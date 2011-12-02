Отношение человека к животным

"Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль!

Я буду свидетельствовать против тебя:

Я Бог, твой Бог.

Не за жертвы твои Я буду укорять тебя;

всесожжения твои всегда предо Мною;

не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих,

ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,

знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною.

Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе,

ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.

Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?

Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои,

и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня".

Псалом 49



«Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки» – слова немецкого поэта Генриха Гейне. Как многие в наше время следуют этим словам!

Премудрый Соломон сказал: «Праведный печется и о жизни скота своего (блажен, иже и скоты милует ? церк.-сл.), сердце же нечестивых жестоко» (Притч. 12, 10). Однако в ХХ веке известный подвижник схиархимандрит Серафим (Романцов), зная изломанное состояние современного человека, так дополнил эту фразу: «Блажен, кто скоты милует, но скажен, кто скоты любит и этим сравнял их с человеком». Очень схожие представления об отношении к животным можно найти и у преподобного Силуана Афонского: «Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с ним и любить Единого Бога. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь». Старец при этом говорил своему ученику, что Сам Дух Божий учит жалеть всякую тварь.

Да, люди сейчас бывают жестоки друг к другу, к детям. Но не менее жестоки они бывают к животным. Все это ? следствие утраты духовных ориентиров, порождение той атмосферы, которая нас окружает, того отчуждения людей друг от друга, которое сегодня господствует в обществе. Это результат и такого отношения к собственной жизни, когда люди предпочитают не связывать себя серьезными семейными отношениями, не рожать детей. И вот неправильное устройство человеческой жизни в самом ее основании приводит к крайностям: либо к неоправданной жестокости, либо к неумеренной любви ? к животным, вещам, самому себе.

Чрезвычайно активные любители животных сегодня — это люди, которые не имеют семьи. Человек расходует на эту любовь нерастраченные силы своей души. Ведь Господь вложил в нас много любви, с «запасом», благословив семейную жизнь, и поэтому семья должна быть большая. Животные в доме тоже могут быть, но им следует отвести определенное место. Если это собака, например, она должна караулить дом и жить в будке, а не спать в хозяйской постели или занимать две трети городской квартиры.

Лев Толстой писал: « Мы любим людей за то добро, которое мы им делаем». Многие люди, сколько им добра не делай, не благодарны, рассуждаем мы. А вот животное за самую малость, за то, что его приласкали, накормили высказывает тебе такую восторженную благодарность, что самое холодное сердце способно оттаять. Животные не лукавят, не упрекают нас ни в чем, ничего от нас не требуют, а просто любят нас за то, что мы есть! Так в идеале и должно быть среди людей. Но мы, люди, в большинстве своем далеки от этого. Вот и любим животных за преданность, за самоотверженность, за искренность, любим, тоскуя об идеальных отношениях между людьми.

«И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники то же делают» (Лк. 6:33). «Чтобы милостыня твоя была втайне: и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:1-4).

Совет в этом случае может быть один – надо стараться никого не осуждать, молиться за людей и как можно внимательнее всматриваться в самого себя. Когда человек имеет по-настоящему правильный взгляд на себя и видит свои грехи, всю глубину своего падения, тогда, как правило, ему становится не до раздражения и обид на других. Ведь почему мы обижаемся на людей? – Потому что они не соответствуют нашим завышенным требованиям к ним. А если мы попробуем к себе с такими же высокими требованиями подойти, то что мы увидим в результате?

Человек, который имеет правильное воззрение на самого себя, становится более снисходительным к другим людям. Ну и, конечно же, необходимо воспитывать в себе волевые качества: запрещать себе принимать помыслы осуждения других людей и следовать этим помыслам.

Поэтому главное, о чем должен в своей жизни заботиться человек ? о своем спасении, о восстановлении разрушенных грехом взаимоотношений с Богом, молиться о даровании любви ? к Богу и людям. Надо постараться построить свою жизнь на этом фундаменте, и тогда все в ней встанет на свои места.

Сколько раз приходилось слышать признания, что собака стала еще одним «членом семьи». Поговорку «собака – друг человека» христианину следует понимать не буквально, а условно, помня о Библейских ценностях.

Животные ведь не имеют образа Божия. Из земных творений только человек создан по образу Божию. Одним из свойств этого образа является бессмертие души.

Св. Василий Великий предупреждал: «Убегай бредней угрюмых философов, которые не стыдятся почитать свою душу и душу пса однородными между собою».

Внимание к животным, забота о них не должны отвлекать нравственное сознание от внимания непосредственно к самому человеку. Иногда кто-нибудь из нас раздражается на людей, наносит им оскорбления, а свою собаку всегда ласкает. Это говорит лишь о бесспорной ущербности его духовно-нравственной жизни. «Вникни, возлюбленный, в умную сущность души; и вникни не слегка. Бессмертная душа есть драгоценный некий сосуд. Смотри, как велики небо и земля, и не о них благоволил Бог, а только о тебе. Воззри на свое достоинство и благородство, потому что не Ангелов послал, но сам Господь пришел ходатаем за тебя, чтобы воззвать погибшего, изъязвленного, возвратить тебе первоначальный образ чистого Адама».

