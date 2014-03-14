Схиархимандрит Зосима (Сокур) о Рождестве Пресвятой Богородицы

Всех вас, возлюбленная моя паства, братия и сестры, приветствую с великим годовым праздником Рождества Пресвятой Девы Марии. И чтим родителей Ея, праведных Богоотцев Иоакима и Анну, которые стали виновниками сегодняшнего, нынешнего вселенского духовного торжества.

Вчера вечером говорил я, глубокой верой жила супружеская пара Иоакима и Анны, во всём был достаток у них. Единственное, чего не хватало, - это детей, плодов супружеской жизни. И Анна была неплодна. И вот здесь и великое терпение они показали, и глубокую веру. В наше время, если нет детей, надо скорей разводиться, надо новую бабу скорей: давай, я хочу, я хочу. Не было этого! Взял семейный крест - неси его до конца терпеливо, не бросай его. Не меняй этот крест - успеха не будет. И то, что он женится на другой бабе и зачнёт детей, то дети уже уродами, несчастными будут у этого человека. Потому что он поменял крест, бросил крест.

Иоаким и Анна не бросили крест своей семейной жизни, терпеливо несли, поношения безчадства терпели, насмешки, ругательства. Их считали великими тайными грешниками, их Бог весть какими людьми плохими считали, они всё терпели. Ни о каких разводах, ни о чём не думали они. Они мужественно, спокойно, терпеливо несли свой семейный жизненный крест, который взяли они. И за это мужество, за это терпение Господь Бог, пришло время, Сам возвеличил их. Бесплодные, старые, немощные, даже и помыслить-то в 70 лет, чтоб какая баба родить смогла, - не могли даже об этом уже и помыслить. Ибо, как Анна говорит, я уже состарилась, уже нет у меня того, что необходимо для рождения новой жизни.

Перед Богом всякий глагол возможен, и Архангел Гавриил благовестник благовестит им радость: «За вашу веру, за вашу верность, за ваше терпение Господь даст вам дитя. Зачнешь ты и родишь дочь Марию, Которая станет Матерью всех живущих на земле, родит Спасителя мира». Таково было обетование Архангела Гавриила праведной Анне, которая плакала в саду, смотря на птичек, как они гнёзда вьют и птенцов своих выхаживают. «Боже, и птицы птенчиков имеют, радостно щебечут, а я бесплодная нахожусь», - взмолилась она. Иоакиму было радостное явление Ангела: «Иди в дом, зачнет жена твоя, и родите дочь Марию».

И мы в сегодняшний день обетование Ангела празднуем, Рождество Девы Марии. Престарелая Анна безболезненно, мирно, спокойно разрешилась от бремени своего. И перед вами праздничная икона живописная: Анна лежит после родов на ложе, бабка-повитуха, принимавшая роды, пеленает, омывает дитя - младенца Марию. Иоаким торжественный стоит, руки на груди молитвенно сложил, благодарит Бога. Снято с меня поношение в человецех, Господь дал благословение мне - таков смысл праздничной иконы Рождества Пресвятой Девы Марии. Радость, мирность, торжество.