 927 983 38 47
Я там однажды была. Заходила вторым заходом. Завтра опять собираемся… Удивительное место.
Дорогие друзья, приглашают в совместные
поездки из города Димитровграда
( возможны поездки из Ульяновска) в
село Старое Чекурское в храм Архангела
Михаила.
Важно!!!!!
Если вы НЕ заинтересованы поездкой со
мной — убедительно прошу не беспокоить
меня по своим индивидуальным вопросам,
я отвечать не буду.(например :»со скольки
работает церковь ?», » можете ли вы
забронировать нам лечение?» ,» как
добраться?» и на все остальные подобные
вопросы! Я не распростроняю свою
личную информацию!
Если вы заинтересованы поездкой в Храм
со мной то обращайтесь по номеру:
89278274808—Сергей!
Кто знает, богослужение в субботу будет?
Подскажите, пожалуйста, 20 июня будет служба?
о
б
Хотели бы приехать в пятницу. Подскажите будет ли служба, как можно размститься на территории храма на 2 суток
в пятницу будет служба разместится можете в селе на 2 сутки
Дорогие друзья, приглашают в совместные
поездки из города Димитровграда
( возможны поездки из Ульяновска) в
село Старое Чекурское в храм Архангела
Михаила.
Важно!!!!!
Если вы НЕ заинтересованы поездкой со
мной — убедительно прошу не беспокоить
меня по своим индивидуальным вопросам.
Если вы хотите поехать со мной обращайтесь по тел:89278274808
Сергей
Может ли Олег Волков вылечить от заикания?
Иван Конечно может,Люди от онкологии получали там исцеление)
подскажите,пожалуйста….можно ли людям мусульманской веры присутствовать на службе и пройти лечение у Олега Волкова?
Венера да можно , у меня жена татарка и она не раз была там 🙂 всем помогает .
Дорогие друзья, приглашают в совместные
поездки из города Димитровграда
( возможны поездки из Ульяновска) в
село Старое Чекурское в храм Архангела
Михаила.
Важно!!!!!
Если вы НЕ заинтересованы поездкой со
мной — убедительно прошу не беспокоить
меня по своим индивидуальным вопросам.
Если вы хотите поехать со мной обращайтесь по тел:89278274808
Сергей
ОРГАНИЗУЮ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ИЗ ДИМИТРОВГРАДА В СЕЛО СТАРОЕ ЧЕКУРСКОЕ В ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА. 8- 927- 983- 38- 47.
Здравствуйте! Были мы в храме 2 недели тому назад — на отчитку не попали, за жетонами просто драка! Я не осуждаю людей за это — всем так хочется выздороветь, да и врачи сейчас совсем помочь не могут, вся надежда на помощь Бога.
Гостиница у храма не работает. Где народ останавливается, непонятно. Ехать из Казани 4 часа, а так как самочувствие плохое- выдержать и поездку , и очередь длинную выстоять на холоде очень сложно.
Лечат 3 дня ПТ, СБ, В. Запись с ночи предыдущего дня.
Здравствуйте. Собираемся поехать в храм, может кто-нибудь подсказать, там есть где переночевать? Собираемся ехать на несколько дней
Здравствуйте, отец Олег. Мы из Чебоксар Чувашской Республики, подскажите пожалуйста, мы очень хотим до Вас доехать, личного транспорта нет, приезжают ли к Вам из Чувашии паломнические автобусы и из каких храмов. С уважением, Мария.
Светлана
Да есть,там местные сдают,можете там переночевать.
Мария.Напишите свой номер,может помогу вам чем то
здравствуйте…..приезжали 24 октября(суббота)………отец Олег не принимает …так что проделали путь 700км.в пустую((((((((
по телефону звонить бес полезно.его не берут((((((
Подскажите пожалуйста будет батюшка в субботу 30.10.15. Можно ли приезжать на лечение.
Здравствуйте! Хотели бы приехать на отчитку в субботу. С Ульяновска. Когда лучше приехать записаться? Возможность есть в любое время. Нужно ли ехать записываться всем членам семьи?
Оказывается есть автобусные туры из Самары. Автобус ездит от храма Кирилла и Мифодия с Поляны Фрунзе. Замечательно, а то не знала как онкобольного туда свозить. Самара за рулем так далеко не доеду, да еще по незнакомой дороге. Вся информация на сайте храма есть.
От знакомой по поездке услышал, что о. Олегу запрещают лечить? Кто что знает?
Были в пятницу у батюшки. После 7 -часовой дороги в пургу и метель мноого чего злило и раздражало. Было тяжело 5 раз отстоять в очереди, хотя эти переклички и стояния на морозе организовали сами болящие. Надо сказать, что организовали они всю эту суету от бездействия и равнодушия помощников батюшки. Но потом произошел сам сеанс и встреча с батюшкой! Вот тут и стало понятно, что ВСЕ НЕ ЗРЯ! Все неудобства, тяжелую дорогу и многочасовые очереди бог давал для испытания. Обязательно поедем туда еще раз и всем болящим обязательно рекомендую!
