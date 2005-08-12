Осторожно: обрядоверие
Уважаемая редакция!
По грехам моим Господь попустил мне впасть в современную ересь обрядоверия. Вот об этом своем падении я и хочу написать покаянное письмо. Очень надеюсь, что вы это письмо опубликуете, ведь надо остановить эту заразу, которая распространяется со страшной скоростью, и дадите мне шанс всенародно покаяться.
Дорогие братья и сестры во Христе! Примите мое покаяние. Сейчас много всякой литературы распространяют. Существует и всегда существовало «сарафанное радио». Вот через него-то и пришло мне «правило схимонахини Антонии». Вначале я ему не поверила: разве можно крестить уже мертвого человека? Потом уважаемые мной люди показали мне икону «Спасительница». В разговоры об этой новой для меня иконе я не вникала, но она мне понравилась. А потом мне дали послушать кассету с записью рассказа о Пелагее Рязанской ее крестника. Вот с этого и начались мои мытарства по современным ересям. Мне понравились простые и доходчивые советы о том, как защититься от колдунов и чародеев, и другие практические рекомендации. Например, такие: если у вас будут скорби, придите на могилку к святым или к их мощам и сделайте 150-200 земных поклонов, и святые вам помогут. Скорбей у меня много, и стала я пользоваться этим правилом. Где побываю, отойду в сторонку и сделаю 150 земных поклонов. Побывала я на могилке Пелагеи Рязанской, потом познакомилась с ее крестником, получила от него более подробное изложение учения и стала активной последовательницей и пропагандисткой. Постепенно я вышла на людей, которые распространяют литературу о схимонахине Антонии, о новоявленной иконе «Спасительница», о Пелагее Рязанской… Присоединилась к ним, во всем им поверила и уже не сомневалась в «правиле схимонахини Антонии». Ведь, оказывается, и Пелагея Рязанская в свое время дала молитвенное правило, которым замаливается грех аборта, и ее правило очень похоже на «правило схимонахини Антонии». Сейчас я могу свидетельствовать, что мы тогда находились в тяжком помрачении. Пелагея Рязанская верно пишет, что учение антихриста будет очень похоже на учение Христа, только в нем не будет понятия о Кресте. А мы как раз распространяли открытки, где Господь наш Иисус Христос распят над входом в пещеру. «Что бы это значило?» - удивлялась я. Теперь мне понятно, что это значит. Значит, это уже не Христианское учение…
Красива новоявленная икона «Спасительница», но если на нее внимательнее посмотреть, становится очень тревожно: ведь это изображение Новозаветной Троицы, но тоже без Креста. Вместо Креста изображена Божия Матерь, покрывающая руками черную от грехов Землю…
Пелагея Рязанская учит делать как можно больше поклонов на иконы во время богослужения. А старец иеросхимонах Сампсон, которого тоже очень почитают и акафист которому (хотя он и не прославлен, как и Пелагея Рязанская) распространяют, пишет: «Мы должны очень скупо кланяться и запечатлевать себя крестным знамением, как бы не помешать, не оторваться от нити того, что мы слышим в пении и чтении. Вот почему частые поклоны и крестные знамения могут мешать нам Богу предстоять». Если Пелагея Рязанская говорит, что люди стоят как истуканы во время Богослужения, и призывает все время делать поклоны, то иеросхимонах Сампсон учит внутреннему деланию во время церковной службы. Пелагея Рязанская огульно ругает священников, а отец Сампсон призывает к самоукорению и неосуждению других. Пелагея Рязанская дала правило, как окрестить убиенного во чреве ребенка, а Церковь учит, что мертвого уже нельзя окрестить.
