Благовещение Пресвятой Богородицы


Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – один из важнейших двунадесятых праздников православной церкви. Ежегодно он отмечается в один и тот же день – 7 апреля по новому стилю (25 марта – по старому). Торжество поминает библейское событие, изображенное в Евангелии от Луки.
Этот праздник был установлен еще в глубокой древности. У древних христиан он носил различные наименования: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии. Только в VII веке ему на Востоке и Западе было присвоено название Благовещение Пресвятой Богородицы.
Известно, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю).
Из науки о богослужении (литургики) мы узнаем, что установление праздника достигает глубочайшей древности. Известно, что Благовещения праздновали уже в III веке (со Слова святого Григория Чудотворца в этот день). Святой Иоанн Златоуст и блаженный Августин называют Благовещение древним и обычным церковным праздником. В течение V–VIII вв. из-за ересей, которые оскорбляли Богоматерь, праздник был возвеличен в Церкви. В VIII в. святой Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский, составили каноны на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Название праздника – Благовещение – передает главный смысл связанного с ним события: возвещения Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.
О самом событии повествуется только в Евангелии от Луки, но очень подробно (Лук. 1: 26-38): «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».
Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость — Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии. Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.
Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», — думала она.
Зарождение Богомладенца во чреве Девы Богородицы стало воплощением Бога Слова, и именно в этот день Бог вочеловечился и поселился среди людей. Архангел Гавриил явился Марии не только для того, чтобы возвестить Ей то, что Бог избрал Ее своей Матерью, но и за тем, чтобы испросить Ее согласие на это. Поэтому, согласившись исполнить волю Божию, Дева Мария стала соучастницей нашего спасения. Перед тем как ввести в мир Сына, Отец Небесный совещается с Девой, этим человеческое естество, в лице Богородицы Марии, поднимается на высоту, недоступную даже ангелам.
С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы издавна был одним из любимых праздников на Руси. В этот день во время праздничного богослужения совершался особый чин хлебопреломления, после чего благословленные «благодатные» хлеб и вино раздавались прихожанам. Патриарх Московский подносил хлеб самому государю, который обязательно присутствовал в этот праздник на службе в домовом соборе Кремля.
Предки наши говорили, что Благовещение — самый большой у Бога праздник. В день этот, как в Пасху, и грешников в аду не мучат.
Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, — четверг третьей недели Великого поста и среда Светлой седмицы. Ради величия этого дня церковное празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится в Пасху (такое соединение великих праздников называется Кириопасхой), а пост ради него ослабляется. VI Вселенский Собор постановил совершать в день Благовещения литургию Иоанна Златоуста, а не Преждеосвященных Даров. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества.
Радуясь празднику Благовещения, наши предки выражали свою радость очень умилительным образом, а именно отпускали птиц на волю с той мыслью, что создания эти будут благословлять пред Творцом виновников своей свободы. Нельзя не заметить, что обычай этот вполне соответствует празднику Благовещения как великому дню свободы всего мира.

Мария Пронина
Автор-составитель
07.04.2012

    Хороший светлый праздник, мне верующему в этот день особо легко, я стараюсь делать добро людям.

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