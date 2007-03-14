«Задача Православного телевидения - помочь человеку обрести Христа»

Антон Жоголев 09.03.2007

О работе первого в России Православного телеканала, вещающего из Екатеринбурга на почти 150 городов России, в том числе и Самару, мы беседуем с руководителем Информационно-издательского отдела Екатеринбургской епархии- Да, Православное телевидение состоялось. Сегодня, спустя два года со времени выхода в российский эфир телеканала «Союз», это можно утверждать совершенно определенно. Телеканал «Союз» четко выстроил свою концепцию, хотя это было крайне нелегко. С одной стороны, все то религиозное телевещание мировое, которое можно принимать с различных спутников, - это исключительно религиозное вещание. Практически сто процентов эфирного времени на них отдано Богослужениям и проповедям. Для России такая концепция малоприемлема. Люди просто ничего не поймут. С другой стороны, создавать какой-то аналог телеканала «Культура», пусть даже с акцентом на отечественную, а не мировую культуру, Церкви, наверное, тоже не имело смысла. Ведь наша главная задача все же - не популяризировать пусть и высокое, чистое, светлое, но искусство, а показывать людям красоту жизни во Христе. А вот эту задачу, эту миссию мы несем через самые разные программы: и о музыке, и о литературе, и о здоровье, и о питании, и даже о спорте и различных профессиях. В эфире «Союза» исключительно религиозные программы не составляют большинства. Но при этом все программы делаются, конечно, исходя из Православного воззрения на мир. Поэтому Православному человеку можно смотреть или слушать программы телеканала «Союз» без опасений чем-либо повредить своей душе. И самому, и детям, и внукам - в нашем эфире целых три ежедневных блока замечательных детских программ: утром, днем и вечером. Именно поэтому можно говорить о том, что удалось создать принципиально новое телевидение: нравственное. Телевидение воспитывающее, наставляющее, назидающее, образовывающее. В противовес тому, которое с утра до вечера призывает: расслабься, оттянись, развлекись… И это еще в самом безобидном варианте…- Только лишь как альтернативу для какого-то конкретного человека. Ожидать, что такие телеканалы станут определяющими общественное сознание - наивно. Сегодня в каждом областном центре вещает где-то в среднем 15 каналов. Сколько из них можно смотреть без ущерба для своего нравственного здоровья? В ближайшие годы, когда Россия перейдет на цифровое телевидение, в каждой квартире будет не менее ста каналов. Да, наверное, вы получите в этом огромном пакете и «Союз» тоже. Это примерно как с перестройкой 90-х… Когда вместе с верой разрешили все-все-все… Но! Для человека, ищущего Бога, - да, конечно, альтернатива будет. Смею утверждать, что телеканал «Союз» поможет такому человеку в обретении Христа.- Да ну что вы! Местные светские СМИ нас демонстративно игнорируют, не замечают. Как можно: мы тут такие звезды, акулы пера, телемагнаты - и вдруг «поповский телеканал»! Когда мы совершили невозможное: в полуторамиллионном мегаполисе нашли частоту для вещания, отстояли ее в Федеральной конкурсной комиссии, запустили круглосуточное вещание, вышли на три спутника - об этом местные «акулы пера» не обмолвились ни словом. Все, что обсуждалось, - это якобы «драконовские» порядки, установленные мной: «мужчинам запрещено курить в помещениях телеканала, а женщинам приходить на работу в джинсах» - о ужас, подорваны все основы демократии! Ну и еще, конечно: «кто попам столько деньжищ подкинул» - тоже до сих пор актуальная тема для светских журналистов. Я не буду говорить за Москву, может быть - Петербург, но вне их журналистика, мне кажется, просто умерла. Вымерла как явление. Остались репортерство, политический заказ и коммерческая писанина. Ну а труженикам этих направлений - чему им у нас можно научиться? Язык «эллочки-людоедочки» со словарным запасом в два десятка слов, односложные рубленые предложения, безконечные штампы, высосанная из пальца «аналитика», сенсационно-скандальные заголовки… Этому за пять лет учебы на журфаке, в принципе, натаскивают неплохо. Ну и мы, соответственно, учимся у светских СМИ тому, как нам делать не надо. И потом, телевидение для них - это бизнес. С рекламодателями, рейтингами, конкуренцией за зрителя… Нашу программу-то ни одна местная газета, кроме специализирующихся на телепрограммах, не печатает. Они же входят в те или иные медиахолдинги, там есть свои телеканалы… Зачем им рекламировать «поповский телеканал», когда есть «Дом-2» или что там сейчас по счету идет для успешного завершения дебилизации народа? Давайте оставим уже иллюзии, в конце концов!