Необычный случай

19.03.2004

- Моему отцу Геннадию Алексеевичу Румянцеву11 сентября 2001 года (в день Усекновения главы Иоанна Предтечи и взрывов в Нью-Йорке) выдали свидетельство о присвоении ему ИНН, - рассказала она. - Отец жил в частном доме, и у него не принимали налог за дом. Он не хотел брать это свидетельство, мы его с мамой отговаривали, но он все-таки взял номер. Я хорошо помню, как он стоял у комода и говорил нам: «Меня заставили». А через четыре месяца, в начале 2002 года, отец умер.Недавно мы решили за него отказаться от ИНН. Пришли в районную налоговую инспекцию, где он получал свидетельство об ИНН, и сказали об этом. Налоговики ответили нам, что когда к ним поступают данные из ЗАГСа о смерти человека, они снимают его с учета, но его номер в компьютерной базе данных сохраняется навечно и не будет присвоен никакому другому человеку. Мы хотели написать отказное письмо за отца, нам возразили: «Как же это, он же умер, он должен был сам написать такое письмо». А потом говорят: «Вы можете написать отказное заявление, мы вместе со свидетельством об ИНН положим его в архив». Просим совета в этой ситуации, как нам поступить.Мы попросили ответить на вопрос нашей читательницы- Случай очень необычный. Люди осознают пагубность личного номера для человека, и их любовь к ближнему и верность Христу простираются не только на земную жизнь, но и на загробную участь члена семьи. Помните, что Бог милостив, и не отчаивайтесь. Я бы посоветовал попробовать сделать все, что возможно: написать в налоговую отказное заявление за умершего отца. Скорее всего, номер с этого человека уже не снимут. Но Господь помилует и их, помилует и его, видя благое произволение родственников и высказанное самим умершим при жизни его нежелание быть в этой «системе зла», как назвал это налоговое новшество известный подвижник Архимандрит Кирилл (Павлов). Иначе были бы безполезны и наши заупокойные молитвы, если бы Господь не возбуждал в нас потребность молиться об усопших. И пусть это заявление с отказом от налогового номера хранится в архиве налоговой инспекции вместе со свидетельством о получении ИНН. Уверен, этот отказ сохранится и в ином Архиве - в Небесной канцелярии…У этой проблемы есть еще одна сторона. Фактически люди спрашивают вот о чем: влияет ли на посмертную участь человека принятие или непринятие номера? Ответ такой: на посмертную участь человека влияет грех. Если принятие номера является отречением от Христа, является грехом, то, конечно, влияет. Если же принять точку зрения, что никакие внешние символы не влияют на душу Христианина, - значит, не влияет. И ответ на этот вопрос зависит от того, на какую позицию встать. В Церкви сейчас сложились два взгляда на этот вопрос. Одна сторона говорит, что принятие номера является духовным падением. Другая сторона утверждает, что хотя номер сам по себе и плох, и оскорбителен для Христиан, но все же не может затронуть духовных глубин и не касается Христианской совести. Тут - кто какую сторону выберет. Моя личная точка зрения такая: я считаю, что принятие номера отрицательно влияет на нашу душу человека. Но это лишь моя точка зрения, которую я никому не могу навязывать. Ведь в Церкви окончательное решение по этому вопросу еще не выработано. Если кто-то считает, что номер не влияет на душу и считает, что принятие его не является грехом, я не могу их обвинить в заблуждении, потому что другая часть Церкви считает так. И все мы братья во Христе, как бы ни воспринимали эту навязанную Церкви проблему… Время покажет, кто из нас прав.