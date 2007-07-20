Русский храм в Белграде
Белград. Столица Православной и многострадальной Сербии, город на слиянии Савы и Дуная. Город, близкий русскому человеку, город, ставший прибежищем огромной волны белой эмиграции после кровавых событий 1917 года в России. Но есть место в Белграде, особенно дорогое русской душе. В самом центре города, рядом со зданием Народной Скупштины, рядом с величественным храмом святого Марка, в тени деревьев и скрытая от людских глаз сияет на солнце золотыми крестами маленькая белая церковка Святой Троицы - русский Православный храм. Уже 82 года церковь Святой Троицы - духовный центр русских в Сербии. Последние десять лет здесь служит протоиерей Виталий Тарасьев. Мы встретились с ним в церковной канцелярии Свято-Троицкого храма.
- Отец Виталий, как вы стали настоятелем храма Святой Троицы в Белграде? Почему именно здесь?
- Моя семья уже три поколения живет в Сербии. И мой дед, тоже Виталий Тарасьев, и отец, Василий, были настоятелями этого храма. Я продолжаю семейную традицию.
- Когда была основана Свято-Троицкая церковь, кто стал первым ее настоятелем?
- Храм был основан в 1924 году русской белой эмиграцией. Многие русские тогда уехали именно в Югославию, Православную славянскую страну, сохранявшую монархические традиции. Они основывали церковные общины по всей Югославии. В храме всегда служили русские священники. Первым был Петр Беловидов, донской казак, получивший богословское образование в России. После него настоятелем стал Иоанн Сокаль, который в 1947 году вернулся в Россию, некоторое время преподавал в Одесской Духовной семинарии, а затем был хиротонисан в сан епископа! До 1999 года он был Епископом Смоленской епархии.
- История XX века и России, и Югославии полна кровавых событий. Как эти события повлияли на судьбу русского Православного храма в Белграде?
- Наша церковь действительно пережила многое в двадцатом веке... Начать хотя бы с того, что в 1944 году множество русских уехало из Югославии. При приближении красной армии к Югославии они были вынуждены покинуть свои дома и искать приюта в странах Северной и Южной Америки. В Югославии после войны установился коммунистический режим, гонения на Церковь были и здесь. Тем не менее нам удалось сохранить реликвии церкви и большую библиотеку редких книг, вывезенных из России белой эмиграцией после революции. Сильно пострадал храм от агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Тогда во время бомбардировок осколками от бомб, скинутых на телевизионный центр, была повреждена и наша церковь... Московская Патриархия выделила средства на капитальный ремонт, помогали и жители Белграда - миряне, и русские, и сербы... Церковь реставрирована фактически усилиями шести человек, которые работают в основанной при храме иконописной мастерской «Андрей Рублев». Там трудится и моя жена.
- Отец Виталий, какую роль, по вашему мнению, играет русский Православный храм здесь, в Сербии? Кто прихожане церкви Святой Троицы, почему они выбирают именно этот храм?
- В этом храме живет русская душа. Он всегда был напоминанием о далекой России, ее частью. Сначала для многочисленной русской эмиграции, затем для их потомков, для тех русских, которые сейчас приезжают в Сербию, для самих сербов. Прихожане храма - и сербы, и русские, поэтому проповедь я читаю на двух языках. Наверное, многие приходят сюда, потому что наша церковь хранит традиции русского Православия. У нас не сокращается время службы, как, к сожалению, во многих сербских церквах, каждое утро служится Литургия с Исповедью и Причастием.
У храма есть и свои обычаи. Уже десять лет мы устраиваем отдельно для маленьких прихожан празднование Пасхи. В последнее время люди забывают, что именно этот праздник является главным для Православия, что это Праздников Праздник... Мы хотим, чтобы молодое поколение знало об этом. Поэтому именно на день Воскресения Господня церковь устраивает для малышей различного рода конкурсы - рисунка на духовную тему, раскраски пасхальных яиц. Но независимо от того, участвует ли он в конкурсах, каждый ребенок получает в этот день маленький сувенир от храма - книгу, иконку, пасхальное яйцо.
