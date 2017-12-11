Звезда на елочке

Иерей Сергий Гусельников 07.01.2000

С введением нового григорианского стиля в нашем извечно православном государстве многое исказилось. Особенно это коснулось празднования Рождества Христова, которое всегда отмечалось за неделю до Нового года. Сейчас все наоборот. И рождественские символы приобрели совсем другой смысл.Раньше елка, ель (распространенное в Палестине наряду с кипарисом и кедром хвойное дерево во времена Рождения Спасителя) - символ вечно зеленеющего древа Жизни - ставилась на Рождество и сверху венчалась звездой - образом Вифлеемской звезды, приведшей волхвов к яслям Богомладенца. Она, украшенная игрушками, стояла до Нового года. Это были святочные дни, дни рождественских каникул, и елка несла в себе радостный, праздничный смысл. В период безбожия елка стала ставиться на григорианский Новый год, в последнюю, строгую неделю поста и венчаться пятиконечной большевистской звездой, в результате чего она стала играть совсем другую - искусительную, негативную роль, отнюдь не безобидную.Каждый религиозный символ есть видимое отражение невидимого духовного мира, что лишний раз подтверждает случай, рассказанный мне одной старенькой псаломщицей.В сороковые годы, будучи молодой женщиной, оставшейся с маленьким ребенком на руках, она решила перед Новым годом доставить себе немного радости. Хотя моя рассказчица и была глубоко верующим человеком, но не придавала значения таким символам, как звездочки (тогда вся страна была в красных звездах). И вот она поставила в комнате елочку, украсила ее и игрушками, и красной звездой. Днем все было спокойно, а в полночь она с ужасом услышала возле елки топот копыт, хохот, визг. Бесы прыгали вокруг елки и радовались, что вместо Вифлеемской звезды ее венчает звезда сатанинская. Молодая женщина сразу все поняла и с молитвой бросилась к елке. Когда она сорвала звезду, все сразу смолкло. С того дня моя рассказчица никогда уже не украшала елку этим страшным пятиконечным символом (представьте, что происходит на могилах тех, у кого вместо креста установлена красная звезда - символ безбожия, темных сил!).Господь показал верующей женщине, что все в духовной жизни человека значимо, даже, казалось бы, незначительные детали. И елка из «древа жизни» может стать «древом смерти». Поэтому нам так важно учиться различать религиозные символы и знать, кого мы посредством них к себе призываем - силы зла или силы добра.