Радуга: доступное чудо

Антон Жоголев 11.07.2003

В чудеса верят почему-то не все. А ведь радугу, наверное, все видели. И просто забыли, не поняли, что видели – ЧУДО.Тяжело рассказывать о радуге тем, кто не видит в ней ничего необычного. Труднее, чем рассказывать о ней слепым. Некоторые до сих пор это «видение подобия славы Божией» (Иез. 2.1) объясняют естественно, чуть ли не научно...Да, причина радуги давно установлена: капли воды отражают солнечный свет, и... получается чудо! Но приведенное объяснение годится только для образованцев и духовно незрячих. Для ребенка и для Христианина здесь нет никакого противоречия: чудо и преломление солнечного света ничуть не мешают друг другу. Просто Бог делает так, чтобы радуга была красивой. И почему бы не совершить это путем отражения капель в солнечном свете...Недавно у меня с пятилетней дочерью был такой разговор. Дело было на даче, шел дождь. И Аня меня вдруг спросила, а бывает ли радуга на самом деле? Она читала много про этот небесный мостик, про этот «лук, устремленный в небо», но никогда не видела. Как не видела кенгуру, в которую любит играть, настоящего Буратино (только в книжке и в фильме). Для нее радуга была как причудливая придумка взрослых. И хотя в этом возрасте сказка и явь могут мирно соседствовать, но уже не сливаются воедино. Я стал убеждать дочку, что радуга, конечно же, есть на самом деле. И она ее обязательно увидит еще много-много раз. Вот и мама совсем недавно видела радугу – не в книге, а за окном автобуса. Красивую такую радугу, на двух «ножках», перекинутых через лес... А про себя подумал, что сам вот уже несколько лет не видел радугу. И вообще, радуга постепенно уходит из нашей жизни, оставаясь где-то все дальше, в детстве и в юности...Из окна офиса вряд ли ее увидишь.Вот и прошлым летом радуги не было.А позапрошлым видел ее всего лишь раз, над прозаической автомобильной стоянкой. Наверное, только я и видел – все остальные не обращали на нее никакого внимания. Да даже если и видели, то не останавливались. Словно бы речь и правда шла не о чуде!...Дочь мне поверила. Но в ее глазенках я прочитал невысказанный вопрос: а когда же я ее увижу, эту н а с т о я щ у ю радугу?Уезжали мы с дачи вскоре, после дождя. Дочь уже сидела в машине, а я случайно взглянул в окно... Над озером, над лесом светилась всеми цветами, переливалась и устремлялась ввысь великолепная радуга! Я побежал за дочерью, и мы вместе радовались, глядя на это чудо. Вот она, радуга, самая настоящая!.. Вот оно, чудо, запоминай! Дочка радовалась, увидев вполне сказочную радугу наяву!Это продлилось не долго, всего минут семь. Словно и появилась радуга лишь для того, чтобы дочь поверила в ее существование. Когда мы отъезжали из нашего поселка, от еще недавно такой сочной радуги почти ничего не осталось – только едва заметная «радужная тень»...- Я обещаю тебе, папа, что запомню радугу на всю жизнь, - серьезно и дажеторжественно сказала мне Аня. Для нее, совсем еще крохотной, это был первый опыт настоящего чуда. И такое, конечно, нельзя забыть. Это как если бы из книжки вышла кенгуру и стала с ней играть «по-настоящему». Или ожил бы Буратино из любимой сказки. Но даже и с ними, любимыми зверушками и куклами, радугу не сравнить. Ее ни с чем сравнить нельзя, ведь радуга похожа только на славу Божию.И я стал вспоминать мои встречи с радугой. Их было не очень много. Нонесколько радуг запомнились на всю жизнь.Соловки, август 1992 года. Заканчиваются торжества по случаю перенесения на северный остров мощей Преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Катер, на борту которого находится Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, медленно отплывает от острова. Святейший Патриарх величественно благословляет нас, улыбается нам, остающимся на берегу. Вдруг при свете мягкого северного солнышка выпал странный моросящий дождик, который почему-то никого не намочил. А когда катер стал отдаляться от берега, в небе вспыхнула неброская северная радуга! Все поняли: это Господь радуется вместе с нами...Радуга ведь от слова радость!Вторую в а ж н у ю радугу я увидел в Макарьевом монастыре на Волге. Это было в 1995 году, когда от Самары вверх по течению отправился целый теплоход с Православными паломниками. Так начиналась ставшая потом традиционной акция «Волга Православная». Дивными чудесами сопровождалась та незабываемая поездка. В Макарьевой слободе мироточила икона Богородицы. В самом монастыре обновлялись фрески. А уже перед самым нашим отплытием в небе над монастырем засияла мощная двойная радуга. Один конец дуги был над монастырем, а другой – над нашим теплоходом, словно соединяя нас друг с другом – и с Небом...