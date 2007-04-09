Скоропослушница

Антон Жоголев Фото автора. 08.04.2007

Недавно со мной произошел необычный случай. Жизнь пошла что-то уж очень черной полосой. Но дело совсем не в этом - такое в посты случается со многими. Подошел я вечером к фотографии нашей непрославленной подвижницы, блаженной схимонахини Марии Самарской, и стал просить ее о помощи. А потом, как меня кто-то научил, открыл наугад книгу о ней и ткнул пальцем, не разбирая, в какую-то строку на какой-то странице. И с изумлением прочел слова, обращенные, выходит, явно ко мне: «Закажи молебен иконе Божией Матери «Скоропослушница»!Ладно, подумал я, так и сделаю. Непременно! Раз матушка Мария так советует.А вскоре, в тот же день, мне позвонил замечательный мастер по изготовлению киотов для икон Алексей Иванович Зорькин и сказал:- К нам в храм сегодня привезли чудотворную икону «Скоропослушница». Приходи, помолись...Я на какое-то мгновение потерял дар речи. И только после этого произнес: «Еду».Когда икону Божией Матери «Скоропослушница» утром в пятницу, 30 марта, вносили в храм Царственных Мучеников в Самаре, служба уже началась, читались Часы. И вдруг многие люди явственно услышали колокольный звон. «Я даже удивилась, - рассказывает бухгалтер храма Галина Викторовна Сташенкова. - Как это так? В храме Псалтирь читают, а кто-то из наших в колокол начал звонить - непорядок это...» Но оказалось, что никто в колокола не звонил, хотя звон этот слышали около десяти человек. Только потом работники храма с изумлением сопоставили два эти события: явственно слышный колокольный звон - и внесение в храм чудотворной иконы. Слышал этот звон и работник храма Олег Фадин, «пригласивший» в Самару икону Божией Матери «Скоропослушница» из Свято-Сергиевского храма поселка Сергиевска Самарской области. Несколько лет назад он помогал организовывать приход в Сергиевске. Эту икону видел просто большой почерневшей доской, на ней никакие контуры даже не различались. И вот спустя несколько лет приехал в сергиевский храм и увидел на иконе четко проявившийся лик Царицы Небесной и Богомладенца Христа. Икона чудесным образом обновилась!Людмила Андреевна Наумова, прихожанка храма во имя Преподобного Сергия Радонежского поселка Сергиевска, приехала из райцентра в Самару, чтобы осмотреть киот и «проведать» святыню. Ее я и расспросил о чудотворном образе Царицы Небесной....В середине девяностых годов протоиерей Иоанн Филев открывал в Сергиевске молельный дом. И тогда местные жители понесли в будущий храм иконы. Многие из этих икон требовали реставрации. Потом отдали здание кинотеатра под храм. Там в просторном помещении почерневшие от времени иконы явно не «смотрелись». Их перенесли в новый храм, но сложили аккуратно в подсобном помещении. Вывешивать на стены не решились. Эта икона была совершенно темная, только на месте Ликов Божией Матери и Богомладенца Христа виднелись едва заметные светлые пятна. Ничего разобрать было невозможно. Многие к этой иконе все равно прикладывались, и кто-то говорил, что икона благоухает. Но все же никто не знал, кто на иконе изображен, и потому ее поставили у подоконника в подсобном помещении. Но одна работница храма, Маргарита, работающая в иконной лавке, к этой почерневшей иконе почему-то особенно прикипела душой. И стала скорбеть о том, что почерневший образ вынесли из храма. Она попросила у настоятеля, священника Димитрия Килимова, чтобы он благословил перенести эту икону к ней в иконную лавку. Батюшка благословил, и вскоре икона на стене в иконной лавке стала чудесно проявляться. Прихожане увидели, что на иконе изображена Богородица. Маргарита рассказала об этом матушке отца Димитрия Евдокии, она из известной священнической семьи Державиных, иконографию хорошо знает. Посмотрела она на эту икону и предположила: «Наверное, Скоропослушница», вот только короны не видно...» - и ушла на клирос (она регент). А после службы вошла в церковную лавку - и ахнула! На иконе над головойЦарицы Небесной была хорошо видна корона. Сомнения отпали - это был образ Божией Матери «Скоропослушница». Батюшка Димитрий отслужил молебен перед иконой, и ее поместили в храме. Там она и дальше стала проявляться (проявляется она до сих пор: прихожане самарского храма во имя Царственных Страстотерпцев заметили, что даже за короткое время пребывания в Самаре образ этот стал еще более четким).