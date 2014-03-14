Чудесная помощь Богородицы

«В начале XIX в несколько глубоко верующих крестьян из деревни Горелово Смоленской губернии отправились в паломничество на Афон. Достигнув Святой горы, много монастырей посетили они, многим святыням поклонились. И в одну из ночей старшему из паломников приснился сон – в деревне их родной случился страшный пожар, сгорели все поля, и скот весь погиб, жители все остались без хлеба насущного, и ожидает их голодная смерть. Плачут и стенают люди, и вдруг разверзлись небеса над ними, и появилась стоящая на облаке прекрасная Жена, окруженная сиянием, простерла руки свои над горящей деревней и пролился на нее дождь. И тут же взошли травы и хлеба, а спустившиеся на землю ангелы одаривали людей ароматными плодами. В ужасе вскочил паломник, и такой ясный был этот сон, что сразу же понял он – знак это свыше, видение ему послано. Разбудил он своих спутников, рассказал им о страшной беде, их край родной постигшей, и пошли они за советом к настоятелю монастыря, в котором ночевали. Тот выслушал их и направил к чудесному образу Божией Матери «Домостроительница», издавна в одной из обителей хранящемуся и прославленному помощью тем, кто в такой беде оказался. Три дня молились паломники перед иконой, три дня просили ее сохранить край родной, защитить от мора и голода. И был им знак, что молитвы их услышаны – на третий день влетела вдруг в храм белая голубка, да перышко свое к ногам молящихся уронила. Поняли они, что пора им домой возвращаться. Когда же до родной деревни добрались они, то родные рассказали им о том, что в их отсутствие случилась страшная засуха. Все хлеба и травы сгорели на солнце, весь урожай погиб, и ни капли дождя не выпадало на пересохшую землю. Начался мор скота, и люди уже не надеялись на спасение. Как вдруг случилось чудо – с небес хлынул дождь, и лил три дня, не переставая. А когда закончился, вновь поднялись высокие травы, заколосились поля, все зацвело. И к осени собрали жители деревни небывалый урожай. Послушали паломники рассказы эти и поняли, что сама Матерь Божия научила их, как беду от родного края отвести.

Общими силами был выстроен в деревне храм, освященный во имя Пресвятой Богородицы.» Из летописи дер. Горелово

«Для свободного служения Богу нет другого более удобного места, как Гора Афонская, - по преданию, такими словами сама Матерь Божия указала место для монашеского поприща первому Афонскому святому преподобному Петру. - Сему месту Я буду Заступница и теплая о нем Ходатаица к Богу, и не оскудеет на живущих здесь с верою и благоговением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего милость Его до скончания века". Так промыслом Божиим Афону предназначалась особая роль в истории спасения человечества. Гонения на христиан привели в малодоступные места Афона первых отшельников. Число страждущих послужить Богу в ангельском чине в этом земном уделе Божией Матери множилось с каждым годом. Под благодатным покровом Богородицы и ныне пребывает монашеское братство Святой Горы Афон, а Божия Матерь почитается Игуменьей для всех святогорцев. Святые отцы, удостоившиеся духовными очами видеть нашу землю, свидетельствуют, что она связана с небом одинокими световыми столпами. Одно из мест, постоянно излучающих это незримое сияние, - Святая Гора Афон. Многие поколения христианских подвижников, подвизавшихся здесь в непрерывных трудах, посте и ночном молитвенном бдении, создали образ Святой Горы как некоего места, которое, находясь на земле, дотрагивается до неба.

Со времен византийских императоров Афон представляет собой отдельное самостоятельное монашеское государство.

