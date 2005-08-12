Осторожно: обрядоверие

12.08.2005

Уважаемая редакция!По грехам моим Господь попустил мне впасть в современную ересь обрядоверия. Вот об этом своем падении я и хочу написать покаянное письмо. Очень надеюсь, что вы это письмо опубликуете, ведь надо остановить эту заразу, которая распространяется со страшной скоростью, и дадите мне шанс всенародно покаяться.Дорогие братья и сестры во Христе! Примите мое покаяние. Сейчас много всякой литературы распространяют. Существует и всегда существовало «сарафанное радио». Вот через него-то и пришло мне «правило схимонахини Антонии». Вначале я ему не поверила: разве можно крестить уже мертвого человека? Потом уважаемые мной люди показали мне икону «Спасительница». В разговоры об этой новой для меня иконе я не вникала, но она мне понравилась. А потом мне дали послушать кассету с записью рассказа о Пелагее Рязанской ее крестника. Вот с этого и начались мои мытарства по современным ересям. Мне понравились простые и доходчивые советы о том, как защититься от колдунов и чародеев, и другие практические рекомендации. Например, такие: если у вас будут скорби, придите на могилку к святым или к их мощам и сделайте 150-200 земных поклонов, и святые вам помогут. Скорбей у меня много, и стала я пользоваться этим правилом. Где побываю, отойду в сторонку и сделаю 150 земных поклонов. Побывала я на могилке Пелагеи Рязанской, потом познакомилась с ее крестником, получила от него более подробное изложение учения и стала активной последовательницей и пропагандисткой. Постепенно я вышла на людей, которые распространяют литературу о схимонахине Антонии, о новоявленной иконе «Спасительница», о Пелагее Рязанской… Присоединилась к ним, во всем им поверила и уже не сомневалась в «правиле схимонахини Антонии». Ведь, оказывается, и Пелагея Рязанская в свое время дала молитвенное правило, которым замаливается грех аборта, и ее правило очень похоже на «правило схимонахини Антонии». Сейчас я могу свидетельствовать, что мы тогда находились в тяжком помрачении. Пелагея Рязанская верно пишет, что учение антихриста будет очень похоже на учение Христа, только в нем не будет понятия о Кресте. А мы как раз распространяли открытки, где Господь наш Иисус Христос распят над входом в пещеру. «Что бы это значило?» - удивлялась я. Теперь мне понятно, что это значит. Значит, это уже не Христианское учение…Красива новоявленная икона «Спасительница», но если на нее внимательнее посмотреть, становится очень тревожно: ведь это изображение Новозаветной Троицы, но тоже без Креста. Вместо Креста изображена Божия Матерь, покрывающая руками черную от грехов Землю…Пелагея Рязанская учит делать как можно больше поклонов на иконы во время богослужения. А старец иеросхимонах Сампсон, которого тоже очень почитают и акафист которому (хотя он и не прославлен, как и Пелагея Рязанская) распространяют, пишет: «Мы должны очень скупо кланяться и запечатлевать себя крестным знамением, как бы не помешать, не оторваться от нити того, что мы слышим в пении и чтении. Вот почему частые поклоны и крестные знамения могут мешать нам Богу предстоять». Если Пелагея Рязанская говорит, что люди стоят как истуканы во время Богослужения, и призывает все время делать поклоны, то иеросхимонах Сампсон учит внутреннему деланию во время церковной службы. Пелагея Рязанская огульно ругает священников, а отец Сампсон призывает к самоукорению и неосуждению других. Пелагея Рязанская дала правило, как окрестить убиенного во чреве ребенка, а Церковь учит, что мертвого уже нельзя окрестить.Схимонахиня Антония учит, что мертвого младенца после аборта можно отмолить, надо лишь вычитать 200 молитв и сделать 160 земных поклонов. Когда я поверила в это «правило», душа моя обрадовалась той великой милости, которую, согласно этому «правилу», дает Бог нашим женщинам, убивавшим своих детей во чреве по неведению. Но я никак не думала, что это «правило» может работать наоборот. Вначале приходит чувство успокоения, а затем возникает соблазн. Ведь если так просто отмолить этот страшный грех, то можно и снова сделать аборт. Или просто предохраняться, но для спокойствия души пять раз в год вычитывать то, что предлагает в своем таком удобном «правиле» схимонахиня Антония… Соблазн велик, а главное, все это напоминает католические индульгенции…Среди прочих новоявленных икон, которые мы распространяли, была и новая икона «Двести китайских мучеников». Эта икона меня удивила. Возник вопрос: зачем мы распространяем изображения мало кому известных китайских мучеников? Ответ пришел неожиданно и в другом месте. Мне рассказали небылицы о том, что якобы Великий князь Михаил Александрович Романов (брат Святого Царя-Мученика Николая) остался жив, в него стреляли двадцать раз и не попали. Согласно этой легенде он принял монашество, затем хиротонию от самого Патриарха Тихона, стал Епископом Серафимом и около пятидесяти лет служил в катакомбной церкви, молился о России и о всем мире… Похоронен он якобы в Бузулуке (в статье о самозванстве «Благовест» уже писал об истоке этих домыслов - ред.)… И к этому рассказу добавили, что придет новый царь с востока, с китайскими воинами, которые освободят Россию от масонов, ибо русские уже спились, а пришедшие к нам китайцы примут Православие. В конце этого рассказа в моей памяти и всплыла икона «Двести китайских мучеников»…Многие скорби я принесла себе, своим родным и друзьям, пока шла путем современной ереси обрядоверия. Ибо нет здесь внутреннего молитвенного делания. Творение Иисусовой молитвы заменено совершением «правила схимонахини Антонии». Святые отцы учат, что у подвизающегося наступит время, когда его сердце само станет творить Иисусову молитву, но длинные молитвенные правила схимонахини Антонии сердце вряд ли будет творить. Опять подмена внутреннего делания внешним!