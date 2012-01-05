Супружеские отношения в православной семье

Мария Пронина 01.01.2012

«Я совсем недавно начала верить в Бога “правильно”, стараться жить по Заповедям Божиим. До этого считала себя верующей, но теперь понимаю, что это мнение о себе было глубоко ошибочным. Если бы действительно была верующей, то не погрязла бы в грехах. Сейчас я замужем, живем венчанным браком. Есть маленький сынок. Очень люблю своего супруга, да и он меня тоже. Совсем недавно Господь открыл мне глаза, послав болезнь сыну. Незадолго до операции я начала так молиться, как ни молилась еще никогда в жизни. Господь помог, операция прошла успешно. Но я теперь начала смотреть на нашу жизнь совсем по-другому. Начала читать Православную литературу, смотреть Православный канал, исповедалась, причастилась. Но жить стало очень тяжело от осознания своей греховности. Не получается соблюдать Заповеди Божии. Супруг меня не поддерживает, совершенно не хочет воздерживаться от супружеской жизни, не понимает, как можно жить без этого. Раньше у нас были идеальные отношения, за 6 лет совместной жизни он ни разу не повысил на меня голос. Всегда очень добрый, заботливый, работает на трех работах, мне охотно всегда помогает, сына безумно любит. Я всегда считала, что не заслуживаю такого человека. А сейчас он меня вообще перестал понимать, очень обижается, когда я начинаю ему объяснять, что супружеская близость нужна лишь для зачатия детей, что на Новый год веселиться нельзя, т.к. идет пост. Но у него это просто в голове не укладывается, он ведет себя так, как будто я его предаю. Сейчас я очень мучаюсь, просто разрываюсь между любимым мужем и стремлением жить без греха, т.к. за всю прошлую жизнь уже столько успела мерзости натворить. Как же быть? Если я не буду повиноваться супругу, то наши отношения просто зайдут в тупик, семейная жизнь превратится в сплошное молчание и обиды, если вообще сохранится семья. Какие молитвы читать, чтобы мы опять стали опорой друг для друга? Ведь у нас замечательная семья, единственным яблоком раздора являются супружеские обязанности, а точнее, блуд, т.к. зачатие второго ребенка муж пока не планирует. Пожалуйста, умоляю Вас, помогите, подскажите как быть. Заранее большое Вам спасибо, Храни Вас Господь».В состоянии ли современный человек в своих супружеских отношениях выполнять разнообразные и многочисленные церковные предписания плотских воздержаний?Почему же нет? Две тысячи лет православные люди стараются их выполнять. И среди них немало таких, которым это удается. По сути, все плотские ограничения были предписаны верующему человеку еще с ветхозаветных времен, и их можно свести к словесной формуле: ничего слишком. То есть Церковь просто призывает нас ничего не делать против естества.Евангелие и вся церковная традиция, с апостольских времен идущая, говорят о земной жизни как о приготовлении к вечности, об умеренности, воздержании и трезвении как о внутренней норме христианской жизни. И любой знает, что ничто так не захватывает, не увлекает и не связывает человека, как половая область его бытия, особенно если он выпускает ее из-под внутреннего контроля и не желает сохранять трезвенность. И ничто так не опустошает, если радость бытия вместе с любимым человеком не сочетается с некоторым воздержанием.Интимные отношения – одна из сторон супружеской жизни. Мы знаем, что Господь установил брак между мужчиной и женщиной для преодоления разделения между людьми, для того, чтобы супруги научились путем работы над собой достигать единства по образу Святой Троицы, как сказал об этом св. Иоанн Златоуст. И, собственно, все, что сопутствует семейной жизни: интимные отношения, совместное воспитание детей, хозяйство, просто общение между собой и т.д. — все это средства, помогающие супружеской паре достичь доступной для них меры единства. Следовательно, интимные отношения занимают одно из важных мест в супружеской жизни. Это не центр совместного бытия, но и, в то же время, не такая вещь, которая не нужна.Разумно обратиться к многовековому опыту бытия церковной семьи, значительно более крепкой, чем семья светская. Ничто так не сохраняет взаимного устремления мужа и жены друг к другу, как необходимость по временам воздерживаться от супружеской близости. Насколько тяжело для семьи, особенно молодой, такого рода воздержание?Почему апостол Павел говорит, что в браке люди будут иметь «скорби по плоти» (1 Кор. 7, 28)? Разве у одиноких и монашествующих нет скорбей по плоти? И какие конкретно скорби имеются в виду?