Русский Свято-Пантелеимонов монастырь с его сияющими на солнце куполами и маковками, позолоченными шарами и разновысокими крестами среди пальм и кипарисов создает у прибывающих на Святую Гору Афон паломников величественно-праздничное настроение. С монастырской пристани на территорию самой Обители можно попасть только через Великие монастырские ворота, устроенные в толще южной стены. Главный вход, именуемый по афонской традиции "порта", обрамлен куполообразной сенью, опирающейся на две мраморные колонны. Над аркой самого входа, в нише - величественный образ небесного покровителя русской обители - св. великомученика и целителя Пантелеимона, чьи цельбоносные мощи находятся в главном соборе на монастырской площади. Слева на стене у Великих ворот висит большая каменная плита из лабрадора с черно-белыми силуэтами Богородицы, монахов и странников. Мемориальная плита на русском и греческом языках рассказывает о дивном чуде явления Божией Матери, произошедшем на этом месте ровно сто лет назад - 21 августа / 3 сентября 1903 года. Само изображение на каменной плите является увеличенной копией старой фотографии, запечатлевшей чудо, когда Божия Матерь явила в монастыре черты Своего Святейшего Облика, как сказал один из старых монахов , " в утешение и подтверждение Своего Промышления о нас грешных". Столетней давности монастырские рукописи, бережно хранящиеся ныне в библиотеке, повествуют о том, что Свято-Пантелеимонов монастырь, принимавший из России пожертвования, щедро делился милостынею с нуждающимися собратиями. Еженедельно из двух южных российских портов - Одессы и Таганрога, где находились афонские подворья Свято-Пантелеимонова монастыря, приходили к афонской пристани большие и малые корабли с продуктами питания и жизненно-необходимыми материалами. Они предназначались для 3 000 насельников Свято-Пантелеимонова монастыря и 4 000 русскоязычных братьев, подвизавшихся в различных скитах Святой Горы. Монастырские архивы свидетельствуют, что в период с конца 19-го по начало 20-го века русские монахи еженедельно раздавали у порты милостыню. У Великих ворот собиралась толпа бедных монахов-сиромахов4 и благочестивых странников. Сохранились данные о том, что около 600 - 800 человек получали из рук монахов хлебные лепешки - череки. В урочные дни за милостынею к монастырским вратам стали приходить ничем не занимающиеся, упивающиеся и никому не подчиняющиеся люди.

14 августа того же года из Кареи - своеобразной "столицы" монашеской "республики" и центра самоуправления Афона, где обычно в здании Протата заседает Священное собрание, или Кинот, поступило в монастырь письмо, в котором Кинот выразил недовольство относительно "бесполезной" и "вредной", по его мнению, милостыни. Высшее Священное управление Святой Горы своим официальным письмом потребовало от Священноначалия Свято-Пантелеимонова монастыря отменить доселе практикуемую раздачу милостыни и найти более приемлемую и несоблазнительную форму помощи, что, кстати, со временем и было осуществлено. В послании, в частности, говорилось: "...подаваемая евангельски милостыня только тогда бывает приятна и любезна Богу, когда подается в разуме - людям, достойным милостыни и нуждающимся в оной. Даваемая же людям, которые недостойно представляют собой просителей милостыни и которые только на это посещение и рассчитывают, и ради этого и проживают здесь, тогда уж такая подача милостыни становится причиной вреда". Тем самым Кинот довел до руководства монастыря свое определение "о прекращении на будущее время раздаваемой таким бесполезным образом милостыни". 21 августа 1903 года, ровно через неделю после получения кинотского письма, монахи Русской обители решили в последний раз не нарушать традицию - раздать милостыню и зачитать присутствующим содержание письма из Кинота. В это время по обыкновению у главной порты уже собрались в ожидании милостыни сотни нуждающихся странствующих людей. Во время раздачи череков иеромонах Гавриил неожиданно решил сделать на память фотоснимок. Когда подготовили саму черно-белую по тем временам фотографию, то, к величайшему всех удивлению, на ней проявился ... образ Богоматери, смиренно получавшей вместе с другими просящими благословенный укрух хлеба. Глядя на необычный снимок, монахи тут же вспомнили рассказ инока Севастьяна, слышавшего от портарей, будто "один пустынник видел несколько раз женщину при раздаче череков".

