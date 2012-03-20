Блаженная Матронушка-босоножка (Петербургская)

В 1814 году в деревне Ваниной Костромской губернии в крестьянской семье Щербининых родилась девочка, назвали ее Матроной. Кроме Матроны у Петра и Агафьи Щербиных были сыновья: Макар, Александр и Иван, все они занимались земледелием.

О детских годах ее ничего не известно. Замуж она вышла за мещанина города Костромы Егора Мыльникова. Семья имела свой домик и бакалейную лавочку. Во время турецкой войны 1877–1878 гг. муж ее был призван в армию, Матронушка отправилась вместе с ним на фронт. Она была сестрой милосердия.

Уже тогда ее смиренная душа, которая получила от Бога великий дар сострадания, проявилась в полной мере. Она помогала всем, как могла, всё своё мизерное раздавала бедным солдатам.



После гибели на войне мужа, Матрона решила всю оставшуюся свою жизнь посвятила Богу. После того, как закончилась война Матрона вернулась в Кострому, продала имущество, деньги раздала нищим и отправилась странствовать, наложив на себя обет юродства Христа ради, с того момента и до самой своей смерти (в течение 33 лет) она ходила только босиком. Даже зимой Матронушка носила легкую летнюю, обязательно белую, одежду. Посещала она Соловецких чудотворцев, странствовала по святым местам России и четыре раза босая ходила в Иерусалим, в одно из посещений Иерусалима она приняла схиму с именем Марии, дав Богу обет скрывать это от всех.



Последние 30 лет своей жизни Матронушка провела в Санкт-Петербурге, жила она сначала на Петербургской стороне, а затем 16 лет — у часовни во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Босая зимой и летом, в легком белом одеянии, с посохом в руках часто молилась она у Скорбященской часовни.



Несколько тысяч человек каждый год посещали блаженную Матронушку, прося её о молитвенной помощи в болезнях, скорбях житейских и самых разнообразных нуждах. Она излучала любовь и тепло, была прозорлива, молитва ее, по воле Господа, имела огромную силу. Она принимала всех, утешала, давала советы, молилась вместе со страждущими. По её молитвам избавились от тяжкого недуга алкоголики, сохранилось много описаний случаев чудесных исцелений. Люди, имеющие какую-либо серьезную нужду, получали необходимое, помолившись вместе с ней Господу Богу получали необходимое.



Многих людей Матронушка предупреждала о грозящей опасности. К ее советам внимательно прислушивались.

Прозорливая старица помогала людям своей молитвой, предостерегала от надвигающихся несчастий, многим открывала Промысел Божий.

Высокопоставленные верноподданные Государя, отправляясь в места, охваченные эпидемиями и войнами, приходили к ней. Старица кропила каждого святой водой, благословляла иконой, и среди смертельной опасности они оставались невредимы. Но иногда блаженная старица отказывалась молиться о здравии, безошибочно называя день предстоящей смерти больного.



Получая иногда в дар большие средства, Матронушка тут же раздавала их обездоленным беднякам, посылала пожертвования в бедные приходы и монастыри, а также покупала Евангелия и иконы, которыми благословляла приходящих к ней людей.



С начала 1909 года Матронушка стала готовиться к смерти. Каждое воскресенье в течение последних двух лет жизни она причащалась Святых Таин и несколько раз соборовалась. В начале марта 1911 года она почувствовала сильное недомогание. Она слабела на глазах. К концу месяца старица сказала: «Вместе с водой и льдом уйду от вас». Старица тихо почила 30 марта 1911 г., когда на Неве начался ледоход.



День похорон Матронушки-Босоножки совпал с Вербным воскресеньем. Примечательно, что литургию в день похорон, совершал священник Петр Скипетров, ставший через несколько лет первым Петроградским мучеником.

Следует отметить, что Матронушку высоко чтила Царская Семья, императрица Александра Фёдоровна, узнав о кончине блаженной старицы, долго плакала, по её распоряжению был прислан на могилу венок.



Похоронили блаженную в ограде часовни, где пребывала в то время чудотворная икона Божией Матери Всех Скорбящих Радосте с грошиками.

На похороны блаженной старицы Матроны собралось около 25 тысяч человек: среди них, по свидетельству очевидцев, были представители всех слоёв общества. Многочисленное духовенство совершало обряд отпевания.





Трогательно звучали прощальные слова архимандрита Александра: «...Господь выделяет таких светильников, которые возбуждают в народе любовь к православной Церкви, ее пастырям... Будем молиться в надежде, что там, в ином мире, окажемся невдалеке от этой женщины, которая поднялась на такую духовную высоту. У высоты Престола не забудь нас, Матронушка, своими молитвами».



В советское время большая и красивая церковь во имя иконы «Всех скорбящих Радость» была разрушена, а могилка блаженной Матронушки затерялась.



В 1990-е годы, сохранившаяся часовня превратилась в церковь, которая стала подворьем Зеленецкого Свято-Троицкого мужского монастыря. В 1997 году была найдена и восстановлена могила блаженной Матронушки-Босоножки, около нее по воскресеньям совершаются панихиды. Вновь верующие люди получили возможность приходить к блаженной старице, чтобы просить её молитвенной помощи, Матронушка никого не отвергает, за всех молится, всем по мере возможности помогает...



Приведем несколько свидетельств верущих людей:





27.09.1999. Вера Петровна К. из Калужской обл.: «В декабре 1998 года я привезла лампадное масло с могилки Матронушки Босоножки, чтобы помазывать больное колено моего отца. Ему 84 года, и он страдает артритом коленного сустава. Раньше лечение при обострении болезни занимало полтора месяца. А теперь, когда я помазываю колено маслом, облегчение наступает через пять дней».