Всем Здравствуйте! Собираемся с детками к о. Олегу 17 декабря …переночевать хотим в госииннице Дуслык, про которую кто то написал ранее..помогите, пожалуйста, найти их телефон или адрес, чтобы узнать цену и забронировать комнату…может кто то останавливался там, отпишитесь, будьте добры, с детьми можно там остановиться. ?
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда в село старое чекурское в Храм Архангела Михаила. По всем вопросам по телефону 89278274808 Сергей!!!
Доброго времени суток. Можно приехать в храм, будет служба 11 декабря. Моя дочь глухонемая можно ее привезти?
Анатолий,нет,не запретят ему лечить.Храни Бог отца Олега!
Здравствуйте!!!скажите пожалуйста, ,20, 21 декабря принимают?? Будет служба? Хотела бы попасть на очистку!! Заранее спасибо
Добрый день, скажите,пожалуйста мы собираемся завтра выехать в это село. Будет ли принимать батюшка?
да я не давно ездил в чекурск к отцу Олегу. ему действительно запрещают лечить людей как раньше. после нового года он только помогает читает молитвы общие. так же запускают людей по 10 чел и проходит помазание. раньше он отчитывал крестом каждого а сейчас из за запрета он этого уже к сожалению не делает. но я видел людей которым становилось плохо и он уже отдельно им что то там делал.
В ближайшее время хотели поехать к батюшке-принимает ли? И по каким дням?
А кто знает,из за чего ему запретили лечить крестом? Жалко конечно…Он только теперь помазание делает,или еще читает молитву?
Подскажите пожалуйсто к которому часу нужно приезжать,чтоб попасть к отцу Олегу?
Здравствуйте! Подскажите можно ли как то связаться с Сергеем, который организует поездки из Димитровграда к отцу Олегу? номер 89278274808 не доступен. Есть ли еще какая то возможность связаться?
Да хранит его ГОСПОДЬ БОГ! Пусть и дальше помогает людям ,
Здравствуйте, хотели бы записаться на завтра оп отчитску, 2 человека. Скажите пожалуйста во сколько начнется служба и правда ли что теперь Отец олег не лесит крестом?
Скажите, пожалуйста, в субботу и воскресенье 9 и 10 апреля отец Олег будет принимать? К которому часу нужно в субботу приезжать?
В ПЯТНИЦУ 15:00 вечернее богослужение+трапеза+молебен о болящих… В СУББОТУ 08:00 литургия(утренняя служба)+трапеза в 15:00 вечернее богослужение+трапеза+молебен о болящих…В ВОСКРЕСЕНЬЕ 08:00 литургия(утренняя служба)+трапеза+молебен о болящих… Это расписание висит на входе,у нас полкчалось мы приезжали в 16:00 или к 17 часам и вечерняя служба почти заканчивалась потом трапеза и молебен о болящих,длилось всё до 21:15 …Когда приходите то сразу там в иконной лавке закажите молебен на одного человека стоит 200рублей…Иконная лавка работает лишь в дни богослужений,по всем вопросам звонить по тел. 8(84375)3-31-45 тел.тоже есть при входе на территорию храма где и расписание висит…Не звоните просто так узнать когда открыто,расписание я указала я быда в храме 26марта и 1,2 апреля 2016 года..Время там пролетает за молитвами не заметно,так что не пугайтесь что 5 и более часов будет трудно и долго-вовсе нет,главное находясь там верить что всё будет во благо.Во время помазания отец Олег произносит каждому особые слова,и мажет даже там где знает что у вас болит.Когда молебен о болящих читается множество молитв о здравии,помощи,и о болезни почек сердца и т.д,кому предстоит операция или кто после операции.Мне там было легко и спокойно.Кому было плохо,это называется бесовщина то было жутковато даже в мои 32года видеть такое,когда происходит очищение души и вам становиться плохо до рвоты вам подают пакетик выбрасывать содержимое нельзя,нужно уйти подальше от территории храма и сжечь(это можно сделать на выезде из деревни) слава богу со мной всё было хорошо боялась я что будет и мне плохо,но Бог отвёл благодарю.Возьмите с собой тапочки там нужно переобуваться,в бахилах нельзя(многие одевали и не снимали лаже конда говорили служители храма что нужно снять).Говорят чтобы помощь была действенна нужно придти 3раза в храм.Благодарю Господа Бога что чудным образом попала из Красноярского края,г.Лесосибирска в края родины моей мамы деревни Алёшкин Саплык.