Некоторые из подвижников, тоже видевших наяву Дивную Деву среди убогих монахов и просителей милостыни, хотели сказать об этом привратнику, однако в самый день фотографирования Ее никто не видел. По велению Богоматери монастырь продолжал удовлетворять нужды бедной братии: после братских трапез в обители устраивали трапезы для бедняков, а келарь 5 выдавал им со склада продукты питания - таким образом Божия Матерь продолжала промышлять о подвизающихся в Своем земном жребии. Монастырские рукописи свидетельствуют, что Богоматерь часто являлась святогорцам и в наши дни, что подтверждается устными и письменными преданиями. Монастырский духовник, отец Макарий, поведал, что "монахи без нужды об этом не говорят". Два других рассказа о явлениях Божией Матери на Афоне мне с Божией помощью все-таки удалось записать в Русском монастыре. Дело было так... Однажды у монастырских ворот, где сто лет назад произошло чудо, я с группой паломников обсуждал такие вопросы: промышляет ли Богоматерь и в наши дни о подвижниках Своего Земного Удела; является ли Она им во сне или наяву, утешает ли и каким образом наставляет их? Рассуждая об этом вслух, мы не заметили подошедшего к нам пожилого монаха. Заметив нашу праздность, он строго оглядел нас , а потом спешно направился в сторону монастырского кладбища. Почувствовав свою неловкость и даже вину, я бросился его догонять, чтобы не только извиниться, но и спросить у него о чуде явления Богоматери. Тогда он пристально посмотрел на меня и спросил: - Скажите, разве Бог не обещал любящим Его пребывать с ними "во вся дни до скончания века" ( Мф., 28, 20 ).

Разве Пречистая и Преблагословенная Его Матерь не промышляет подобно Сыну Своему обо всех людях, призывающих Ее на помощь и посильно прославляющих Ее? Помните, уже в десятом веке, в Константинополе святой Андрей, Христа ради юродивый, лицезревший небесные обители, не сподобился там увидеть вожделенную Заступницу рода человеческого? "Божия Матерь сошла на землю помогать призывающим Ее",- отвечали ему небожители... - А Вам лично удавалось когда-либо видеть Пречистую Святой Горы? - робко спросил я. - Да, - ответил он. - Однажды, на Новый год, после всенощного бдения, я видел во сне великое множество монахов, поднимающихся к столице Афона, а впереди этого монашеского полка величественно с букетом лилий в руках шествовала Богоматерь. Я не видел Ее лица, но, следуя за Нею, дивился Ее неземной легкости: Она слегка касалась земли, и все впереди расступалось перед Нею.

В другой раз, не так уж давно, накануне престольного праздника Обители, совершив келейное правило, я задремал со скорбью о том, что совсем скоро уже будет праздник, а в моем послушании весьма многое еще не готово. В дремоте вижу, а это было как наяву, будто нахожусь я где-то за монастырем со стороны моря, а по верхней дороге вереницею тянутся в нашу Обитель гости. От всего увиденного я еще сильнее стал скорбеть, мол, праздник уже начинается, а я еще к нему должным образом не подготовился. Вдруг замечаю, как, поспешно обгоняя других, в черной монашеской одежде и с корзинкою в руке приближается к обители женщина, похожая на Богоматерь, точно такая, как Она запечатлена на чудесной фотографии. От радости я воскликнул: "Матерь Божия!..". Остановившись на мой зов, Она посмотрела на меня, как бы спрашивая, что тебе нужно? У меня тогда не нашлось слов, что сказать Ей, ибо я был несказанно рад, что опознал в идущей женщине Богоматерь. Она поспешно повернулась в сторону спешащих гостей и вскоре оказалась в потоке людей, уже входивших в Обитель. В этот миг ударили в монастырский колокол к началу утреннего Богослужения, а сердце мое ликовало от необыкновенной радости. Во время праздника я надеялся еще раз, уже наяву, увидеть Нашу Небесную Афонскую Игуменью, но по грехам своим не сподобился. Я убедился, однако, что Она действительно присутствовала на панегире 6, так называется наш престольный праздник. Днем и ночью во время самого праздника я везде ходил по Обители и удивлялся, как слаженно он проходит. Я чувствовал, что Кто-то чудесным образом организовывает сам праздник, хотя никаких словесных указаний не было слышно. Вся братия трудилась по зову своей совести, особенно на кухонно-трапезном послушании, о котором я переживал...

