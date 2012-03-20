Блаженная Матронушка-босоножка (Петербургская)
В 1814 году в деревне Ваниной Костромской губернии в крестьянской семье Щербининых родилась девочка, назвали ее Матроной. Кроме Матроны у Петра и Агафьи Щербиных были сыновья: Макар, Александр и Иван, все они занимались земледелием.
О детских годах ее ничего не известно. Замуж она вышла за мещанина города Костромы Егора Мыльникова. Семья имела свой домик и бакалейную лавочку. Во время турецкой войны 1877–1878 гг. муж ее был призван в армию, Матронушка отправилась вместе с ним на фронт. Она была сестрой милосердия.
Уже тогда ее смиренная душа, которая получила от Бога великий дар сострадания, проявилась в полной мере. Она помогала всем, как могла, всё своё мизерное раздавала бедным солдатам.
После гибели на войне мужа, Матрона решила всю оставшуюся свою жизнь посвятила Богу. После того, как закончилась война Матрона вернулась в Кострому, продала имущество, деньги раздала нищим и отправилась странствовать, наложив на себя обет юродства Христа ради, с того момента и до самой своей смерти (в течение 33 лет) она ходила только босиком. Даже зимой Матронушка носила легкую летнюю, обязательно белую, одежду. Посещала она Соловецких чудотворцев, странствовала по святым местам России и четыре раза босая ходила в Иерусалим, в одно из посещений Иерусалима она приняла схиму с именем Марии, дав Богу обет скрывать это от всех.
Последние 30 лет своей жизни Матронушка провела в Санкт-Петербурге, жила она сначала на Петербургской стороне, а затем 16 лет — у часовни во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Босая зимой и летом, в легком белом одеянии, с посохом в руках часто молилась она у Скорбященской часовни.
Несколько тысяч человек каждый год посещали блаженную Матронушку, прося её о молитвенной помощи в болезнях, скорбях житейских и самых разнообразных нуждах. Она излучала любовь и тепло, была прозорлива, молитва ее, по воле Господа, имела огромную силу. Она принимала всех, утешала, давала советы, молилась вместе со страждущими. По её молитвам избавились от тяжкого недуга алкоголики, сохранилось много описаний случаев чудесных исцелений. Люди, имеющие какую-либо серьезную нужду, получали необходимое, помолившись вместе с ней Господу Богу получали необходимое.
Многих людей Матронушка предупреждала о грозящей опасности. К ее советам внимательно прислушивались.
Прозорливая старица помогала людям своей молитвой, предостерегала от надвигающихся несчастий, многим открывала Промысел Божий.
Высокопоставленные верноподданные Государя, отправляясь в места, охваченные эпидемиями и войнами, приходили к ней. Старица кропила каждого святой водой, благословляла иконой, и среди смертельной опасности они оставались невредимы. Но иногда блаженная старица отказывалась молиться о здравии, безошибочно называя день предстоящей смерти больного.
Получая иногда в дар большие средства, Матронушка тут же раздавала их обездоленным беднякам, посылала пожертвования в бедные приходы и монастыри, а также покупала Евангелия и иконы, которыми благословляла приходящих к ней людей.
С начала 1909 года Матронушка стала готовиться к смерти. Каждое воскресенье в течение последних двух лет жизни она причащалась Святых Таин и несколько раз соборовалась. В начале марта 1911 года она почувствовала сильное недомогание. Она слабела на глазах. К концу месяца старица сказала: «Вместе с водой и льдом уйду от вас». Старица тихо почила 30 марта 1911 г., когда на Неве начался ледоход.
День похорон Матронушки-Босоножки совпал с Вербным воскресеньем. Примечательно, что литургию в день похорон, совершал священник Петр Скипетров, ставший через несколько лет первым Петроградским мучеником.
Следует отметить, что Матронушку высоко чтила Царская Семья, императрица Александра Фёдоровна, узнав о кончине блаженной старицы, долго плакала, по её распоряжению был прислан на могилу венок.
Похоронили блаженную в ограде часовни, где пребывала в то время чудотворная икона Божией Матери Всех Скорбящих Радосте с грошиками.
На похороны блаженной старицы Матроны собралось около 25 тысяч человек: среди них, по свидетельству очевидцев, были представители всех слоёв общества. Многочисленное духовенство совершало обряд отпевания.
