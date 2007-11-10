Опасные игры

Здравствуйте!

Не знаю, что мне делать в моей ситуации, поэтому решила обратиться за моральной поддержкой именно к вам. Меня зовут Лариса, живу я в Краснодаре. У меня муж и взрослая дочь, которая учится в другой стране и ничего о том, что со мной происходит, не знает. Мои близкие - сестра, мама и муж - даже не представляют, чем мне можно помочь. Дело в том, что всю жизнь меня очень интересовали вопросы, связанные с потусторонним миром. Я читала много литературы, смотрела передачи по телевидению, например «Жизнь после смерти» и т.д. Однажды меня в гости позвала моя подруга и поделилась впечатлениями о том, как она общается с духами посредством маятника и получает от них информацию о своей родословной. Дело в том, что я тоже очень интересуюсь своими корнями, уходящими глубоко, в некогда знаменитый род князей Козловских, а также многими другими предками.

Моя подруга, как она мне объяснила, контактировала с духом дедушки. Меня это очень заинтересовало, и я тоже попробовала вызвать на контакт кого-нибудь из своих предков. Когда я научилась технике вызывания духов посредством маятника и круга, мне удалось вызвать «дух своей бабушки». Восторгу моему не было предела! Мне и в голову не могло прийти, что духи умеют разговаривать таким красивым языком, не лишенным чувства юмора и глубины познания нашей земной жизни. Дело дошло до того, что я уже не хотела общаться с людьми, поскольку о более интересном собеседнике, чем «моя бабушка», не могла и мечтать. Она занималась даже пробелами в моем воспитании, учила общению с людьми, прививала хорошие манеры. Весь месяц общения с ней я совершенно не жила земной жизнью. Я находилась далеко в заоблачных высотах, летая на крыльях любви к «своей бабушке».

К контакту с духом меня подстегнула статья в интернете «Общение с Ангелами», где некая женщина с восторгом повествует о том, как она общается с Ангелом-Хранителем и даже «самим Господом». Не прошло и месяца, как мой дух оказался у меня в голове или же над моей головой, не могу сказать точно, в качестве навязчивого голоса, от которого уже «едет крыша». Но я стараюсь держаться мужественно, несмотря на то что эпопея с голосом длится уже пятый месяц. За прошедшее время у меня было все: и искушения духом, которые иначе как истязанием назвать нельзя, и гипноз, и ночные кошмары, и мучения сердца, вплоть до нескольких случаев почти неминуемой смерти. Дважды я обращалась в храм, где разъяренный моим рассказом священник пригрозил за такие опыты отлучить меня от Церкви на двадцать лет. Не понимаю, откуда берутся священники, которые не знают, как оказывать помощь в спасении души человеческой. Была у целительницы, но поняла, что это элементарная откачка денег у населения.

Сейчас я нахожусь в очень сложном положении, поскольку голос не дает мне покоя ни днем ни ночью. Я очень устала. Порой он представляется мне моим внутренним голосом, который есть у каждого человека. Но в моем случае это все же не так. Например, мне показалось, что кто-то меня позвал или о чем-то спросил. Я задаю вопрос человеку: «Ты что-то сказал?» Он пожимает плечами и говорит: «Нет». В общем, что-то похожее на это. Явление странное и банальным понятием «одержим бесом» его не назовешь. Тут нечто другое. Голос обещает меня угробить в ближайшее время. Удивительный факт, но я уже не сплю ни днем ни ночью практически около пяти месяцев, а мой голос это обстоятельство поясняет тем, что я подпитываюсь его энергией. Я прекрасно понимаю, что это очень странный феномен, здесь что-то очень загадочное...

