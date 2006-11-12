Узники КарЛАГа

Юрий Кищук г. Караганда, Казахстан. 09.12.2005

74 года назад, когда большинство мирских людей уже были заняты подготовкой к празднованию Нового года, а Православные в оставшихся незакрытыми немногочисленных храмах чтили память Святителя Николая Чудотворца, произошло событие, впоследствии сыгравшее жестокую роль в жизни многих людей. 19 декабря 1931 года было принято решение об образовании в Центральном Казахстане одного из филиалов ГУЛАГа - КарЛАГа. В это время начиналось освоение национальных окраин СССР, для этого была нужна дешевая рабочая сила. За чашку баланды и «пайку» хлеба сотни тысяч заключенных создавали национальное богатство страны. КарЛАГ не был исключением. В огромный лагерь в Центральном Казахстане, раскинувший свои щупальца от Акмолинска на севере до реки Чу на юге Казахской ССР, свозили заключенных из европейской части страны. Позже, после войны, пополнили состав «врагов народа» арестованными на присоединенных территориях, эмигрантами, советскими военнослужащими, попавшими в плен и отсидевшими в гитлеровских лагерях. КарЛАГ первоначально получил название «Карагандинский совхоз-гигант ОГПУ». Целью «совхоза-гиганта» было освоение древних степей Сары-Арки. КарЛАГ состоял из 26 отделений (точек), расположенных в радиусе от двух до четырехсот километров от столицы КарЛАГа Долинки, в 45 километрах от Караганды.Первый этап заключенных состоял из 2567 человек, он был размещен в палаточном лагере, оцепленном с четырех сторон колючей проволокой. Люди, сидевшие в КарЛАГе, были разных возрастов и родов деятельности, многие имели высшее образование. Среди узников КарЛАГа были и священнослужители, для большинства из которых этот лагерь стал заключительным звеном в их безконечных скитаниях по лагерям и ссылкам.Достаточно вспомнить имена лишь некоторых из них, которые прославлены на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Так, например, для священномученика Уара (Шмарина), Епископа Липецкого, Карагандинская область стала местом мученической кончины. Он был сослан в КарЛАГ 8 февраля 1937 года. Из лагеря он писал письма родным. Сообщал, что живет, слава Богу, и жаловаться не на что. И физический труд на пользу. Ему приходится дороги мостить. Затем через некоторое время врачами у Владыки были обнаружены миокардит и пляска святого Витта. Из-за тяжелых болезней Епископа перевели на должность счетовода. Все это время Владыка содержался в бараке, где в основном размещались осужденные по политическим статьям. Но в 1938 году его перевели на участок под названием Меркеле и поместили в барак, где были собраны одни уголовники. 23 сентября 1938 года они убили Владыку. Епископ Уар (Шмарин) был погребен на кладбище самарского отделения Карагандинского лагеря; ныне это село Самарка Мичуринского района Карагандинской области. Церковь чтит его память 9/22 сентября.Еще одно известное многим Православным имя - священномученик Дамаскин, Епископ Стародубский. В заключении в Карагандинском лагере он работал бухгалтером. В это время уже были запрещены посылки заключенным и переписка с ними. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге пристреливали. Святитель, чтобы спасти от такой участи своего друга-соузника священника Иоанна, донес его на себе до стоянки. По постановлению Тройки УНКВД по Карагандинской области от 10 сентября 1937 Святитель Дамаскин был приговорен к расстрелу. Он принял мученическую кончину 2 (15) сентября 1937 года в Караганде. Теперь этот день стал днем его памяти.