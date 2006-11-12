Узники КарЛАГа
74 года назад, когда большинство мирских людей уже были заняты подготовкой к празднованию Нового года, а Православные в оставшихся незакрытыми немногочисленных храмах чтили память Святителя Николая Чудотворца, произошло событие, впоследствии сыгравшее жестокую роль в жизни многих людей. 19 декабря 1931 года было принято решение об образовании в Центральном Казахстане одного из филиалов ГУЛАГа - КарЛАГа. В это время начиналось освоение национальных окраин СССР, для этого была нужна дешевая рабочая сила. За чашку баланды и «пайку» хлеба сотни тысяч заключенных создавали национальное богатство страны. КарЛАГ не был исключением. В огромный лагерь в Центральном Казахстане, раскинувший свои щупальца от Акмолинска на севере до реки Чу на юге Казахской ССР, свозили заключенных из европейской части страны. Позже, после войны, пополнили состав «врагов народа» арестованными на присоединенных территориях, эмигрантами, советскими военнослужащими, попавшими в плен и отсидевшими в гитлеровских лагерях. КарЛАГ первоначально получил название «Карагандинский совхоз-гигант ОГПУ». Целью «совхоза-гиганта» было освоение древних степей Сары-Арки. КарЛАГ состоял из 26 отделений (точек), расположенных в радиусе от двух до четырехсот километров от столицы КарЛАГа Долинки, в 45 километрах от Караганды.
Первый этап заключенных состоял из 2567 человек, он был размещен в палаточном лагере, оцепленном с четырех сторон колючей проволокой. Люди, сидевшие в КарЛАГе, были разных возрастов и родов деятельности, многие имели высшее образование. Среди узников КарЛАГа были и священнослужители, для большинства из которых этот лагерь стал заключительным звеном в их безконечных скитаниях по лагерям и ссылкам.
Достаточно вспомнить имена лишь некоторых из них, которые прославлены на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Так, например, для священномученика Уара (Шмарина), Епископа Липецкого, Карагандинская область стала местом мученической кончины. Он был сослан в КарЛАГ 8 февраля 1937 года. Из лагеря он писал письма родным. Сообщал, что живет, слава Богу, и жаловаться не на что. И физический труд на пользу. Ему приходится дороги мостить. Затем через некоторое время врачами у Владыки были обнаружены миокардит и пляска святого Витта. Из-за тяжелых болезней Епископа перевели на должность счетовода. Все это время Владыка содержался в бараке, где в основном размещались осужденные по политическим статьям. Но в 1938 году его перевели на участок под названием Меркеле и поместили в барак, где были собраны одни уголовники. 23 сентября 1938 года они убили Владыку. Епископ Уар (Шмарин) был погребен на кладбище самарского отделения Карагандинского лагеря; ныне это село Самарка Мичуринского района Карагандинской области. Церковь чтит его память 9/22 сентября.
Еще одно известное многим Православным имя - священномученик Дамаскин, Епископ Стародубский. В заключении в Карагандинском лагере он работал бухгалтером. В это время уже были запрещены посылки заключенным и переписка с ними. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали. Святитель, чтобы спасти от такой участи своего друга-соузника священника Иоанна, донес его на себе до стоянки. По постановлению Тройки УНКВД по Карагандинской области от 10 сентября 1937 Святитель Дамаскин был приговорен к расстрелу. Он принял мученическую кончину 2 (15) сентября 1937 года в Караганде. Теперь этот день стал днем его памяти.
- Юрий Кищук
- г. Караганда, Казахстан.
- 09.12.2005
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Zdrawstwujte. menia zowut Elena. ja rodilas w Kazahstanie, no sejchas ziwu w Polshe.Sejchas ja uchus na iniwersitete i hotelaby napisat diplomnuju rabotu poswiaschenuju Karlagu i Alziru. Ne mogli by wy mne pomoch w poiske literatury? Budu wam ochen blagodarna.
Добрый день, я разыскиваю любые сведения о прабабушке, которая умерла в ссылке в КарЛаге. Клементьева (в девичестве Кашкарова) Евгения Ивановна. Арестована в 1938 году. Буд упризнательна за любую помощь или сведения.
Добрый день,
Спасибо Вам за интересный материал.
Меня зовут Елизавета. Мой прапрадед священник из Воронежской области Исмаил Базилевский так же был расстрелян в КарЛАГе, 17 ноября 1941 года.
Причислен к лику Святых Новомучеников.
