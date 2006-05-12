«Дети против волшебников»,
или о том, как хорошо горят волшебные палочки…
Книга еще мало кому в России известного (хотя и названного в аннотации известным греческим писателем!) Никоса Зерваса «Дети против волшебников» принадлежит к разряду книг, о которых будут спорить. Это книга-скандал, книга-удар, книга, которая далеко превзошла в безудержной смелости даже нашумевшую недавно «Мечеть Парижской Богоматери». Эта книга - русский ответ (хотя и сделанный греком!) на брошенную нам всем магическую перчатку…
Лично я читал книгу взахлеб, выкраивая время на работе и дома, как уже давно не читал ничего современного. И другим советую найти для этого объемного романа пару вечеров и прочесть его вместе с детьми (рекомендованный издателями возраст - от двенадцати и старше). Ведь это не столько детская литература, сколько книга для совместного чтения детьми и взрослыми. Родителям в ходе чтения будет недоставать контакта с детьми, детям без пояснений родителей некоторые сцены покажутся непонятными и даже страшными…
Сюжет книги почти пародиен, во всяком случае - вторичен. Автор отталкивается от нашумевшего на весь мир «Гарри Поттера», но создает свою картину происходящего в колдовском логовище - замке Мерлина.
В школе волшебников канули несколько русских ребят-детдомовцев, которые вскоре по прибытии в цитадель зла отказались возвращаться в Россию и начали давать шумные пресс-конференции о безобразиях в детских домах на их родине. Одиночки-энтузиасты из ФСБ пытаются вызволить заблудившихся в лабиринтах колдовского замка детдомовцев (большинство детей, да и некоторые из разведчиков, как оказалось, перешли на сторону противника - сняли с себя «русскую защиту»…). Но все их попытки внедриться легко разгадываются матерыми колдунами. Тогда в недрах российских спецслужб зреет необычный проект («впервые русские борются с нами на духовном уровне!» - уронит в конце романа главный сатанист-волхователь Гендальфус) - отправить в замок Мерлина русских детей-суворовцев, чтобы они, затерявшись в рядах юных волшебников, разузнали, что там происходит, и по возможности спасли пленных русских детей… Замысел дерзок и необычен: дети ведь еще не успели так сильно нагрешить, как их взрослые вдохновители, и потому им будет легче обмануть бдительных колдунов… Для этого выбирают суворовца Ваню Царицына (Иван Царевич! - эта фамилия-кличка далеко не случайна в книге, как и попытка неким автором-либералом написать новый том - «Гарри Поттер и шапка Мономаха», - так столкнулись лбами два «проекта» будущего России!) и его друга Петра Тихогромова. А дальше происходит то, за что я и полюбил эту замечательную книгу. Подростковый боевик вдруг оказывается настоящей литературой, дающей пищу и уму, и сердцу. Мальчики оказались не схемой, не жалобно русофильской альтернативой сатанисту Гарри, где вместо метлы - крест, вместо амулетов - иконы, а вместо пресловутой волшебной палочки - суровые суворовские кулаки… Нет! - мальчишки эти начинают вдруг ЖИТЬ - духовно возрастать во время остросюжетного действия, то падать, то подниматься, то пятиться перед злом, то набрасываться на него с подлинной русской отвагой… А чуть в стороне основной сюжетной линии за героев остросюжетного произведения молится добрый, сильный и многомудрый монах - Геронда, в котором Православные читатели легко узнают недавно почившего старца Паисия Афонского (+ 1994 г.). Это его молитвами мальчишки оказываются сильнее самых зловещих представителей темных сил. И никакой подполковник Телегин - отважный русский десантник - им не помог бы свалить кровавого козлоногого идола с его поганого пьедестала, если бы не молитва старца, которая толкает героев на невообразимые подвиги и делает самых обычных ребят неуязвимыми для сил зла… - при одном только лишь условии, если ребята не возгордятся от собственных подвигов. А с ними это порой случается.