У людей, живущих в браке, действительно бывают «скорби по плоти». Если они не готовы к неминуемому воздержанию, то им приходится очень непросто. Поэтому многие современные семьи распадаются во время ожидания первого младенца или сразу после его рождения. Ведь, не пройдя периода чистого воздержания перед браком, когда оно достигалось исключительно добровольным подвигом, они не умеют любить друг друга воздержанно, когда это приходится делать помимо их воли. Хочешь — не хочешь, а жене не до желания мужа в определенные периоды беременности и первые месяцы воспитания младенца. Тут-то он и начинает на сторону смотреть, а она на него злобиться. И не умеют они безболезненно миновать этот период, ибо не позаботились об этом до замужества. Ведь понятно, что для молодого человека это определенного рода скорбь, тягота — воздерживаться рядом с любимой, молодой, красивой женой, матерью его сына или дочери. И в каком-то смысле это труднее, чем монашество. Пройти несколько месяцев воздержания от телесной близости совсем не просто, но возможно, и апостол об этом предупреждает. Не только в XX веке, но и иным современникам апостола, многие из которых происходили из язычников, семейная жизнь, особенно в самом ее начале, рисовалась как некая цепь сплошных приятностей, хотя это далеко не так.Православные вступают в супружескую близость по любви, для того, чтобы, воспользовавшись этими отношениями, укреплять единство между мужем и женой. Ведь деторождение – лишь одно из средств в браке, но не конечная его цель. Если в Ветхом Завете основной целью брака было деторождение, то в Новом Завете приоритетной задачей семьи становится уподобление Святой Троице. Не случайно, по словам св. Иоанна Златоуста, семья называется малой церковью. Как Церковь, имея главой Христа, объединяет всех своих членов в одно Тело, так же и христианская семья, тоже имеющая своей главой Христа, должна способствовать единству между мужем и женой. И если каким-либо парам Бог не дает детей, то это не повод, чтобы отказываться от супружеских отношений. Хотя, если супруги достигли определенной меры духовной зрелости, то в качестве упражнения в воздержании они могут отдаляться друг от друга, но только по обоюдному согласию и с благословения духовника, то есть священника, хорошо знающего этих людей. Потому что брать на себя такие подвиги самочинно, не ведая собственного духовного состояния, неразумно.Нужно ли стараться соблюдать пост в супружеских отношениях, если один из супругов невоцерковлен и не готов к воздержанию?Это серьезный вопрос. И, видимо, для того, чтобы правильно на него ответить, нужно подумать о нем в контексте более широкой и более существенной проблемы брака, в котором один из членов семьи пока не является вполне православным человеком. В отличие от прежних времен, когда на протяжении долгих веков все супруги были венчаны, мы живем совсем в другие времена, к которым применимы слова апостола Павла, что «неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим» (1 Кор. 7, 14). И воздерживаться друг от друга необходимо только по взаимному согласию, то есть таким образом, чтобы это воздержание в супружеских отношениях не приводило к расколу и разделению в семье. Тут ни в коем случае нельзя настаивать, тем более выдвигать какие-то ультиматумы. Верующий член семьи должен постепенно подводить своего спутника или спутницу жизни к тому, чтобы они когда-нибудь вместе и сознательно пришли к воздержанию. Все это невозможно без серьезного и ответственного воцерковления всей семьи. А когда это произойдет, тогда и эта сторона семейного бытия станет на свое естественное место.В Евангелии говорится, что «жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор. 7, 4). В связи с этим, если во время поста один из православных и воцерковленных супругов настаивает на интимной близости, или даже не настаивает, а просто всячески тяготеет к ней, а другой хотел бы сохранить чистоту до конца, но идет на уступки, то надо ли ему в этом каяться, как в сознательном и вольном грехе?Непростая это ситуация, и рассматриваться она должна применительно к разным состояниям и даже к разным возрастам людей. Верно, что не всякие молодожены, венчавшиеся перед масленицей, смогут пройти в полном воздержании Великий пост, тем более держать и все другие многодневные посты. И если молодой и горячий супруг не справляется со своей телесной страстностью, то, конечно, руководствуясь словами апостола Павла, лучше молодой супруге быть вместе с ним, чем давать ему возможность «разжигаться». Тот или та, кто более умерен, воздержан, лучше умеет с собой справляться, иногда поступится своим собственным стремлением к чистоте ради того, чтобы, во-первых, чего худшего, происходящего из-за телесной страстности, не вошло в жизнь другого супруга, во-вторых, для того чтобы не породить расколов, разделений и тем самым не поставить само семейное единство под угрозу.