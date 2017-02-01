Блаженный Феодор Новгородский, Христа ради юродивый

Блаженный Феодор Новгородский был сыном благочестивых родителей, богатых и именитых новгородских граждан. Воспитанный в строгом христианском благочестии, он, по достижении зрелого возраста, принял на себя подвиг юродства Христа ради, все свое состояние роздал бедным, а сам до конца жизни пребывал в крайней бедности, не имея не только крова над головой, но и теплой одежды в морозные дни.



Изнуряя себя постом, он всю милостыню, получаемую от почитателей-сограждан, раздавал бедным. По ночам святой обходил новгородские церкви и горячо молился за родной город. По свидетельству летописца, «не раз спасалась его земная родина от предстоявших ей зол молитвами угодника Божия».



Обличая взаимную вражду граждан новгородской Торговой стороны с жителями Софийской стороны, блаженный Феодор делал вид, что враждует с блаженным Николаем Кочановым († 1392; память 27 июля), подвизавшимся на противоположной Софийской стороне. Когда блаженному Феодору случалось переходить Волховским мостом на Софийскую сторону, то блаженный Николай гнал его на Торговую, то же делал и Феодор, когда заставал Николая на Торговой стороне. Однажды святой Николай, узнав, что блаженный Феодор находится на «его» стороне, стал гнать его и преследовать. «Спасаясь» от него, блаженный Феодор побежал по улицам, потом по огородам и наконец по реке Волхову, идя по воде, как по суше. Блаженный Николай продолжал погоню до половины реки, а потом бросил в убегавшего кочан капусты, вырванный перед тем в огороде. Видя, что Феодор взял кочан с собою, он долго стоял и кричал ему вслед: «Феодор, отдай кочан капусты, — мой он, а не твой». После этого случая народ прозвал блаженного Николая «Ко¬чановым».

Своей мнимой враждой святые напоминали новгородцам неблаговидность их междоусобиц, которые часто оканчивались кровопролитными столкновениями. Блаженные, духом понимая друг друга, видимой враждой напоминали новгородцам их междоусобицы, которые часто оканчивались кровавыми столкновениями.



Блаженный имел дар прозорливости и, предупреждая: "Берегите хлеб", предсказывал наступающий голод. В другое время словами "чисто тут будет - хорошо будет сеять репу" он предрек пожар, опустошивший улицы Торговой стороны.

О времени своей кончины святой был предуведомлен через Ангела Божия и мирно почил 19 января 1392 г.

Блаженный Феодор предвидел свою кончину и говорил новгородцам: "Прощайте, иду далеко".



Граждане новгородские еще при жизни видели в нем угодника Божия и высоко чтили его. После своей кончины в 1392 году блаженный был похоронен по завещанию на Торговой стороне, на Лубянице, у церкви святого великомученика Георгия, на паперти которой святой особенно любил проводить ночи в неустанной молитве. Над его мощами была сооружена часовн



Тропарь блаженного Феодора Христа ради юродивого, Новгородского, глас 8

Иже на земли Христа ради волею в буйство преложився,/ мира сего красоты отнюд возненавидел еси/ и, плотская играния увядив постом и жаждею и на земли леганием,/ от зноя же и студени, от дождя и снега/ и от прочил воздушныя тягости никогдаже уклонился еси,/ душу же очистил еси добродетельми, яко злато в горниле,/ отче преблаженне Феодоре,/ и ныне на Небесех предстойши Престолу Пресвятыя Троицы,/ но яко имея дерзновение многое,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.



Кондак блаженного Феодора Христа ради юродивого, Новгородского, глас 8

Вышния красоты желая,/ нижния сладости и телесная одеяния тощно оставил еси/ и нестяжание паче суетнаго мира возлюбил еси,/ ангельское житие проходя, скончался еси, Феодоре блаженне,/ с нимиже Христа Бога моли непрестанно о всех нас.



Тропарь блаженного Феодора Христа ради юродивого, Новгородского, глас 8

На земли Христа ради в буйство преложився,/ мира сего красоты отнюд возненавидел еси,/ плотская взыграния увядив,/ от дождя и снега и от прочия воздушныя тягости никогда же уклонился еси,/ от неразумных человек поругание, радуяся, претерпел еси,/ подобяся Творцу твоему и вопия:/ Господи, не постави им греха сего;/ душу же предочистил еси, яко злато в горниле,/ и сию Христос прият/ и, яко светозарную звезду, Своей славе причастну содела./ Предстоя ныне Святей Троице, преблаженне Феодоре,/ моли за град же и люди,/ почитающия любовию пречестную память твою.



Кондак блаженного Феодора Христа ради юродивого, Новгородского, глас 3

Яко злато в горниле, Феодоре блаженне, мира сего красоту отнюд возненавидев, плоть свою зноем и жаждою увядил еси и от прочия воздушныя тягости никогда же уклонился еси, и сего ради волею в юродство претворися, Феодоре блаженне.