В замке вовсю разрабатывают тактику духовного вторжения в наши российские палестины - придумывают рецепт против таинственной русской защиты, которая делает безсильным любое колдовство, любую - равно как черную, так и белую - магию… Суть этой защиты отнюдь не в национальных качествах русских, эту защиту раньше называли византийской. Ее дает великая Православная духовная традиция, жизнь в лоне Церкви десятков поколений как русских, так и греческих семей…
И все же самое острое чтение, как бы оно ни увлекало, для Православного читателя лишь обертка. В начинке же - страшная правда о той организованной, четко продуманной духовной агрессии против всех нас (не только русских - ведь в романе с колдунами плечом к плечу сражаются русский десантник, старушка-сербка, греческие и русские дети…). Раскрываются и методы этой агрессии - откровенно, доступно и художественно убедительно. Колдовская сила рисуется не в либерально-розовых тонах, как некое безвредное фокусничество, а как реальная злая сила, обладающая известной мощью, которую питают и усиливают наши грехи. Вот почему русские мальчики, настроенные в начале книги по отношению к колдунам скорее скептически, как к некоему ордену иллюзионистов, с изумлением замечают реальную силу магии, ощущают смертоносное дыхание дьявола, который незримо руководит всем строем жизни в замке. Вот почему начинающим волшебникам, чтобы научиться колдовать, нужно постоянно обманывать своих товарищей, отрезать кошкам хвосты, воровать, ябедничать, а чтобы взлететь на метле - и вовсе отречься от родины, родителей, своей веры…
Кто-то скажет - зачем современным детям постигать все эти «глубины сатанинские», проходить вместе с Ваней Царицыным и Петей Тихогромовым все эти круги ада колдовских уроков «искусства обольщения», алхимии, приворотов? Но сегодня такой вопрос уже не правомочен. Ведь слишком мощный заряд зла обрушился на души современных подростков, и без выработки мировоззренческого противоядия, увы, уже не обойтись. Не отсидеться в уютных тургеневских беседках, когда вокруг бушует рукотворный ураган оккультной агрессии… А современная Православная детская литература, все еще рассказывающая о каких-то полумифических детях, которых если и встретишь где, так только в реденьких воскресных школах, со своей главной задачей - готовить русских детей к духовной брани за себя, за родину, за Церковь, - увы, не справляется… Но вот появилась, наконец, эта книга - «Дети против волшебников». Это сильнодействующее средство, да, - и, может быть, не для всех полезное. Но болезнь уже слишком запущена, и надо спешить, чтобы не оказалось поздно… Предвижу, что и в Православной среде найдутся те, кто навесит на эту книгу ярлык «кликушества», бездуховности, даже жестокости… Те самые «Осипы Куроедовы» со страниц романа, которые совсем недавно расхваливали юного колдуна Гарри Поттера, в этот раз дружно поднимутся против Православного бестселлера. Но замолчать, не заметить эту шокирующую книгу и им не удастся…
Не только приемы и ухищрения современного волхования описаны в романе. Еще более убедителен рассказ о том, как можно побеждать зло, как не бояться его и наступать. Геронда (а точнее - старец Паисий, так как цитаты из его трудов в книге почти дословны) говорит пока еще духовно безоружному кадету: «Колдуны не имеют власти творить человеку зло, пока сам человек своими грехами не даст диаволу право к себе прицепиться. А диавол, нащупав брешь в духовной защите человека, сообщает об этой прорехе своим слугам - колдунам. Пострадавший от колдовства должен понять, в чем была его вина, из-за которой колдовство возымело над ним силу». Русским детям - Ване, Наде Еропкиной, а также детям самого автора Зерваса (он неожиданно поместил и их на страницы своего романа) пришлось на себе испытать истинность этих слов. Одного колдуны едва не погубили на тщеславии, предлагая награды и всевозможные титулы, другую искушали в ее стремлении «спасти все человечество», третьего ловили на страсти наживы… И все же светлая сила в их душах оказалась сильнее щупалец зла. А Геронда иной раз вышибает дурь из кадета Ивана Царевича даже и суровым посохом, посетив его в сонном видении не с духовными увещеваниями, а с вполне оптинской «духовной плеткой»…
По ходу дела читатель узнает, что в основе магии лежат страшные сатанинские ритуалы (вплоть до каннибализма), что белая и черная магия - лишь две стороны одной «медали», что за всей внешней якобы свободой от всевозможных догм у колдунов скрывается абсолютное рабство дьяволу… Каких только секретов не выведали в готическом замке русские четырнадцатилетние разведчики!..
И уже подготовленные, окрепшие, ищущие спасения не в грубой физической силе, а в духовной мощи Православной молитвы, русские и греческие подростки наконец-то встречаются в конце романа с самым известным из обитателей замка - Гарри Поттером. И диалог у Ивана Царевича с этим подростком-фантомом, колдуном-брендом получается отнюдь не богословским. Хотя за каждым ударом с той и другой стороны стоят богословские эскапады и колдовские заклинания, молитвы и мантры, крест и метла…
«Ваня начал подниматься. Гарри удивился:
- Ты чего встал, баллон с русским духом? А ну лежать!
