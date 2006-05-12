«Дети против волшебников»,

Антон Жоголев 12.05.2006

Книга еще мало кому в России известного (хотя и названного в аннотации известным греческим писателем!) Никоса Зерваса «Дети против волшебников» принадлежит к разряду книг, о которых будут спорить. Это книга-скандал, книга-удар, книга, которая далеко превзошла в безудержной смелости даже нашумевшую недавно «Мечеть Парижской Богоматери». Эта книга - русский ответ (хотя и сделанный греком!) на брошенную нам всем магическую перчатку…Лично я читал книгу взахлеб, выкраивая время на работе и дома, как уже давно не читал ничего современного. И другим советую найти для этого объемного романа пару вечеров и прочесть его вместе с детьми (рекомендованный издателями возраст - от двенадцати и старше). Ведь это не столько детская литература, сколько книга для совместного чтения детьми и взрослыми. Родителям в ходе чтения будет недоставать контакта с детьми, детям без пояснений родителей некоторые сцены покажутся непонятными и даже страшными…Сюжет книги почти пародиен, во всяком случае - вторичен. Автор отталкивается от нашумевшего на весь мир «Гарри Поттера», но создает свою картину происходящего в колдовском логовище - замке Мерлина.В школе волшебников канули несколько русских ребят-детдомовцев, которые вскоре по прибытии в цитадель зла отказались возвращаться в Россию и начали давать шумные пресс-конференции о безобразиях в детских домах на их родине. Одиночки-энтузиасты из ФСБ пытаются вызволить заблудившихся в лабиринтах колдовского замка детдомовцев (большинство детей, да и некоторые из разведчиков, как оказалось, перешли на сторону противника - сняли с себя «русскую защиту»…). Но все их попытки внедриться легко разгадываются матерыми колдунами. Тогда в недрах российских спецслужб зреет необычный проект («впервые русские борются с нами на духовном уровне!» - уронит в конце романа главный сатанист-волхователь Гендальфус) - отправить в замок Мерлина русских детей-суворовцев, чтобы они, затерявшись в рядах юных волшебников, разузнали, что там происходит, и по возможности спасли пленных русских детей… Замысел дерзок и необычен: дети ведь еще не успели так сильно нагрешить, как их взрослые вдохновители, и потому им будет легче обмануть бдительных колдунов… Для этого выбирают суворовца Ваню Царицына (Иван Царевич! - эта фамилия-кличка далеко не случайна в книге, как и попытка неким автором-либералом написать новый том - «Гарри Поттер и шапка Мономаха», - так столкнулись лбами два «проекта» будущего России!) и его друга Петра Тихогромова. А дальше происходит то, за что я и полюбил эту замечательную книгу. Подростковый боевик вдруг оказывается настоящей литературой, дающей пищу и уму, и сердцу. Мальчики оказались не схемой, не жалобно русофильской альтернативой сатанисту Гарри, где вместо метлы - крест, вместо амулетов - иконы, а вместо пресловутой волшебной палочки - суровые суворовские кулаки… Нет! - мальчишки эти начинают вдруг ЖИТЬ - духовно возрастать во время остросюжетного действия, то падать, то подниматься, то пятиться перед злом, то набрасываться на него с подлинной русской отвагой… А чуть в стороне основной сюжетной линии за героев остросюжетного произведения молится добрый, сильный и многомудрый монах - Геронда, в котором Православные читатели легко узнают недавно почившего старца Паисия Афонского (+ 1994 г.). Это его молитвами мальчишки оказываются сильнее самых зловещих представителей темных сил. И никакой подполковник Телегин - отважный русский десантник - им не помог бы свалить кровавого козлоногого идола с его поганого пьедестала, если бы не молитва старца, которая толкает героев на невообразимые подвиги и делает самых обычных ребят неуязвимыми для сил зла… - при одном только лишь условии, если ребята не возгордятся от собственных подвигов. А с ними это порой случается.В замке вовсю разрабатывают тактику духовного вторжения в наши российские палестины - придумывают рецепт против таинственной русской защиты, которая делает безсильным любое колдовство, любую - равно как черную, так и белую - магию… Суть этой защиты отнюдь не в национальных качествах русских, эту защиту раньше называли византийской. Ее дает великая Православная духовная традиция, жизнь в лоне Церкви десятков поколений как русских, так и греческих семей…И все же самое острое чтение, как бы оно ни увлекало, для Православного читателя лишь обертка. В начинке же - страшная правда о той организованной, четко продуманной духовной агрессии против всех нас (не только русских - ведь в романе с колдунами плечом к плечу сражаются русский десантник, старушка-сербка, греческие и русские дети…). Раскрываются и методы этой агрессии - откровенно, доступно и