"Отдайте Богу - Богово!.."

Людмила Белкина 21.03.2003

В первый день Великого поста 10 марта 2003 года в центре старой Самары целый день горел большой жилой дом, известный как Дом специалистов. Пожар начался рано утром. А в 11 часов утра я «случайно» приехала на конечную остановку автобуса на Троицкий сквер, где стоит злополучный дом. Улица Галактионовская была оцеплена, за ленточку к дому никого не пускали, у дома и на крыше орудовали пожарные. Дом мертво смотрел на собравшихся зевак глазницами окон, в некоторых были выбиты стекла. К этому моменту все жильцы его уже покинули. Они выскакивали из горящего дома, накидывая пальто и шубы на ночные рубашки и едва успев захватить с собой документы. Сильно горело правое крыло дома вдоль переулка Высоцкого, он был весь затянут дымом, в этот день старый город пропах гарью. Горел подвал. Фасад, выходящий на Галактионовскую, горел как-то странно. Густой дым выбивался из правого лестничного пролета и еще в трех-четырех местах из окон квартир, находящихся весьма далеко друг от друга. Словно в доме одновременно подожгли несколько квартир в разных его частях. «Горит так же, как здание облУВД» (оно сгорело за несколько часов в 1999 году), - сказал рядом кто-то. Казалось, что дом горит изнутри, и всепожирающий огонь может вырваться наружу в любом месте в любой момент.Каждый день в городе случаются пожары, но сразу было ясно, что этот пожар - особый. Горел дом, знаковый для Самары. Дом специалистов, профессорский дом - так его называли в городе. С 1935 года в нем живет самарская элита: известные профессора, врачи, директора, преподаватели, артисты. Этот дом, который всегда выглядел таким солидным и крепким, теперь смотрелся хрупким, как карточный домик, и казалось, он может развалиться в любой момент. Первой в этот дом въехала знаменитая самарская актриса драмтеатра Зоя Константиновна Чекмасова вместе со своим мужем известным актером Георгием Александровичем Шебуевым (на доме есть мемориальная доска в память о нем), и до последнего момента она проживала в доме вместе со своей дочерью, руководителем театра «Понедельник» Ольгой Шебуевой. У Зои Константиновны отличная память, хотя ей уже 103 года. Она вспоминает, что когда она вселялась в этот дом, старожилы ей сказали: «Сгорите, сгорите! Ваш дом построен на месте храма». Чекмасова прожила в этом доме 68 лет и дожила до исполнения народного пророчества.Пожар может быть проявлением особого гнева Божия. Но «истинно никогда Бог не допустил бы зла, если бы Он не был столь силен и добр, чтобы из всякого злого дела производить доброе последствие» («Илиотропион»). Этим пожаром, который всколыхнул весь город, Господь напомнил нам о том, что здесь был храм.Что это был за храм? Чего мы лишились? Откроем книгу начала прошлого века: «В 1838 году прихожане Казанского собора и Вознесенской церкви обратились к Преосвященному Анатолию, Епископу Симбирскому и Сызранскому, с ходатайством о разрешении построить на Сенной площади каменный храм во имя Святыя Живоначальныя Троицы, с приделом во имя Святителя Николая Чудотворца. 10 октября 1840 года Преосвященный Анатолий благословил просителей разрешительною грамотой на построение храма. В строительный комитет вошел представитель известной купеческой фамилии, славной своей благотворительностью, Емельян Николаевич Шихобалов. Постройка храма была окончена в 1844 году. На нижнем этаже были освящены главный престол во имя Святителя Николая Чудотворца и престол в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных», а на верхнем этаже - главный престол во имя Святыя Живоначальныя Троицы и престол во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. На площади, занимаемой храмом, кроме зданий, помещается просторный мощеный церковный двор и небольшой сад. Церковь стоит среди Троицкого базара. Круг нее, в сотнях деревянных лавок, с утра до позднего вечера шумным ключом кипит жизнь. Внутренний вид обоих храмов, нижнего и верхнего, вмещающих каждый до 3000 молящихся, производит впечатление благоустройства и истинного церковного благополучия. Нижний храм, с мозаичными полами, блещет вызолоченными иконостасами, богато уставленными и расписанными иконами».17 июля (день расстрела Царственных Мучеников!) 