«Не гордиться, - приказал себе Ванечка. - Я побеждаю не ради себя. Бог мне поможет, потому что кроме меня - некому».
Гарри медленно, будто прославленный дирижер, поднял волшебную палочку. И уверенно произнес:
- Раз, два, три... Разрыв сердца!!!
Краткая черная молния ударила Иванушку в горло…
…и пронеслась, как горячий ветерок. А Иван Царевич размахнулся и двинул Гарри в лоб. Причем - левой рукой. Все-таки тот очкарик и меньше ростом, а тех, кто слабее, не полагается бить в полную силу. Впрочем, Гарри отлетел как-то уж больно далеко…»
А читатели в следующем абзаце наконец-то узнали, как же на самом деле горят волшебные палочки («Хорошо горят волшебные палочки!» - рекламный слоган всей книги!).
Как хворост…
- Антон Жоголев
- 12.05.2006
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Книга читается за одну ночь, не отрываясь. Захватывает.
Кое-что даже можно использовать, чтобы охладить собственное увлечение греховными страстями: красота, творчество и прочая. А досье на учеников волшебной школы, это просто находка. Если составить такую карту для себя, то всегда будешь знать свои слабые места, и возможность с ними бороться и лечить.
Вот только мысленное покаяние, которое сразу же восстанавливает силу кажется несколько сомнительным. Привыкла, что исповедь — это у священника.
А в целом получилась очень патриотическая книга.
Книга по-настоящему может воспитать будущих защитников Святой Руси, истинных православных воинов!
И как правильно заметили в статье: «Те самые «Осипы Куроедовы» со страниц романа, которые совсем недавно расхваливали юного колдуна Гарри Поттера, в этот раз дружно поднимутся против Православного бестселлера».
Наконец-то обличили разрушителей-в-рясах нашего православия! Помоги Господи всем увидеть какую растлительную работу ведут в нашей православной среде «адаптирующие к масс-культуре нового мирового антихристианского порядка» миссионеры типа Кураева, о.С.Рыбко и иже с ними. То хвалят голливудское кино, то оккультные книжки, то тяжелый рок…
Книга «Дети против волшебников» ставит всё на свои места. Нужно бы её во все школы и кадетские корпуса.
Любовь, вам не стыдно? Кт о вы ыообще такая, чтобы осуждать? Самая безгрешная?
Отлично! Многое разъясняет просто и доступно.
Просто отвратительная книга. Я — христианин, но эту книгу ненавижу больше всего на свете. Быть настолько фанатичным… думаю, г-ну Зервасу надо обследоваться у психиатра. А то такими темпами мы узнаем, что «Красная Шапочка» — отвратительная книга, пропагандирующая ненависть к животным. ПОЗОР!!!
Думаю, оценена по достоинству эта книга будет много позже. А пока надо сказать, что она — про духовные законы мира, ведь способ воздействия книжных волшебников на людей — это образ воздействия бесов. И никаких отклонений от канонов я не заметил. Кто покажет мне хоть одно отклонение — пишите, обсудим. По мне — это первая книга, где все названо своими именами. И фамилиями.
Это хорошая книга,да,очень интересная..Мы читали её в православном лагере во время еды вслух.Дитям нравилос.Очень хорошо,что нормально(печатно) опущен Гарри Поттер и другия нехорошия типы.Однако на диакона А.Кураева гнать не надо! Он двигает нашу тему очень грамотно и там,куда многие бы и носа не сунули.Ему респект!
Пс.Книжка патриотическая,но богословия в ней нет. К.С.Льюис круче (см.»Космическая трилогия») — во все школы и кадетские корпусы:)
книга поучительна,но скорее для взрослых,некоторые моменты для чтения 12летнмх детей просто недопустимы
Глупость какая, ну надо быть уж слишком фанатичным на почве православия, чтобы написать такую книжку.
Если хотите вправить своим чадам мозги после Гарри Поттера, так дайте им почитать книгу-пародию Порри Гаттера,очень иронична и смешна и написана нормальным русским языком, не то что эта книжка, где характеры персонажей высосаны из пальца. Что касается сюжета, то я лучше промолчу, выражаться не хочеться, не так воспитана.