Татьяна: Да запретили ему лечить с крестом.По жалобам бесноватых и не хороших людей.Если не ошибаюсь но говорили такое.
Раньше лечил мусульман тоже,а теперь как? уже нету возможности?
Добрый день! Если кто-то знает тел. Валентины (у которой можно остановиться в 2-х этаж. доме) скиньте пожалуйста! на почту PetrowOA@yandex.ru или смс на тел.89277806438. У нас был но мы потеряли. Собрались ехать 15.04. Заранее благодарны.
http://vk.com/hram.arhangelamihaila официальная группа храма в Вкантакте ждем вас!)))))))
Организую паломнические поездки из Димитровграда в Старое Чекурское. 8 927 983 38 47
Можно ли записаться на лечение к батюшке в субботу или воскресенье?
Добрый день! В какое время будет принимать батюшка? И кто может показать дорогу или сопроводить?
Добрый вечер.А батюшка мусульман сейчас принимает?
Добрый вечер как проехать к ваи?
Здравствуйте мы хотим ехать 23 июня на все выходные как нам с вяатся с церквю?
Да принимает мусульман .
дорогие друзья приглашаю в совместные поездки в храм Архангела Михаила в село старое чекурское .по всем вопросам по телефону 89278274808.89041932958 Ангелина -Сергей
Здравствуйте! Кто может сказать ,будет ли в пятницу 24 июня принимать батюшка Олег?.В мае ездили,он был на учебе ,поэтому хотелось бы в этот раз съездить не зря.Лечит ли он алкогольно зависимых ? Спасибо.
Кто хочет поехать из Чебоксар до батюшки Олега звоните.езжу почти каждые выходные.6 мест.
Дмитрий куда звонить?номера нет,мы с Чебоксар,хотели бы поехать.
Здравствуйте. А фишки всегда достаются?
Очень прошу откликнуться того кто владеет информацией!Батюшка в эту субботу принимает?
Дмитрий, напишите Ваш номер телефога
дорогие друзья приглашаю в совместные поездки в храм Архангела Михаила в село старое чекурское .по всем вопросам по телефону 89278274808.89041932958 Ангелина -Сергей
Жетоны всем сейчас достаються,сколько приедет народу столько попадут _)Можете своим ходом доехать.
Добрый день!У меня есть благословение на отчитку.В какие дни батюшка проводит отчитку и как добраться из Саранска на автомобиле?Спаси Бог!
Дмитрийиз Чебоксар , напишите свой номер..
здравствуйте. мы из Бурятии. Скажите пожалуйста, батюшка точно примет? Просто боюсь с ребенком ехать, ему три года всего, а путь не близкий.
29 июля попадем к батюшке? пожалуйста ответьте кто нибудь
Здравствуйте! Хотим в первый раз поехать в этот храм. В выходные наверное там очень много народу? Если ехать, то к какому времени лучше подъехать?
Будет ли принимать батюшка в выходные 16 и 17 июля.? Везем ребенка. Принимает ли мусульман?
Всех он принимает и мусульман тоже!Молебен о болящих,пятницу,субботу и воскресенье.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, у друга ушла девушка к другому парню, он не может с этим смириться уже 2 месяца..ездил к бабке, та сказала что на нем аж три при ворота висит! Сделала она их когда еше любила его. Поможет ли отец Олег? Ответье пожалуйста, я уже не знаю как его вернуть обратно к жизни, он не живёт, а просто существует, говорит, что понимает что надо её отпустить но не может! Очень переживаю за него….как бы не сделал глупостей!
Роман, по-хорошему, Вашему другу бы перед поездкой к отцу Олегу исповедоваться в любом ближайшем храме. И обязательно покаяться в обращении к гадалке, ибо это грех смертный. И нужно понимать, что священнослужитель не снимает порчи, а молит о нас Бога.
А вообще, если жить при Боге и посещать храм, никакая грязь не пристанет. Вашему другу нужно в храм идти. При душевной боли более нет средств. Будьте здоровы!
Здравствуйте, на следующей неделе планируем попасть в село в пятницу из Чебоксар. Нас будет двое. Если кто набирает попутчиков из Чебоксар, было бы отлично!
Организую поездку к отцу Олегу из Уфы… Желающие звоните 89876131040
Здравствуйте,кто может знает,заочное духовное лечение батюшка проводит? и можно ли заказать требы в храме?
Дмитрий из Чебоксар, напишите пожалуйста Ваш номер.
Татьяна.
Все кто спрашивает будет ли принимать батюшка или нет звоните по телефону 88437533145 это номер церковной лавки,с первого раза не дозвонились,звоните второй,там берут трубки!Берут по возможности,там служат две девушки народу много,но трубки они берут!Все корректно и понятно объясняют.С ребенком нам посоветовали приезжать лучше в воскресение,и народу чуть меньше чем в субботу например и служба с утра,после обеда можно уже домой ехать.Сейчас там идет большой ремонт дороги,после дождей проехать на машине с низкой посадкой трудно,но возможно!Боженька в беде не оставит.