1932 года газета «Средневолжский комсомолец» бодро рапортовала: «На месте Троицкой церкви строится Дом Специалистов. Конвейер подает кирпич уже на пятый этаж...»Кандидат архитектуры, доцент СамГАСА Галина Рассохина, известный специалист по старой Самаре, считает: «Этот пожар - явление знаковое. Пора восстанавливать Троицкую церковь. Самара начиналась в свое время с Троицкого храма, там сейчас стоит элеватор на Карбюраторной улице. Эта же Троицкая церковь появилась позднее, она была самая богатая в городе. Это очень важное место - главная торговая площадь города, и храм на ней освящал все вокруг. Без церкви этот район города пуст, стоит ей появиться - он оживет. Церковь - это духовный центр, с ней не сравнится никакой объект жилой или промышленной архитектуры. Хорошо бы восстановить и другие храмы в Самаре - например, Казанской Божией Матери, сейчас это клуб «Рассвет». Нужно обозначить те места, где раньше были храмы, оградить эти площадки как памятники археологии, раскопать их фундаменты, поставить поклонные кресты».Невольно вспомнился случай, который произошел в Санкт-Петербурге несколько лет назад и о котором писали многие газеты. Над входом в метро «Площадь Мира» на бывшей (то же название, что и в Самаре!) Сенной площади отломился кусок мрамора и задавил несколько человек. Оказалось, что на этом месте раньше был храм. Господь напоминает о Себе. Ему неугодно, чтобы святые места попирались! И Его долготерпение не вечно. В Самаре до революции было 64 храма, только небольшая их часть восстановлена, а на месте других - мерзость запустения или жилые, промышленные застройки. Там могли бы быть хотя бы поклонные кресты. Ведь это - святая земля. Земля, принадлежащая Богу! И «земное счастье» на этой земле долго не продлится - об этом свидетельствуют пожар в Доме специалистов и трагедия на Сенной площади в Петербурге.Те, кто жил в этом доме, конечно же, хотят вернуться в свои квартиры. Многие жильцы уверены, что дом подожгли - слишком тут в центре для многих лакомое место. Но враг может нам настолько повредить, насколько он получил власть от Бога, Который все бедствия попускает ради достижения праведных целей.Случившееся для этих людей - трагедия, и они в ней не виноваты. Но эта трагедия - на месте другой трагедии, которая затронула тоже многих людей, по сути, весь город, и не была очищена покаянием. Город смирился с цинизмом существования жилых домов и театров на месте храмов, где хлеб и вино претворялись в Тело и Кровь Христовы для нашего спасения. Мы продолжаем попирать святые места.Ольге Шебуевой за неделю до пожара приснился сон: жильцы дома должны погибнуть под лавиной воды. Она отправляет всех на крышу, куда вода не достанет, сама выходит из дома и видит, как на нее идет огромный столп воды. Она в ужасе проснулась, а когда уснула снова, ей приснилось продолжение: она жива, но улица Ленинградская усеяна трупами. Кстати, все квартиры после тушения огня по колено были залиты водой...Недавно глава администрации г. Самары Николай Владимирович Колесников заявил журналистам, что Дом специалистов будет восстановлен. Но в таком случае нельзя уйти от вопроса: если будет восстановлен Дом специалистов, или на его месте построят что-то другое, например, торговый центр, не ждет ли и это здание еще один пожар, только уже с более трагическими последствиями? Не лучше ли одуматься и восстановить Троицкий храм?Так выглядела Троицкая церковь до ее разрушения в 1930 году. Фото из архива краеведа А. Н. Жукова;Дом специалистов после пожара.Элитный самарский дом превратился в развалины.