Советы постящимся

21.03.2003

Идет вторая неделя Великого поста. У тех, кто только начинает свой путь в Православие, возникает немало вопросов, на которые порой не сразу найдешь ответ. Возможно, в этом случае окажутся полезными некоторые советы, которые мы публикуем сегодня в помощь постящимся.Как известно, в пост не разрешается употребление в пищу мяса, молока и яиц, а также других скоромных продуктов (шоколада, майонеза и т.д.). Великий пост наиболее строгий, поэтому во все время Святой Четыредесятницы не вкушают рыбу. Рыбные блюда подают к столу только в Благовещение Пресвятой Богородицы, 7 апреля, и в Вербное Воскресенье - в этом году оно приходится на 20 апреля. В Лазареву субботу, 19 апреля, можно есть рыбную икру.И даже растительное масло постом употребляют в пищу только по субботам и воскресеньям. В эти дни можно порадовать своих домашних постными пирогами и пирожками, варениками (с сырой и вареной картошкой, капустой, грибами). Чтобы дрожжевое тесто получилось вкуснее, можно взамен воды использовать отвар, слитый после варки рассыпчатой картошки. Вместо конфет и прочих скоромных сладостей лучше подавать на десерт халву и мед. В обычные дни на трапезе - постные супы, каши, вареные и соленые овощи. Привычная каша получится намного вкуснее и полезнее, если крупу (рис, гречку, пшено) залить водой в двойном количестве на 2 часа и потом, когда крупа набухнет, дать покипеть 1-2 минуты, чтобы выпарилась вода. Замачивают на 1-2 часа перед употреблением и сухофрукты - изюм, урюк, чернослив.С особой строгостью соблюдается пост в первую и Страстную седмицы. В понедельник первой недели поста принято полное воздержание от пищи. В Страстную пятницу нельзя вкушать пищу до выноса Плащаницы.Но в пощении, как и во всем, надо избегать крайностей. Для тех, кто трудится физически (а также для немощных, беременных женщин и кормящих матерей), есть некоторые послабления. Но и излишних послаблений себе делать нельзя. Так, например, врачи просили святого праведного Иоанна Кронштадтского употреблять в пост молоко. Он сказал, что не может решить этот вопрос без благословения матери. Написал ей в Архангельскую губернию и вскоре получил ответ: "Нет. Молоко в пост не благословляю!" Урок всем нам, так любящим найти причину, оправдывающую всевозможные послабления.Другой пример. Известного самарского духовника протоиерея Иоанна Державина ( 1998 год) в одном монастыре спросили: "Как ты поступишь, если женщина просит послабления на пост из-за болезни? Дашь такое послабление или нет?" - "Такого благословения я дать не могу. Лучше, если бы она по слабости сама употребляла молоко, зная, что это неправильно, и потом раскаялась", - мудро сказал священник. А потом добавил: "Еще не знаю случая, когда бы из-за поста кому-то стало хуже". Другой самарский духовник протоиерей Иоанн Букоткин ( 2000 год) на вопрос, что можно и что запрещается в пост, отвечал: "Главное - ближнего своего не съедать!"Конечно, абсолютных правил в жизни не бывает. И все узкие вопросы нужно решать со своим духовником, который лучше знает, что можно, а что нельзя в конкретной ситуации.Благочестивые люди издревле на Руси, особенно в пост, старались не вкушать пищу до 12 часов дня, то есть до окончания Литургии. Конечно, это не всегда применимо в наше время, так как люди утром уходят на весь день на работу. Но тому, у кого есть такая возможность, пренебрегать этим советом не следует. На Руси всегда было принято Великим постом хотя бы два раза - в начале и конце - причаститься Святых Таин. Особенно важно причаститься в Великий четверг, когда Сам Господь установил Таинство евхаристии. Еще Великим постом принято прибегать к Таинству соборования. Существует предрассудок, что собороваться надо лишь тяжело больным людям, но это не так. Это Таинство будет во спасение каждому, кто с благоговением к нему прибегает.У поста два крыла: воздержание в пище и молитва. Необходимо поститься и молиться, чтобы закалять себя против искушений и очищаться от порочных страстей. Пища во время поста должна быть проще, частоту приема и количество пищи тоже следует сократить. Главное, подчеркивают духовники, не быть лицемерами и не поститься напоказ, как фарисеи, со скорбными лицами: "Не выискивайте, сколько граммов молока или масла вы съели во время поста, не суетитесь понапрасну. Оградите свою духовную жизнь от телевизионных передач, от праздной суеты. Ведь Великий Пост - время очищения души". Многотрудное, но спасительное время.