Еще одна радуга была видна из моего дома. Было это тоже в августе, в начале девяностых. Я писал какую-то статью и случайно выглянул в окно. И ахнул... Над городом раскинулась огромная сочная радуга! Такой радуги я ни разу не видел!.. Она охватила собой почти весь город, переливалась всеми цветами так ярко, что не оставалось сомнений – это знак благоволения Божия всему нашему граду... Как тут не вспомнить завет с Ноем, который заключил Бог! Из всех моих знакомых радугу заметил только один, священник Сергий.«И сказал Бог: ... я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мной и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9; 12-17).Завет этот не отменен и теперь: Бог верен своему вечному обетованию! Вот почему радуга бывает не до и не во время, а именно ПОСЛЕ дождя. В знак того, что потопа не будет, и что этот дождь не угрожает «всякой плоти». А ведь когда-то был дождь, который залил всю землю водой и погубил почти все живое. И этот вчерашний летний «грибной дождик» мог бы лить, скажем, несколько лет, и потопить все живое, если бы не завет, о котором «вспомнил» Бог, увидев в облаке радугу! И вот почему радуга так радует нас, всегда является ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ символом. Ведь и Тайнозритель Иоанн Богослов увидел радугу вокруг Престола, «на котором был Сидящий» (Откр. 4, 3).Прошлый год стал годом небывалых наводнений в начавшей объединяться Европе. «Поплыла» Германия. А в Чехии, в Праге, едва не смыло дворцы с шедеврами живописи, правительственные здания... Промысел Божий с трудом поддается нашему истолкованию. Но раз уж напомнил нам Бог о п о т о п е, то значит уж слишком мы далеко ушли от соблюдения Божиих заповедей. Но ведь и люди преступили обетование и вместо определенных Богом границ народов («языков») вновь приступили к созданию вавилонской башни человеческого «муравейника»...Наверное, в Европе радугу не видели много лет.И, может быть, даже не заметили ее отсутствия.Красивее радуги только двойная радуга. То есть, красивее радуги нет НИЧЕГО. Ибо нет и не может быть ничего «красивее» нашей связи с Небом. Кто не замечает радугу, тот хуже, чем слеп. А кто без благоговения смотрит на это «атмосферное явление», тот прогневляет Бога.Какова благодатная сила радуги! Она, по слову Самого Господа, даже способна удержать Его гнев, готовый обрушиться на людей за их грехи.У всех народов (не только христианских!) радуга является святым символом, знаком связи с Богом. А в славянских языках это явление называют неизменно радостно: райская дуга, веселуха, Божий пояс, красуля... Белорусы называют радугу «богатка», так как по древнему преданию радуга предвещает урожай, удачу, помощь Божью в крестьянском труде... А по мнению болгарских крестьян, когда радуга долго не появляется на небе, следует ожидать неурожая, засухи и даже голода. В Болгарии же существует поверье, что «Бог сказал Еве - пока существует радуга, люди будут плодиться, а как только она исчезнет, наступит второе пришествие»И в наши дни Господь нередко посылает нам знаки Своей милости: в небе вспыхивает радуга! И все земное, в присутствии этого разноцветного «нимба» вдруг обретает иное – духовное измерение...В журнале «Карелия» за 2000 год журналист и метеоролог С. Хохлов так описывает чудесное радужное свечение на Валааме:«Вечером 10 июля многочисленные паломники Валаамской обители были свидетелями труднообъяснимого атмосферного явления - радужного сияния при ясном небе над куполом Спасо-Преображенского собора. В это время в соборе проходило всенощное бдение, вечернее богослужение, которое вел Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. По церковным канонам новый день начинается с 17 часов, следовательно, в момент возникновения сияния наступал день памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Ради того, чтобы встретить этот знаменательный в валаамском календаре день, все и собрались в храме.Перевернутая радуга (концами серпа в небо, как на иных Православных крестах) возникла в неплотной перистой облачности, чуть ли не в ясном небе. Во многих метеорологических пособиях говорится, что радуга - "это безспорное свидетельство выпадения дождя, освещаемого солнечными лучами из-за спины наблюдателя". Но на одном из снимков, сделанных фотокорреспондентом Борисом Семеновым, и солнце, и радуга находятся в одном секторе неба (краешек солнца виден из-за строительных лесов, окружающих колокольню, радуга - строго над церковной маковкой). И не вполне ясны оптические процессы возникновения сияния. Да и выпадение дождя из перистых облаков представляет собой своего рода метеорологический нонсенс.