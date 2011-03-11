Поездка в Болгар

Холодным ноябрьским днем позвонившая мне подруга с тоской вспоминает паломничество в древний волжский городок Болгар, представляет его каким-то загадочным сказочным краем:

- Там летом в храме ласточки гнезда вьют, на Литургии замолкают, потом опять начинают щебетать, а зимой по церкви летают бабочки.

Рассказала и про мощи святого мученика Авраамия, поклониться которым едут верующие со многих областей России, и про святой источник Болгарского чудотворца, благодатью исцеляющий недужных.

Сама Светлана ездила за духовным советом к отцу Владимиру Головину, настоятелю Свято-Авраамиевского храма, проповеднику редкого дара, так убедительно и просто передающему Евангельские истины, что после беседы с ним не раз к людям приходило осмысление прожитой жизни и менялись человеческие судьбы.

Пока морозы не грянули, надо ехать - решаю я. Да и зачем тянуть? До тепла еще два сезона, пусть будет последняя поездка в уходящем году.

- Поедем, - уговариваю мужа Александра, неохотно оценивающего маршрут. 400 километров - путь неблизкий.

По моей просьбе подруга Юлия зачитывает информацию из интернета по телефону: «Уникальный исторический ансамбль - в городе сохранились древние булгарские постройки XIII века, есть мечети и минареты, Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века, а также музей, в котором на экспозиции представлено наследие времен Золотой Орды». «Есть что посмотреть», - заключает она.

Вдохновленные, легкомысленно не испросив благословения, мы сами сделали дорогу нелегкой и полной искушений, но, видно, Богу угодно было привести нас в этот чудесный город.

Из Самары решили выехать в пять утра - попасть к отцу Владимиру на беседу можно, только записавшись до обеда. Заехав сперва на заправку, мы убедились, что путь в Болгар будет тернист.

- Залейте двадцать литров, - сказал муж заправщице.

В бак не поступило ни капли.

- Датчик в машине неисправен, - отрезала продавец.

Как выяснилось позже, все было исправным, но продавщица отказывалась что-либо объяснить.

- Будем ждать, пока начальство бензоколонки проснется - опоздаем, - решает муж. - Поедем на другую.

Настроение испорчено, но с наступлением рассвета берусь за акафист Богородице «Избавительница от бед» - ведь едем через Ташлу. Увидев знакомые маковки, прошу Владычицу помочь в дороге.

Позади остается Димитровград, дальше - Чердаклы и гололед на трассе. Подрезавшая нас «легковушка» на летней резине резко тормозит и начинает выписывать «восьмерки». Тормоза не слушаются, и мы летим в овраг с трехметровой высоты. Перед глазами мелькают стволы сосен. Это конец - проносится в голове. По счастью, мы упали на валежник, не ощутив удара. Муж осматривает машину - она без повреждений. С укором смотрю на него - резина и у нас была «лысая». Привыкнув к сухому асфальту в городе, не сменил шины на зимние, понадеявшись на русский «авось». А виновник нашего падения давно скрылся. Открутив аккумулятор, муж уходит помогать другому водителю, который одновременно с нами улетел в кювет со встречной полосы. Вернувшись, топором вырубает коряги, расчищая путь наверх. С обидой приходит мысль: как же так, ведь ехали с молитвой?

Но на удивление скоро, будто отвечая на мой безмолвный вопрос, приезжает подмога - эвакуатор из Ульяновска. Оглядывая овраг, водитель, почему-то не совсем трезвый, с равнодушием бросает:

- Могли и шеи себе свернуть.

Зачитывает прейскурант на услуги и с ленцой закрепляет трос. С горем пополам вытащив машину, мы двигаемся дальше, пытаясь проникнуть в мысли друг друга: кто первый скажет: «поворачиваем назад»? Но мы продолжаем ехать. Наверняка опоздаем к батюшке, ведь уже обед. Придется просить. Осталась надежда на единственный довод - у нас уважительная причина, мы свалились в овраг.

Унылый осенний ландшафт опустевших равнин и пролесков совсем не радует глаз и почему-то заставляет вспомнить о грехопадении первых людей. Вместо изумрудных полей - бурьян да сухостой, «тернии и волчцы», произрастающие на безплодной земле.

Я откладываю дорожную карту в сторону - наконец-то виднеется долгожданный указатель: Болгар. На опушке хвойного леса - погост, а рядом - старая деревянная церковь. Может, нам сюда? Заходим в ворота и видим икону святого Авраамия, встречающую паломников. Уже не ошибешься. С каким трудом мы добрались!

В храме его мощи. Вернее, фаланга пальца святого, оставшаяся от мощей, утраченных в годы безбожного лихолетья. Житие мученика повествует, что этот богатый и знатный купец жил в конце XII - начале XIII века в Волжской Булгарии, был человеком необыкновенно сострадательным, милостивым к бедствующим и тратил свои богатства на нужды страждущих. Посещая русские города, он глубоко заинтересовался Христианской верой. По Божию смотрению благодать коснулась его сердца, и, познав истину святой веры Христовой, он принял Святое Крещение, после которого святой Евангельским словом, а главное - Христианским образом жизни стал нести апостольскую проповедь среди своего народа. Образ святого запечатлен и на деревянной символической раке, к которой с любовью и благодарностью прикладываются приезжающие сюда.