- А ведь это еще и воспитание молодого поколения в Православных традициях…
- Конечно, такое воспитание нужно начинать с малых лет. В последние годы в Сербии сложилась тенденция к уменьшению изучения русского языка. Ранее русский язык был одним из самых популярных в югославских школах. Сейчас демократическое образование старается повернуть учеников к Европе. Далеко не всем это нравится. В проекте Свято-Троицкого храма - создание детских Православных лагерей, паломнические поездки для детей по святым местам в России. Основная проблема в осуществлении проекта, конечно, - финансовая сторона. Но мы не теряем надежду и активно работаем над исполнением этих планов.
- Сразу при входе в церковь, по левую руку, стоит мраморная плита, посвященная белому генералу Петру Врангелю. Почему его останки захоронены именно здесь?
- Врангель много раз бывал в Сербии, останавливался обычно в Сремских Карловцах, это по дороге от Белграда до Нови Сада, там, где сейчас центр Сербской Патриархии. И хотя умер он в Брюсселе, останки генерала были перевезены в Сербию по его завещанию. Ведь Врангель завещал похоронить его в братской славянской Православной стране. Только Сербия могла считаться тогда такой страной! Так великий генерал Белой Армии нашел свой последний приют здесь, в Свято-Троицкой церкви в Белграде.
- Расскажите о Православных святынях, которые хранятся в Свято-Троицкой церкви.
- В 1933 году нашей церкви русскими монахами с Афона был подарен серебряный мощевик с частицами мощей Иоанна Крестителя, Апостола Андрея Первозванного и Апостола и Евангелиста Луки, святого великомученика Пантелеимона, мученика Маманта, Святителя Григория Богослова, святых мучеников безсребреников Космы и Дамиана. Здесь же находятся частицы мощей Апостола Иакова, брата Господня, Епископа Амвросия Медиоланского, Патриарха Тарасия Константинопольского, священномученика Ермолая Никомидийского, Святителя Тихона Воронежского. В церкви есть также две старинные иконы Божьей Матери, они были подарены храму русскими семьями.
- Как духовенство Сербской Православной Церкви относится к вашему приходу?
- Мы всегда получаем поддержку со стороны Сербской Православной Церкви. Сербский Патриарх Павел пять-шесть раз в год обязательно принимает участие в праздничных Литургиях Свято-Троицкого храма. Я служу и в сербских храмах. Между сербским и русским Православием фактически нет разницы, наши два народа братские и по происхождению, и по вере. И именно здесь, на сербской земле, это особенно остро чувствуется.
***
Во время службы храм Святой Троицы всегда полон людей. Здесь сербы и русские как одна семья, один Православный народ. Горят свечки перед ликами икон, посреди резного деревянного иконостаса - рублевская «Троица». И нет ощущения, что Россия где-то там далеко, за тысячи километров... В маленьком храме в центре Белграда поселилась русская душа, лампадкой веры и надежды горящая на балканской земле...
На снимках: церковь Святой Троицы в Белграде; настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Виталий Тарасьев.
- Анна Полетаева-Глушац
- Белград, сентябрь 2006 г
- 29.09.2006
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Svako-dobro!
Zbogom!
Отец Виталий, если сочтёте возможным — пришлите мне Ваш почтовый адрес. Ваш дедушка — мой крёстный отец. Мои прародители Котовы Виктор Борисович и Вера Ивановна.
Отец Виталий!
Мой прадед Сергей Ноаров был священником в Свято-Троицкой церкви в Белграде. Можна ли мне связаться с Вами по e-mail с целью уточнения места его погребения?
Был в Вашем храме. Потрясён до глубины души именно ощущением русскости, чистоты и верности. Тронули вещи из музея храма — китель генерала, пули-броши… Дай Бог Вам добра, мира и благополучия.
Отец Виталий!
Только что прочитала с большим интересом Вашу статью. Я была в Белграде в 1991 году и встречалась в храме с Вашим отцом Василием Тарасьевым. Дело в том, что моя мама, Костенко Ольга, воспитывалась в приюте при Русском Доме в Белграде, а Закону Божьему их учил Ваш дед. В 1991 году отец Василий говорил, что пишет книгу о русской эмиграции в Белграде. Моя мама посылала ему свои воспоминания о жизни в приюте для этой книги. Нам хотелось бы узнать, как называется эта книга и где её можно приобрести. Возможно ли связаться с вами по e-mail и получить ответ?