Господь не велит отчаиваться. И при должном покаянии и искуплении грехов милует нас. Только надежда на великую Божию милость не дает мне пасть духом.Даже беглого знакомства с образцами литературы, присланной в редакцию Ольгой Константиновой, достаточно, чтобы понять - мы действительно имеем дело с болезненным уклонением от истинной Православной веры. К сожалению, народ наш хотя и прошел в минувшем столетии через страшные огненные испытания, в значительной части своей в душе остался наивным и доверчивым, как ребенок, готовым пойти на зов любого гласа, манящего коротким и легким путем ко спасению… Вот и автор покаянного письма прошла через множество искушений и бед, прежде чем разобралась в сектантской начинке всех этих самопальных «акафистов» никогда не прославленным лжеиконам «Божией Матери Московской и всея Руси» (?!), «Страдательнице», «Спасительнице» и другим… Безграмотные, лишенные благодати, эти якобы молитвенные тексты привлекают новоначальных верующих сектантскими упрощениями всего и вся (прошел крестным ходом вокруг города с «новоявленной» иконой - и все в порядке; прочел некое «молитвенное правило» - и уже можешь о грехе аборта не сокрушаться и т.д.). Но с особенным пафосом звучат тексты «акафистов» там, где заходит речь об отношении к законным пастырям Христова стада. Так, например, в другом «акафисте», посвященном «иконе Божией Матери» с претенциозным названием «Московская и всея Руси», есть и такие слова: «Рассуждала Светлана како решити, где поместити и какой храм в честь Святые Троицы примет образ сей и начаша искать таковый, но увидеша ты: не имут жажду видети Матерь Божию те, кому подобает по долгу их… И направи Пречистая рабу Свою, повелев ей тако: зачем стучишь, где закрыто?..» И далее: «Спаси нас и помилуй, нет более сил видети, Мати Родная наша, яко пастухи, коим должно Токмо Господу Свому трудитися, со врагами Господина дружбу имут. Православие Святое достойно не славят, Крест Святый не чтят, знамения крестного на себя правильно не налагают и пасомых сему не учат. Вся сила Веры есть в знамении, верно и твердо нанесенном (?!)». Последователи ереси обрядоверия полагают «всю силу Веры» лишь во внешнем исповедании веры - количестве поклонов, скрупулезно-точному (буквально: до двух сантиметров над пупком!) совершению крестного знамения… Вместо внутреннего делания, вместо десятилетий тяжелейшей борьбы с гнездящимися в душе грехами так просто всю вину свалить на «богатых священников», как это делает, например, Пелагея Рязанская, снимая с себя ответственность за собственные грехопадения…Особо надо остановиться на тех личностях, которые подняты как «знамя» последователями новообразовавшейся ереси. Поучения Пелагеи Рязанской содержат в себе немало интересных советов и замечаний. Даже и в пересказе многочисленных «крестников» и толкователей в них еще остается нечто достойное внимания современных верующих. Но попав на взрыхленную почву обрядоверия, ее советы воспринимаются буквально, как своего рода неукоснительные заповеди, отклонение от которых (даже если речь идет, например, о количестве поклонов перед Святым Причащением и др.) грозит страшными последствиями, а то и вовсе вечными мучениями в аду… И вот к этим-то прямолинейным «толкованиям» ее советов нужно подходить с большой осторожностью…Памятуя о словах Писания, что «духовный судит о всем, а о нем судить никто не может » (1 Кор. 2:15), мы воздержимся от оценок духовного пути другой «святой» этого опасного течения - схимонахини Антонии (Кавешниковой). Но то, что она оставила в наследство, - так называемое «правило схимонахини Антонии» - вызывает настороженность. Если допустить, что схимонахиня Антония действительно имела визионерский опыт, как об этом написано в многочисленных листовках, то речь ведь шла исключительно о ее личной судьбе (сама она сделала аборт еще до принятия монашества). Но никак нельзя это «правило» распространять на других. Да и само это «правило» явно не согласуется с Преданием нашей Церкви и потому вызывает отторжение у людей, не готовых принимать на веру каждую сомнительную брошюру.Любое упорствующее уклонение от истины Православия рано или поздно оформится в законченную секту - с окончательным отпадением от Тела Христова, от Святой Матери Церкви. Сейчас этот процесс отпадения в среде распространителей и читателей этих «акафистов» и брошюр пока еще, видимо, до конца не завершился. Но, судя по настрою и по той активности, с какой они стараются похищать овец из Христова стада, ждать этого осталось недолго. И все же пример рабы Божией Ольги, принесшей всенародное покаяние в этом своем грехе, подает и другим надежду на духовное исцеление. Ведь еще не поздно и им от лжи и злобы через покаяние вернуться к Истине и Любви.На снимке: этой «иконы Божiей Матери Московскiя и Всея Руси» нет ни в одном Православном месяцеслове. Но новоявленные «ревнители Православия» широко пропагандируют этот образ, якобы явленный в 2002 году, и даже распространяют самочинный акафист. Согласно их листовкам, уже в 2005 году, как говорится в «пророчестве», будет заложен и храм Богородицы Московскiя и Всея Руси. Но очевидно, что икона эта неканонична, ее изображение включает неприсущую богородичным иконам символику.