Иконопись Свято-Авраамиевского храма даже в полумраке ярка и пронзительна, контрастна ветхим некрашеным доскам снаружи церкви, сочетающей в себе радостный колорит живописи и архаику деревянного зодчества. Нас, паломников «со стажем», убранством храма было трудно удивить, но здесь чувствовалось какое-то особое благолепие и поистине неземная красота. Но, пожалуй, не это поражало больше всего, а появившееся ощущение того, что время здесь остановилось, суета осталась где-то далеко позади, уступив место размышлениям и духовному деланию. «Святый отче Авраамие, моли Бога о нас», - прошу я.

Записались, успели. Можно ехать на источник. Ищем дорогу, катаясь по маленькому городку. Мелькают частные домишки, уютные дворики. Березовая роща шуршит опавшей листвой. Закат раскладывает оранжевые пятна на стволы деревьев. За рощей - сосновый лес и песчаная дорога, ведущая к Волге. На границе леса и реки - святой источник. Здесь по преданию принял мученическую кончину святой Авраамий Болгарский. Булгары раздражились на проповедника Христианства и стали бить его «всем миром», не оставив на его теле ни одного неповрежденного места. Много дней булгары томили его в заключении, пытками принуждая отвергнуться веры Христианской. Видя его непреклонность, изуверы отвели его за город и недалеко от берега Волги отсекли ему сперва руки, потом ноги, а затем и главу. Из земли, явив чудо, забил источник с целебной водой, а у гроба стали происходить знамения. Вскоре Господь наказал убийц - страшный пожар дотла разрушил их столицу Великие Булгары.

За каменной оградой стоит древний колодец. Мы бросаем ведро, но всплеск слышится не сразу. Глубокий. Набираем студеной живительной воды. Колышется камыш в покрытой льдом заводи, а чуть дальше плещутся волны Жигулевского моря. В благоговейном молчании приезжают сюда паломники, с трепетом ступают на освященную кровью мученика землю, прося заступления и помощи святого, помнят о высоком подвиге того, кто принес этому месту благодать.

В этот день в Свято-Авраамиевском храме должно было состояться Таинство венчания. Народу собралось много, все ждали напутственного слова отца Владимира, обращенного к молодым. Уже порядком замерзшие, мы отогревались в теплой церкви и слушали проникновенную речь батюшки. Гулко разносятся слова:

- Венчание - что огонь. Вступите в Таинство драгоценным металлом - очиститесь, закалитесь, как золото, серебро. А войдете ветхой соломой - сгорите без остатка.

Сверкает золотом, отражая свет, иконостас, на фоне которого два трогательных силуэта. Взявшись за руки, внимают они, быть может, самым важным в их жизни словам, превращающим понимание привычного существования в осознание высокого предназначения человека - быть личностью, Христианином, без остатка отдающим себя ради блага другого.

После венчания - проповедь, которая длится два часа. Объясняя причины бед и нестроений, как пример приводит батюшка стремление человека к житейскому счастью. «Счастье сейчас или счастье всегда?» - задает он вопрос, говоря о вечной жизни и суетности мирских удовольствий.

По храму летают бабочки-златоглазки. Такие встречаются на юге. Мы слушаем, но душу гложет неотвязная мысль - за день намело снегу, и дороги превратились в каток. Как нам добраться до дома на летней резине?

Дождавшись очереди, под утро, и мы идем на беседу к батюшке. Задаем тревожащие вопросы, делимся сокровенным. Я рассказываю про утреннее злоключение на дороге.

- Ничего, - успокаивает отец Владимир, - многие добираются сюда с препятствиями, зато обратно дорога как по маслу.

Получив благословение, мы едем обратно в Самару. В дорожных кюветах копошатся безпечные водители, слетевшие с трассы, как и мы утром. В Царевщине крупная авария: не справившись с управлением, с большой высоты упала «газель». Машина «скорой помощи», эвакуатор и ГАИ загораживают дорогу. Словно хранящей рукой, поднявшей нас из оврага, спасенные от беды, с досадой вспоминаем недавний ропот.

Молча думаю о том, сколь милостив Господь к человеку. Бездумно посещающим святые обители Он посылает вразумления, отбрасывающие показное благочестие без истинной Христианской добродетели, дает уроки смирения, чтобы явилась живая вера и упование на Него.

И долго еще будет помниться этот благодатный край, где так ощутима Божественная воля, подчинившись которой, мы избавились от духовного сна и, усмотрев присутствие Создателя, начали исправление жизни нашей.



На снимках: Свято-Авраамиевский храм г. Болгар; икона святого мученика Авраамия Болгарского; протоиерей Владимир Головин во время Божественной литургии.