Подскажите пожалуйста, существует ли доступ к «делам» карлагских заключенных и возмодно ли ознакомиться с делом Исмаила Базилевского?
здравствуйте!Очень интересный материал, спасибо!
Здравствуйте! Меня заинтересовала судьба моего прадеда.ПОЗНАНСКИЙ МИТРОФАН СТЕПАНОВИЧ, 1884 г. рождения. Колхозник колхоза «Правда» Краснокнянского района Одесской области. Арестован и приговорен по ст. 58 УК РСФСР. С 21 февраля 1938 г. по 24 июля 1943 г. отбывал срок в Карлаге, в 2-ом Долинском отделении, после освобождения жил в ссылке на ст. Карабас Абайского района. Лагерный адрес: № 246/П – 188105. Связь с родными утрачена в годы войны.Возможно, кому небудь чтото известно?
ОТЗАВИТЕСЬ КТОНИБУДЬ! ВНИМАНИЕ: ГОТОВИТСЯ ПРОЕК О ПАМЯТИ ОСУЖДЕНЫХ КАРЛАГА! ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ ТЕХ КТО СИДЕЛ ИХ РИДСТВЕННИКОВ,ТЕХ КТО ТАМ РАБОТАЛ! ИЛИ У КОГО ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ПИШИТЕ НА Е МЕИЛ:seregapastushenko@rambler.ru
Кто хоть раз был в Карлаге, тот знает как там!
МОЯ БАБУШКА БЫЛА ОСУЖДЕНА КАК ЧЛЕН СЕМЬИ ИЗМЕННИКА РОДИНЫ НА 8 ЛЕТ И ИЗ НИХ ТРИ ГОДА ПРОВЕЛА В КАРЛАГЕ (С 1938 ПО 1941), ЕЕ МУЖ, МОЙ ДЕД, БЫЛ РАССТРЕЛЯН В 1937 ГОДУ.
СПАСТБО ЗА СТАТЬЮ
Это очень интересный материал. Я этого не знала, хотя живу рядом.
здравствуйте, мой отец Низамов Валерий Ялалетдинович родился в п. Долинка в лагере. как можно найти данные о записи рождения? спасибо
Спасибо за статью. Это все ужасно, что происходило с людьми и нашими родными! Мой дед Платонов Алексей Дмитриевич был осужден на 10 лет КАРЛАГа и умер там в 1943 г. от туберкулеза легких
Я родился и вырос там! Мой отец бежал из плена и прибежал к 10 годам КАРЛАГА, да там и остался доживать свой век! Воспоминания его были страшны…
Я, Дебрина Оля, родилась в Долинке 21 июня 1949 г. Мама Дебрина(Матковская) Полина скончалась в 2001 г. в Красноярском крае п. Артюгино. Родной отец Кузнецов Федор Александрович (из г. Свердловска) умер в Долинке в 1949 году, я его не помню. Хочу найти документы, место захоронения отца, хоть что-нибудь узнать о нем.
недавно узнал, что моя прабабушка после немецкого плена провела в Карлаге около 10 лет. где можно узнать о списках заключенных, местах захоронений. отвечу на любую информацию . мой адрес snupi@inbox.ru
Здравствуйте, буду признателен за какую либо информацию о своем деде, Семешко Иване Лаврентьевиче, 1903 г.р..Запись о нем я нашел в списке политических заключенных, под № 827 — выходцев из Украины, которые были осуждены по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР и отбывали наказание в спецлагере «Карлаг» в период 1931-1942 годов. Спасибо.
moi ded v 1937 toje bil v dolinke poluchili odno edinstvennoe pismo bolshe nichego ne snaem beridze solomon
mojet kto nibud pomojet naiti magilu deda? ochen budu blogodaren!
Где найти списки?
мой прадед также был в карлаге. там и умер. Очень хочется найти списки. Подскажите, где можно найти хоть какую-нибудь информация о заключенных?
Спасибо!
Добрый день! Буду признательна если чем — нибудь сможете помочь. Мой дед, Вереш (Верешев) Альберт, был арестован примерно 1934-1936 г. в Белоруссии. В 1941 году от него пришло письмо из Караганды, что его отправляют на фронт. Больше никаких известий не было. Делала запрос в архив г. Могилева, пришел ответ, что данных нет. Спасибо.