Трогательно звучали прощальные слова архимандрита Александра: «...Господь выделяет таких светильников, которые возбуждают в народе любовь к православной Церкви, ее пастырям... Будем молиться в надежде, что там, в ином мире, окажемся невдалеке от этой женщины, которая поднялась на такую духовную высоту. У высоты Престола не забудь нас, Матронушка, своими молитвами».
В советское время большая и красивая церковь во имя иконы «Всех скорбящих Радость» была разрушена, а могилка блаженной Матронушки затерялась.
В 1990-е годы, сохранившаяся часовня превратилась в церковь, которая стала подворьем Зеленецкого Свято-Троицкого мужского монастыря. В 1997 году была найдена и восстановлена могила блаженной Матронушки-Босоножки, около нее по воскресеньям совершаются панихиды. Вновь верующие люди получили возможность приходить к блаженной старице, чтобы просить её молитвенной помощи, Матронушка никого не отвергает, за всех молится, всем по мере возможности помогает...
Приведем несколько свидетельств верущих людей:
27.09.1999. Вера Петровна К. из Калужской обл.: «В декабре 1998 года я привезла лампадное масло с могилки Матронушки Босоножки, чтобы помазывать больное колено моего отца. Ему 84 года, и он страдает артритом коленного сустава. Раньше лечение при обострении болезни занимало полтора месяца. А теперь, когда я помазываю колено маслом, облегчение наступает через пять дней».
Павел К., С.-Петербург, ул. Замшина: «Мучился болью в пояснице 20 лет, никакие лекарства не помогали. Дошло до того, что при ходьбе стали отказывать ноги. Случайно оказался на пр. Обуховской обороны у храма. Спина так болела, что я стал искать, где бы посидеть. И тут на воротах церкви увидел надпись о том, что на берегу Невы находится могилка Матронушки Босоножки. Тогда я подошел к могилке, посмотрел на фотокарточку блаженной старицы и, глядя ей в глаза, попросил: «Бабушка Матрена, помоги мне, в это трудное время, мне так тяжело!». На следующий день я проснулся здоровым. Боль в пояснице прошла, при ходьбе теперь совсем не устаю».
Священник И. из Канска, Красноярский край:« Лежал в больнице с глубокой варикозной язвой. В день памяти Всех Святых знакомая принесла мне немного лампадного масла с могилы блаженной Матронушки и книжку о блж. старице. После того, как отец И. начал помазывать язву маслом, она стала быстро заживать».
Халида А., С.-Петербург: «В 1998 году моя дочь заболела тяжелой формой туберкулеза. Шесть месяцев она провела в больнице, но лучше ей не стало. К тому же прибавились осложнения от отравления лекарствами. В марте 1999 года ее выписали домой, для продолжения лечения. Я не крещеная, хотя в душе верующая. Пришла в церковь «Всех Скорбящих Радосте», молилась Пресвятой Богородице, просила исцеления для дочери, молилась и на могилке блаженной Матренушки Босоножки. Через пять недель при обследовании дочери впервые обнаружили улучшение состояния. Стала чаще приходить в церковь и на могилку. Молилась, как умела. Шестого июля повторное обследование (компьютерная томография легких) показало дальнейшие улучшения. Уповаю на милость Господа, заступничество Пресвятой Богородицы и молитвы блаженной Матронушки».
Светлана М., С.-Петербург, Народная ул.:« Летом 1997 года у меня на глазном веке образовалась болезненная ранка. Лечение антисептиками не помогало. В это время я вспомнила, как на могиле Матронушки Босоножки была свидетельницей припадка бесноватой женщины. Когда священник окропил ее святой водой, она, громко закричав, пришла в себя. Я подумала, что если нечистые духи не выносят благодати, исходящей от могилы блаженной, то, что говорить об обычных болезнях. Стала каждое воскресенье, после Литургии, прикладывать к глазу песочек с могилы Матренушки, прося ее молитв. Уже после второго раза ранка на глазу заметно уменьшилась, а вскоре и совсем прошла».
Лариса Е., Северодвинск: « В августе 1997 года пришла на могилку Матренушки и просила ее молитв за своего сына, который не работал, пил и скандалил в семье. И в октябре он нашел работу, которая ему нравится. Сын совсем изменился. Спасибо Матронушке за ее добро людям».
