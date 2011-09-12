О поклонных крестах

Спаси Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство

(тропарь Кресту Господню).

Отрадно видеть возрождение традиций русского Православия в современном мире. Многие верующие, прихожане больших и малых храмов, жители городов, сел, деревень начинают осознавать как это важно – сохранить православную веру,передать духовное начало своим детям и внукам.



Однако у многих людей возникает и ряд интересующих вопросов: откуда и с каких времен на Руси пошла традиция устанавливать Поклонные кресты, какие материалы используются в изготовлении, где они могут быть установлены и какое значение они имеют в духовной жизни населенного пункта?

Поклонный крест – укрепленный над входом или установленный при дороге крест, предназначенный для молитвенных поклонов перед ним. Поклонные кресты издревле устанавливались на Руси на въезде в города, станицы, и другие населенные пункты с молитвенным прошением у Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, о защите поселения сего силою животворящего Креста Господня. Многие крупные города огорожены с четырех сторон поклонными крестами.

По одной из версий первый Поклонный Крест был установлен на Руси святой равноапостольной княгиней Ольгой более тысячи лет тому назад на Киевских горах.



Православные Поклонные Кресты чаще всего встречаются деревянные, реже — каменные или литые. Они могут украшаться резьбой и орнаментами. Неизменным остается их православное содержание и ориентация на восток. В подножье

Креста обычно укладывали камни так, чтобы получилось небольшое возвышение, которое символизирует гору Голгофу, на которой был распят Иисус Христос. Участники события укладывали несомую с собой от своего порога горсть земли под основание Креста.

В России возрождается традиция установления поклонных крестов. Сегодня их ставят при въезде в города, на месте разрушенных храмов, на возвышенностях, в память о жертвах репрессий.

Но в чем подлинный смысл Поклонного креста? В первую очередь – это знак благодарности или надежды. У жившего в XIX веке автора популярной статьи о придорожных крестах старосты одного из киевских храмов Ивана Малышевского есть версия, что в России возникновение крестов возле деревень и городов связано с татарским игом. Якобы наиболее смелые из жителей, укрывшихся в лесах от «хищных гостей», возвращались в разоренные жилища и ставили кресты на возвышенных местах в знак благодарности Богу. Одновременно кресты служили знаком и для

остальных «беженцев», что беда миновала.

Но постольку, поскольку до нашего времени сохранились поклонные кресты XI-XII в.в., то мы заключаем, что традиция сооружать кресты возле сел и городов, а также на развилках дорог существовала до нашествия татар. Правда, до нас дошли только те из них, что были высечены из камня. Кресты в полях и у дорог часто напоминают о заброшенных поселениях: благоговение требовало отметить крестом или даже часовней место покинутого кладбища или храма.

Иногда кресты ставили, чтобы было, где молиться, пока не построен храм или часовня. Именно такие кресты и называют поклонными. Их высота была не менее четырех-пяти метров, и возле них служились панихиды по усопшим, молебны и другие службы.



Поклонные кресты ставились и в местах разрушенных храмов - там, где был престол и совершалась бескровная жертва (это место специально огораживалось как святое). Эту же традицию продолжают и современные миссионеры, посещающие далекие села на севере и северо-западе нашей страны. Вместе с местными жителями они устанавливают поклонные кресты там, где когда-то был алтарь разрушенных храмов. Если же храма не было, то крест ставится там, где стоял во время похода миссионерский храм-палатка и был престол. С этого момента такой поклонный крест становится местной святыней.

Настоятель Палевицкого молитвенного дома протоиерей Георгий объясняет значение Поклонного креста для жителей любого населенного пункта так: «Не маловажно для нас то, что крест всегда нам напоминает, какой ценой мы получили возможность спасения. Ведь после Крестной смерти Христа, следует победа над смертью – Воскресение. Так и Церковь православная поет в тропаре на поклонение Кресту: «Кресту Твоему покланяемся Владыко и святое воскресение Твое славим». Узы ада разрушены и сатана поражен и посрамлен. И если люди живущие в населенном пункте огражденном Поклонными крестами с благодарностью обращаются ко Господу, испрашивая защиты их от всякого греха, болезней, междоусобных браней, испрашивают мира и безмятежной жизни, то и Господь помогает им сохранять чистоту жизни, и грешников посрамляет совестью для исправления жизни своей и бесам трудно переходить через ограду».

Как и тысячу лет тому назад, Поклонный крест напоминает людям об исконной Православной вере. Многие считают крест духовным символом нации, памятником культуры.