Пожертвование для улучшения сайта Благовест и Светёлка

Уважаемые участники!

улучшения работы православного сайта Благовест и сайтам более 15 лет и они заслужили доверие среди наших постоянных посетителей, а в Светелке за это время сыграли не одну сотню свадеб. Сайт полностью некоммерческий: мы всегда старались оградить наших пользователей от чрезмерного присутствия надоедливых рекламных банеров и платных подписок. Мы начали сбор денег дляулучшения работыправославного сайта Благовест клуба знакомств для православных Светелка . Нашимсайтам более 15 лет и онизаслужили доверие среди нашихпостоянных посетителей, а вСветелке за это время сыгралине одну сотню свадеб. Сайт полностью некоммерческий: мы всегда старались оградитьнаших пользователей отчрезмерного присутствиянадоедливых рекламных банерови платных подписок.

В наших планах сделать полную модернизацию сайтов:



переделать дизайн сайтов Благовест и Светелка;

Благовест и Светелка;

сделать из клуба знакомств Светелка современную и полноценную площадку для знакомств и общения;

Светелка современную и полноценную площадку для знакомств и общения;

сделать мобильное приложение знакомств.



Сумма добровольного пожертвования никак и ничем не ограничивается. По мере сбора средств будут публиковаться отчеты о собранных пожертвованиях.

Ваша помощь означает, что мы вместе можем сделать больше!

Отчет о первых поступлениях:

13 ноября 2015 года поступило 5 907 рублей. Большое вам спасибо за помощь! Сбор продолжается. Присылайте свои идеи и предложения по модернизации сайтов Светелка и Благовест на почту: Напоступило. Большое вам спасибо за помощь! Сбор продолжается. Присылайте свои идеи и предложения по модернизации сайтов Светелка и Благовест на почту: blagocofe@yandex.ru