оценка 10 200610 2010
Мои отец и мама были в Карлаге — там же родилась и я
Очень хотелось бы найти списки
K sozaleniu prisla informacja cto danye po Karlagu do sih por zasekreceny,http://www.vse-adresa.org/book-of-memory/bukva-17/name-75/surname-19/repression-56.poprobuyte etu ssylku.zdes ja nasel deda…..
http://www.vse-adresa.org/book-of-memory/bukva-17/name-75/surname-19/repression-56.
Добрый день. Ищу любую информацию о своём деде Скороходове Василии Васильевиче 1883 г. р. урож. д. Ключи пензенской губернии. 20.10.1942 прибыл в Карабасское отделение Кар Лага НКВД 28.10.1942г умер и захоронен на кладбище Карабасского отделения . Ищу любую информацию,может остались в архивах документы.фото,в нашей семье даже не осталось ни одной фотографии..Дочери его Лидия(моя мама) и Зоя уже умерли,но мама завещала искать пока я жив..Прошу Вашей помощи, С уважением Любимов Юрий Владимирович Спасибо
Моя бабушка, дед и дядя вернулись из Карлага в 1956 году. Может кто-то о них помнит? Меня очень интересует личное дело моей бабушки Большаковой Ольги Ефстафьевны. Знаю, что Ефстафия Агафонова зарубили, знаю, что был казаком. Если существует личное дело, может оно прольет свет? Бабушка в девичестве была Агафонова. Помогите пожалуйста!
Мой отец был заключенным Карлага и там у него была женщина фамилия -Корт Ольга ,там родился сын.Он овободился в 1955-1956гг.Тоже хочу узнать когда будут рассекречены архивы.Не могу жить ,хочу найти брата.Отца уже нет в живых.И когда я читаю ,что он прошел в Карлаге ,хочеться плакать…
В 1933 году в КарЛАГ отправили моего прадеда Лепёхина Василия Константиновича, 1882 г.р. с супругой и двумя малолетними детьми. Прадеда там сгноили. Через два года прабабка Матрёна Стефановна с детьми вернулась в пос. Земледелец Бутурлиновского р-на Воронежской области, но в 1936 г. она умерла. После прочтения информации о КарЛАГе написала стихотворение.
КарЛАГ
В степи людей захороненья,
Прошедших через врата ада,
Не грешников – на искупление,
А бывших узников КарЛАГа.
Земля усеяна холмами
Из жертв системы геноцида –
В поминах «Божьими рабами»,
Страны, где быть рабом постыдно.
Трудом их сделаны дороги,
На шахтах добывался уголь…
Баланда в мисках, хлеба крохи,
В бараках мерзлых выла вьюга.
Был адский труд в полях бескрайних,
След пыток, скорби, унижений…
Руководил страною Сталин,
Стратегию придумал Ленин.
Гуляет ветер по просторам,
Ласкает травы над холмами,
А за кладбищенским забором
Кресты скупые с номерами.
27.11.2010 г.
Вы можете найти информацию о репрессированных родственниках на сайте http://lists.memo.ru или обратиться в Научно-информационный центр «Мемориал» в СПб 8 (812)575 58 61(или в «Мемориал» Вашего города). Там помогут написать заявление в МВД, поищут в своих архивах.
Добрый день! Хочу найти деда Галаган Дитрия Александровича 1899 г.р., он в 1932 г. был осужден по ст. 58 в ст. Кисляковской, Кущевского района, Краснодарского края, был направлен в тюрьму г. Новочеркасска Ростовской обл., от туда пришло единственное письмо в котором он говорил, что должны отправить в Караганду.Дальнейшая судьба его неизвестна. Заранее благодарна
Мой отец Мельцер Александр Давыдович,был узником с 1946г в Спасске.После немецкого плена был осужден по 58ст,на 10 лет.Где можно более подробно узнать о деле отца?
Я родился в 39 калонии, апосле смерти сталина 14 лет жил в ЦПО. Знаю очень много людей прошедших лагеря Карлага. Начал писать книгу «ДЕТИ КАРЛАГА»
я РАЗЫСКИВАЮ своего деда Дмитриенко Андрея Тимофеевича 1910 года рождения , осужденного по доносу в 1937году в Казахстане , в Семипалатинской области, если кто-нибудь знает куда обратиться, подскажите ,пожалуйста, буду очень благодарна.
Хочу узнать где похоронен мой прадед: Петушков Александр Алексеевич. 1882 г. р., уроженец и житель д. Мошково Спировского р-на Московской обл., русский…
Отправлен в ИТЛ Караганды.
Рудик Михаил Васильевич 1892 год рождения. Каменец Подольская область.