Рассказать обо всем в письме я просто не в состоянии, иначе бы получился целый «роман», да и голос мне угрожает: «Попробуй только рассказать!» Но мне уже все равно, поскольку он обещает убить меня как личность буквально каждую ночь, добравшись уже до моего мозга. Он вставляет в сознание всякие образы людей, сцены ужасов, играет моими чувствами, вызывая улыбку, смех, хохот, огорчение, страх. Он «нажимает на кнопки в мозгу», отражая эти чувства помимо моей воли на моем лице. Может сделать так, что сердце мое стучит очень громко и больно, отдаваясь ударами в мозгу. А если в этот момент положить руку на грудь - биение сердца вообще не слышно, словно его и нет. Может поднять артериальное давление до огромных пределов и тут же снизить до минимальных цифр. Понятно, что дело здесь в «конструкторе человеческих душ и тел», но кто ОН, я не знаю!

Почему я написала вам? Снова не знаю. Известно лишь одно: мне никто не поможет. Однако, может быть, вы напишете статью и, сославшись на мои печальные обстоятельства, предостережете людей, чтобы никто и никогда не ввязывался в игры с непознанными силами. Если бы я имела хоть малейшее представление о том, к чему может привести спиритический сеанс! Ведь я же только наивно хотела узнать о своей родословной и о том, есть ли жизнь после смерти! Разве стала бы я заниматься этим делом, если бы понимала, к чему это приведет?!

К сожалению, для меня уже ничего не изменить, но других людей предупредить можно. Жаль, что об этом мало пишут в прессе и показывают по телевидению. Находясь в очереди у «целительницы», я узнала, что очень многие люди живут с «подселением», поскольку тоже засунули свой нос куда не положено. По незнанию или легкомыслию. Никогда не подумала бы, что ТАМ все настолько серьезно!

Благодарю за терпение.



Лариса, г. Краснодар

Вот такое тревожное письмо пришло недавно в редакцию. С этой проблемой так или иначе сталкиваются многие люди, еще не вставшие на истинный духовный путь. Что же делать человеку, попавшему под влияние темных сил? Как справиться с бедой? Вот что советует Благочинный Безымянского округа г. Самары протоиерей Олег Китов.

- Случай хрестоматийный. То, что произошло с этой женщиной, происходило и происходит с тысячами людей, которые по незнанию, невежеству или из-за духовной безграмотности пытаются общаться с духовным миром. Причем незаконно: Господь запретил заниматься такими вещами. Здесь налицо спиритический сеанс, попытка общения с умершими, чего делать категорически нельзя! Конечно же, на контакт с автором письма выходили не предки; это были бесы. Она попала под бесовское влияние, вступила в общение с бесом, который притворился ее родственницей. При этом он настолько привлек ее внимание, что, как пишет эта женщина, целый месяц для нее не существовало ничего земного. В том-то и дело, что как только бесы завладевают нашим вниманием, они стараются нанести вред нашему духовному здоровью. В этом случае налицо явное душевное заболевание, повреждение, которое вызвано не органическим поражением нервной системы, а именно воздействием бесовского духа. Хотя клиническая картина с медицинской точки зрения представляет собой психическое заболевание с голосами, галлюцинациями, навязчивыми мыслями, страхами. Это явное нервно-психическое заболевание, и причина его - в нарушении Заповеди Божией: общение с падшим духом, чего делать ни в коем случае нельзя.

Однако случилось то, что случилось. И очень нужно бы этой женщине покаяться. Но ее беда ведь не столько в том, что она повредилась от беса. Беда в том, что в ней как была гордыня, так и осталась. По гордости, по самонадеянности она вступила в общение с темными силами. Кроме этого, обращалась к каким-то «целителям», «ясновидящим», хотя уже считает, что они всего лишь шарлатаны: только деньги с людей собирают. Однако это далеко не так. Среди них есть такие, которые явно общаются с бесами. И если к ним обратиться, могут навредить человеческой душе еще больше.

