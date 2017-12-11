Советы постящимся


Идет вторая неделя Великого поста. У тех, кто только начинает свой путь в Православие, возникает немало вопросов, на которые порой не сразу найдешь ответ. Возможно, в этом случае окажутся полезными некоторые советы, которые мы публикуем сегодня в помощь постящимся.



Как известно, в пост не разрешается употребление в пищу мяса, молока и яиц, а также других скоромных продуктов (шоколада, майонеза и т.д.). Великий пост наиболее строгий, поэтому во все время Святой Четыредесятницы не вкушают рыбу. Рыбные блюда подают к столу только в Благовещение Пресвятой Богородицы, 7 апреля, и в Вербное Воскресенье - в этом году оно приходится на 20 апреля. В Лазареву субботу, 19 апреля, можно есть рыбную икру.

И даже растительное масло постом употребляют в пищу только по субботам и воскресеньям. В эти дни можно порадовать своих домашних постными пирогами и пирожками, варениками (с сырой и вареной картошкой, капустой, грибами). Чтобы дрожжевое тесто получилось вкуснее, можно взамен воды использовать отвар, слитый после варки рассыпчатой картошки. Вместо конфет и прочих скоромных сладостей лучше подавать на десерт халву и мед. В обычные дни на трапезе - постные супы, каши, вареные и соленые овощи. Привычная каша получится намного вкуснее и полезнее, если крупу (рис, гречку, пшено) залить водой в двойном количестве на 2 часа и потом, когда крупа набухнет, дать покипеть 1-2 минуты, чтобы выпарилась вода. Замачивают на 1-2 часа перед употреблением и сухофрукты - изюм, урюк, чернослив.

С особой строгостью соблюдается пост в первую и Страстную седмицы. В понедельник первой недели поста принято полное воздержание от пищи. В Страстную пятницу нельзя вкушать пищу до выноса Плащаницы.

Но в пощении, как и во всем, надо избегать крайностей. Для тех, кто трудится физически (а также для немощных, беременных женщин и кормящих матерей), есть некоторые послабления. Но и излишних послаблений себе делать нельзя. Так, например, врачи просили святого праведного Иоанна Кронштадтского употреблять в пост молоко. Он сказал, что не может решить этот вопрос без благословения матери. Написал ей в Архангельскую губернию и вскоре получил ответ: "Нет. Молоко в пост не благословляю!" Урок всем нам, так любящим найти причину, оправдывающую всевозможные послабления.

Другой пример. Известного самарского духовника протоиерея Иоанна Державина ( 1998 год) в одном монастыре спросили: "Как ты поступишь, если женщина просит послабления на пост из-за болезни? Дашь такое послабление или нет?" - "Такого благословения я дать не могу. Лучше, если бы она по слабости сама употребляла молоко, зная, что это неправильно, и потом раскаялась", - мудро сказал священник. А потом добавил: "Еще не знаю случая, когда бы из-за поста кому-то стало хуже". Другой самарский духовник протоиерей Иоанн Букоткин ( 2000 год) на вопрос, что можно и что запрещается в пост, отвечал: "Главное - ближнего своего не съедать!"

Конечно, абсолютных правил в жизни не бывает. И все узкие вопросы нужно решать со своим духовником, который лучше знает, что можно, а что нельзя в конкретной ситуации.

Благочестивые люди издревле на Руси, особенно в пост, старались не вкушать пищу до 12 часов дня, то есть до окончания Литургии. Конечно, это не всегда применимо в наше время, так как люди утром уходят на весь день на работу. Но тому, у кого есть такая возможность, пренебрегать этим советом не следует. На Руси всегда было принято Великим постом хотя бы два раза - в начале и конце - причаститься Святых Таин. Особенно важно причаститься в Великий четверг, когда Сам Господь установил Таинство евхаристии. Еще Великим постом принято прибегать к Таинству соборования. Существует предрассудок, что собороваться надо лишь тяжело больным людям, но это не так. Это Таинство будет во спасение каждому, кто с благоговением к нему прибегает.

У поста два крыла: воздержание в пище и молитва. Необходимо поститься и молиться, чтобы закалять себя против искушений и очищаться от порочных страстей. Пища во время поста должна быть проще, частоту приема и количество пищи тоже следует сократить. Главное, подчеркивают духовники, не быть лицемерами и не поститься напоказ, как фарисеи, со скорбными лицами: "Не выискивайте, сколько граммов молока или масла вы съели во время поста, не суетитесь понапрасну. Оградите свою духовную жизнь от телевизионных передач, от праздной суеты. Ведь Великий Пост - время очищения души". Многотрудное, но спасительное время.
21.03.2003

    Это очень просто,надо лишь отказаться от мяса.А вот рыбу есть можно,т.к.в ней не вижу живое существо,а просто набор съедобных клеток.Шубы тоже не носИте,т.к.это косвенная поддержка жестокости по отношению к животным на охоте и зверофермах.Пушистые и пернатые -это не еда,в т.ч.и когда поста нету.

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