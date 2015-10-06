Пожертвование для улучшения сайта Благовест и Светёлка






Уважаемые участники!


Мы начали сбор денег для улучшения работы православного сайта Благовест и клуба знакомств для православных Светелка. Нашим сайтам более 15 лет и они заслужили доверие среди наших постоянных посетителей, а в Светелке за это время сыграли не одну сотню свадеб. Сайт полностью некоммерческий: мы всегда старались оградить наших пользователей от чрезмерного присутствия надоедливых рекламных банеров и платных подписок.


В наших планах сделать полную модернизацию сайтов:


  • переделать дизайн сайтов Благовест и Светелка;

  • сделать из клуба знакомств Светелка современную и полноценную площадку для знакомств и общения;

  • сделать мобильное приложение знакомств.



Сумма добровольного пожертвования никак и ничем не ограничивается. По мере сбора средств будут публиковаться отчеты о собранных пожертвованиях.

Ваша помощь означает, что мы вместе можем сделать больше!


Отчет о первых поступлениях:


На 13 ноября 2015 года поступило 5 907 рублей. Большое вам спасибо за помощь! Сбор продолжается. Присылайте свои идеи и предложения по модернизации сайтов Светелка и Благовест на почту: blagocofe@yandex.ru

06.10.2015
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции.
По вопросам публикации своих материалов, сотрудничества и рекламы пишите по адресу blagocofe@yandex.ru

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