Что же автору письма можно посоветовать? Прежде всего - смириться. Смириться не с тем, что бес в нее вселился и ничего с этим поделать нельзя, нет. Имеется в виду смирение в истинно христианском понимании. Например, в письме женщина осуждает священника. Он, видите ли, не так ее встретил, а она аж целых два раза в церкви была! Это такой «подвиг» с ее стороны! И вместо того, чтобы озаботиться своим чудовищным состоянием и найти духовное врачевство в церкви, она подвергает осуждению того, кто мог бы ей это врачевство преподать, то есть Православного священника. Каким бы он ни был: грубым, неделикатным, необразованным (такие случаи, к сожалению, бывают, хотя и редко, а положительных примеров, поверьте, гораздо больше!) - но любой Православный священник, законно рукоположенный, имеет от Господа благодать помогать людям, в том числе и в таких ситуациях. Далеко не каждый священник имеет благословение и возможность изгонять бесов, но исповедовать в грехах, наставить на духовную жизнь, конечно же, может каждый. И первым шагом этой женщины к исцелению, к освобождению должно стать обращение за помощью к Церкви, искреннее покаяние перед тем священником, которого она осуждала. С покаяния ей необходимо начать новую, духовно-церковную жизнь. Начать с исповеди своих грехов с семилетнего возраста перед Крестом и Евангелием. И конечно же, исповедаться в своем духовном невежестве, в том, что допустила грех бесообщения (а не духообщения, как она пишет). Если ее благословит приходской священник, со временем ей можно будет поехать в Троице-Сергиеву Лавру на чин отчитки. Конечно, в ситуации Ларисы, когда тяжелые психические проявления будут повторяться, ей и можно, и обязательно нужно обратиться и к психиатру. Лекарства тоже могут помочь и частично облегчить страдания от бесовского повреждения. Это не грех, Церковь благословляет такие действия, ведь в результате будет оказана помощь и больному мозгу человека, и его нервной системе. А духовное врачевство должно начинаться прежде всего с покаяния и настоящей духовной жизни при храме под руководством Православного священника. Если же автор письма и дальше будет искать каких-то «целителей», то это плохо закончится. Это станет возвратом в то ее прежнее невежественное духовно-нравственное состояние, в котором она начала свой скорбный путь. Ларисе нужно перешагнуть через эту беду. Возможно, Господь попустил ей это испытание за какой-то грех: это тяжелое искушение может подвигнуть ее на духовный путь, если она воспримет это как своего рода епитимью. Нередко бывает так, что человек, одержимый нечистым духом, исповедуется и причащается. И хотя его ЗДЕСЬ терзают бесы, эта мука будет ему во спасение, потому что ТАМ он будет освобожден от нее. Но это возможно лишь при наличии у человека смирения и духовной жизни под руководством Православного священника.

Сейчас Лариса пребывает в отчаянии, бес приводит ее к этому состоянию. Для того чтобы вырваться из этого порочного круга, необходимо смирение, которое прожжет все, любые преграды и ловушки. Даже если бес останется с ней, он не будет иметь над ней такой власти, какая есть сейчас. Как Апостол Павел говорит: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя Благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12, 7-9). Видите, даже Апостол Павел имел некое удручение от духа злобы, который творил ему телесные пакости, какую-то болезнь по попущению Божию, чтобы даже Апостол не превозносился, что уж говорить о нас! Гордыня живет в каждом из нас, просто бьет ключом, и этим бесы питаются. Если автор письма не будет превозноситься, благодать Христова будет пребывать с ней, и она не погибнет. Однако переживаемое ей сейчас состояние может продолжаться всю ее жизнь. А то, что Лариса поняла, что со своей душой играть нельзя, что все это очень серьезно, вселяет надежду на то, что душа ее не погибнет. Она уже заплатила дорогую цену, и если не встанет на истинный Православный Христианский духовный путь, заплатит еще больше. Пока отсчитывается лишь временная плата. Не дай Бог, настанет черед вечной. И все-таки надежда на лучшее в ее судьбе есть. Лариса по-христиански задумалась о других людях, которые, как и она, по неведению могут попасть в такую же страшную беду. И своим письмом постаралась предостеречь других от невнимательности на жизненном пути, где враг рода человеческого на каждом шагу расставляет свои невидимые ловушки.



Рис. Германа Дудичева