Схимонахиня Антония учит, что мертвого младенца после аборта можно отмолить, надо лишь вычитать 200 молитв и сделать 160 земных поклонов. Когда я поверила в это «правило», душа моя обрадовалась той великой милости, которую, согласно этому «правилу», дает Бог нашим женщинам, убивавшим своих детей во чреве по неведению. Но я никак не думала, что это «правило» может работать наоборот. Вначале приходит чувство успокоения, а затем возникает соблазн. Ведь если так просто отмолить этот страшный грех, то можно и снова сделать аборт. Или просто предохраняться, но для спокойствия души пять раз в год вычитывать то, что предлагает в своем таком удобном «правиле» схимонахиня Антония… Соблазн велик, а главное, все это напоминает католические индульгенции…
Среди прочих новоявленных икон, которые мы распространяли, была и новая икона «Двести китайских мучеников». Эта икона меня удивила. Возник вопрос: зачем мы распространяем изображения мало кому известных китайских мучеников? Ответ пришел неожиданно и в другом месте. Мне рассказали небылицы о том, что якобы Великий князь Михаил Александрович Романов (брат Святого Царя-Мученика Николая) остался жив, в него стреляли двадцать раз и не попали. Согласно этой легенде он принял монашество, затем хиротонию от самого Патриарха Тихона, стал Епископом Серафимом и около пятидесяти лет служил в катакомбной церкви, молился о России и о всем мире… Похоронен он якобы в Бузулуке (в статье о самозванстве «Благовест» уже писал об истоке этих домыслов - ред.)… И к этому рассказу добавили, что придет новый царь с востока, с китайскими воинами, которые освободят Россию от масонов, ибо русские уже спились, а пришедшие к нам китайцы примут Православие. В конце этого рассказа в моей памяти и всплыла икона «Двести китайских мучеников»…
Многие скорби я принесла себе, своим родным и друзьям, пока шла путем современной ереси обрядоверия. Ибо нет здесь внутреннего молитвенного делания. Творение Иисусовой молитвы заменено совершением «правила схимонахини Антонии». Святые отцы учат, что у подвизающегося наступит время, когда его сердце само станет творить Иисусову молитву, но длинные молитвенные правила схимонахини Антонии сердце вряд ли будет творить. Опять подмена внутреннего делания внешним!
Господь не велит отчаиваться. И при должном покаянии и искуплении грехов милует нас. Только надежда на великую Божию милость не дает мне пасть духом.
Ольга Константинова,
с. Виловатое Богатовского района Самарской области.
От редакции. Даже беглого знакомства с образцами литературы, присланной в редакцию Ольгой Константиновой, достаточно, чтобы понять - мы действительно имеем дело с болезненным уклонением от истинной Православной веры. К сожалению, народ наш хотя и прошел в минувшем столетии через страшные огненные испытания, в значительной части своей в душе остался наивным и доверчивым, как ребенок, готовым пойти на зов любого гласа, манящего коротким и легким путем ко спасению… Вот и автор покаянного письма прошла через множество искушений и бед, прежде чем разобралась в сектантской начинке всех этих самопальных «акафистов» никогда не прославленным лжеиконам «Божией Матери Московской и всея Руси» (?!), «Страдательнице», «Спасительнице» и другим… Безграмотные, лишенные благодати, эти якобы молитвенные тексты привлекают новоначальных верующих сектантскими упрощениями всего и вся (прошел крестным ходом вокруг города с «новоявленной» иконой - и все в порядке; прочел некое «молитвенное правило» - и уже можешь о грехе аборта не сокрушаться и т.д.). Но с особенным пафосом звучат тексты «акафистов» там, где заходит речь об отношении к законным пастырям Христова стада. Так, например, в другом «акафисте», посвященном «иконе Божией Матери» с претенциозным названием «Московская и всея Руси», есть и такие слова: «Рассуждала Светлана како решити, где поместити и какой храм в честь Святые Троицы примет образ сей и начаша искать таковый, но увидеша ты: не имут жажду видети Матерь Божию те, кому подобает по долгу их… И направи Пречистая рабу Свою, повелев ей тако: зачем стучишь, где закрыто?..» И далее: «Спаси нас и помилуй, нет более сил видети, Мати Родная наша, яко пастухи, коим должно Токмо Господу Свому