Дай Вам Бог добра, мира и здоровья!
здравствуйте В 2006 году отсылала деньги на восстановление храма 1000 долларов, надеюсь получили В прошлом году была в Белграде и вашей церкви. хотела бы что-то сделать для монахов в Косово Может быть есть какая-то информация к кому могу присоединиться Надеюсь на ответ
Отец Виталий!
Статья удивительная! Обращаюсь к Вам по просьбе потомков казаков-белопоходников,строивших Свято-Троицкий храм.О судьбе их мы узнали от отца Сергия,войскового священника Кубанского войска.Судьбу некоторых вернувшихся мы проследили.Хотелось уточнить у Вас о судьбе Старовеличковских казаков.Из статьи я узнала,что отец Василий писал книгу о русской эмиграции.Где можно её приобрести в России?Можно ли связаться с Вами по
e-mail и получить ответ.
Добрый день, Отец Виталий. Обращаюсь к Вам в надежде на помощь. Мы ищем место захоронения моего прадеда по матери протоиерея Софинского Нила Ивановича. На одном из сайтов я нашла информацию, что он после эмиграции из России поселился в Сербии, состоял в юрисдикции РЗЦ, был настоятелем русской церкви в г.Крагулеваце (1921-24 гг.), преподавателем в Сремски-Карловацкой Духовной семинарии и сверхштатным священником при Троицкой русской церкви в Белграде (1924-42). Если Вы располагаете какой-либо информацией о месте его захоронения, я была бы очень Вам признательна. Мы планируем посетить Белград в августе 2014 года и хотели бы, навестить могилу прадеда (это была последняя просьба моей бабушки (его дочери), скончавшейся в 1984 году.
С уважением Ирина Сендецкая
Уважаемый отец Виталий,здравствуйте! Обращаюсь к Вам в надежде на помощь. Дело в том,что я ищу возможное место захоронения моего деда по отцовской линии,статского советника, войского врача Астраханского казачьего войска, Токарева Михаила Николаевича,архивные данные о котором обрываются в марте 1920 года в белом Крыму. Поскольку значимым пунктом исхода белых (остатков ВСЮР) в 1920 году была Сербия,могу ли я просить Вас найти его место захоронения,либо подтвердить отсутсвие такового в Республике Сербия.
Заранее благодарю за любое участие в моей просьбе.
Можно ли связаться с Вами и получить ответ по E-mail.
Так как мой с Вами телефонный разговор 10.03.2016 не состоялся из-за плохой слышимости,а SMS-cообщение не прошло.
Уважаемый отец Виталий, здравствуйте!
Меня зовут Елена. Я проживаю в г. Санкт-Петербург (Россия) и уже на протяжении долгого времени занимаюсь восстановлением генеалогического дерева моей семьи. По материнской линии я принадлежу к роду Свиридовых (документы, подтверждающие родство есть в наличии на русском языке). Поиски информации о брате моего прадеда Леониде Свиридове привели меня в Сербию. К Вам мне рекомендовали обратиться сотрудники администрации кладбища Ново Гробле. Я отправила 2 письма на русском и английском языках на электронный адрес bgd@sezampro.rs. К сожалению ответа нет.
Отец Виталий, если это возможно, напишите пожалуйста электронный адрес, на который я смогу повторить письмо.
Заранее выражаю Вам искреннюю благодарность за то, что уделили внимание моему письму.
С уважением,
Елена
это все во лишь статья, вот адрес храма,
Храм Пресвятой Троицы. Подворье Русской Православной Церквина карте →
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Email: rpc.bgd@sezampro.rs
Причт:
протоиерей Виталий Тарасьев
Спасибо.
С уважение,
Елена Скударнова
Добрый день о. Виталий. Мы русские прав. паломники из г. Тула (Россия, Канада) Планируем посетить вас на Рождество 7го января 2017г., но не можем до вас дозвониться. Просим сообщить ваш сотовый.