Мой собеседник на некоторое время умолк, глубоко вздохнул и, глядя в морскую даль, продолжил: - Чудесного в моем рассказе, кажется, ничего и нет. Просто Матерь Божия по своему величайшему смирению пришла в трудную минуту помочь нашей братии достойно провести свой престольный праздник и утешить гостей Обители. Она ведь - Хозяйка этого Святого места. Во время моего пребывания в Обители я как-то заметил в одном их углов монастырского двора монаха преклонных лет, спешно перекладывающего и перебирающего какие-то вещи. Я подошел поближе и выразил свое желание помочь ему. Это был монастырский брат иеромонах Иаков, около двух десятков лет проживший в монастырском скиту Ксилургу, называемый греками "скитом Богородицы" из-за главного собора в честь Успения Божией Матери. Отец Иаков уезжал в метох Хромица, и он с радостью принял мое предложение помочь ему. И вот, взвалив на себя вещи, мы вышли из монастыря и, проходя мимо знаменитого места явления Богоматери, я спросил у отца Иакова, слышал ли он прежде от подвизавшихся здесь братьев о чуде этого явления и как он сам относится к нему?

- Известное дело - все это происходило здесь. И старцы не раз об этом говорили. Да и сам я получил подарок от Божьей Матери, - признался отец Иаков. Перекрестившись и поклонившись на том месте, мы стали медленно спускаться от монастыря к морскому причалу. Отец Иаков далее поведал следующее: - Когда я один жил в скиту Ксилургу, то поставил себе за правило во время утреннего Богослужения на 9-й песни уходить в соборный храм и там с каждением петь перед чудотворною иконою Богоматери "Честнейшую ...". В одну из ночей, покадив всю церковь, я присел в стасидии7 и незаметно уснул. Во сне вижу, как в величественном соборе восседает на архиерейской кафедре Божия Матерь и пред Нею в большой очереди стоит множество людей. В руках у каждого - приношение, как будто желают поздравить Богоматерь. Стал в эту очередь последним и я. Глядя на других, мною овладело чувство неловкости и за самого себя и за то, что я стою с пустыми руками, то есть без подарка. " Что же я принесу в дар Царице и Владычице?" - эта мысль особенно беспокоила меня. Когда же, наконец, приблизилась моя очередь, то я произнес со слезами: "Матерь Божия, у меня с собою ничего нет, чтобы я мог подарить Тебе. Можно, я пропою "Честнейшую ..."? Она ласково улыбнулась и одобрительно кивнула головой. И я запел... Окончив пение, я посмотрел на Нее. Она же в благостном сиянии протянула мне в Своей руке монету со словами : "Как хорошо ты поешь! Возьми за это монету...". Я проснулся, а в руках у меня был подарок...