трудитися, со врагами Господина дружбу имут. Православие Святое достойно не славят, Крест Святый не чтят, знамения крестного на себя правильно не налагают и пасомых сему не учат. Вся сила Веры есть в знамении, верно и твердо нанесенном (?!)». Последователи ереси обрядоверия полагают «всю силу Веры» лишь во внешнем исповедании веры - количестве поклонов, скрупулезно-точному (буквально: до двух сантиметров над пупком!) совершению крестного знамения… Вместо внутреннего делания, вместо десятилетий тяжелейшей борьбы с гнездящимися в душе грехами так просто всю вину свалить на «богатых священников», как это делает, например, Пелагея Рязанская, снимая с себя ответственность за собственные грехопадения…
Особо надо остановиться на тех личностях, которые подняты как «знамя» последователями новообразовавшейся ереси. Поучения Пелагеи Рязанской содержат в себе немало интересных советов и замечаний. Даже и в пересказе многочисленных «крестников» и толкователей в них еще остается нечто достойное внимания современных верующих. Но попав на взрыхленную почву обрядоверия, ее советы воспринимаются буквально, как своего рода неукоснительные заповеди, отклонение от которых (даже если речь идет, например, о количестве поклонов перед Святым Причащением и др.) грозит страшными последствиями, а то и вовсе вечными мучениями в аду… И вот к этим-то прямолинейным «толкованиям» ее советов нужно подходить с большой осторожностью…
Памятуя о словах Писания, что «духовный судит о всем, а о нем судить никто не может » (1 Кор. 2:15), мы воздержимся от оценок духовного пути другой «святой» этого опасного течения - схимонахини Антонии (Кавешниковой). Но то, что она оставила в наследство, - так называемое «правило схимонахини Антонии» - вызывает настороженность. Если допустить, что схимонахиня Антония действительно имела визионерский опыт, как об этом написано в многочисленных листовках, то речь ведь шла исключительно о ее личной судьбе (сама она сделала аборт еще до принятия монашества). Но никак нельзя это «правило» распространять на других. Да и само это «правило» явно не согласуется с Преданием нашей Церкви и потому вызывает отторжение у людей, не готовых принимать на веру каждую сомнительную брошюру.
Любое упорствующее уклонение от истины Православия рано или поздно оформится в законченную секту - с окончательным отпадением от Тела Христова, от Святой Матери Церкви. Сейчас этот процесс отпадения в среде распространителей и читателей этих «акафистов» и брошюр пока еще, видимо, до конца не завершился. Но, судя по настрою и по той активности, с какой они стараются похищать овец из Христова стада, ждать этого осталось недолго. И все же пример рабы Божией Ольги, принесшей всенародное покаяние в этом своем грехе, подает и другим надежду на духовное исцеление. Ведь еще не поздно и им от лжи и злобы через покаяние вернуться к Истине и Любви.
На снимке: этой «иконы Божiей Матери Московскiя и Всея Руси» нет ни в одном Православном месяцеслове. Но новоявленные «ревнители Православия» широко пропагандируют этот образ, якобы явленный в 2002 году, и даже распространяют самочинный акафист. Согласно их листовкам, уже в 2005 году, как говорится в «пророчестве», будет заложен и храм Богородицы Московскiя и Всея Руси. Но очевидно, что икона эта неканонична, ее изображение включает неприсущую богородичным иконам символику.
- 12.08.2005
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У меня есть бумажная икона Сергия Радонежского и к нему прилагалась ладанка. Куплено в переходе метро в Москве где продавалались церковные принадлежности.Так в низу в углу изображение такого же глаза.Подскажите канонично ли это изображение, и если нет, то что с этой иконой и ладанкой делать?????
С уважением Юлия!!!
У меня лично этот глаз вызывает неприятные и тревожные ощущения, как-будто это глаз антихриста.
Уже одно это должно насторожить в этой иконе.
Конечно, изображение глаза на этой иконе — самодеятельность прельщенных. Но вообще, как один из древних символов православия, часто встречается и в настенной росписи храмов, и на православных иконах. Называется этот символ — Всевидящее Око.
Конечно зависит от людей, где и как и с какой целью оно изображается.
