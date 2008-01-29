Крест и венец разрушенной обители

…Как сейчас помню: Скорбященская церковь Рязани. Этот кладбищенский храм единственный в городе не закрывался в годы гонений. В войну сюда шли матери, жены и сестры и несли Божией Матери свои скорби, печали, молитвы. А еще раньше, в 1936-м, здесь ждали на Крещение всеми любимого архипастыря Иувеналия, будущего священномученика. И когда узнали, что Владыку в ночь под Крещение арестовали, то зарыдал весь храм.

И мы, чья юность и молодость пришлась на 80-е годы, тоже любили этот тихий, смиренно приютивший под своими крылами старинное городское кладбище, храм.

В тот осенний день пятнадцать лет назад я зашла сюда помолиться. Вдруг слышу знакомый голос. Андрюшка! Из армии вернулся! Я почти бегу к свечному ящику.

- Вы что, молодые люди, венчаться? - спрашивает женщина за прилавком. Мы ее не слышим, покупаем свечи и идем к чудотворному образу Пречистой «Всех скорбящих Радость».

Женщина за прилавком пожимает плечами. Ей и невдомек, что до армии бывший воин Андрюшка уже подвизался в тогда только что открытом Иоанно-Богословском монастыре, и сейчас - прямо с поезда - пришел в храм, а отсюда - прямой дорогой в монастырь.

Мы и сами не знаем, что под Николу Зимнего послушник Андрей Анисимов примет постриг и будет наречен в честь Святителя Николая. А спустя время придется ему послужить на приходе. До того времени, пока Господь не определит ему новое послушание и новое место служения. Место то зовется - лес, а должность - строитель стертого с земли монастыря.

…Год 2006-й. Святые дни. Мы едем в Александро-Невскую обитель, что верстах в ста от Рязани. До поселка Ибердский идет широкая дорога, а потом начинается сосновый бор. Верст пять легко пройти по лесу, вдыхая благодатный ароматный воздух. Тихо, спокойно кругом. У подножия обители журчит речка Ибердь. В кроне вековых дубов прячутся купола церкви. И вот вы на опушке леса, и перед вами словно на ладони монастырские стены, из-за которых смотрят главки храма. Позолоченные кресты сияют в вышине.

Прекрасна Александро-Невская обитель. И это ровное, спокойное ее окружение, эта благодатная тишина, временами прерываемая удивительным переливистым звоном, дают душе благодатное отдохновение, а мысли устремляются ввысь, к Богу.

Основание обители положил в 1862 году крестьянин села Канино Сапожковского уезда Софроний Абрамович Лисин.

«Великим будет сие дитя»



Родился Софроний в деревне Канино Сапожковского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье Лисиных 9 марта (ст. ст.) 1825 года, в день празднования Собору Киево-Печерских святых. Когда его крестили в церкви, то местный священник отец Василий дал младенцу имя Софроний - в честь преподобного Софрония, Печерского чудотворца. Вынимая младенца из купели, батюшка увидел столб света, уходящий от него в небо. После видения он сказал родителям, что великим будет их дитя...

Когда Софронию исполнилось шесть лет, его отдали в церковно-приходскую школу обучаться грамоте. Учился мальчик хорошо, полюбил читать жития святых, особенно Киево-Печерских. Подобно им, уходившим от мира в монастырь для подвигов духовных и молитвы, отрок часто уходил в лес, где беседовал с Богом, открывая Ему свои мысли и желания.

Однажды родители решили свозить его в Саров к Преподобному Серафиму. И Батюшка Серафим, к их радости, позвал отрока к себе в келию и по-отечески с ним беседовал. Для детского сердца эта беседа не прошла даром: будущий старец всю жизнь вспоминал о тех благодатных минутах.

Шло время, и юноша по родительскому благословению женился на уроженке того же села Матроне Никифоровне. Семейная жизнь Софрония с избранницей была счастливой. В семье было трое детей: Наталия, Борис и Дария. Однако мысль об уединенной жизни не покидала его, и однажды, получив на то согласие супруги, Софроний ушел в лес для подвигов духовных.

Сердце его матери не находило покоя. Она долго молилась, прося Бога открыть ей, где ее сын, жив ли он. И вот однажды видит она в тонком видении Преподобного Серафима, который ласково говорит ей: «Радость моя! Не мучь себя и не ищи сына, ибо на это есть воля Божия, чтобы покинул он семью и этим прославил род ваш».

В лес, во святое место…



А Софроний тем временем сделал себе в лесу землянку и проводил время в молитве и богомыслии. Как-то, выйдя на поляну, он услышал рядом звон колоколов и молитвенное пение. Подойдя ближе, он ничего не увидел: кругом был лишь лес. Обойдя поляну, Софроний услышал дивный голос, говорящий ему, что место это свято, будет здесь обитель.