ищу попутчиков из Казани в храм
Началась моя проблема 2012 году,где только не был,что только не делал собою врачи были бессильны ,мое состояние продлевалось такое 8 месяцев это головокружение ,уже не было надежд ,плакал от бессилия,но один человек мне сказал сьездить в храм к Отцу Олегу,был конечно в шоке что там увидел.Прошло тогда еще 3 месяца и я стал жить прежней жизнью ушли эти симпотомы,тогда я поверил что есть ЧУДО!
Здравтвуйте! Принимает ли батюшка с 26-28 августа? Едем издалека.
Подскажите , хочу приехать к отцу Олегу, привезти маму. В какие числа сентября лучше приезжать ? Спасибо за помощь
Подскажите пожалуйста.Батюшка отчитку делает?и на что у людей такая реакция на молитвы чтоли.я имею ввиду крики и рев.это реакция на молитву о болящем?
Подскажите пожалуйста! Работает ли храм с 3-4 сентября и во сколько начинается служба?
Ксения ну в них бес сидит,многие не верят в это,но за 4 года увиденного….
Екатерина: принимает Пятница,суббота и воскресенья .в эти дни можете позвонить в Храм,перед поездкой.
Лидия Служба начинается утром 8-9 часов.Позвоните пятницу после 15:00 в храм.Работает(узнаете) или нет.
И большая просьба кто едет 1 раз,во время службы или молебена не разговаривайте в храме.
День добрый!
Нужна помощь сестре!
В какие дни сможете принять?
Добрый день!Подскажите пожалуйста выезд автобуса с Ульяновска к Вам,можно будет как нибудь проехать.прям срочно хотим на этой неделе
Приглашаю в совместные поездки из города Димитровграда ,а так же из города Ульяновск в село Старое Чекурское в Храм Архангела Михаила ! по всем вопросам по поводу поездки по телефону 89278274808,89041932958 Ангелина!
Просьба не беспокоить кто не заинтересован поездкой по вопросам «как доехать»» во сколько служба» итп
Наталья:
05.08.2016 в 15:03 Скажите пожалуйста а в каком месте идет большой ремонт дороги ?
Приглашаем в совместные поездки из города димитровграда ( Ульяновска ) в село старое чекурское в храм Архангела Михаила. 89084777535 Ангелина .
Организуем поездки на авто к отцу Олегу в Старое Чекурское из Казани и из Пестречинского района по всем вопросам и заявкам на поездку звонить по тел.+79872128679
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, в пятницу 14 октября будет принимать отец Олег?и во сколько нужно приехать, что бы успеть купить талон???ответьте пожалуйста!!!
ДОБРЫЙ! Дорогие отцы, братья и сестры!
С праздником Вас! Желаем Вам всякого благополучия, мира, терпеия, любви и веры ваших семьях.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЛЕЧЕНИЕ к о. ОЛЕГУ в Ст. Чекурское в Храм Архангела Михаила из г. Чебоксары на маршрутке.ПОЕЗДКИ СОВЕРШЮТСЯ ВЫХОДНЫЕ ДНИ,А НА СЕЙ РАЗ 22-23 ОКТЯБРЯ 2016г.
Справка по тел:.8(961)348+04+27;
Диана:Да принимает,как сказали,служба после 15.00
Здравствуйте,Скажите пожалуйста,а отец Олег лечит все еще от болезней? И принимает ли он татар?
Ильвера: Лечит Бог и вера в него,он молиться за нас,да всех принимает и татар тоже.
Поездка из Чебоксар к батюшке Олегу на лечение 30 октября с утра 5:00
Тел для справок:8(961)348 04 27;
Батюшка очень сильный , его сам Иероним Санаксарский благословил на лечение духовное был там несколько раз , отправляет людей к нему, поклон батюшке если есть какие вопросы по лечению звоните
89376316793 Сергей Саратов
ПОЕЗДКА ИЗ Ч Е Б О К С А Р Ы 6 НОЯБРЯ 2016Г К БАТЮШКЕ ОЛЕГУ НА ЛЕЧЕНИЕ. ВЫЕЗД 5:00 УТРА. ТЕЛ:.8(961)348 04 27
Здраствуйте подскажите пожалуйста , а детей лечит тоже по очереди ? Просто моему ребенку 2 года , у него эпилепсия дцп, не сидит,не продает ,не ходит, не разговаривает.
Организую паломнические поездки из Димитровграда в село Старое Чекурское в храм Архангела Михаила. Запись по телефону: 927 — 983 — 38 — 47.