- Да, светское телевидение - это бизнес. Но мы изначально не ставили перед собой коммерческих целей. На федеральный конкурс для получения лицензии на вещание в городах с численностью населения более 200 тысяч человек обязательно предоставляется «бизнес-план». И у нас в нем прописана наша коммерческая «убыточность». Да, это затраты: в образование людей, просвещение, воспитание, воцерковление. Спасение, в конце концов! Но ведь это основная задача Церкви. Просто реализуемая в разные эпохи по-разному. Когда-то книги были безумно дороги. Но именно слово Божие печаталось в первую очередь. Потому что сложно уже было пешком обойти все народы. Сегодня самым «доходчивым» является телевидение… И потому нельзя не использовать его для проповеди о Христе. Впрочем, так же как и радио, и интернет… Мы не проводим каких-то специальных замеров рейтингов наших программ. Общепринятые, существующие в медиасреде рейтинги - это тоже коммерческие проекты. За участие в них надо платить. Десятки тысяч долларов. Да, да - просто за участие. Как говорится, оно нам надо? Мы люди простые, а в эти игрушки пусть медиамагнаты играются, жонглируя друг перед другом этими покупными рейтингами. У нас очень хорошая «обратная связь» с нашими зрителями. Люди пишут, звонят, даже просто приходят. И благодарят со слезами на глазах, и ругают иногда. Иногда даже и за дело… Вот тут Великим постом рассказывали в эфире о том, как блюда из рыбы готовить… Завтра будет «разбор полетов» кое с кем… (Бегущей строкой в дни Великого поста на «Союзе» упрямо говорится: нужно стараться обходиться без рыбных блюд, ведь пост строгий - ред.) Ну а если серьезно, то наиболее объективным показателем является то, что телеканал «Союз» на сегодняшний день включили в свои пакеты более 150 кабельных операторов России и зарубежья. Ежемесячно это количество увеличивается на пять-семь, до десяти новых. Если бы Православный канал не был востребован, этого бы не было. Ну и конечно, люди самые разные смотрят. И церковные, и воцерковляющиеся, и нецерковные, и даже атеисты, как это ни странно. Надеюсь, что для послед-них это будет наиболее полезно. И, буквально следуя евангельскому слову, «последние станут первыми» - то есть церковными людьми.- Поскольку у нас нет рекламы, поскольку наш канал не поддерживает ни один бизнесмен, сколько бы легенд, особенно у нас в Екатеринбурге, об этом ни ходило, то выживаем мы за счет трех источников финансовых средств. Первый - это доходы епархиальной типографии, которая на светских заказах зарабатывает средства на духовное просвещение. Второй источник - это действительно пожертвования наших зрителей - и частных лиц, и организаций. Тех, кому нужен Православный телеканал. Ну и третий источник, запасной, так сказать, резервный - это пожертвования прихожан тех нескольких храмов, где я несу послушание настоятеля. При нехватке средств от типографии и телезрителей мы на какое-то время перекрываем дефицит бюджета ими. Расходы телеканала «Союз» составляют около двух миллионов рублей в месяц. Сумма большая. Это круглосуточное вещание со спутников на территорию всей России и ближнее зарубежье, вещание в открытом эфире Екатеринбурга, производство программ, содержание московского корпункта, зарплата 60 сотрудников… На развитие, конечно, остается очень-очень мало… Но это не те миллионы долларов, которые озвучивали некоторые «эксперты», говоря о порядке сумм, необходимых для создания Православного телевидения. Если бы у нас были такие средства, мы бы уже и вещали на весь мир, и разнообразие и качество программ было бы другим. Слава Богу за все!