Помолившись и возблагодарив Господа, Софроний принялся строить несколько землянок для будущих обитателей монастыря. Рядом разбил огород и питался плодами своих рук.

Однажды женщины из ближайшего села, пришедшие в лес за грибами, заметили отшельника. Они очень испугались, но не убежали, а расспросили, кто он, откуда пришел сюда и чем занимается.

Когда слух о подвижнике распространился далеко по уезду, многие стали приходить к нему за советом, и это стало тяготить его. Помолившись и испросив благословения пред иконами Божией Матери и Преподобного Серафима, он ушел в затвор. Три года искали отца Софрония, но найти не могли.

После трехлетнего затвора подвижник вернулся на свое место, чтобы основать обитель.

Обитель



С юности мечтал Софроний устроить обитель для девиц, вдов и сирот и подвизаться в монастыре в трудах и молитве. После отмены крепостного права от крестьянина села Мостья Егора Наумова Родина Софроний получил землю под строительство обители. Сначала на месте будущего храма была устроена часовня для молитвы, а в 1892 году построен каменный двухэтажный храм в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Престол нижнего храма был устроен в честь иконы Божией Матери «Знамение». Всеми работами руководил живший в землянке сам старец Софроний, которому в то время шел шестьдесят седьмой год.

Количество сестер увеличивалось, и старец поставил управлять обителью свою дочь инокиню Дарию. Строительство шло быстро. Зная прозорливость старца Софрония и веря в его молитвенную помощь, множество благотворителей жертвовали на монастырь деньги, стройматериалы, свечи.

Верующие собирались в обитель преимущественно в престольные праздники в честь святого благоверного князя Александра Невского и иконы Божией Матери «Знамение». Особого расцвета обитель достигла при назначенной в 1897 году игуменией монахине Ангелине (Воронковой). В то время в монастыре подвизались 68 сестер. В течение нескольких лет при обители было построено несколько новых домов для сестер и духовенства, двухэтажный корпус с трапезной. Сестры занимались рукоделием, ткали, стегали одеяла, вышивали, писали иконы, трудились на скотном дворе.

И стало место пусто…



13 ноября 1919 года монастырь закрыли. Большинство сестер увезли в Казахстан в город Акмолинск, где они работали на ткацкой фабрике, а кому удалось избежать ссылки - разошлись по городам и селам.

В 1949 году Александро-Невский храм был полностью стерт с лица земли. Кирпич, из которого была выстроена когда-то благолепная церковь, пошел на строительство коровника. Иконы и церковное имущество частично были переданы в Покровский храм близлежащего села Ясенок, а некоторые святые образа местные жители сохранили в своих домах.

В оставшихся строениях разоренной обители разместились лесники. Сохранилось и монастырское кладбище. Оставшиеся в тех местах пожилые сестры продолжали ходить в разрушенный монастырь и молились на ступеньках храма, уцелевших после погрома.

Тайно добирались сюда мирские богомольцы и молились на том месте, где стоял храм, и на могилке основателя обители старца Софрония. Жившие здесь лесники и сельские жители сохраняли в сердцах своих память об обители и надежду на ее возрождение. Они не раз видели в лесах старца Софрония, который помогал выбраться из леса заплутавшим в метель лесникам, и верили, что на этом святом месте вновь будет возноситься молитва, в былой красе восстанет обитель, будут обретены мощи старца Софрония.

Сохранилось сказание о том, что когда монастырь еще жил, люди приходили в храм и восхищались его красотой и великолепием убранства. На это старец Софроний нередко замечал: «Все это разрушат, и не останется здесь камня на камне. Обитель моя падет, но когда придет час, найдется человек и все восстановит. А я первый войду в новый храм».



И восстанет обитель



В 1993 году святое место посетил инок Иоанно-Богословского монастыря Николай (Анисимов). Еще отроком отец Николай (в то время Андрей) часто ездил в храм родного города Ряжска и слышал рассказы пожилых людей о разрушенном монастыре и старце Софронии.

Много о прозорливом старце рассказывал престарелый ряжский инок Иоанн, который, возможно, и сам бывал у отца Софрония. Именно из его уст отец Николай услышал слова старца о том, что «обитель падет, но найдется человек, который много потрудится на возрождение монастыря, и будет в здешних лесах дорога большая, и множество чудес по молитвам отца Софрония совершится. Святые мощи духоносного старца «поднимутся», и потечет народ рекой в восстанавливаемую обитель».

Подвизаясь в монастыре святого Апостола Иоанна Богослова, инок Николай каждый год старался посетить могилку старца. Место сие ему полюбилось, и, видя царившую здесь разруху, сильно скорбело его сердце.

Шло время. Инок Николай стал служить диаконом в Покровской церкви города Кораблино. Так он стал ближе к разрушенному и поруганному монастырю. И первое, что сделал отец Николай, - привел в порядок могилки старца Софрония и сестер обители.

