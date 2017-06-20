Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – один из важнейших двунадесятых праздников православной церкви. Ежегодно он отмечается в один и тот же день – 7 апреля по новому стилю (25 марта – по старому). Торжество поминает библейское событие, изображенное в Евангелии от Луки.Этот праздник был установлен еще в глубокой древности. У древних христиан он носил различные наименования: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение Ангела Марии. Только в VII веке ему на Востоке и Западе было присвоено название Благовещение Пресвятой Богородицы.Известно, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю).Из науки о богослужении (литургики) мы узнаем, что установление праздника достигает глубочайшей древности. Известно, что Благовещения праздновали уже в III веке (со Слова святого Григория Чудотворца в этот день). Святой Иоанн Златоуст и блаженный Августин называют Благовещение древним и обычным церковным праздником. В течение V–VIII вв. из-за ересей, которые оскорбляли Богоматерь, праздник был возвеличен в Церкви. В VIII в. святой Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский, составили каноны на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.Название праздника – Благовещение – передает главный смысл связанного с ним события: возвещения Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.О самом событии повествуется только в Евангелии от Луки, но очень подробно (Лук. 1: 26-38): «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость — Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии. Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», — думала она.Зарождение Богомладенца во чреве Девы Богородицы стало воплощением Бога Слова, и именно в этот день Бог вочеловечился и поселился среди людей. Архангел Гавриил явился Марии не только для того, чтобы возвестить Ей то, что Бог избрал Ее своей Матерью, но и за тем, чтобы испросить Ее согласие на это. Поэтому, согласившись исполнить волю Божию, Дева Мария стала соучастницей нашего спасения. Перед тем как ввести в мир Сына, Отец Небесный совещается с Девой, этим человеческое естество, в лице Богородицы Марии, поднимается на высоту, недоступную даже ангелам.С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы издавна был одним из любимых праздников на Руси. В этот день во время праздничного богослужения совершался особый чин хлебопреломления, после чего благословленные «благодатные» хлеб и вино раздавались прихожанам. Патриарх Московский подносил хлеб самому государю, который обязательно присутствовал в этот праздник на службе в домовом соборе Кремля.Предки наши говорили, что Благовещение — самый большой у Бога праздник. В день этот, как в Пасху, и грешников в аду не мучат.Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, — четверг третьей недели Великого поста и среда Светлой седмицы. Ради величия этого дня церковное празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится в Пасху (такое соединение великих праздников называется Кириопасхой), а пост ради него ослабляется. VI Вселенский Собор постановил совершать в день Благовещения литургию Иоанна Златоуста, а не Преждеосвященных Даров. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества.Радуясь празднику Благовещения, наши предки выражали свою радость очень умилительным образом, а именно отпускали птиц на волю с той мыслью, что создания эти будут благословлять пред Творцом виновников своей свободы. Нельзя не заметить, что обычай этот вполне соответствует празднику Благовещения как великому дню свободы всего мира.