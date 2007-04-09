Скоропослушница
Недавно со мной произошел необычный случай. Жизнь пошла что-то уж очень черной полосой. Но дело совсем не в этом - такое в посты случается со многими. Подошел я вечером к фотографии нашей непрославленной подвижницы, блаженной схимонахини Марии Самарской, и стал просить ее о помощи. А потом, как меня кто-то научил, открыл наугад книгу о ней и ткнул пальцем, не разбирая, в какую-то строку на какой-то странице. И с изумлением прочел слова, обращенные, выходит, явно ко мне: «Закажи молебен иконе Божией Матери «Скоропослушница»!
Ладно, подумал я, так и сделаю. Непременно! Раз матушка Мария так советует.
А вскоре, в тот же день, мне позвонил замечательный мастер по изготовлению киотов для икон Алексей Иванович Зорькин и сказал:
- К нам в храм сегодня привезли чудотворную икону «Скоропослушница». Приходи, помолись...
Я на какое-то мгновение потерял дар речи. И только после этого произнес: «Еду».
Когда икону Божией Матери «Скоропослушница» утром в пятницу, 30 марта, вносили в храм Царственных Мучеников в Самаре, служба уже началась, читались Часы. И вдруг многие люди явственно услышали колокольный звон. «Я даже удивилась, - рассказывает бухгалтер храма Галина Викторовна Сташенкова. - Как это так? В храме Псалтирь читают, а кто-то из наших в колокол начал звонить - непорядок это...» Но оказалось, что никто в колокола не звонил, хотя звон этот слышали около десяти человек. Только потом работники храма с изумлением сопоставили два эти события: явственно слышный колокольный звон - и внесение в храм чудотворной иконы. Слышал этот звон и работник храма Олег Фадин, «пригласивший» в Самару икону Божией Матери «Скоропослушница» из Свято-Сергиевского храма поселка Сергиевска Самарской области. Несколько лет назад он помогал организовывать приход в Сергиевске. Эту икону видел просто большой почерневшей доской, на ней никакие контуры даже не различались. И вот спустя несколько лет приехал в сергиевский храм и увидел на иконе четко проявившийся лик Царицы Небесной и Богомладенца Христа. Икона чудесным образом обновилась!
Людмила Андреевна Наумова, прихожанка храма во имя Преподобного Сергия Радонежского поселка Сергиевска, приехала из райцентра в Самару, чтобы осмотреть киот и «проведать» святыню. Ее я и расспросил о чудотворном образе Царицы Небесной.
...В середине девяностых годов протоиерей Иоанн Филев открывал в Сергиевске молельный дом. И тогда местные жители понесли в будущий храм иконы. Многие из этих икон требовали реставрации. Потом отдали здание кинотеатра под храм. Там в просторном помещении почерневшие от времени иконы явно не «смотрелись». Их перенесли в новый храм, но сложили аккуратно в подсобном помещении. Вывешивать на стены не решились. Эта икона была совершенно темная, только на месте Ликов Божией Матери и Богомладенца Христа виднелись едва заметные светлые пятна. Ничего разобрать было невозможно. Многие к этой иконе все равно прикладывались, и кто-то говорил, что икона благоухает. Но все же никто не знал, кто на иконе изображен, и потому ее поставили у подоконника в подсобном помещении. Но одна работница храма, Маргарита, работающая в иконной лавке, к этой почерневшей иконе почему-то особенно прикипела душой. И стала скорбеть о том, что почерневший образ вынесли из храма. Она попросила у настоятеля, священника Димитрия Килимова, чтобы он благословил перенести эту икону к ней в иконную лавку. Батюшка благословил, и вскоре икона на стене в иконной лавке стала чудесно проявляться. Прихожане увидели, что на иконе изображена Богородица. Маргарита рассказала об этом матушке отца Димитрия Евдокии, она из известной священнической семьи Державиных, иконографию хорошо знает. Посмотрела она на эту икону и предположила: «Наверное, Скоропослушница», вот только короны не видно...» - и ушла на клирос (она регент). А после службы вошла в церковную лавку - и ахнула! На иконе над головой Царицы Небесной была хорошо видна корона. Сомнения отпали - это был образ Божией Матери «Скоропослушница». Батюшка Димитрий отслужил молебен перед иконой, и ее поместили в храме. Там она и дальше стала проявляться (проявляется она до сих пор: прихожане самарского храма во имя Царственных Страстотерпцев заметили, что даже за короткое время пребывания в Самаре образ этот стал еще более четким).