- Ой, как интересно! И благостно! Нет, извиняйте, конечно, но так себя проявляет бдительный взгляд редактора! Батюшки все очень разные на самом деле. Есть очень телегеничные, есть совсем не телегеничные. Есть «златоусты», есть… молчаливые батюшки. Есть «строители», есть «молитвенники»… Просто мы, конечно, отбираем для эфира тех, у кого больше задатков для общения с телевизионной аудиторией. А что касается сотрудников «Союза», то наш штат (на телевидении работает 60 человек, а всего в Информационно-издательском центре - около 200 различных специалистов) состоит из очень разных людей. Часть наших сотрудников - это «зубры» - люди, проработавшие несколько десятилетий на Сверд-ловской государственной телерадио-компании, а другая часть - молодежь. Либо недавно отучившаяся в различных вузах, либо еще проходящая обучение. Что касается степени воцерковленности, то тут тоже весь спектр: от глубоко воцерковленных, посещающих все воскресные Богослужения людей до «просто хороших» и даже - надеюсь, что только пока - некрещеных. Для меня критерием отбора сотрудников является либо профессионализм, либо горячее желание работать - это касается мало что умеющей сегодня, но желающей учиться молодежи. Вопросы веры я не ставлю во главу угла, за исключением единичных случаев, когда человека начинает «корежить» от церковной тематики… Такое редко, но, к сожалению, бывает. Руководители программ, выпускающие редакторы - это люди, конечно, верующие, разбирающиеся в «теме», ведь иначе вместо научения и просвещения слушателей, зрителей, читателей можно ввести их в соблазн и заблуждения. Что, естественно, недопустимо.- География звонков Владыке Викентию в эту программу, когда она идет в прямом эфире, действительно огромна. От скандинавских стран на Западе до Сургута на Востоке, от Магадана на Севере до Ашхабада на Юге. И это говорит о том, что вопросы духовной жизни волнуют людей. И самые разные. Недавно мы издали книгу ответов Владыки на эти вопросы, собранные за несколько лет, получилось более сорока тем! Думаю, что не ошибусь, если скажу, что самым частым вопросом был и остается очень трагический вопрос: «Сын (брат, отец - как-то чаще мужчины) умер некрещеным. Как теперь быть?» Очень много вопросов о воспитании детей. Очень много вопросов о преодолении страсти пьянства. О проблемах глобализации и цифровой идентификации. О строительстве храмов. Об отношениях с государством… В общем, все то, что волнует наше общество сегодня. Мы никак не цензурируем звонки. Отсеваем только нетрезвых людей и страдающих ярко выраженными психическими расстройствами. Вот только два этих критерия. По звонкам Владыка нередко ставит задачи и перед духовенством - на что надо обратить внимание. Я не замечал, чтобы Владыка как-то затруднялся с ответами. За исключением тех вопросов, которые нельзя решить в прямом эфире и они нуждаются в личном обсуждении, в беседе, может быть даже на исповеди.А так вся наша деятельность проходит под непосредственным омофором нашего Архипастыря. Конечно, Владыка физически не может отсматривать весь эфир. Но это и не нужно. Так же как и обсуждение недельной «сетки» вещания - это такие мелкие технические вопросы, за которые у нас есть ответственные сотрудники. Владыка же задает, так скажем, генеральный вектор нашей работы. Исправляет его при «отклонениях влево или вправо». Благословляет, на что надо обратить особое внимание в тот или иной период времени. Разрешает какие-то сложные вопросы, связанные с отношением Церкви к каким-то проблемам современной нашей жизни… И, самое главное, мы чувствуем, что Владыка молится за нас. Иначе и не было бы никакого «Союза».- День рождения телеканала «Союз» - 31 января 2005 года. Никаких «внутренних» праздничных дат у нас нет - просто из-за неимения времени и невозможности собрать всех сотрудников вместе и одновременно. Наверное, это плоховато. Но пока суровая реальность нашего бытия вот такая. Что касается Небесного покровительства - да, безусловно. Молитвами Владыки, Небесным предстательством Святых Царственных Страстотерпцев, святого праведного Симеона Верхотурского, святой великомученицы Екатерины - именно этой духовной мощью и помощью созидался и поддерживается Православный телеканал. И тут даже неуместно говорить о «случаях помощи». Абсолютно все: создание, запуск, все эти лицензирования и разрешения, все эти два года круглосуточной работы, преодоление множества непреодолимых трудностей - они абсолютно немыслимы были бы без такой духовной поддержки. И без молитв наших зрителей тоже. Теперь, два года спустя, я могу честно сказать: не имея ни средств, ни опыта, ни знаний, создавать практически на пустом месте то, чего никогда не было, - я имею в виду Православное телевидение - это можно только верой и молитвами.