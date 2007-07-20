Русский храм в Белграде

Белград. Столица Православной и многострадальной Сербии, город на слиянии Савы и Дуная. Город, близкий русскому человеку, город, ставший прибежищем огромной волны белой эмиграции после кровавых событий 1917 года в России. Но есть место в Белграде, особенно дорогое русской душе. В самом центре города, рядом со зданием Народной Скупштины, рядом с величественным храмом святого Марка, в тени деревьев и скрытая от людских глаз сияет на солнце золотыми крестами маленькая белая церковка Святой Троицы - русский Православный храм. Уже 82 года церковь Святой Троицы - духовный центр русских в Сербии. Последние десять лет здесь служит протоиерей Виталий Тарасьев. Мы встретились с ним в церковной канцелярии Свято-Троицкого храма.- Моя семья уже три поколения живет в Сербии. И мой дед, тоже Виталий Тарасьев, и отец, Василий, были настоятелями этого храма. Я продолжаю семейную традицию.- Храм был основан в 1924 году русской белой эмиграцией. Многие русские тогда уехали именно в Югославию, Православную славянскую страну, сохранявшую монархические традиции. Они основывали церковные общины по всей Югославии. В храме всегда служили русские священники. Первым был Петр Беловидов, донской казак, получивший богословское образование в России. После него настоятелем стал Иоанн Сокаль, который в 1947 году вернулся в Россию, некоторое время преподавал в Одесской Духовной семинарии, а затем был хиротонисан в сан епископа! До 1999 года он был Епископом Смоленской епархии.- Наша церковь действительно пережила многое в двадцатом веке... Начать хотя бы с того, что в 1944 году множество русских уехало из Югославии. При приближении красной армии к Югославии они были вынуждены покинуть свои дома и искать приюта в странах Северной и Южной Америки. В Югославии после войны установился коммунистический режим, гонения на Церковь были и здесь. Тем не менее нам удалось сохранить реликвии церкви и большую библиотеку редких книг, вывезенных из России белой эмиграцией после революции. Сильно пострадал храм от агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Тогда во время бомбардировок осколками от бомб, скинутых на телевизионный центр, была повреждена и наша церковь... Московская Патриархия выделила средства на капитальный ремонт, помогали и жители Белграда - миряне, и русские, и сербы... Церковь реставрирована фактически усилиями шести человек, которые работают в основанной при храме иконописной мастерской «Андрей Рублев». Там трудится и моя жена.- В этом храме живет русская душа. Он всегда был напоминанием о далекой России, ее частью. Сначала для многочисленной русской эмиграции, затем для их потомков, для тех русских, которые сейчас приезжают в Сербию, для самих сербов. Прихожане храма - и сербы, и русские, поэтому проповедь я читаю на двух языках. Наверное, многие приходят сюда, потому что наша церковь хранит традиции русского Православия. У нас не сокращается время службы, как, к сожалению, во многих сербских церквах, каждое утро служится Литургия с Исповедью и Причастием.У храма есть и свои обычаи. Уже десять лет мы устраиваем отдельно для маленьких прихожан празднование Пасхи. В последнее время люди забывают, что именно этот праздник является главным для Православия, что это Праздников Праздник... Мы хотим, чтобы молодое поколение знало об этом. Поэтому именно на день Воскресения Господня церковь устраивает для малышей различного рода конкурсы - рисунка на духовную тему, раскраски пасхальных яиц. Но независимо от того, участвует ли он в конкурсах, каждый ребенок получает в этот день маленький сувенир от храма - книгу, иконку, пасхальное яйцо.- Конечно, такое воспитание нужно начинать с малых лет. В последние годы в Сербии сложилась тенденция к уменьшению изучения русского языка. Ранее русский язык был одним из самых популярных в югославских школах. Сейчас демократическое образование старается повернуть учеников к Европе. Далеко не всем это нравится. В проекте Свято-Троицкого храма - создание детских Православных лагерей, паломнические поездки для детей по святым местам в России. Основная проблема в осуществлении проекта, конечно, - финансовая сторона. Но мы не теряем надежду и активно работаем над исполнением этих планов.- Врангель много раз бывал в Сербии, останавливался обычно в Сремских Карловцах, это по дороге от Белграда до Нови Сада, там, где сейчас центр Сербской Патриархии. И хотя умер он в Брюсселе, останки генерала были перевезены в Сербию по его завещанию. Ведь Врангель завещал похоронить его в братской славянской Православной стране. Только Сербия могла считаться тогда такой страной! Так великий генерал Белой Армии нашел свой последний приют здесь, в Свято-Троицкой церкви в Белграде.- В 1933 году нашей церкви русскими монахами с Афона был подарен серебряный мощевик с частицами мощей Иоанна Крестителя, Апостола Андрея Первозванного и Апостола и Евангелиста Луки, святого великомученика Пантелеимона, мученика Маманта, Святителя Григория Богослова, святых мучеников безсребреников Космы и Дамиана. Здесь же находятся частицы мощей Апостола Иакова, брата Господня, Епископа Амвросия Медиоланского, Патриарха Тарасия Константинопольского, священномученика Ермолая Никомидийского, Святителя Тихона Воронежского. В церкви есть также две старинные иконы Божьей Матери, они были подарены храму русскими семьями.- Мы всегда получаем поддержку со стороны Сербской Православной Церкви. Сербский Патриарх Павел пять-шесть раз в год обязательно принимает участие в праздничных Литургиях Свято-Троицкого храма. Я служу и в сербских храмах. Между сербским и русским Православием фактически нет разницы, наши два народа братские и по происхождению, и по вере. И именно здесь, на сербской земле, это особенно остро чувствуется.

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Во время службы храм Святой Троицы всегда полон людей. Здесь сербы и русские как одна семья, один Православный народ. Горят свечки перед ликами икон, посреди резного деревянного иконостаса - рублевская «Троица». И нет ощущения, что Россия где-то там далеко, за тысячи километров... В маленьком храме в центре Белграда поселилась русская душа, лампадкой веры и надежды горящая на балканской земле...

На снимках: церковь Святой Троицы в Белграде; настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Виталий Тарасьев.