Лариса:
Там сейчас все быстро,если тжело очень,то поговорите пропустят.в начале очереди.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЛЕЧЕНИЕ к батюшке ОЛЕГУ в Ст. Чекурское в Храм Архангела Михаила из г. Чебоксары .
ПОЕЗДКА СОСТОИТСЯ. 20 НОЯБРЯ 2016г. ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ПОЕЗДКУ : 700руб.
Справка по тел:.8(961)348+04+27; Выезд 5:00 ,рано утром,ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ЗВОНИТЬ ДО 22:30.
http://m.vk.com/ioanniky
http://m.vk.com/palomnik21ru
Поездки с г.Чебоксары к б. Олегу.
А в эти выходные батюшка будет принимать?
А какие дни отец принимает больных?
Подскажите,а из Челябинска ездит кто туда?Может найдутся попутчики?
нет не будет на этой неделе
Любовь пятн,сб и вск
А в эти выходные батюшка будет принимать?
Подскажите, пожалуйста, как попасть на лечение к батюшке Олегу? За какое время до начала лечения нужно приехать, чтобы купить талон?
Со сл недели будет. Пятницу или субботу не могу сказать,Вск может сам поеду туда.
……………………….†……………………..
† ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЛЕЧЕНИЕ †
К батюшке ОЛЕГУ на молебен в Ст. Чекурское в Храм Архангела Михаила из г. Чебоксары( на 18 местной марш.)
ПОЕЗДКА СОСТОИТСЯ. 11декабря (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 2016г.
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ПОЕЗДКУ : 700руб.
Справка по тел:.8(961)348+04+27;
Выезд 5:00ч. ,рано утром,ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ЗВОНИТЬ ДО 22:30.
Были на службе у батюшки Олега.Хотим приехать еще раз.Примет ли батюшка всех желающих в день приезда или если будет много народу, то талоны получим только на какой-то другой день
Добрый день! Мама тяжело болеет! 18.12.2016 будут принимать? Хотим приехать!
А записаться можно заранее?
Здравствуйте! А как попасть на причастие и исповедь в этом храме? И в какие дни это можно сделать?
да служба будет 18 го.
Миля, 18.12.2016 молебен будет. заранее записываться не надо
Только в день приезда ,можно записаться!
……………………….†……………………..
† ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЛЕЧЕНИЕ †
К батюшке ОЛЕГУ на молебен в Ст. Чекурское в Храм Архангела Михаила из г. Чебоксары( на 18 местной марш.)
ПОЕЗДКА СОСТОИТСЯ. 25 декабря (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 2016г.
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ПОЕЗДКУ : 700руб.
Справка по тел:.8(961)348+04+27;
Выезд 5:00ч. ,рано утром,ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ЗВОНИТЬ ДО 22:30.
Здравствуйте. 23 декабря батюшка будет принимать?
Отец олег 30 -31 будет ?
Я очень прошу вас,мне нужна ваша помощь.хочу попасть в храм,врачи нечего не смогут со мной делать.у меня тяжелое состояние.мне надо детей вырастить. Олег поможет мне молебен о болящих?господи помилуй помогите.будет в 30-31 декабря и 1 января?спасибо
Отец олег лечит молитву о болящих миастению?сколько раз ехать?очень прошу ответить сейчас.о господи помогите
https://vk.com/hram.arhangelamihaila остовляйте ваши вопросы тут ответят в чечение суток
в рождественскую неделю молебна болящих не будет это до 8 января включительно и 13 тоже не будет ближайший молебен 14января
А 6, 7 буду принимать?
ОРГАНИЗУЮ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ИЗ ДИМИТРОВГРАДА
В СЕЛО СТАРОЕ ЧЕКУРСКОЕ В ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА НА МОЛЕБЕН О БОЛЯЩИХ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 927 983 38 47
Доброго времени суток! Возможно ли попасть на чистку от бесов 7-8 января? Человек издалека приезжает. Буду очень благодарна за ответ.
ничего особенного нет в этой церкви церковь как церковь.народу тьма.все как бесноватые лезут вперед.балаган а не церковь.лечение тоже все быстро, быстро лишь бы отвязаться.с Батюшкой поговорить нельзя убегает,это что же за батюшка если нельзя к нему подойти.читают на чувашском, ничего не понять.женщины служащие грубые постоянно одергивают.но их можно понять,никакого креста не прилагает.у дочери с головой проблемы,абсолютно ничего не сказал,все как на пожар.Храм ведь это для покоя,а там бешенство какое то.В трапезной люди едят даже булку хлеба не занесут.С ума что ли посходил народ.На квартире жить удобства на улице,а мороз -30.кошмар вообщем.идите в ту церковь,что рядом и молитесь там,какая разница.Сейчас и храмы то какую-то специализацию сделали,в одном лечат то,в другом это,где то по соглашению.У Бога что специализация что ли в каждой церкви разная.Ничего не пойму Никаких чудес там не видела,никаких бесноватых.Читает Батюшка быстро с ужасны акцентом,ничего не понять,не вникнуть в молитву.Разочарована.