С тех пор люди стали замечать: чего ни попросишь возле этой святой иконы - все получается! Слышит Матушка Богородица сердечную молитву возле Своего образа... Тогда прихожане решили украсить икону ризой. Эта риза уже больше года вышивается из бисера Еленой, учительницей рисования, прихожанкой этого храма. Но работы осталось еще немало. Это будет не простая риза! Настоящее произведение искусства. За время работы для Божией Матери Елена пережила много событий - у нее родился ребенок. Можно сказать, чудесно устроился жилищный вопрос: удалось купить дом за невероятно низкую цену. Стало ясно - это Божия Матерь ее так вот благословляет и благодарит за труд! А однажды Елене приснилась лилия - но не такая, какие сейчас выращивают садоводы (современные лилии - это гибриды множества сортов, выведенные искусственно через скрещивания), а такой, какой была лилия изначально! И такая дышала в ней чистота... Или, может быть, она увидела лилию такой, какие растут лишь в Раю... Елена запомнила этот сон и такими лилиями расписала всю ризу. Лилии на ризе будут белыми с оттенком желтого цвета, а сама риза - красная.
Людмила Андреевна Наумова преподает Основы Православной культуры в Сергиевской школе (а всю жизнь преподавала физику). Там все начиналось с кружка при школе. Стала к ним на занятия приходить девочка Татьяна из старших классов. Она очень часто болела, врачи ставили тяжелый диагноз - заболевание крови. Однажды она пожаловалась Людмиле Андреевне, что жизнь для нее невыносимо тяжела. И учительница с тех пор стала молиться о ней перед иконой Скоропослушницы. Поставила трехрублевую свечку, прочла акафист и попросила здоровья для ученицы. А вскоре к Людмиле Андреевне подошла Татьяна и со слезами на глазах сказала: «Я наконец-то свет увидела!» Здоровье у нее заметно улучшилось. Попросила у учительницы Библию.
- Сколько я вам денег должна за исцеление? - наивно спросила школьница.
- Божия Матерь безплатно исцеляет, - ответила Людмила Наумова.
А другой чудесный случай был с дочерью Людмилы Наумовой. У нее не было детей. И мать стала молиться о дочери перед этой иконой, чтобы Бог дал ей чадо. И вот вскоре она родила двойню, да еще какую! Врачи приводили в палату студентов: один малыш весил 3500, а другой - 3800 граммов.
Вскоре больные из районной больницы узнали про чудотворную икону и прямо из больничных палат стали приходить в храм. У многих после этого улучшалось здоровье.
Так пошла слава об этом образе Божией Матери по всему Сергиевскому району. Решили прихожане храма украсить святыню. Поставили кружку в храме: «На киот для «Скоропослушницы». Вскоре насобирали деньги и отправились вместе с иконой в Самару. Благо, что Олег Фадин им порекомендовал настоящего мастера: Алексея Ивановича Зорькина из мастерской при храме Святых Царственных Страстотерпцев. А когда икону готовили к отправке, на тыльной ее стороне прочли едва различимую надпись: «Икона сия освящена на Святой Горе Афонской в Русском Святаго Великомученика и Целителя Пантелеимона монастыре и послана в Крестовоздвиженскую церковь села Андросовка Самарской губернии в благословение Христолюбивым жителям, в благодатную помощь, покров и заступление всем с верою и любовию прибегающим к Всеблагой Владычице мира и молящимся пред Ней, пред Пречистым Ея образом, год 1878».
Я увидел икону в тот же день, когда она прибыла в самарский храм. Она была уже заключена в величественный оклад работы самарского мастера Алексея Ивановича Зорькина. Вот что он мне рассказал:
- Если бы не святость этого образа, если бы не просьба Олега Фадина, я бы не взялся за такую работу, - говорит он. - Ведь работа большая, сложная. Размер киота - три метра семь сантиметров в высоту и один метр и семьдесят сантиметров в ширину. А денег у заказчика хватило только на закупку материалов. Три месяца я работал над этим киотом. В нашей епархии нет таких киотов - он уникален. Для нас его спроектировал недавно умерший мастер Виктор Константинович Крутилин. Серафима над иконой тоже изготовил он. Мне помогли с материалом - видимо, Божья Матерь оказывала покровительство нашей работе. Без помощи я бы не осилил такую работу, но вот - с Божьей помощью киот завершен и, по мнению многих прихожан, - достоин такой замечательной иконы.