Павел К., С.-Петербург, ул. Замшина: «Мучился болью в пояснице 20 лет, никакие лекарства не помогали. Дошло до того, что при ходьбе стали отказывать ноги. Случайно оказался на пр. Обуховской обороны у храма. Спина так болела, что я стал искать, где бы посидеть. И тут на воротах церкви увидел надпись о том, что на берегу Невы находится могилка Матронушки Босоножки. Тогда я подошел к могилке, посмотрел на фотокарточку блаженной старицы и, глядя ей в глаза, попросил: «Бабушка Матрена, помоги мне, в это трудное время, мне так тяжело!». На следующий день я проснулся здоровым. Боль в пояснице прошла, при ходьбе теперь совсем не устаю».



Священник И. из Канска, Красноярский край:« Лежал в больнице с глубокой варикозной язвой. В день памяти Всех Святых знакомая принесла мне немного лампадного масла с могилы блаженной Матронушки и книжку о блж. старице. После того, как отец И. начал помазывать язву маслом, она стала быстро заживать».



Халида А., С.-Петербург: «В 1998 году моя дочь заболела тяжелой формой туберкулеза. Шесть месяцев она провела в больнице, но лучше ей не стало. К тому же прибавились осложнения от отравления лекарствами. В марте 1999 года ее выписали домой, для продолжения лечения. Я не крещеная, хотя в душе верующая. Пришла в церковь «Всех Скорбящих Радосте», молилась Пресвятой Богородице, просила исцеления для дочери, молилась и на могилке блаженной Матренушки Босоножки. Через пять недель при обследовании дочери впервые обнаружили улучшение состояния. Стала чаще приходить в церковь и на могилку. Молилась, как умела. Шестого июля повторное обследование (компьютерная томография легких) показало дальнейшие улучшения. Уповаю на милость Господа, заступничество Пресвятой Богородицы и молитвы блаженной Матронушки».



Светлана М., С.-Петербург, Народная ул.:« Летом 1997 года у меня на глазном веке образовалась болезненная ранка. Лечение антисептиками не помогало. В это время я вспомнила, как на могиле Матронушки Босоножки была свидетельницей припадка бесноватой женщины. Когда священник окропил ее святой водой, она, громко закричав, пришла в себя. Я подумала, что если нечистые духи не выносят благодати, исходящей от могилы блаженной, то, что говорить об обычных болезнях. Стала каждое воскресенье, после Литургии, прикладывать к глазу песочек с могилы Матренушки, прося ее молитв. Уже после второго раза ранка на глазу заметно уменьшилась, а вскоре и совсем прошла».



Лариса Е., Северодвинск: « В августе 1997 года пришла на могилку Матренушки и просила ее молитв за своего сына, который не работал, пил и скандалил в семье. И в октябре он нашел работу, которая ему нравится. Сын совсем изменился. Спасибо Матронушке за ее добро людям».



«Какое благословенное место — могилка Матронушки! Все заботы и печали мира сразу куда-то отступают, успокоение, утешение и удивительная внутренняя тишина спускаются на мятущуюся душу. Она окутывается мягкой любовью и смирением... И тогда откуда-то изнутри, из самой глубины, от потаенных уголков совести сама собой начинает истекать та сокровенная молитва, в которой — искреннее сокрушение о своей греховной жизни, неподдельное раскаяние, благодарность Богу за помощь, за заботу, за то, что были на земле такие молитвенники, как блаженная старица Матронушка-Босоножка, что они и сейчас, после своей смерти, любят нас, утешают и помогают своими молитвами. Мое обращение к Господу здесь, на ее могилке, льется свободно, спокойно и внимательно, мысли не перескакивают с одного предмета на другой; подобная молитва — большая редкость. Благодарю тебя, матушка Матронушка, за такую помощь, низко кланяюсь, Тебе, Боже, за этот благословенный дар».





В июле 2010 года служители подворья Зеленецкого монастыря стали свидетелями еще одного случая чудесного проявления силы исцеления Матронушки босоножки.

Ранним утром, придя на работу, служители храма увидели на территории подворья сильно пьяного полураздетого мужчину. Мужчина вел себя довольно агрессивно, ругался матом. Попытки вразумить его не давали никаких результатов, и только усиливали пьяную агрессию. Все что удалось сделать – это усадить его на скамейку возле могилки Матронушки босоножки. Просидев там, около часа, буйный незнакомец решил все-таки приложиться к надгробной плите Матронушки. Встав на колени у могилки, он коснулся челом надгробья. В этот момент его словно прошило электрическим током. Тело пьяного на несколько секунд задергалось в конвульсиях.

С трудом оторвав голову от могилки, мужчина был ошеломлен и явно напуган. Глаза его были абсолютно трезвыми, и только тело было обмякшим и непослушным. Поднявшись на ноги, он заплакал и стал просить у всех прощения. Нужно заметить, что этот незнакомец до сего времени не верил в бога и в церковь никогда не ходил. На территории подворья он оказался случайно, отбившись от своих пьяных товарищей, возвращаясь с ночного гуляния. Произошедшее с ним чудесное событие так его потрясло, что мужчина решил привести на поклон к Матронушке босоножки всю свою семью.



Господи, упокой душу блаженной Матроны, со святыми упокой, и её молитвами спаси нас!





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