Организуется поездка на ЛЕЧЕНИЕ к б. Олегу. ( молебен о болящих)
Выезд в 5:00 рано утром. Лечение ведется телесно и духовно больных.
Справка по тел:.
📞8 961 348 04 27;
📞 8 937 377 56 90;
🚐 Выезд рано утром 05:00,🕔 субботу
14 января 2017г.
роза ему крест запретили прикладывать! Чудеса бывают,я сам видел многое там за 4 года!И то что ,он видит это факт,все что он мне говорил так и произошло.
А сейчас нужно записываться заранее?
Дай Бог отцу Олегу и его семье здоровья.Мы приезжали с мужем.Отец Олег правда лечит,уезжать оттуда не хочется. Такая легкость.Народу много.Кормят вкусно.Спасибо поварам.Когда начинается молебен о болящих то с некоторыми людьми происходит нечтое.Это не передать.Поедем еще.Жили там мы 3 дня.
Батюшка Олег -может опять исцелять крестом, -но нужно написать письмо патриарха Кириллу о том что метрополит казанский запретил прекладывать крест, хотя сам Патриарх призвал к проведению чина Отчитки. Нужно собрать как можно больше подписей в поддержку батюшки!
Куда отправлять это письмо в письменном виде или как? Образец напишите,и адрес,я многим скажу,соберем подписи и отправим!!!
Писать индекс115191 Москва Даниловский вал дом 22 Святейшему Патриарху и Всея Руси Кирилу нужно много подписей, так что бы дело получилобольшой резонанс текст письма я скину отзвонись мне Сергей 89252626523!,ce
Скажите пожалуйста, в субботу 4.02 будет служба? в первый раз хотим поехать. дозвониться не можем..
ОРГАНИЗУЮ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ ИЗ ДИМИТРОВГРАДА В СЕЛО СТАРОЕ ЧЕКУРСКОЕ В ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 927 983 38 47
хотелось бы узнать-когда отец Олег уезжает на учебу?собираемся приехать 17 февраля.обидно будет если не попадем на молебен о болящих…дозвониться не можем-трубку не берут..
Татьяна ,звоните по выходным туда ,на этой неделе будет работать храм ,удачи вам.
Здравствуйте! очень хотим к вам попасть, просто необходимо. скажите пожалуйста до конца этой недели ,в какие дни принимает отец Олег?в субботу и воскресенье принимает, 18или 19го числа?в восколько нужно быть?
Ольга принимает на этой неделе(пятница,суббота-вечер-яя служба,воскресенье утренняя служба )Удачи вам
Здравствуйте. Будет ли служба 24 -26 февраля . И реально ли помогает это лечение от алкоголизма?
Ольга, он бесов изгоняет, от порчи лечит от сглаза, а не от алкоголизма лечит.
Да будет служба.От алкоголизма он читает молитвы ,от курения тоже,от игромания(от самого человека тоже многое зависит)
Мне кажется ,что алкоголизм это и есть бесы.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста будет ли отчитка во-время Великого поста? Очень нужно к отцу Олегу. Слышала, что во-время Великого поста подобного рода службы он не проводит, так ли это? Еду из далека,хоть немного ориентироваться ))Спасибо
Не могу не написать. Дай Бог Отцу Олегу здоровья и сил, спасибо ему за все. Всё увиденное, вернее услышанное меняет твое мировоззрение. Пишут зрелище не для слабонервных, это правда! И я бы никогда не смогла поверить, если бы сама не слышала и не видела, что там происходит. Я бесконечно рада, что побывала в храме. Храни вас Господь, молитесь о спасении души.
Молитесь , верьте и будет вам спасение , отец Олег действительно помогает , ни хочу не кого осуждать , но если Вы едите и ждёте чуда , держите пост , молитесь и исповедуйтесь прежде , не всегда отец Олег может помоч сразу поэтому и злятся бесоватые, а иногда достаточно один раз причаститься что бы излечиться , но все должно быть с душой и искренне ! А иначе нет смысла ехать толпу создавать , смотрю на таких поломникор и диву даюсь на что рассчитывают .
Здравствуйте. Записываться надо на отчитку?в пост служба будет?
Здравствуйте, записываются по приезду. Когда мы приезжали, список лежал в беседке. В интернете можете найти номер церковной лавки.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, 16-18 марта можно приехать, будет служба? Мы собираемся из далека. Спасибо заранее за ответ.