«Какое благословенное место — могилка Матронушки! Все заботы и печали мира сразу куда-то отступают, успокоение, утешение и удивительная внутренняя тишина спускаются на мятущуюся душу. Она окутывается мягкой любовью и смирением... И тогда откуда-то изнутри, из самой глубины, от потаенных уголков совести сама собой начинает истекать та сокровенная молитва, в которой — искреннее сокрушение о своей греховной жизни, неподдельное раскаяние, благодарность Богу за помощь, за заботу, за то, что были на земле такие молитвенники, как блаженная старица Матронушка-Босоножка, что они и сейчас, после своей смерти, любят нас, утешают и помогают своими молитвами. Мое обращение к Господу здесь, на ее могилке, льется свободно, спокойно и внимательно, мысли не перескакивают с одного предмета на другой; подобная молитва — большая редкость. Благодарю тебя, матушка Матронушка, за такую помощь, низко кланяюсь, Тебе, Боже, за этот благословенный дар».
В июле 2010 года служители подворья Зеленецкого монастыря стали свидетелями еще одного случая чудесного проявления силы исцеления Матронушки босоножки.
Ранним утром, придя на работу, служители храма увидели на территории подворья сильно пьяного полураздетого мужчину. Мужчина вел себя довольно агрессивно, ругался матом. Попытки вразумить его не давали никаких результатов, и только усиливали пьяную агрессию. Все что удалось сделать – это усадить его на скамейку возле могилки Матронушки босоножки. Просидев там, около часа, буйный незнакомец решил все-таки приложиться к надгробной плите Матронушки. Встав на колени у могилки, он коснулся челом надгробья. В этот момент его словно прошило электрическим током. Тело пьяного на несколько секунд задергалось в конвульсиях.
С трудом оторвав голову от могилки, мужчина был ошеломлен и явно напуган. Глаза его были абсолютно трезвыми, и только тело было обмякшим и непослушным. Поднявшись на ноги, он заплакал и стал просить у всех прощения. Нужно заметить, что этот незнакомец до сего времени не верил в бога и в церковь никогда не ходил. На территории подворья он оказался случайно, отбившись от своих пьяных товарищей, возвращаясь с ночного гуляния. Произошедшее с ним чудесное событие так его потрясло, что мужчина решил привести на поклон к Матронушке босоножки всю свою семью.
Господи, упокой душу блаженной Матроны, со святыми упокой, и её молитвами спаси нас!
Современный адрес: Проспект Обуховской стороны, 24
- Мария Пронина
- Автор-составитель
- 14.03.2014
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Спасибо!!Спасибо за то что не оставила мою просьбу ,и помогла…
Спасибо тебе Матронушка’ что помогла моему папе. Благодарю тебя!
Святая! Многомилостивая Матронушка! Умоляю тебя! Помоги мне выбраться из долгов и поправить свое материальное положение, благослови нашу семью деньгами и здоровьем! Аминь! т
Матронушка очень помогла моей подруге.У нее дочь в1классе и не сложились отношения с учителем.Девочка плакала в школу идти не хотела.Дома неделю сидели.Пока я ..не отвезла к Матроне.Чудо произошло сразу.Мы неожидали.Девочка спокойно ходит в школу .Учитель относится по другому.Вообщем за все Слава Богу и Матронушке
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Блаженная матушка Матронушка помоги мне Христа ради , исцели мою дочь Анну от пьянства, алкоголизма, табакокурения, исцели ее душу и тело, наставь ее на путь истинный !
Блаженная матушка Матронушка,помоги мне и мужу моему,разобраться с нашими долгами,и благослови здоровьем ,исцели моего мужа Андрея,от вредных привычек,памоги пожайлусто чтобы у на был ребёночек!Аминь!
Спаси вас Господи очень понравилось и очень прошу помощи у Матрены о моем сыне исцели от без ответной любви помоги работу найти от пьянства и курива исцели вразуми не накажи
Матронушка Милостивая, помоги мне пожалуйста, чтобы раб божий Георгий купил мне оговоренную квариру, помог с деньгами, зла на меня не держал, оставался настоящим другом! Мы с мужем жили счастливо, никто его и меня не беспокоил, с работой у нас все будет хорошо, купим в этом году квартиру о которой мечтаем, родим здорового и умного малыша, родители будут здоровы и счастливы!