С тех пор люди стали замечать: чего ни попросишь возле этой святой иконы - все получается! Слышит Матушка Богородица сердечную молитву возле Своего образа... Тогда прихожане решили украсить икону ризой. Эта риза уже больше года вышивается из бисера Еленой, учительницей рисования, прихожанкой этого храма. Но работы осталось еще немало. Это будет не простая риза! Настоящее произведение искусства. За время работы для Божией Матери Елена пережила много событий - у нее родился ребенок. Можно сказать, чудесно устроился жилищный вопрос: удалось купить дом за невероятно низкую цену. Стало ясно - это Божия Матерь ее так вот благословляет и благодарит за труд! А однажды Елене приснилась лилия - но не такая, какие сейчас выращивают садоводы (современные лилии - это гибриды множества сортов, выведенные искусственно через скрещивания), а такой, какой была лилия изначально! И такая дышала в ней чистота... Или, может быть, она увидела лилию такой, какие растут лишь в Раю... Елена запомнила этот сон и такими лилиями расписала всю ризу. Лилии на ризе будут белыми с оттенком желтого цвета, а сама риза - красная.Людмила Андреевна Наумова преподает Основы Православной культуры в Сергиевской школе (а всю жизнь преподавала физику). Там все начиналось с кружка при школе. Стала к ним на занятия приходить девочка Татьяна из старших классов. Она очень часто болела, врачи ставили тяжелый диагноз - заболевание крови. Однажды она пожаловалась Людмиле Андреевне, что жизнь для нее невыносимо тяжела. И учительница с тех пор стала молиться о ней перед иконой Скоропослушницы. Поставила трехрублевую свечку, прочла акафист и попросила здоровья для ученицы. А вскоре к Людмиле Андреевне подошла Татьяна и со слезами на глазах сказала: «Я наконец-то свет увидела!» Здоровье у нее заметно улучшилось. Попросила у учительницы Библию.- Сколько я вам денег должна за исцеление? - наивно спросила школьница.- Божия Матерь безплатно исцеляет, - ответила Людмила Наумова.А другой чудесный случай был с дочерью Людмилы Наумовой. У нее не было детей. И мать стала молиться о дочери перед этой иконой, чтобы Бог дал ей чадо. И вот вскоре она родила двойню, да еще какую! Врачи приводили в палату студентов: один малыш весил 3500, а другой - 3800 граммов.Вскоре больные из районной больницы узнали про чудотворную икону и прямо из больничных палат стали приходить в храм. У многих после этого улучшалось здоровье.Так пошла слава об этом образе Божией Матери по всему Сергиевскому району. Решили прихожане храма украсить святыню. Поставили кружку в храме: «На киот для «Скоропослушницы». Вскоре насобирали деньги и отправились вместе с иконой в Самару. Благо, что Олег Фадин им порекомендовал настоящего мастера: Алексея Ивановича Зорькина из мастерской при храме Святых Царственных Страстотерпцев. А когда икону готовили к отправке, на тыльной ее стороне прочли едва различимую надпись: «Икона сия освящена на Святой Горе Афонской в Русском Святаго Великомученика и Целителя Пантелеимона монастыре и послана в Крестовоздвиженскую церковь села Андросовка Самарской губернии в благословение Христолюбивым жителям, в благодатную помощь, покров и заступление всем с верою и любовию прибегающим к Всеблагой Владычице мира и молящимся пред Ней, пред Пречистым Ея образом, год 1878».Я увидел икону в тот же день, когда она прибыла в самарский храм. Она была уже заключена в величественный оклад работы самарского мастера Алексея Ивановича Зорькина. Вот что он мне рассказал:- Если бы не святость этого образа, если бы не просьба Олега Фадина, я бы не взялся за такую работу, - говорит он. - Ведь работа большая, сложная. Размер киота - три метра семь сантиметров в высоту и один метр и семьдесят сантиметров в ширину. А денег у заказчика хватило только на закупку материалов. Три месяца я работал над этим киотом. В нашей епархии нет таких киотов - он уникален. Для нас его спроектировал недавно умерший мастер Виктор Константинович Крутилин. Серафима над иконой тоже изготовил он. Мне помогли с материалом - видимо, Божья Матерь оказывала покровительство нашей работе. Без помощи я бы не осилил такую работу, но вот - с Божьей помощью киот завершен и, по мнению многих прихожан, - достоин такой замечательной иконы.В Вербное воскресенье после Празд-ничной Божественной литургии настоятель храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев священник Александр Божков при большом стечении верующих прочел акафист Божией Матери «Скоропослушница» перед Ее чудотворным образом. А потом прихожане по очереди подходили, чтобы приложиться к святыне.Этот образ предположительно останется в самарском храме Царственных Страстотерпцев до Пасхи, а потом будет отвезен в сергиевский храм.На снимках: фрагмент обновившейся иконы Божией Матери «Скоропослушница»; священник Александр Божков читает акафист перед иконой Божией Матери «Скоропослушница»; Людмила Наумова возле киота с чудотворной иконой.