Организую паломнические поездки из Димитровграда в Храм Архангела Михаила на молебен о болящих. Запись по телефону:
8 927 983 3847
добрый вечер.скажите пожалуйста,а мусульманам можно приехать?очень сильно болит нога.
Д.День.
Подскажите пож.на сколько реально лично поговорить с батюшкой?
Ландыш,конечно можно,Бог то один!
Влад ,во время помазания можете спросить быстренько что то .
Были с мамой и бабушкой и дедом в этом храме с 17 по 19 марта. Отец Олег очень светлый и добрый человек со светлой душой и добрым сердцем. Страшно было наблюдать, когда отец Олег прикладывал Евангелие к людям и они кричали нечеловеческими голосами или начинали плакать и падать. На лечении отец Олег разговаривал с некоторыми людьми. После посещения на душе спокойствие, начинаешь думать совершенно по-другому. Дай Бог отцу Олегу и его семье здоровья!
На легковой машине можно туда доехать сейчас,за один день можно приехать и попасть к батюшке Олегу на исцеление
Были на службе в этом храме. Действительно зрелище не для слабонервных. Даже хотелось убежать. Что удивительно -время летит там быстро. даже не устаешь стоять.Хотя в других храмах всегда присаживаюсь. Муж хотел бросить пить-вроде помогло. Хочет еще поехать туда. У знакомого болела нога. Боялся что не выстоит всю службу. Простоял,нога не болит. Хотя поехал просто так-нас повез. По хорошему,конечно надо причащаться. Но у нас не получилось. Очень рада что попала туда.
Скажите, возможно ли поехать к батюшке с ребёнком 4,5 лет? Или лучше не стоит? И есть ли кто-нибудь из Ульяновска, кто поехал бы туда и захватил нас с собой?
Здравствуйте! Мы приезжали с ребенком которому 3 года. Деткам конечно тяжело целый день выдержать. Муж гулял с ребенком возле храма иногда заходили в церковь погреться, а я стояла на молебнах. Потом заводили малыша на помазание. Но мы решили его больше не возить, я езжу сама молюсь за сына.
Скажите,а батюшка сейчас прикладывает крест?
Подскажите в пятницу 31 марта будет отчитка и во сколько надо приехать
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, будет ли батюшка Олег в храме в эти выходные? Хотели бы приехать.
Добрый всем день! Скажите пожалуйста, будет ли лечение 7 апреля в пятницу, очень хочу приехать из г.Ульяновска, очень верю в исцеления по молитвам батюшки Олега! Душа просится в этот храм, с надеждой на исцеление и очищение!
Света.Запретили ему прикладывать крест .
Мария, Сергей Будет,Светлана должно быть(уточню потом)
ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ БАТЮШКА, ДАЙ БОЖЕ ЕМУ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ. ХРАНИ ТЕБЯ БОГ ОТЕЦ ОЛЕГ!
Здравствуйте. Во время великого поста отчистка бывает? Вербное воскресенье можно поехать туда?
Добрый день, Надежда, я узнавала, лечение 7,8,9 апреля будет.
Звучит впечатляюще🙂
Прошу Ваших Святых молитв за новопредставленного Валерия, погиб на показательных работах на Курской птицефабрике 7марта, гл. инженер, но всегда сам всеэё проверял, прежде чем кого то допускать, незнаю, как и и что, но был замечательным человеком, отцом троих детей, верный друг и супруг. Прстите, кто может, помолитесь…
Здравствуйте,скажите пожалуйста,а отец Олег лечит все еще? И будет ли принимать 23.04.2017 года.?
И еще скажите пожалуйста 29.04.17 и 30.04.17 будет ли отец Олег принимать.?
Ильвера ,он читает молебен за нас ,чтобы Бог нас исцелил ,да будет принимать.
Обязательно причащайтесь когда едите к нему!!!
До середины мая принимать не будет…на учебе.
До 14 мая батюшки не будет по моей информации,пожалуйста уточняйте сперва ,прежде чем ехать .
Мы из Ульяновска. Если приехать в пятницу к отцу Олегу. Мы на лечение попадем на 16-00 или надо брать жетон с утра. У нас тяжелый случай и оставаться с больным человеком вне дома мы не можем. Лечит ли батюшка Олег старых людей?
Людмила.Главное успеть до молебена купить жетон,потом уже не будут продавать его .Приезжайте примерно туда к 15.00 по Москве(пятницу или Субботу ) .Он не лечит ,исцеляет Бог,а он молиться за нас Больных чтобы Бог нас исцелил,за детей,за пожилых ,за всех Людмила,удачи вам.
На отчитку надо брать благословение у священника,т.к. есть опасность вселения нечистого от одного человека в другого.надо иметь сильную веру в Бога.
Скажите,пожалуйста,в обычные дни недели храм не работает? К батюшке можно попасть под выходные,а где можно переночевать,если едешь издалека? Можно ли заочно заказать отчитку?спасибо.