В Вербное воскресенье после Празд-ничной Божественной литургии настоятель храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев священник Александр Божков при большом стечении верующих прочел акафист Божией Матери «Скоропослушница» перед Ее чудотворным образом. А потом прихожане по очереди подходили, чтобы приложиться к святыне.
Этот образ предположительно останется в самарском храме Царственных Страстотерпцев до Пасхи, а потом будет отвезен в сергиевский храм.
На снимках: фрагмент обновившейся иконы Божией Матери «Скоропослушница»; священник Александр Божков читает акафист перед иконой Божией Матери «Скоропослушница»; Людмила Наумова возле киота с чудотворной иконой.
- Антон Жоголев
- Фото автора.
- 08.04.2007
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Христос Воскресе!
Меня очень взволновал ваш рассказ. Можно ли заказать молебен Божией Матери «Скоропослушница» о здравии бол. мл. Руслана. Ему поставили тяжелый диагноз – поражение центральной нервной системы, врожденная киста головного мозга. Он отказник, крещеный, находится в подмосковной больнице. Ему срочно надо найти семью. Напишите если можно адрес храма. Я верю в чудо, по молитвам Матери Божией Господь исцелит мл. Руслана и найдет ему семью.
Спаси Вас, Господи.
Недостойная р.Б. Надежда
Христос Воскресе!В Ригу была привезина на три дня икона Божией Матери Тихвинская,люди стояли сутками,чтобы приложиться к иконе,Из Латвии, Литвы,Польши,Белорусии люди разных вероисповеданий.Я днём стояла,на ночь уезжала домой и на третии сутки,когда почти подошла очередь доступ прекратили.Я расплакалась,из -за моих грихов видимо Богородица не хочет видеть меня.И вдруг икону вынесли и разрешили в порядке очереди пробежать под иконой.Рядом с сомной стояла старушка,которая ели передвигала ногами,у меня был выбор бежать,но я взяла старушку под руки и потащила её,а в голове одна мысль только бы успеть.Нас все обогнали.НО я её дотащила,потом помогли священики.Пройдя под иконой, я получила такую радость и слёзы умиления.Идя домой,услышала церковное пение и такое чудное и не могла понять откуда оно и тут я поняла ,что это благодать Божией Матери.
большое спасибо!
Большое спасибо за ваш рассказ.
skoroposlushnice upobanie moe
Спасибо за расказ. У меня икона «Скоропослушница» стоит дома, я долгое время не могла найти о ней информацию.
skoroposlushnica nadejda moa podai mne po prosbe moei.pomozi skoro.gopgoepikoos
Огромное спасибо за Ваш рассказ.
инересная статья, хотелось бы что бы и в нашем городе побывала чудотворная икона Божей Матери «Скоропослушница» и благословила нас.
Спасибо за рассказ.Очень интересный.
Большое спасибо за рассказ.В ближайшее время постараюсь приобрезти икону»СКОРОПОСЛУШНИЦА»домой, а пока молюсь этому образу в церкви.Она очень помогает. У моей дочери долго не было детей и когда я в очередной раз была в церкви, мне женщина посоветовала попросить у»СКОРОПОСЛУШНИЦЫ» исполнения желания.Какое было мое изумление,когда через месяц я узнала, что моя дочь беременна.Сейчас внуку исполнился год.
Замечательный рассказ! Спасибо большое!
Большое спасибо за рассказ.
ВАЛЕНТИНА(ОЦЕНКА10)спаси Господи!!!Удивительное явление Пресвятой Богородице!!!У нас в Эстонии Строится Храм Матери Божией Скоропослушница.
Царица Небесная спаси меня и всю мою семью. Защити нас от зла, своим небесным амофором.
Тебе всё ведомо о нас, помилуй нас грешных .