Я РАЗЫСКИВАЮ СВОЕГО ДЕДА КАСПАЕВ ЖАРКЕЙ БЫЛ ОСУЖДЕН В ПОСЕЛОК ДОЛИНКА ГДЕ ТО В 1941 ПО 1950 ГОДАХ, В ТО ВРЕМЯ ОН ПРОЖИВАЛ В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛ.,ШОРТАНДИНСКИЙ РАЙОН.ПРОШУ ВАС МНЕ ПОМОЧЬ НАЙТИ ПРО НЕГО ЧТО НИБУДЬ.ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО…
Я тоже интересуюсь непростыми судьбами этих замечательных людей.Так страшно,как будто это кто-то просто придумал.Не дай Бог пережить нам и нашем близким такой УЖАС.
Мой дед Сопабеков Баялбай 1894г.р. уроженец Алма-Атинской области,Чиликского района,9 аул,казах,образование начальное. Арестован 17 декабря 1937 г. Чиликским РО УНКВД по Алма-Атинской области и приговорен тройкой УНКВД по Алма-Атинской области 25 декабря 1937 года по статье обвинения 58-10 УК РСФСР .Приговор 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 27 июля 1962 г. Алма-Атинским облсудом посмертно за недоказанностью состава преступления. не вернулся с Карлага и не знаем когда погиб
Казакевич Иван Никитович был вет врачем, Тимасова Анастасия Кузьминичка телятница. мой номер 917-926-59-00
Разыскиваю своего отца Новикова Александра, осуждённого на 15 лет. Родился в 1925 году.
Здравствуйте.Ищу деда Даева Михаила, уроженца Курской области, г.Обоянь.Осужден.Был заключенным Карлага в Долинке.Помогите пожалуйста, любая информация.ЛЮБАЯ.
Здравствуйте,Ищу • Жагпаров Касым
Родился в Акмолинская обл., Энбекшильдерский р-н, аул 6.; казах; образование начальное; заготовитель, Жана Жол колхоз.. Проживал: Северо-Казахстанская обл., Красноармейский р-н, Жана жол с.. Арестован 7 апреля 1942 г. Красноармейская райпрокуратура.
Приговорен: Северо-Казахстанский областной суд 29 мая 1942 г., обв.: 58-10УКРСФСР.
Приговор: 10 лет ИТЛ Реабилитирован 1 марта 1990 г. Прокуратура Казахской СССР УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989
Злорадствуйте, пожалуйста помогите найти сведения о моем дедушки, Дрягин Сергей Алексеевич 1916 г.р. Был судим и отбывал 5 лет в КАРЛАГе ( за песенку)
Прошу извинить, за первое слово-должно было быть- Здравствуйте.
Здравствуйте, От Цечоева Тагира Шахмурзаевича
Прож.: РФ, инд. 386203, Республика Ингушетия,
Сунженский район, г.п. Сунжа,
Ул. Нурадилова, д. 44
Тел.+7 928 7934252
Заявление
Прошу Вас, помочь найти хоть какие сведения о моем деде (о месте отбывания наказания, о месте погребения), ингуш, депортирован из села Верхний Алкун ЧИАССР 1944 г. Цечоев Дзейт Висангиреевич (Весенгиреевич), осужден по подозрению в краже скота в 1945-46гг. в с. Качиры, Павлодарской области Казахской ССР , (приговор 6-10 лет) был этапирован после приговора в пос. Долинка Карагандинской области ( КАРЛАГ) Казахской ССР, далее его судьба неизвестна. Предположительно ему тогда было 35-45 лет. Помогите, очень просим ВАС, и где еще можно искать.
Заранее благодарны!!!
Цечоев Т.Ш.
Ищу информацию о раскулаченных крестьянах Кирсанов Иван Михайлович 1895 с Утевка Куйбышевской обл выслан в феврале 191г. Жена Феодосия Ивановна и трое детей были выстланы из Средне Волжского края в июне1931г в Карагандинскую обл. на спецпоселение. Феодосия умерла в 19331г и Иван умер в 19332г. Дети вернулись домой одни только в 1939 г.
Хочу узнать судьбу моего прадеда : Малиновский Григорий Сильверстович 1886 г.р
осужден 27 июня 1942 г
Приговор: 5 лет ИТЛ, отбыв.: Карлаг. Отбывал ли он наказание в Карлаге. ? Какова его дальнейшая судьба ?
Помогите, очень просим ВАС, и где еще можно искать.
Заранее благодарны!!!