Милостивая Матронушка помоги пожайлуста! Чтоб раб божий Георгий выполнил свое обещание и купил мне оговоренную квартиру, помог деньгами и оставался другом! Нас с мужем никто не беспокоил, купим квартиру о которой мечтали, родим здорового, красивого и умного малыша, родители и мы будут жить долго и счастливо!
Блаженная матушка Матронушка помоги мне Христа ради , исцели мою дочь Анну от пьянства, алкоголизма, табакокурения, исцели ее душу и тело, наставь ее на путь истинный !
Блаженная матушка Матрона,умоляю помолись за мою семью,о здоровье,душевного спокойствия,удачи.помоги мне разобраться с долгами и жить спокойно,радоваться жизнью.дай мне силы вынести этот кашмар в которую я попала.умоляю помоги,я верю что ты мне поможешь в этой проблеме.помоги обрести душевного спокойствия.помолись за нас .аминь.
Блаженная матушка Матронушка помоги мне Христа ради , исцели мою дочь Анну от пьянства, алкоголизма, табакокурения, исцели ее душу и тело, наставь ее на путь истинный !
Блаженная Матронушка! Прошу тебя помоги моему племяннику разрешить вопрос с работой Пусть у него все решиться в его пользу
Матушка МАтронушка, помоги пожалуйста!!! Исцели моего брата Николая от пагубного пристрастия пьянства и моли Господа о даровании многая лета моим родителям, братьям и племянникам. Милая Матронушка, а мне помоги найти хорошую работу, выйти замуж за прекрасного человека и родить благополучно здоровеньких сыночков и дочек -5. Услышь меня грешницу, Матушка Матронушка и помоги всем нам! Аминь.
Блаженная матушка Матронушка помоги мне Христа ради , исцели мою дочь Анну от пьянства, алкоголизма, табакокурения, исцели ее душу и тело, наставь ее на путь истинный ! Вразуми матушка дочь мою ! А мне помоги жить спокойно , облегчи страдания мои ! Помоги перенести скорби.
Блаженная матушка Матронушка помоги мне умоляю Христа ради 2 года как не могу поправиться дай мне здоровье умоляю прошу тебя не могу я больше устала я извадить себя слезами мне 45 лет у меня семья мне надо помогать работать а здоровье не позволяет на коленях тебя прошу услышь меня .Аминь
Матронушка помоги Артемию избавиться от пристрастию к алкоголю.Благодарю.
Приехала к Матронушке в тяжелом душевном состоянии, попросила ее помолиться обо мне ко Господу. В душе затеплилась надежда и с тех пор затянувшаяся так называемая депрессия стала исчезать. После этого приехала к Матронушке с целью поблагодарить.
Еще раз помогла мне Матронушка, когда я приехала просить ее помолиться Богу, чтобы Он помог разрешить трудную ситуацию, не разрешавшуюся 4 года. И случилось, с той поездки эта проблема не беспокоит, хотя, повторю, тяготила 4 года.
Благодарна Богу и заступничеству Матронушки.
«По вере вашей да будет вам.»(Матф.9:29)
Главное — не забывать благодарить Господа и святых за то, что они молятся о нас. а также, что мы получаем просимое, если это полезно нашей душе.
Блаженная матушка Матронушка помоги мне Христа ради , исцели мою дочь Анну от пьянства, алкоголизма, табакокурения, исцели ее душу и тело, наставь ее на путь истинный ! Вразуми матушка дочь мою ! А мне помоги жить спокойно , облегчи страдания мои ! Помоги перенести скорби.
Здравствуй блаженная Матронушка, Попроси пожалуйста у бога прощения за нас, пусть бог простит мои грехи рабы божьей Елены и раба божьего Дмитрия. Матронушка помоги нам в зачатии ребеночка, помоги мне выносить и родить здорового ребёночка, пусть он будет красивенький как я и умненький как папа. Мы очень хотим детишек, у нас очень хорошая семья и здоровая, но нам не хватает маленького чуда, которого мы очень хотим и ждём уже давно. Матронушка моли бога о нас.
Блаженная Матронушка ,помоги пожалуйста моей семье,преобрести счастье ,радость ,и мир,любовь,понимание,очень много отнято .разрушино в моей семье,услыш пожалуйста мои прошения.Аминь.