Я читал одну главу из етой книги.
Мне она понравилась
Книга вообве классная! Я ещё не читала ничего подобного!
Книга супер!
Класс
Последнее время книжку часто поливают грязью. Хорошо, что есть ещё здравомыслящие люди, замечающие не её недостатки(а они есть), а достоинства.
Интересно за подсказками автора узнавать реальные лица, т.е. на кого он намекает. Например, «Куроедов»…(хотя здесь я с автором не согласна. Зря он так…) А остальные: Лео Радзиховский и т.д. Если кто знает, скажите…:))
Я прочитала книгу взахлеб. Наконец-то началась грамотная пропаганда православия! В нете нашла много отрицательных рецензий. Все, что там пишут — пишут те, кому выгодно водшебство. Они зарабатывают на этом миллиарды и не хотят, чтобы все это обрушилось. А все православные находятся под мощным эгрэгором. Так что — на штурм второй книги!
Скоро, в конце сентября, выход третей книги!!!
Всех кто поддерживает идеи книг приглашаю на сайт:
http://kadetbl.ru
Нам есть что обсудить.
С нами Бог!
От магии православие защищает…
А вот от стали — нет. Но в книге это, к сожалению, обойдено стороной.
Прекрасная книга!Побольше бы тираж.
Отличная книга, мы с сыном на прегонки ее читали. Действительно дает детям задуматься как нам грехи мешают в жизни и делают нас уязвимыми и сколько силы в словах молитвы Господи помилуй. Я уже и вторую книгу прочитала Кадеты.РУ только она не имеет окончания, буду искать третью книгу очень хочется ее прочесть.
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С уважением, модератор.
сравните тиражи этой книги и тиражи
«Поттерианы»… Лично я о существовании сего произведения впервые слышу, хотя живу отнюдь не в лесу, наоборот — работаю в издательстве. И , вы уж меня извините,судя по помещенному на этом сайте отрывку, в художественном отношении книга значительно уступает книгам Роллинг.
Я видела рекламу этой книги в метро. Недавно послушала аудио издание и пришла в восторг. Даже не знала, что современные авторы могут такую отличную книгу написать! И сюжет отличный, и идея, и исполнение, и музыка — все на высшем уровне.
Не слушайте тех, кто ее ругает — просто некоторых тенденциозных людей тошнит от Православия и патриотизма и они начинают врать и придираться к мелочам.
Никогда не думал, что об этой книге я прочту на страницах Благовеста столь восторженные отзывы. На мой взгляд, эта книга не только не развивает патриотические чувства, не пробуждает веру в Истину и Господа, но еще и подавляет всякое зарождающееся желание к познанию Любви и Творца. Ни одного милого душе образа, все персонажи до жути шаблонны и глупы. И не надо прикрываться Святой Церквью — не для просвящения написана книга эта, а только для того, чтобы денег заработать на уже раскрученном бренде Гарри Поттера. Обидно, что люди едят подобное, пред тем не вкусив хотя бы Ветхого Завета в пересказе для детей.
И ещё, самое главное. По прочтении, заметь какое чувство вызвала у тебя эта книга. Лично мне стало горько. Если ты почувствуешь озлобленность, а не умиротворение, злорадство, а не сочуствие, ненависть, а не любовь, ожесточенность, а не милосердие, разве можешь ты сказать, что книга эта о борьбе со Злом? Легко разбить очки Гарри Поттеру — вот она брешь наших душ.
Отбросьте литературную шелуху и поймите, что книга о том, что надо каждую минуту осознавать, откуда человека посещает желание сделать тот или иной поступок. Да, маленько неуклюжий литературный стиль, ошибки, ура-патриотизм — всё это присутствует, но цель книги — пробуждение православного сознания, особенно у молодёжи, прощает все недостатки.
С уважением ко всем.
Книга ужасна. Издательство «Лубянская площадь» нам как бы намекает на заказ из специальных служб, которые прославились как раз пытками и ужасами в первую очередь против православных христиан. Самое плохое в книжке не ура-патриотизм, не прославление ФСБ, которому поручено охранять православие в России, не плохой «русская языка». Самое плохое — это ложь на каждом шагу, открытая ненависть к любому иному, чем русское. Пропитывающая книгу ксенофобия — это самое ужасное, чему пытается учить эта книжка.
