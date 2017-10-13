Астраханский праведник

07.12.2001

Известно, с какими тяготами еще не так давно было связано священническое служение. Немало пришлось пострадать и протоиерею Александру Машенцеву. Однажды к нему, в ту пору настоятелю астраханского храма во имя святого Иоанна Златоустого, подошла некая женщина и попросила его отслужить панихиду по тогда еще не прославленному святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Отец Александр и отслужил. Он всегда чтил кронштадтского праведника. Но оказалось, что эта просьба была провокацией - по доносу "почитательницы отца Иоанна Кронштадтского" батюшку Александра обвинили в монархизме и сослали из Астрахани на окраину епархии.Это лишь одна страничка из полной лишений и испытаний жизни протоиерея Александра Машенцева. А сколько еще довелось пережить ему невзгод и скорбей, но как бы ни было трудно, как ни мучил его тяжелый недуг, отец Александр всегда был радушен и приветлив, старался скрыть свои страдания. И других учил: "Будешь стонать - награды от Господа не получишь". Для каждого из приходивших к нему скорбящих и страждущих, болящих и заблудших находил он особое слово, где надо - обличал, помогая исправиться, а где - утешал. Известность батюшки выходила далеко за пределы прихода, где он служил (а довелось ему послужить в нескольких храмах Астраханской епархии). При этом был он очень скромен, считал себя самым грешным. Его просят: "Батюшка, помолись за меня!", - а он возражает: "Да какая моя молитва, я сам грешный". Но, отвечая так, просьбы эти он не забывал и молился за всех просящих - с отеческой любовью. Люди знали его удивительную щедрость: все, что было у него, раздавал не раздумывая, радовался, что чем-то может помочь ближним. Господь даровал ему дар прозорливости, который батюшка тщательно скрывал от других. Однако, считая своим долгом предупредить о грозящих неприятностях или иных переменах, к которым нужно подготовиться, отец Александр прикровенно, как бы в шутку, предсказывал эти события, и люди потом удивлялись: вот ведь, отец Александр нам об этом говорил...Из-за тяжелой болезни отец Александр несколько раз вынужден был уходить за штат, но как только ощущал хоть малейшее улучшение, всякий раз возвращался к пастырскому служению. И даже когда ему пришлось окончательно уйти на покой, он неизменно бывал на всех церковных службах. Вставал в три часа ночи и, парализованный, волоча ногу, несколько километров шел пешком в церковь. Особенно любил он храм во имя Казанской иконы Божией Матери и Успенский кафедральный собор г. Астрахани. А окончится служба - и вот уже опять батюшка Александр окружен верующими прихожанами.Под конец жизни батюшка стал таким странным - вел себя как ребенок! А это он взял на себя подвиг юродства. Внимательный к людям, он умел определять сущность каждого, выражая ее в точных прозвищах.Многое было сокрыто от людей. Еще в сентябре 1962 года (накануне, 2 августа, молодому священнику исполнилось 33 года) он вместе со своей матушкой Зинаидой принял тайный постриг от Архимандрита Августина (Судоплатова). Отец Александр стал Сергием в честь Радонежского Преподобного, а матушка была наречена в честь Евфросинии Суздальской. Но отпевали батюшку священническим, а не монашеским чином, потому что документ, свидетельствующий о постриге, пропал. Удивительно, что батюшка родился на праздник иконы Божией Матери "Знамение" и почил в Бозе на празднование этой же иконы, 10 декабря 1999 года. За три дня до своего преставления он сказал матушке, что умрет на праздник Пресвятой Богородицы.Необычной была его кончина. Вышел из дому - и заблудился, умер на улице в пригороде. Когда он умирал, матушка услышала в восемь часов стук в окно и голос батюшки: "Я умираю", - а в одиннадцать часов - снова стук и голос: "Я умер".Умершего на улице неизвестного отправили в морг. Там и нашла его матушка. Встала она возле тела мужа и молится. И - видит его, стоящего рядом. Матушка спрашивает: "А страшно ли умирать?" - "Нет, не страшно, - отвечает батюшка. - Страшно проходить мытарства". Это было примерно через сутки после смерти отца Александра.Отпевали батюшку очень долго. Когда стали опускать гроб в могилу, начала кричать бесноватая. И в этом многие узрели еще одно подтверждение праведности отца Александра.Не зарастает тропочка к его могилке на Рождественском городском кладбище, идут к нему почитатели как к живому, и он помогает им. Берут земельку с его могилы - она исцеляет. Был такой случай: одна женщина тяжело болела, претерпевала тяжелейшие муки - ни часу не могла обходиться без сильных обезболивающих лекарств. Подруга предложила ей пособороваться. Пошла пригласить священника для соборования и услышала в храме о недавно умершем дивном батюшке Александре. Она заинтересовалась, попросила дать его фотографию. Придя к болящей, подруга рассказала ей обо всем и оставила снимок отца Александра. После ее ухода болящая приложила к себе фотографию, уснула - и проспала всю ночь без боли и без уколов. Это было чудо! А когда она через несколько дней умерла, то случилось еще одно чудо: ее могила оказалась рядом с батюшкиной!Когда готовились к первой годовщине смерти батюшки, у матушки не хватало средств на поминки. За день до этого сын одной из работниц храма видит сон: сидит отец Александр рядом с недавно умершим дивеевским иеромонахом Владимиром Шикиным ( 23 марта 2000 года) в трапезной возле богатого стола. Отец Александр радостно говорит: "Меня завтра будут поминать". Так и было: люди все принесли, и храм был полон, все молились.Приближается вторая годовщина со дня преставления нашего дорогого батюшки. Память о нем вечно будет жить в наших сердцах., клирик Успенского собора г. Астрахани