Пресвятая Матушка Матронушка! Моли Бога о нас грешных,Марине и о моей дочери Анастасии!Укрепи нас в ВЕРЕ!в здоровье,помоги пожалуйста наставить мою доченьку на путь истинный,вразуми ее,помоги родненькая исцелить ее душевные раны,преодолеть все препятствия и преграды,определиться с учебой и с работой,встретить достойного человека и выйти замуж! Моли Бога о нас! Аминь!
Блаженная матронушка! Помоги нам Христа ради обрести мир,понимание счастье! У моей дочери Владе сейчас очень трудный период,дай ей мудрости,спокойствия ! пусть у нее все будет хорошо. моей старшей дочери найти правильный путь и прожить достойную жизнь,а средней дочери — тоже быть счастливой в семейной жизни
здравствуй, матронушка босоножка, ничего о тебе не слышала до сих пор, трудная ситуация сложилась в нашей жизни, начну с того, что я сама виновата в том, что происходит, никому не могу рассказать, стыдно, пожелала плохое моему мужу, хотя он мне тоже доставлял сильные мучения, никто не хотел понимать друг друга, я беру все свои слова обратно, помоги пожалуйста матронушка, помолись о прощении, помоги мне понять и простить, помоги устроиться на работу, чтобы она помогала мужу самоутвердиться, и не забывать о семье в момент благополучия, очень нужна твоя поддержка и молитва, помоги пережить это время и жить с надеждой и с твоими молитвами!
Блаженная матушка Матронушка , помоги мне , Христа ради , исцели мою дочь Анну от пьянства, алкоголизма. табакокурения. Вразуми мою дочь , наставь ее на путь Истинный ! Помоги мне Христа ради матушка !
Блаженная Матушка Матронушка,моли Бога о нас много грешных ,обо мне,моей семье и о матушке моей.Укрепи нашу Веру,чтобы и тень сомнения не смогла пробраться в наши души,посели в них любовь и уважение друг к другу,помоги пожалуйста достроить дом и рассчитаться со всеми долгами.Помоги доченьке моей встретить достойного человека и выйти замуж.Помолись Господу Милосердному,чтобы Он простил меня и весь мой род по папиной и по маминой линии за грехи наши тяжкие.Помоги нам пожалуйста Преблаженная Матушка Матронушка,очень нужна твоя помощь,и прости пожалуйста,что обращаюсь к тебе только когда совсем невмоготу,и я знаю что теперь с Божьей помощью и твоими молитвами я многое поменяю в своей жизни.Спасибо тебе.
Блаженная Матушка Матронушка Босоножка!!! Благодарю тебя за очистительные слезы. Стало намного легче. Вчера посмотрела передачу, в которой говорилось о том, что в 20м веке было три Святые блаженные Матронушки. Господь дал им силы для спасения и вразумления нашего. И еще там сказали, каким чудесным образом обнаружили твою могилку. Чудесны дела твои, Господи. Я всегда благодарю Господа за то, что он спасает нас, через молитвы святым он прощает нас грешных. Святая Матронушка, помолись за нас, за нашу семью-за мужа моего Александра, за меня рабу Божью Татьяну, и особенно за мою дочь Анну, чтобы Господь простил ее, чтобы она вышла замуж, родила детей. Я очень люблю свою семью, это самое дорогое, что у меня есть. Господи, прости нас грешных. Святая блаженная Матронушка, моли Бога о нас. Благодарю тебя, Матушка, за твои молитвы. Господь с нами. Аминь.
Матушка матронушка помоги нам Христа ради детям моим Александре и Сергею чтобы у них родились здоровые детки и была счастливая семья! А мне найти работу и помагать им
Преблаженная Матушка Матронушка ! Моли Господа и его Пречистую Пресвятую МАТЬ простить мне грехи мои, умоли , чтобы помогли нам справиться с невзгодами итруднастями которые обрушились на нас, дали нам силы и терпения вынести все до конца,Помоги с работой сыновьям, и чтобы забыли свои пагубные пристрастия навсегда, чтобы власти не отнимали работу и рабочее место у моего мужа, а наоборот вернули с извинениями отнятое, нет защиты у простых людей , кроме как у Бога, Богородицы и Их Святых!Матушка Матронушка Помоги,!!!
Господи, упокой душу блаженной Матушки Матроны со святыми упокой и ее молитвами спаси нас!