Жаль, очень жаль, но все мы бываем соблазнены, отмолить или правельнее помочь наверно можем для этого и поминаем усопших, но как окрестить душу которая уже ушла из нашего мира? Только Господь Создатель и Творец наш ведает где она, только он может ей помочь, и для этого мы грешницы с печатью смертного греха молим Пресвятую и Млостивую Богородицу о помощи. Зачем искать новые и какие-то необычные иконы? Это просто обман себя, ведь Царство Небесное СИЛОЮ берется, а если мы ищем легких путей этот путь неправельный. Во всякой ситуации нужно слушать внимательно свою совесть и соизмеряться с заповедями, ведь они помогают нам в этой жизни найти правельный орейнтир.
+ Дорогая редакция!Хорошо, что люди размышляют,пытаются найти Бога! Много званных,но мало избранных! А Избранные — по духу! А на счет падения священноначалия,а как следствие и пасомых,так это правда,а Бог в правде,а правду нелюбят! Все беды на наши головы от уклонения от Бога! Бог долго терпит,да сильно бьёт!
Книжки хорошо, а молитва лучше!
Русь Святая Храни Веру Православную!
Все таки надо чаще говорить, разьяснять о том,что и кто не благославляется Церковью. Это ведь очень важно,и опасно для души, все то, что вводит в заблуждение. с
Уважаемая редакция!
Думаю, что прежде чем печатать такие статьи, надо подумать. Уважаю вашу газету, но прочитав статью, была удивлена, что редакция ее опубликовала.Идет сравнение угодников Божиих кто,что сказал…..
ГОСПОДИ прости нас грешных!
Очень наглядно показазали космическое свойство греха. Кто без греха?
Увидеть свой грех это чудо Божие.
Схимонахиня Антония подвижница святой жизни.Увидела она в повсеместном пьянстве, в избиение престарелых родителей своими детьми, вопиющий грех детоубийства. В падении нравов священнослужителей и их осуждении другими кроется обрядоверие.
Уважаемая редакция! Я против всякого отклонения от чистоты православия и в частности — обрядоведения. Но хочу сказать в защиту матушки Антонии:никакого конкретного правила о убиенных во чреве младенцев у неё не было.А то, что она молилась об этом — правда.И никаких абортов она не делала. А молитва её была исключительно из-за любви к людям.
Кстати,православная церковь призывает молиться за младенцев, умерших во утробе.
Жаль,что такая светлая,великая подвижница Христианства, как матушка Антония попала в число обрядоведников. Святая была матушка! А что аборт делала — так грязная клевета! Всю жизнь свою посвятила она любви к Богу и через это — любовь к людям и молилась всю жизнь о убиенных младенцах и женщинах,совершивших стлль тяжкий грех.Читайте о матушке книгу В.Медушевского «Помяните мою любовь» и Божия Благодать посетит ваши души.Бог вам в помощь
Статья познавательная, но с литературной точки зрения не очень хорошая. Написана «тяжело», трудно сразу уловить отношение автора к персонажам. Об Антонии знаю мало. А вот Пелагея — это малограмотная, тёмная, обозлённая на всех мракобеска. Очень неприятная внешне. Очень любила влавствовать над людьми. Особенно ненавидела красивых людей. В Новороссийске тоже полно таких псевдо православных. Особенно среди бабулек при церкви и в монастырях. Такую чушь несут!!! Причём, преподносят как аксиому. Я даже звонила в Патриархию, чтобы узнать,где жили и живут собачки Святейшего Патриарха. Надо как-то с этим бороться.
Пелагея Рязанская моли Бога о нас.
Вспоминает иеросхимонах Сампсон (Сиверс)
ОНА ОТКРЫЛА МНЕ СЕКРЕТ ПЛАЧА
На вопрос «Почему вы ее назвали старицей?» — иеросхимонах Сампсон ответил:
«Я ее, Пелагею, почитаю за учительницу свою. Она меня научила молиться. Вернее, Бог через нее. Это было в Спасском.
Она первый раз подошла ко мне. Вот это ее простое обращение к Богу, оно меня поразило.
Она содрала с меня всю мою кожу. Кожа оказалась такой тонкой, тонкой пленкой. Выбросила в печку и больше ничего. Один раз и навсегда.
Даже опыты моего пребывания на допросах недостаточно открыли мне секрет плача, а она открыла. Поэтому я к ней отношусь с большим уважением. Она, конечно, не знает этого.