матушка скоропослушница помоги мне с сыном сергием очень прошу
Пресвятая Богородица Скоропослушница! Спаси меня со сродниками и Алексея со сродниками. Помоги нам Пожалуйста с ним любить всегда друг друга взаимной, сильной, настоящей любовью и никогда друг друга не предавать и не разлюбить. Помоги нам не изменять друг другу и чтоб он никогда мне не изменял не сердцем, не душой, не телом, не в мыслях. Помолись о нас к Господу о спасении и взаимной вечной любви друг к другу и чтоб наше семейное счастье было не временным, а долгим и счастливым. Помоги ему поверить в Святую Троицу и праведно прожить его жизнь в молитве и смирении и любви. Спаси нас от болезней и от погибели и от всех врагов видимых и невидимых. Спаси пожалуйста всех людей от гибели. Помоги и мне пожалуйста пройти тот путь, который избрал Бог. Помоги нам пожалуйста закончить ремонт благополучно и решить вопросы с венчанием. И полом. Дай пожалуйста нами память для полезных духовных познаний, библии и священных книг. Спаси нас по исходу от жизни, на мытарствах. Спасибо Большое.
Пресвятая Богородица Скоропослушница! Помоги мне с моим мужем Валерием, жить в мире и согласии, чтоб никто не мешал нашему счастью, даруй нам здорового ребеночка и чтоб на работе у нас все хорошо складывалось
Божья Матерь Скоропослушница, помоги и нам!
Матушка, помоги исцелить сердце. Научи безусловной любви, открой Духовное зрение, соедини меня с мужчиной которого люблю, даруй ему меня
Божья матерь Скоропослушница! Спаси и сохрани всех кого люблю! Благодарю за то что слышешь меня и помогаешь! Прости спаси и сохрани меня!
Пресвятая Богородице Скоропослушница! Прошу тебя умоли Господа послать мне хорошего мужа, настоящего-мужчину!!!! И что бы Бог дал мне мудрости, правильно и верно выполнять свои женские обязанности!!!
Пресвятая Богородица Скоропослушница! Прошу тебя помоги моей доченьке рабе Божьей Елене! Пусть болезнь отступит!.Умоли Господа, прошу тебя!
Presvetla Bogorodice Brzopomocnice , pomozi mom ocu Miroslavu za brzo ozdravljenje.
Пресвятая Божья Матушка, исцели меня, сделай меня здоровой, пожалуйста! И пусть я, когда вылечусь от вегетососудистой дистонии, приступов, приливов к голове и панических атак, буду работать в православном отделе, чтобы с Танечкой совпадали выходные! Заранее большое тебе спасибо, Божья Матушка Скоропослушница!
Матушка Богородица. Прошу тебя помоги моему мужу, который сейчас болеет. Чтобы врачи правильно поставили ему диагноз, чтобы болезнь ушла и больше не возвращалась. Моли за нас Сына своего, Бога нашего Иисуса Христа о прощении всех наших прегрешений вольных и не вольных. Чтобы молитвы ,возносимые Господу и Святым Угодникам Божьим, были услышаны и просьбы наши не остались без ответа. Благодарю тебя, матушка Богородица за помощь твою. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Пресвятая Божья Матерь Скоропослушница, низкий поклон тебе, Богородица. Сохрани дочь мою и мужа моего в дороге.
Помоги моей семье продать нашу квартиру. Пусть ее займет достойный человек, чтобы мы и прибыль от продажи получили, и соседи были довольны.
Пишу рассказ о помощи Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. Мне всего 22 года, но одолел меня странный недуг, начали не с того не с сего болеть все кости и суставы, я не могла понять в чем дело. Ни мази ни таблетки не помогали. А я сама по себе человек очень мнительный, чуть что начинаю думать о страшных заболеваниях, извожу себя, ни о чем другом думать не могу. И вот моя соседка верующая женщина рассказала что 21 ноября праздник Скоропослушницы и мы пошли с ней в храм. Со всей верой я обратилась к Образу Пресвятой Божьей Матушки Скоропослушницы, даже слезы накатывались на глаза, просила про себя чтобы исцелила меня от этого недуга. И после службы так легко мне на душе стало, уже в этот же вечер я ощутила что мне легче. И вот на данный момент моё состояние значительно улучшилось, и я уверена, что это по помощи Божьей и Матушки Скоропослушницы. Так скоро она откликается на наши просьбы, главное молиться от всего сердца и души.Спасибо огромное Матушка за Твою чудодейственную помощь!
Пресвятая Богородица Скоропослушница помоги устроить личную жизнь и даруй мне исцеления. Благодарю за помощь Матушка, Спаси и сохрани моих родных.Аминь