Закончив повествование, отец Иаков прослезился, а вместе с ним и я: так тронула мое сердце его история. Гудок рейсового судна разрядил длинную паузу. Я помог внести преклонному старцу его вещи на паром, и мы спешно простились... Особые чувства и отрешенность от всего земного и суетного пережил и автор этих строк, слушая рассказы современных монахов Русской обители о чудесных явлениях Божией Матери уже в наши дни. "Всемилостивейшая Госпожа наша Богородица неоднократно повторяла Своим подвижникам радостное обетование о Ея Жребии, - писал иеромонах Пантелеимон (Сапожников). - Основателю и начальнику общаго иноческого жития на Афоне, Преподобному Афанасию, изрекла Она: "Аз отселе буду вам Икономисса, имущая о вас попечение". Потом чрез преподобного Гавриила (грузина), сподобившагося принять на море чудотворную икону, Преблагословенная Владычица повелела объявить : "Рцы монахом: не приидох хранима быти от вас, но наипаче да буду Аз Хранительница ваша не токмо в настоящем, но и в будущем веце. Елицы убо монаси жительствовати будут в сей Горе со страхом Божиим и благоговением, и не пренебрегут еже по силе о добродетели, да имут дерзновение и надежду на благоутробие Сына Моего и Владыки, якоже испросих и даде Мне сие дарование". За два же века пред сим (1664 г.) Заступница иноков и всего рода христианского, по дарованию зрения молившемуся о том монаху Нилу, благоизволила в Своем Жребии нарещися Скоропослушницею (т.е. скорою послушательницею молящихся к Ней), причем изречены Ею следующия умилительные слова, полные Материнской любви и великого ко всем милосердия: "Пусть иноки и все православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого; всем с благоговением ко Мне прибегающим, буду предстательство, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим, ради Моего ходатайства о них пред Ним" (См.: О чудесах Божией Матери. - В кн.: Афонский церковный календарь, 2003, с 177). ...Монахи-афониты называют Святую Гору Афон "вертоградом, земным уделом или жребием Богородицы". Преосвященный Филарет, архиепископ Черниговский, уподобляя Святую Афонскую Гору земному раю, писал в 1876 году:

Я знаю, Кто тобой владеет, Кому в удел досталась ты: Тебя хранит, тебя лелеет Царица горней высоты.»

Под благодатным покровом Божией Матери - Игуменьи всех святогорцев пребывает и ныне монашеское братство Свято-Пантелеимонова монастыря. «Спасибо тебе, Матушка-Заступница, за помощь твою! Внучка моя в прошлом году закончила институт, хотела осенью на работу устроиться, да никак не удавалось – кризис, все отвечают, кризис, нам молодые специалисты не нужны… своим не знаем, чем платить. Совсем девчонка нос повесила, да только я-то не забывала о том, что все в руках Божиих. И молилась каждый день перед иконой старинной, которую «Домостроительница» называют. Молилась и просила у нее справедливости – ведь девочка наша умница, не троечница какая-нибудь, всегда на «пятерки» училась, работать будет хорошо и пользу людям приносить. И услышала Матушка мои молитвы – внучка поехала какую-то бумажку из института забрать, которую ей почему-то сразу отдать забыли, а в это время в деканат зашла женщина, которая пришла студентов-старшекурсников на работу приглашать. Декан ей Светлану нашу и порекомендовал как одну из лучших выпускниц. Так что завтра внучка моя на работу выходит. А я ей образок Божией Матери на шею надела и велела всегда – всегда, как только трудность какая возникнет – сразу же Царицу Небесную на помощь призывать. И она обязательно поможет!» Антонина Васильевна, пенсионерка, Омск

«Сын на весенних каникулах ездил к бабушке в деревню и где-то там на чердаке раскопал старинную книжку о чудотворных иконах. Увлекся, стал читать и домой ее привез. Как-то вечером рассказывает – прочитал про интересную икону, название его позабавило – «Экономисса». Говорит – вот, для кризиса нынешнего – в самый раз.

А я думаю – а почему бы и нет. Взяла у него книгу эту, почитала про икону, и стала картинку рассматривать. Я молитв-то никогда и не знала наизусть, только вертелось в голове «Благодатная Мария, Господь с Тобой.» Вот я этот обрывок и повторяла. Сидела так, сидела и чувствую – а тревога, которая уже обычной стала за последние месяцы, мысли постоянные – дадут зарплату – не дадут? хватит денег в этом месяце – не хватит? – вдруг улеглись, и как будто кто-то прошептал мне – «Все будет хорошо». И на самом деле тревожиться перестала – как-то стало удаваться мне всю свою зарплату небольшую так распределять, что ее на все необходимое хватало. Да и еще время от времени откуда-то начали деньги неожиданно появляться – то кто-то из знакомых вспомнит о старом долге и отдаст, то на работе премию выдадут, а то даже – и на улице найду. И я верю, то Матерь Божия не оставит нас своей помощью, и все кризисы мы благополучно переживем.» Нина Евсеева, инженер, Киров.