Блаженная Матушка Матрона! Помоги мне Христа ради! Моли Господа нашего Святого Савоофа простить мне грехи мои. Умоли Господа помочь нам справиться с невзгодами обрушившимися на на мою семью и дал силы и терпения вынести все до конца! Исцели моего сына Артема от пьянства ! Вразуми моего сына, поставь на путь Истинный! АМИНЬ!!!!
Матушка Матронушка моли Бога о нас,помоги,заступи.Даровать честного и благочестивого мужа,чтобы мы вместе прославляли Господа Бога нашего в любви и согласии.Помоги в болезнях,скорбях,нуждах мне грешной,сродникам.Моли Бога простить согрешения и очистить от всякой скверны,наставить на путь истинный,к вере христианской и покаянию.
Блаженная Матушка Матронушка Босоножка! Помоги Христа ради моему сыну обрести добрую невесту, а мне хорошую невестку, чтобы жили мы в любви, дружбе и взаимоуважении. Чтобы сын и муж нашли хорошую работу, а я смогла помочь семьям сына и дочери в решении жилищного вопроса. Помолись и обо мне, Святая Матушка, даровать мне силы и возможности помогать моим детям. Благодарю тебя за помощь!
ЗДРАВСТВУЙТЕ! СООБЩИТЕ ДАТУ РОЖДЕНИИЯ И ЕЕ СМЕРТИ.С УВАЖЕНИЕМ.ЮРИЙ.
Дата рождения не сохранилась, дата смерти 30 марта по ст.ст. ( 12 апреля по новому ст) день памяти Матронушки Босоножки
Блаженная Матушка Матрона.Моли Бога за моего мужа Александра чтобы он вразумился.чтобы открылась для него дорога в храм Божий.чтобы он стал добрее.
Блаженная Матушка Матронушка Босоножка моли Бога за моих детей Татияну чтобы она выздоровела ,за Сергия и Ксению и за меня грешную Светлану.
Блаженная Матренушка Босоножка, помоги мне справиться с долгами помоги мне найти работу. Уповаю на тебя милая помоги!! Благодарю тебя за помощ.
Блаженная Матушка Матронушка Босоножка, прошу тебя, моли Бога об исцелении моей души от страха, злобы и потерянности. Помоги обрести тепло Души и радость жизни.Помоги найти работу, справиться с долгами и возродить уют дома. Моли Бога о детях Артеме и Данииле чтобы нашли силу Духа и трезвость.Чтобы каждый из нас нашел свой добрый путь, данный Богом. Спасибо за милосердие и помощь, за глубинное понимание скорбей наших. Благодарение тебе, поклон земной и Слава силе Божией!
Блаженная Матушка Матронушка Босоножка помоги пожалуйста моим родителям Натальи и Николаю моим детишкам Аполинарию и Давиду мали бога за их здоровье.Помоги мне Кристине наладить финансовое положение,устроиться на роботу.наставь моего мужа Сиёвуша на путь истинный помоги ему с работай.
Матушка Матронушка! Помоги мне в моих бедах, попроси за меня Господа нашего, чтобы избавилась я от недуга и от проблем денежных. Благодарю тебя!
Блаженная Матушка Матронушка Босоножка моли бога за нас грешных. Помоги моему сыну рабу божьему Станиславу (в крещении Владиславу) обрести здоровье и исцеление от всех недугов. Помоги ему встретить вторую половинку и создать семью, а так же найти работу по душе. Помолись за мою маму рабу Божью Нину перед Господом, попроси для нее здоровья и долгих лет жизни. Помоги мне рабе божьей Татьяне и рабу божьему Михаилу наладить отношения в семье, смягчи его сердце, чтобы стал как прежде мягким и покладистым по отношению ко мне, не повышал голоса, любил и уважал как прежде. Помоги нам жить в мире, любви и гармонии долгие лета! Спасибо за твою быструю помощь Матушка Матронушка Босоножечка! Спасибо, что не оставляешь нас грешных молишься за нас!
Господи, упокой душу блаженной Матроны, со святыми упокой, и её молитвами спаси нас!
Блаженная Матушка Матрона, прошу тебя, моли Господа Бога за здоровье моей мамы рабы божьей Валентины, Столько всего пришлось ей пережить за свою жизнь, а сейчас очень сильно болеет. Прошу, моли Господа Бога нашего, чтобы отсупила болезнь от рабы божьей Валентины, чтобы увидела она просвет в своей жизни, чтобы прожила она еще хоть несколько лет без страшной болезни! Спасибо тебе, Матушка Матрона, за милосердие твое, за помощь нам, рабам божьим. Уповаю на тебя! Благодарю тебя за помощь!