Поучителен случай со старцем Паисием Святогорцем. Однажды его спросили:

– Отец, помешают ли радости этой жизни и привязанность к ним нашей души тому, чтобы преуспевать по-христиански?

– Нет, если сумеешь иерархически правильно относиться к вещам. Например, детей своих будешь любить как детей, жену свою как жену, родителей своих как родителей, друзей своих как друзей, святых – как святых, Ангелов – как Ангелов, Бога – как Бога. Нужно каждому воздавать честь и уважение, которые ему надлежат, – ответил старец.

Мы должны уяснить одну простую истину: без иерархически верного понимания мира нет спасения человеку. И отношение к животным – одно из звеньев этого понимания.

Свт. Феофан Затворник учит: «У животных есть душа, но животная. А у человека душа человеческая, высшая, как и сам человек. Животным свой чин, а человеку - свой».

В словах Спасителя заключено понятие об иерархии человека и животных. Эту мысль Он приводит неоднократно, а при исцелении сухорукого фарисеям говорит прямо: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы!» (Мф. 12: 11, 12). Говорит и ученикам: «Сколько же вы лучше птиц?» (Лк. 12: 24).

Было бы странно, если бы Творец ненавидел свое ничем не провинившееся создание. Библия указывает нам исключительно на иерархию, нарушение которой «есть мерзость перед Господом Богом твоим». Человек психически и духовно здоровый, естественно, любит создания, сотворенные Богом. Поэтому смерть домашних животных вызывает у людей печаль. Однако она бывает подчас явно чрезмерной. В таких случаях есть основание задуматься о правильности нашей духовной жизни. Господь заповедал нам, прежде всего, любить своего Небесного Родителя: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:37). С этой заповедью тесно связана вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (22:39). Если человек научится это соблюдать, то любовь к животным в его душе займет свое иерархически подобающее место.

Св. Феофан Затворник говорит: «Творения Божии так расположены, что всякий высший класс совмещает в себе силы низших классов и кроме них имеет свои силы, его классу присвоенные и его характеризующие. В мире или его составе надо различать, кроме стихий, еще систему сил, расположенных лестницею, от низших к высшим идущею. Низшая сила есть та, которая действует в мертвой природе и которой высшие изделия суть явления химических сочетаний и кристаллизации (например, снежинки, разводы на окнах зимою и т.п.). Выше этой силы стоит сила растительная, которая в своей власти держит и кристаллизующую силу, и силу химических сочетаний. Выше растительной силы стоит сила животная, которая в своей власти держит и растительную силу, и кристаллизующую, и силу химических сочетаний. Выше животнодушевной силы – сила человеческого естества, которое содержит все силы, низшие его, в своей власти и ими действует.

Что же дивного, что в нас есть нечто схожее с животными? Есть схожее и с растениями, ибо питание и ращение тела есть растительное дело. Но что из этого вывести? Ничего нельзя, кроме – что всякому свой чин.

В человеке надо различать душу и дух. Дух содержит чувство Божества – совесть и ничем не удовлетворенность. Он есть та сила, которая вдохнута в лицо человека при сотворении. Душа – низшая сила, или часть той же силы, назначенная на ведение дел земной жизни. Она такого чина, как и душа животных, но возвышена ради сочетания с нею духа. Дух из Бога, сочетавшись с душой животных, возвел ее на степень души человеческой. И стал человек двояк. Одно тянет его горе, другое – долу. Когда человек в своем чине держится, то он живет духом, т.е. страхом Божиим водится и совести слушает и горнего ищет. А когда он поддается влечениям души дольней, то выходит из своего чина, и то, чего хочет дух, думает достать среди тварей. Этого ему не удается, и он томится и крушится. Дух тут, как пленник в узах, находится в услужении у варваров, страстей пехотных. Сам он не удовлетворяется и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая им безграничный разлив. Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека, когда он предается чувственности, чувственные потребности предела и меры не имеют? Эту безмерность сообщает им дух, попавший в плен к ним, а дух этой безмерностию желает затушить свою жажду Бесконечного, по образу Коего создан и в Коем едином благо его.

Свод всего. Живых существ четыре вида:

1. Ангелы…

2. Люди, кои имеют: ум, душу, дыхание.

3. Животные, кои имеют душу и дыхание.

4. Растения имеют дыхание и жизнь. Извольте сводить».

Приведем замечательные строки из Послания к Римлянам святого апостола Павла: «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению» (Рим 8:19–22).

