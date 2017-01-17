По Божьему календарю

07.01.2003

«Без Бога - ни до порога», «урожай растит не земля, а Небо». Эти и другие народные поговорки появились на основе многовекового опыта земледельца. Наши предки хорошо знали, что все результаты наших трудов находятся в руках Божиих. Господь не создавал «плохих» дней, у Него все дни хорошие. Святой Варсонофий Великий писал: «О днях скажу: все почитай равно святыми и добрыми». Перед началом всякого богоугодного дела, к которым относятся полевые и огородные работу, Православный человек испрашивал у Бога благословение на труд. Ибо сказал Господь: «Без Мене не можете творить ничесоже». Раньше в России крестьяне руководствовались в труде церковным календарем. Сегодня же нас очень часто убеждают в ином: «посеешь по Луне - соберешь вдвойне», но только я сильно сомневаюсь в справедливости этой новоявленной поговорки. Ведь урожай зависит не от Луны, а от нашего трудолюбия, умения и, в конечном итоге, от благословения Божия. В современных молитвословах есть замечательные молитвы, которые следует читать при посадке огорода, над семенами и пр. Это действует гораздо надежнее, чем столь популярные сегодня лунные календари, основанные на сомнительной астрологии. В этих календарях одни и те же дни являются запрещающими и разрешающими посадки (в зависимости от того, кто составлял этот календарь). Начинаешь сравнивать эти «лунные календари» различных авторов-составителей и недоумеваешь, насколько они противоречат друг другу. Я раньше сажала картофель в поле явно не в посадочный (согласно лунному календарю) день, не будешь ведь его ждать, если он лишь через неделю придет, и из земли влага успеет уйти, пока дождешься, - и при этом по милости Божией собирала прекрасный урожай. Доходило до двадцати мешков картошки с десяти соток! Я считаю, это прекрасный урожай для горожанина. Вот и в этом году получила со своего участка хороший урожай - не только картошки, но и огурцов, капусты, перца и помидоров, хотя никакими лунными календарями не руководствовалась. А причина, видимо, в том, что я стараюсь собрать все свои семена и сходить с ними в церковь, освятить их у священника. А еще ведь можно заказать молебны различным святым, помогающим нам своими молитвами в земледельческом труде. Я также на дачном участке читаю специальные молитвы и кроплю землю святой водой и только после этого приступаю к посадке.В книге «Как молиться об обильном урожае» кандидат биологических наук Т.П. Решетникова пишет, что благословенные священником растения имеют большую жизнеустойчивость, чем просто посаженные в землю. Молитва и труд - вот что способствует получению хорошего урожая. И да изобилуют наши огороды во славу Божию!