Любуюсь, как она молится, как она Богу предстоит».
Отличная статья! Давно пора уже разобраться с этими «пелагеюшками» и прочими пациентами клиники Кащенко.
Св. блаженная Пелагея Рязанская говоря про истуканов во время Богослужения имела в виду то, что большинство из нас не понимает и не хотят знать смысла самого богослужения и ее отдельных частей, а в тех местах богослужения где поклоны необходимы, только небольшая часть прихожан их выполняет, не говоря уже про поклоны перед Причастием…понаставили в храмах видеокамеры, аудиоакустику, службы начали убыстрять…душе то благодать нужна, а ее все меньше
Спасибо за заметку.
Это действительно обрядоверие.
Брат маленький нашёл на улице лист чей-то с описание правильного крестного знамения. Там часто упоминается имя Пелагеи Рязанской.
А в самом содержании статьи можно встретить и такое: «Когда делаешь земной поклон, ноги должны быть СТРОГО вместе, иначе бес залетит…», или такое «когда кланяешься, нельзя смотреть вниз (тяжкий грех)»….Это обрядоверие, если не хуже.
А так, Бог Судия, кто она была на самом деле.
Можно подобные статьи выложить в отдельную рубрику: «Прелесть». Молодцы.
отличная статья.молодец
Хоть меня и крестили в детстве, как и многих, даже не спросив, хочу сказать СВОЮ ПРАВДУ:
Если уж брать по большому счёту то нас обманывают уже более тысячу лет… Только Родноверие спасёт Русских!!!
Люди добрые не верьте! Это правило — большая отрада, надежда, подвиг любви! Мы не крестим этих младенцев, но молим Господа окрестить их! Эту епитимию дала сама Богородица и обещала спасти младенцев, кто исполнит это правило! http://3rm.info/23608-pedagogika-nebesnoy-lyubvi-otkrytaya-svyshe-shimonahine-antonii-i-navety-lukavogo-vv-medushevskiy.html
Жидо-массонские это штучки, после такой статьи любой истинно православно верующий поймет, что такая редакция ничего полезного написать не может
Киево-Печерские пророки и чудотворцы чтили схимонахиню Антонию, благословляли и раздавали сотнями ее правило для вымаливания абортов, а вы поганые жидова клевещете! Да воздаст вам Господь за прельщение душ христианских!
Какое обрядоверие?!? Матерь Божия Сама дала икону для Спасения всех и вся на Руси, а вы клевещете?!? Не знаете не говорите!
Так как вы по клевете уподобились врагу рода человеческаго! А Господь клевету наказывает двойным проклятием! По свят. Димитрию Ростовскому: всякий обман равен предательству, а предательство наказывается Господом проклятием!
Все что она написала это ересь
все что касается заявителя статьи — то и в самом деле если кому духовный отец лично благословил молитвенное правило — другим никому его не положено исполнять.Чтокасается редакции — то вы больны современной заразой злоречить всех святых прославленных и еще нет.А что касается крещенных безбожников \а.м.вОЛКОВ\ ТЫ ЗА ВСЕХ РУССКИХ не говори — по евангелию идолопоклонники — псы -вот и грызи свою родноверскую деревяшку.
Отличная статья! Есть такая пословица-«чем дурее, тем святее». Это про такие «правила». Нам бы точно знать, сколько поклонов сделать, сколько земли съесть и икон перецеловать, чтобы гарантировано войти в Царство небесное.
Хочу спросить критиканов-почему столько злобы в ваших словах? Вы разучились любить?
Хочу спросить критиканов-почему столько злобы в ваших словах? Вы разучились любить?
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Михаил, в зеркало давно смотрелись? А где Ваша любовь? Только бездумная клевета.
Все что касается этой схимонахини Атонии это Бред!! По каким правилам можно крестить мертвего ребенка, де еще только мужским именем?? Вам ничего не кажется здесь странным?? Что за ахинея??
Этой Ольге не стоит себя утруждать покаянием .Она уверена, что после покаяния можно снова грешить, и так до самой смерти.Какое искажённое сознание!!!!!
Половина правды хуже лжи. Да запретить Вам Господь лгать на святых Его.