Комментируя эти строки, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) пишет: «Вся тварь жила бы в свете и радости, если бы грехопадение Адамово не изменило судьбу мира <...> и в наставших печальных судьбах жизни она, по греховной воле Адама, которому Бог подчинил ее, подпала суете, нестроениям и страданиям». Из этого можно сделать вывод о том, что мы перед животными — в неоплатном долгу. Зверушки, птицы и вся Божия тварь получили болезненные и смертные тела из-за греховных поступков первых людей! В отличие от них животные перед Богом ни в чем виноваты не были!

Что же будет с Божией тварью дальше? По слову святителя Луки, «бессмертие для твари не будет иметь того значения, что для человека. Ее примитивный дух не может бесконечно развиваться и нравственно совершенствоваться. Жизнь вечная для низкой твари будет лишь тихой радостью в наслаждении светозарной природой и в общении с человеком, который уже не будет мучить и истреблять ее».

Именно: «не будет мучить и истреблять…». К сожалению, греховная природа нынешнего человека такова, что он частенько становится палачом всего живого на Земле. Он видит в зверушках и птицах не душу, а исключительно мясо и шкуру.

Частенько он убивает животных на охоте и рыбалке уже не ради пропитания, а с целью развлечения! Человек, испытывающий удовольствие при виде страданий Божией твари, не имеет в себе ни капли христианской веры! А если он считает себя верующим, то эта его вера с христианством абсолютно и в корне несовместима.

Сторонники убийства животных и люди, абсолютно к ним равнодушные, говорят так: это существа «неразумные», они не имеют «духовной ценности». Приведу цитату из Священного Писания: «Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил» (Прем 11:25). То есть Бог любит всех созданных Им существ. И потому никто из людей не вправе превозносить себя над остальным творением Господа — так как разум и дух, которыми мы так любим гордиться, являются вовсе не плодами наших трудов и усилий, а исключительно даром Всевышнего!

Каким должно быть отношение христиан к животным, лучше всего видно на примере православных святых. Преподобный Серафим Саровский возле своей землянки устраивал настоящую столовую для лесных зверушек. К нему приходили зайцы, лисицы, белки и даже медведь. Отцу Серафиму не только не могло прийти в голову наставить на них ружье, но он не был и равнодушен к их бедам, никогда не отказывал им в хлебе.

По молитве преподобного Сергия Радонежского был исцелен слепой медвежонок, которого к его избушке принесла медведица.

Многие афонские старцы разговаривали с животными, как с людьми. Почитали даже пауков и змей.

Безусловно, отношение к животным нельзя доводить до уровня поклонения им. Недопустимо, скажем, тратить большие деньги на всевозможные стрижки и маникюры для своих питомцев, покупать им дорогую одежду и т.д. Нехорошо сажать их за стол вместе с людьми как членов семьи. Но есть и иное отношение: родители часто берут для своего сына или дочки щенка или котенка в качестве живой игрушки. И когда увидят, что их ребенок больше с ним не играет, выбрасывают звереныша на улицу, обрекая животное на страдания и голодную смерть. Это не по-божески. Если христианин взял к себе в дом животное, он обязан ухаживать за ним — кормить, лечить — до конца его жизни (в исключительных случаях — необходимо найти для четвероногого питомца других хозяев или отдать его в приют).

Посмотрите на «подвальных» котят и щенков? Тощие, как скелеты, с выпавшей шерстью и гноящимися ранами, они сидят, съежившись в комок, среди куч помета или в зловонной жиже — забитые, запуганные и беспомощные… А иные, успевшие познать домашний уют, заметив человека, принимаются жалобно пищать, из последних сил стараясь к нему подползти. И в их взгляде читаешь: «Куда же ты пропал, старший брат? Помоги. Нам очень плохо!..». И если голодных, но здоровых еще можно немного подкормить, то в случае больных и увечных остается только одно: плакать вместе с ними и молить Бога о том, чтобы Он поскорее прекратил страдания этих четвероногих малышей. Потому что помочь им ты не в силах! Закон тления и смерти на Земле непреложен по причине грехопадения первых людей.

Но если имеется возможность помочь несчастным, то христианин это сделать обязан. Непозволительно верующим во Христа пройти мимо голодного котенка или сбитого машиной, но еще живого щенка!

Милосердие — неотъемлемая часть нашей веры. Человек с каменным сердцем по определению не может войти в Небесную Обитель, причем сострадание не бывает избирательным. Нельзя любить людей и в то же время презирать остальную Божию тварь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский:

«Не дыши злобою, мщением, убийством даже на животных, чтобы твою собственную душу не предал смерти духовный враг, дышащий в тебе злобою даже на бессловесных тварей, и чтобы тебе не привыкнуть дышать злобою и мщением и на людей. Помни, что и животные призваны к жизни благостью Господа для того, чтобы они вкусили, сколько могут, в короткий срок жизни радостей бытия. Благ Господь всяческим. Не бей их, если они, неразумные, что-либо и напроказят или пострадает от них какая-либо из твоей собственности» [Пс. 144, 9].