Книга пронизана ненавистью ко всему «не русскому», «не православному». Не мало ментов, которые вредны для подростковой психики (12 лет — это еще вообще ребенок). Например. Отрубание хвоста у котенка, с подробным описанием как это происходит и с какими звуками. Разрывание на части доберманов, отрывание голов у птиц — ТАКОГО В «ГАРРИ ПОТТЕРЕ» НЕТ!
Я не говорю о порнографии (достаточно вспомнить рекламу пива «с трусами», статую обнаженной женщине).
Я не говорю о языке, которым написана книга. Низко художественный, совершенно не литературный язык. Ни одного положительного героя (может за исключением старца), а вся молодежь — просто отталкивающая.
А уж слова, что «книга основана на реальных событиях» — просто смешно, если бы не было очень грустно.
Ааааа!!! Я не православная, я даже атеист, но я обожаю эту книгу! Она по-настоящему хороша. Какие сочные образы! Няшная до предела девочка Настинька (у нее даже имя через «и») от реплик которой становится липко в попе, высокоблагородный короткостриженный с золотыми локонами Иван, и добродушный няша эээ… который одевался в медведем с геройской стороны и злые евреи со злодейской! Такие знаете жизненные образы.
Отличная книжка, обожаю ее даже больше чем бредопатию Трехлебова!
А КОММЕНТАТОРЫ НИЖЕ И ВЫШЕ ПОГУБЛЕНЫ В ДУШЕ ПОГАНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ МАГЕЯ ШМАГЕЯ ОТ САТАНЫ СУЩЕСТВУЕТ БЕЙ ЖИДОВ СПАСАЙ РОСИЮ СЛУШАЙ РАДИО РАДОНЕЖ
«Хвостик упал вниз с деревянным звуком, из обрубка толчками захлестала черная кровь. Кошка зашлась в хрипе, раздирая когтями пластиковую подставку штатива.»да одно это травмирует психику ребенка в сто раз больше любого гаррипоттера.
прям представила: читает эту книжку вслух мама ребенку, от сцены с кошкой он начинает плакать, а мама такая «ну вот видишь какие эти колдуны плохие, не будь таким, молись, постись, слушай радио Радонеж». пропаганда такая пропаганда
Благодарю Вас! Хоть кто-то написал правду об этой книге правду! Сколько читаю критику на эту книгу, все пишут только поверхностно. Благодарю Вас.
С уваженьем, Красный Корсар.
Замечательная книга!
А в отрицательных отзывах о ней явно читается ненависть к России и Православию.
Христос Воскреси, православные!!!
Великолепная книга! Прочитала её на одном дыхании!
Очень понравились главные герои, особенно Ваня Царицын и Ася Рыкова. Интересный, увлекательный сюжет, хотя и не всегда правдивый…
Те, кто критикует эту книгу — критикуют само Православие!
Ужасная книга!!!
Читать эту книгу взахлеб может только дегенерат.
ЭТО — литература?!
Язык беден и скуден, описания откровенно натуралистичны и жестоки. Собственных мыслей в книге нет.
Творение неких ультрапатриотично настроенных литературных негров, под псевдонимом никогда не существовавшего якобы «знаменитого» греческого писателя.
Эта желчная книга — самое лучшее подтверждение тому, что ГП замечательный!!!
Через пару лет после истерии по данной писанине решила-таки узнать: а в чем же, собственно, вся соль? Купила книгу. Открыла первую главу и приготовилась получать неописуемое удовольствие от замечательной книги, которую 95% священников так хвалит. Страница, вторая, третья… Ну когда же? Читалось трудно и нудно. Через силу прочла две трети книги и отложила до лучших времен. Через два месяца на больничном взялась за нее опять. Дочитала со скрипом. Вторую книгу бросила после 20-ти страниц. Сюжет неправдоподобен и банален, персонажи какие-то все неприятные, читать скучно. И еще все это с каким-то пафосом, как-то даже стыдно за автора.
Книга… Написанно смело, но я поклонница ГП, и мне жаль, что в этой кн ге так описанно волшебсво… Книгу читала исключительно из-за того, что мне ее подарили и как-то не удобно не прочитать подарок…
отлично, Православные авторы хотят научить детей фашизму и насилию. мо-ло-дцы. христианство учит любви, терпению и состраданию, или я что-то путаю?
считаю, что создателю этой писанины должно быть стыдно.
Говорите, автор грек? Такую ересь может только русский написать.
Приветствую — Всем добра!
Доброго времени суток
Добрый день!