А по окрестным селам уже шла молва: если прибрали могилки, то возродится и монастырь. В то время отец Николай об этом и думать не мог: храм был до основания разрушен, на восстановительные работы требовались огромные средства. Но Богу было угодно поднять из руин святую обитель. И на казавшееся всем неподъемным богоугодное дело нашлись благотворители. У святого источника была устроена часовня.

В то время на месте бывшего храма росли сорок восемь деревьев. Когда площадку расчистили, под обломками кирпича и щебня обнаружили основание храма.

Испросив благословения у Архиепископа Рязанского и Касимовского Симона на освящение места под строительство новой церкви, отец Николай взялся за работу. В сентябре 1996 года на месте бывшего алтаря установили пятиметровый крест. А в день празднования памяти святого благоверного князя Александра Невского среди лесов рядом с могилкой старца Софрония был заложен храм.

Так осень 1996 года открыла новую страницу в жизни святой обители.

С мая 1998 года началась внутренняя отделка церкви, и ко второму дню августа церковь была готова к освящению.

А 29 мая того же года, на второй день праздника Вознесения Господня, по благословению наместника Свято-Иоанно-Богословского монастыря Архимандрита Авеля в строящейся обители произошло обретение святых мощей старца Софрония. Случилось так, как и предсказывал старец: будет здесь вновь монастырь, но не женский, а мужской. А откроется обитель тогда, когда мощи старца «поднимутся из могилы». В это время народ потечет ко святым мощам рекой, и будет большая дорога, и множество чудес свершится.

12 сентября 1998 года было совершено великое освящение храма. Давно не видели эти места столько Православных. В тот день здесь собралось более четырех тысяч человек: духовенство, миряне… Торжество завершил праздничный Крестный ход, который возглавил Архиепископ Симон.

…Прославление в лике святых праведного Софрония Ибердского было намечено на 7 февраля - день преставления старца. Чудная погода стояла в те дни юбилейного 2000 года! Крепкие январские морозы ослабели. На улице было тепло, а на душе - радостно. Вечером накануне праздника была совершена последняя панихида по блаженному старцу Софронию, его родителям и сестрам обители.

В торжествах прославления праведного Софрония Ибердского приняли участие Архиепископ Рязанский и Касимовский Симон (ныне Митрополит на покое), Епископ Шацкий Иосиф, тридцать семь священнослужителей, многочисленные паломники из Рязани, Москвы, других городов и сел.

Скорая Услышательница

А за несколько дней до прославления праведного Софрония в храм возвратилась икона Божией Матери «Скоропослушница», та самая, с которой связано дивное сказание Александро-Невской Софрониевой обители.

Икона Божией Матери «Скоропослушница» была привезена старцем Софронием для выстроенного храма, а возможно, и кем-то пожертвована. Когда старец вез святые образа в монастырь, его душа радовалась, и он размышлял, где поместит привезенные иконы. Тут оглянулся старец Софроний назад и заметил, что одной иконы не хватает. Повернул лошадь обратно: думал, что икона случайно упала из саней и потерялась, но, проехав немалое расстояние, иконы не нашел. Всю дорогу батюшка плакал.

Подъехал он к храму, а матушка игумения уже встречает его. Подойдя к ней, он упал ниц и поведал о случившемся. Матушка сначала негодовала, но потом успокоилась: хоть остальные иконы в целости и сохранности доставил. Открывают храм и видят: икона Божией Матери «Скоропослушница» стоит на том месте, где мечтал поставить ее отец Софроний. Сколько слез умиления было пролито: невидимой силой перенеслась икона в храм.

За три года до закрытия обители из очей Божией Матери струились слезы. Свидетельницей тому была матушка Клеопатра, присматривавшая за храмом. Когда монастырь закрыли, святой образ нашел приют в специально для него устроенном киоте в храме близлежащего села Ясенок.

3 февраля 2000 года святая икона чудесным образом явилась в обитель в дни прославления старца Софрония Ибердского в лике святых.

Средь глухих лесов…



… живет игумен Николай. Бывает, направляется ранним утром в храм затеплить лампады (в храме специально нет ни электрического освещения, ни отопления) и видит, как из леса высовывают любопытные морды то кабан, то лиса. Лесная живность обители не страшна. Монастырь, как и прежде, окружен стеной с тремя башнями. А на праздники окрестные села оглашает колокольный звон. Все знают - это отец Николай звонит: на службу ждет. И как не радоваться сердцу, завидев в лесу такое благолепие, какого и не в каждой городской церкви сыщешь! А ведь служит здесь один-единственный священник. Он и звонарь, и келарь, и повар, и портной.

…Тут на монитор моего компьютера взглянул отец Николай: «Разве ж я один? - удивился. - А старца Софрония забыла! Его с верой о чем ни попросишь - исполнит. У него к Богу путь короткий».