Добрый день ,когда можно попасть к Батюшке в мае ? И время скажите пожалуйста
Добрый день. Подскажите пожалуйста в эту пятницу батюшки не будет? Эта информация подтверждена?
НА след.неделе будет на этой не могу знать .
Добрый день, скажите пожайлуста 14.05.2017г. Батюшка Олег будет принимать?
Подскажите пожайлуста в какое время проходит служба,заранее спасибо
Пятница 16:00 начало службы .Суббота 8:00 утренняя и вечерняя будет,Воскресенье только утренняя 08:00
Организую паломнические поездки из ДИМИТРОВГРАДА в с. Чекурское в храм Архангела Михаила. Обращаться по тел. 8- 927- 983- 38- 47
Здравствуйте, а 20 мая служба будет?
Здравствуйте, в июне когда можно попасть к батюшке?
Снежанна думаю можно,на сл.неделе только троица )
Добрый день! Подскажите пожалуйста будет ли отчитка 2 и 3 июня? Мы хотим приехать из г.Йошкар-Ола с дедушкой, он болеет раком. Очень сильные боли у него, поэтому хотелось бы знать заранее будет ли Батюшка принимать. Правда ли что можно не получить жетон? Спасибо заранее за ответ! Здоровья Вам и вашим близким!
Екатерина жетон вы получите не переживайте ) сказали на троицу не будет,по счет 2 числа может и будет ,но не могу быть уверенным .После троицы будет работать храм пятница,суббота ,воскресенье.
Здравствуйте! Хотела узнать будет ли принимать батюшка 9,10,июня.И к скольки нужно тогда приезжать 9 июня чтобы попасть к батюшки с ребенком диагноз ДЦП.
Очень жду ответа, заранее огромное спасибо.
Здравствуйте хотим приехать к вам 9 июня с ребенком 10 лет у ребенка диагноз ДЦП.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хотим к вам приехать 9 и 10 июня, когда будет принимать батюшка и ко скольки лучше приезжать? У нас лежачая больная, обязательно ли ее привозить или можно детям приехать и что лучше в этом случае сделать. Спасибо большое.
Работает 9 Июня(10,11) .Пятница вечерняя служба.
Добрый день,скажи пожалуйста когда можно приехать с грудным ребёнком?мы из далека
Добрый день, как можно попасть к батюшке Олегу,необходимо заранее приезжать за жетоном или как это происходит? Мы с маленьким ребенком.
Татьяна жетон вы получите обязательно )пятница вечерняя служба,суббота утренняя и вечерняя,воскресенье утренняя служба только.
Сергей, в какой день приехать, чтобы попасть к батюшке Олегу или он в эти три дня и принимает, нужно ли быть и на вечерне и на утрене?Есть номер телефона?
Работает пятница суббота и воскресенье,пятницу бывает чуть меньше народу .
Добрый день!
Если кто едет с пятницу или субботу воскресенье в старое Чекурское с Чебоксар к Отцу Олегу.
Сможете подвести? Заранее спасибо 89530180084 Сергей
Добрый день! Скажите, будет ли принимать Отец Олег 30.06!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, принимает ли батюшка Олег? Слышала, что ему совсем запретили лечить…
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно попасть из Ульяновска (автомобиля нет) возможно ходит автобус до села? можно ли остановиться при церкви с ночлегом? Приезжать нужно на три дня или меньше?
Здравствуйте, подскажите 22 июля батюшка будет принимать?
Здравствуйте,а батюшка Олег будет принимать 18.08 и .19.08?
Здравствуйте!
Отзовитесь, пожалуйста, кто организует поездки (или просто может взять с собой) из Йошкар-Олы, Чебоксар или Казани в пятницу, субботу, воскресенье (с 11.08.2017, необходимо 2 места). Заранее благодарю! Т. 89152420812
Здравствуйте. Хотел бы узнать будет ли 12.08.2017служба и будет ли батюшка Олег пр нимать?
Следующая поездка состоится 13.08.2017, в воскресенье. По поводу приобретения билетов звоните по тел. 8961-344-28-77 Геннадий
Сеeргий , подскажите, 18.08 в пятницу о.Олег принимать будет?
Здравствуйте,а батюшка Олег будет принимать 19.08?
Здравствуйте,а 02.09.17 батюшка Олег принемает???
Здравствуйте! а в эти выходные во сколько будут службы?
И будет ли отчитка? как к ней подготовиться?
Кто едет туда 1 раз,желательно причаститься,исповедоваться можно и в этой церкви .Храни вас всех Бог!
Организую поездки в с. Старое Чекурское в Храм Архангела Михаила из ДИМИТРОВГРАДА. Запись по телефону: 8-927-983-38-47.
Лидия Ивановна