Блаженная матушка Матрона! Помолись об исцелении рабы божьей Галины, помоги, ей, пожалуйста, выздороветь и жить долго! Укрепи нашу веру и помолись за прегрешения наши перед Господом Иисусом Христом.
Благодарю тебя, что не оставляешь нас в трудную минуту.
Святая Блаженная Матронушка Босоножка!Моли Господа Бога за дочь мою Ирину,помоги ей замуж выйти,найти доброго мужа.А нам,наконец,приобрести,свое жилье.Аминь!
Блаженная матушка Матрона! Помолись об исцелении рабы божьей Екатерины,помоги, ей, пожалуйста, выздороветь и жить долго,и родить деток!Помолись за семейное благополучие рабы божьей Марии.Попроси у господа Бога для нее мужа и детишек,что бы семья была у нее крепкая.Укрепи нашу веру и помолись за прегрешения наши перед Господом Иисусом Христом.
Благодарю тебя, что не оставляешь нас в трудную минуту.
Блаженная Матронушка Матушка помоги в исцелении раба божьего Павла ,дай ему сил выносливости прошу помоги.
Святая Блаженная Матронушка Босоножка! Моли Господа Бога за моего мужа раба божия Василия, помоги ему найти хорошую работу и дай ему силы избавиться от пьянства и не падать духом, укрепи его веру. Помоги избавится от финансовых проблем , сохранить нашу семью и воспитать сына хорошим человеком. Чтобы все несчастья и болезни отступили от нас, а удача , счастье , любовь и вера всегда были в нашей жизни.Помолись о прощении за прегрешения наши перед Господом! Благодарю тебя за то, что помогаешь всем в трудную минуту жизни!
Пресвятая Блаженная Матронушка Босоножка!По милости своей помоги семье нашей!Пусть раб Божий Дмитрий бросит пить,помирится с дочерью рабой Божьей Анастасией.Пусть душа его будет светлой,любящей Господа!презирающей дьявола!Пусть мы все изменимся в лучшую сторону и в нашей семье будет царить Любовь,Вера,Надежда.Да не покинет нас Господь,Богородица и все святые!Пусть дети мои будут здоровы и счастливы,всю жизнь хваля Господа!И в нашей семье будет любовь и согласие.Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!Аминь!Низкий поклон.Святая Матронушка Босоножка!
Милая моя Матронушка! Я так сильно тебя люблю! Помоги мне приехать к тебе в гости на могилку твою. Эта моя мечта побывать у тебя. Спасибо ,что ты мне помогаешь!
Святая Блаженная Матронушка Босоножка! Моли Господа бога за моих детей и внуков и правнучке и за меня дать им здоровья, у меня болят коленки и ноги помоги избавиться от хвори такой. зятю Александру старшему бросить выпивать спиртного. Попроси у господа Бога для дочери Ваили и мужа и детишек,что бы семья была у нее крепкая, уважали мать воспитать детей хорошими людьми. Попроси у господа Бога для зятя Александра — мужа внучки уважения и любви, заботы к внучке, чтоб бросил пить спиртное — водку, пиво, вино, пересмотрел свою жизнь, внуши ему добро к людям, прежде всего к к своей семье, вернулся к семье порядочным семьянином и не был жадным к своей семье, очень прошу. Помоги избавится от финансовых проблем, помоги мне найти работу, и мой бизнес процветал, чтоб люди шли о мне в мой бизнес. Благодарю тебя за то, что помогаешь всем в трудную минуту жизни!
Радость моя,Матронушка — прошу помоги сыну моему найти работу,просто умоляю помолись о рабе Божьем Игоре , еще прошу твоей защиты от врагов
и молитвы о матушке моей Надежде об исцелении телесной язвы и дай ей сил и терпения
Святая блаженная Матронушка Босоножка!Помоги по своей милости нашей семье. Пусть мне на работе выплатят премию как обещали и должны. Помоги решить материальные проблемы.Помоги мне найти другую нормальную работу, где будет нормальное отношение.Помоги моей дочери р.б. Дионе с учебой, работой, пусть по жизни ей встретится хороший молодой человек.Помоги приехать к тебе на могилку и помолится.Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!Аминь!Низкий поклон.Святая Матронушка Босоножка!