Многие верующие посчитали небесное знамение чудом, явленным им по милости Божьей для укрепления их в вере».Другое «радужное чудо» произошло в том же 2000 году на Смоленщине, вгородах Ярцево и Дивногорске, во время посещения их Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. Город Ярцево встречал ВладыкуКирилла 12 июля, в день своего престольного праздника в честь Первоверховных апостолов Петра и Павла. А на следующий день Митрополит Кирилл побывал в городе смоленских атомщиков Десногорске. В небе над храмами обоих городов в эти дни сотни людей видели радугу. Появление чудесного свечения над храмами было воспринято верующими как знак милости Божией...В 2002 году в Самаре во время крестного хода вокруг города сотни людей увидели в теплый ясный день радужный нимб над солнцем в небе над храмом Архистратига Божия Михаила. Солнце было словно заключено в корону необычайной красоты. И вновь радуга здесь предстала не как «атмосферное явление» – день был без осадков, а как явное Божие чудо.А осенью 2000 года радуга над Самарой возвестила Православным горожанам о первом прибытии в наш город чудотворной Кровоточащей иконы Спасителя из села Державино Оренбургской области.Если взрослых людей, начитавшихся научных книжек, все же не легко убедить в том, что радуга – не просто атмосферное явление, но проявление Божественного присутствия, то детям это постижение дается легко. Вот что пишет 10-летний школьник Дмитрий Пирог из Иркутска: «В прошлом году я с родителями путешествовал на байдарках по северному берегу озера Байкал. Конечным пунктом дневного перехода была бухта Гуилга (в переводе с бурятского языка – Красавица). В пути нас застал дождь. Когда мы приплыли в бухту, дождь почти закончился, и выглянуло солнышко. Все вокруг засветилось и засияло.Я посмотрел на другой берег озера и увидел огромную двойную радугу.Я пригляделся внимательнее и увидел такую картину: высоко в небе была видна тусклая радуга, под ней очень яркая красивая радуга, а под ней еще одна, но только слабая, чуть заметная. Я наблюдал за этим чудом и видел, что у основной радуги цвета меняются снизу вверх от светлых к темным.Я насчитал 5 цветов: голубой, зеленый, желтый, оранжевый, сиреневый. У верхней же радуги цвета менялись наоборот от темных к светлым, и видно было всего 3 цвета: зеленый, оранжевый, сиреневый. Меня заинтересовало небо. Под радугой оно было очень светлое и яркое, а над радугой -- темно-серое».Между явлением и нашим отношением к нему стоит «культура», в свете которой мы и оцениваем то, что видим. Но чтобы увидеть радугу такой, какая она есть, нужно взглянуть на нее словно впервые в жизни. Нужно увидеть радугу глазами нашего общего предка Ноя, впервые узревшего в небе этот разноцветный нимб над творением Божиим. Такими глазами на радугу смотрят сейчас только святые и... дети. Для них радуга может быть только чудом, и больше ничем другим. Девочке Татиане из известного села Дивеево летом 2000 года в сонном видении было открыто иконописное изображение великой старицы нашего времени – Блаженной Марии Самарской. В видении она предстала стоящей во весь рост в красном пасхальном платке и простеньком платье русской крестьянки, а над ней светилась чудесная радуга...Вскоре по описанию девочки и была написана ставшая широко известной икона. На ней радуга изображена как Божественный символ, знак причастности человека к Небу. И не случайно это видение было именно ребенку – только детские глаза и способны сегодня увидеть в радуге чудо.Мир духовен от начала и до конца: от звездного неба, которое создано «для знамений» (см. Бытие 1;14), до Божией коровки на кусту. И пока радуга сияет нам своей величавой красотой, приоткрывая доступ к тайне мироздания, до тех пор Господь не снимает Своего попечения о мире. И Небеса откликаются на наши молитвы, на наши дела и труды. Если в Небе находится место для радуги, значит, есть место для Бога и в наших ожестевших сердцах. А когда наши глаза забудут о радуге, и дети будут считать небесное знамение это чем-то вроде волшебной сказки, ну, тогда и синоптики перестанут нам говорить о «месячной норме осадков» - ибо не будет ни нормы, ни веса нашей общей беде...Да будет радуга над Россией!Да будет как раньше, и как всегда – с нами Бог!На снимках: радуга над Макарьевым монастырем. Июль 1995 г.; радуга над озером Байкал.