Но нельзя искать и быстрого удовлетворения в собственной уступчивости и в глубине души радоваться неизбежности нынешней ситуации. В данном случае ведь так легко сказать: «Что же мне делать, если муж (реже – жена) у меня такой горячий?» Одно дело, когда женщина идет навстречу тому, кто пока не может понести с верой бремя воздержания, а другое дело, когда разводит руками, — ну раз иначе не выходит — и сама не отстает от своего супруга. Уступая, нужно знать меру.Сами по себе плотские отношения мужа и жены греховными не являются. Есть вещи, греховные по своей природе, а есть вещи, которые становятся греховными вследствие нарушения заповедей. Предположим, греховно убивать, разбойничать, воровать, клеветать, — и потому это запрещено заповедями. Но по самой своей природе есть пищу не греховно. Греховно услаждаться ей чрезмерно, поэтому существует пост, те или иные ограничения в еде. То же самое относится и к телесной близости. Будучи законно освященной браком и направленной в должное русло, она не является греховной, но поскольку она запрещена в ином виде, то при нарушении этого запрета неизбежно обращается в «блудное разжжение».Освящая брак и супружеское ложе («брак честен и ложе нескверно, ложе их ненаветно» — великая ектения на обручение), Церковь учит миру и воздержанности в супружеских отношениях. Перед едой православный христианин читает молитву и, если есть рядом священник, он просит: "Благослови, Господи, ястие и питие рабом Твоим", но обжорство и пьянство Церковь осуждает и вменяет в грех. Так же и благословляя брак, Церковь осуждает сосредоточенность взаимных интересов супругов исключительно на плотских отношениях. Когда в браке преобладает секс, тогда под его покровом скрывается разврат; когда муж, предварительно поругавшись с женой, требует ее тело или мирится с нею только для того, чтобы обладать им, тогда и в браке совершается половой грех. Обращаясь к христианским супругам, Климент Александрийский пишет: «Человеку надо воздерживаться от сладострастия <...> здесь должны быть мера и границы». Отсутствие воздержания закрывает друг от друга полноту восприятия троичности личности каждого из супругов — любовь подменяется сладострастием.В браке необходима воздержанность, от монахов же требуется полное воздержание. Счастливый я человек, «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). Пост учит владеть своими чувствами и телом, он требует временного воздержания от супружеской близости.Существуют некоторые идеальные требования Церковного Устава, которые должны определять конкретный путь, стоящий перед каждой христианской семьей, чтобы их неформально исполнять. Устав предполагает воздержание от супружеской близости накануне воскресного дня (то есть вечер субботы), накануне торжества двунадесятого праздника и постных среды и пятницы (то есть вечер вторника и вечер четверга), а также во время многодневных постов и дней говения — подготовки к принятию Святых Христовых Таин. Это идеальная норма. Но в каждом конкретном случае мужу и жене необходимо руководствоваться словами апостола Павла: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление» (1 Kop. 7, 5–6). Это значит, что семья должна дорастать до такого дня, когда принятая супругами мера воздержания от телесной близости никак не будет вредить и уменьшать их любви и когда вся полнота семейного единения будет сохраняться и без подпорок телесности. И именно эта целостность духовного единства может быть продолжена в Царствии Небесном. Ведь из земной жизни человека будет продолжено то, что к вечности причастно. Понятно, что в отношениях мужа и жены к вечности причастна не плотская близость, а то, чему она служит подспорьем. В светской, мирской семье, как правило, происходит катастрофическая смена ориентиров, которую нельзя допустить в семье церковной, когда эти подпорки становятся краеугольными.Лишь умеренность и воздержанность, духовная и душевная близость супругов, всеобъемлемость их любви делает святыми и радостными моменты телесного слияния. Оно становится выражением и глубочайшим символом их взаимной любви и полной близости.Существует изречение «монашество и брак не для каждого, а целомудрие для всех». Стоит лишь уразуметь разницу в целомудрии воздержания монаха и целомудрии размеренной половой жизни женатого мирянина. Эта разница весьма существенна. Жизнь супругов в полном воздержании, «как брат с сестрой» – исключение из правила. Этот подвиг сродни юродству, его могут достойно пройти лишь единицы. И то по особому Божьему произволению.