Милая Матронушка Босоножка помоги пожалуйста мне, помолись за меня, что бы я стала мамой. Спасибо тебе от всей души.
Матронушка помоги в изленин моей болезни, я так хочу вы лечиться, обвенчаться с женой и родить малыша..
У меня нет работы и проблемы с сыном. И часты проблемы с женой. Пожалуйста, помоги…
Милая Матронушка,прошу тебя помоги мне,найти себя в жизни,найти работу по душе,заработать своим трудом пока есть силы на жильё для своей семьи,чтобы ребёнок мой мой не остался без крова над головой. Молю тебя помоги мне.
Милая Матрёнушка. Сегодня услышала о тебе. Хочу попросить тебя помочь. Найти мне надо работу с достойной оплатой и хорошим отношением. Очень надо. Кредит плачу. Ещё надо участок в селе продать. Уже есть покупатель. Очень хочется, чтоб его всё устроило и он купил по моей цене. Хочется, чтоб рядом с моей доченькой любимой появился и остался в её жизни хороший, добрый, любящий, работящий и материально обеспеченный человек. Я буду рада нянчить внуков. У сынули моего родного свадьба в июле этого года. Он в Санкт-Петербурге живёт с девочкой. Мы туда поедем с доченькой. Хотелось бы, чтоб всё у них получилась. Чтоб на всё денег хватило. Сын очень переживает, живут на съёмной квартире. Я так хотела бы, чтоб у них была своя квартира в Санкт-Петербурге, в которой они жили дружно и счастливо, а я приезжала бы навещать моих внуков. Так много всего накопилось. Ты, Матрёнушка, помоги в чём сможешь. Я 17 июля прилечу в северную столицу и зайду к твоей могилке помолиться. Благодарю тебя. Марина.
Милая Матрёнушка! Всё движется в нужном направлении. Благодарю тебя, моя помощница! После письма к тебе позвонили два работодателя. Сделала выбор в пользу одного из них. На следующей недели выхожу на работу!!! Покупатель приехал в село смотреть участок. Очень хочу, чтоб его всё устроило и он купил участок по моей цене. Очень хочу!!! Матрёнуша, милая, благодаря тебе вера, утерянная с годами, вернулась. 17 июля прилечу в северную столицу и зайду к твоей могилке помолиться. С искренней благодарностью, Марина.
Дорогая Матронушка,помоги мне определиться с будущей жизнью — стать Христа ради юродивым или уйти в монастырь,или сидеть дома, или что-то иное?
Матренушка Босоножку родненькая прошу твоих молитв за нас грешным прошу вразуми моего сына РБВадима огради от Андрей лукавой прошу чтобы мой сын прозрел перестал ходить по барами перестал пить.Даруй ему девушку православную в жены.Прошу помири меня с моим сыном прошу чтобы у него ушла обида на меня и он простил меня и все забыл.Помоги мне размещаться с Бри и Брайтон нет никаких сил жить вместе.Излечи моего сына РБ БПомоги мне понять чем я должна заниматься в жизни .Аминь.
Матронушка, помоги мне вернуть жену в семью. Аминь
Матронушка Босоножка, низкий поклон!Один раз с мамой были и у твоей могилки.Ты все видишь. все знаешь.Прошу твоих молитв перед Господом Богом.Родная, прошу помоги своими молитвами излечиться от цистита, замучила эта болезнь.Чуть немного ноги простынут,мучаюсь больше двух недель пока не вылечусь.Родная, прошу не оставь мои молитвы,и помолись за моих родителей р.б.Валентина и р.б.Екатерину.Во имя Отца и Сына и СВятого Духа.Аминь.
Matrenyshka Bosonogka spasibo tebe za pomosh. Proshy Matrenyshka pomogi moemy siny PBVadimy poluchiti A po testam . pomogi emy zakonchiti yniversitet v 2017 gody poluchiti diplom. Proshy pomogi mne RBElena ystroitisa na raboty paschitatisa s dolgami. isceli moego sina RBVadima legkie pocki serdge. izbavi ot pristrastiy k alcogolu.Amini.
ETO MNE O4EN PONRAVILOS, PRAVOSLAVIE VEDETSYA INA INFORMACIONNOM FRONTE! MONAH IZ ZOGRAFSKOGO MONASTIRYA, AFON