художественно убедительно. Колдовская сила рисуется не в либерально-розовых тонах, как некое безвредное фокусничество, а как реальная злая сила, обладающая известной мощью, которую питают и усиливают наши грехи. Вот почему русские мальчики, настроенные в начале книги по отношению к колдунам скорее скептически, как к некоему ордену иллюзионистов, с изумлением замечают реальную силу магии, ощущают смертоносное дыхание дьявола, который незримо руководит всем строем жизни в замке. Вот почему начинающим волшебникам, чтобы научиться колдовать, нужно постоянно обманывать своих товарищей, отрезать кошкам хвосты, воровать, ябедничать, а чтобы взлететь на метле - и вовсе отречься от родины, родителей, своей веры…Кто-то скажет - зачем современным детям постигать все эти «глубины сатанинские», проходить вместе с Ваней Царицыным и Петей Тихогромовым все эти круги ада колдовских уроков «искусства обольщения», алхимии, приворотов? Но сегодня такой вопрос уже не правомочен. Ведь слишком мощный заряд зла обрушился на души современных подростков, и без выработки мировоззренческого противоядия, увы, уже не обойтись. Не отсидеться в уютных тургеневских беседках, когда вокруг бушует рукотворный ураган оккультной агрессии… А современная Православная детская литература, все еще рассказывающая о каких-то полумифических детях, которых если и встретишь где, так только в реденьких воскресных школах, со своей главной задачей - готовить русских детей к духовной брани за себя, за родину, за Церковь, - увы, не справляется… Но вот появилась, наконец, эта книга - «Дети против волшебников». Это сильнодействующее средство, да, - и, может быть, не для всех полезное. Но болезнь уже слишком запущена, и надо спешить, чтобы не оказалось поздно… Предвижу, что и в Православной среде найдутся те, кто навесит на эту книгу ярлык «кликушества», бездуховности, даже жестокости… Те самые «Осипы Куроедовы» со страниц романа, которые совсем недавно расхваливали юного колдуна Гарри Поттера, в этот раз дружно поднимутся против Православного бестселлера. Но замолчать, не заметить эту шокирующую книгу и им не удастся…Не только приемы и ухищрения современного волхования описаны в романе. Еще более убедителен рассказ о том, как можно побеждать зло, как не бояться его и наступать. Геронда (а точнее - старец Паисий, так как цитаты из его трудов в книге почти дословны) говорит пока еще духовно безоружному кадету: «Колдуны не имеют власти творить человеку зло, пока сам человек своими грехами не даст диаволу право к себе прицепиться. А диавол, нащупав брешь в духовной защите человека, сообщает об этой прорехе своим слугам - колдунам. Пострадавший от колдовства должен понять, в чем была его вина, из-за которой колдовство возымело над ним силу». Русским детям - Ване, Наде Еропкиной, а также детям самого автора Зерваса (он неожиданно поместил и их на страницы своего романа) пришлось на себе испытать истинность этих слов. Одного колдуны едва не погубили на тщеславии, предлагая награды и всевозможные титулы, другую искушали в ее стремлении «спасти все человечество», третьего ловили на страсти наживы… И все же светлая сила в их душах оказалась сильнее щупалец зла. А Геронда иной раз вышибает дурь из кадета Ивана Царевича даже и суровым посохом, посетив его в сонном видении не с духовными увещеваниями, а с вполне оптинской «духовной плеткой»…По ходу дела читатель узнает, что в основе магии лежат страшные сатанинские ритуалы (вплоть до каннибализма), что белая и черная магия - лишь две стороны одной «медали», что за всей внешней якобы свободой от всевозможных догм у колдунов скрывается абсолютное рабство дьяволу… Каких только секретов не выведали в готическом замке русские четырнадцатилетние разведчики!..И уже подготовленные, окрепшие, ищущие спасения не в грубой физической силе, а в духовной мощи Православной молитвы, русские и греческие подростки наконец-то встречаются в конце романа с самым известным из обитателей замка - Гарри Поттером. И диалог у Ивана Царевича с этим подростком-фантомом, колдуном-брендом получается отнюдь не богословским. Хотя за каждым ударом с той и другой стороны стоят богословские эскапады и колдовские заклинания, молитвы и мантры, крест и метла…«Ваня начал подниматься. Гарри удивился:- Ты чего встал, баллон с русским духом? А ну лежать!«Не гордиться, - приказал себе Ванечка. - Я побеждаю не ради себя. Бог мне поможет, потому что кроме меня - некому».Гарри медленно, будто прославленный дирижер, поднял волшебную палочку. И уверенно произнес:- Раз, два, три... Разрыв сердца!!!Краткая черная молния ударила Иванушку в горло……и пронеслась, как горячий ветерок. А Иван Царевич размахнулся и двинул Гарри в лоб. Причем - левой рукой. Все-таки тот очкарик и меньше ростом, а тех, кто слабее, не полагается бить в полную силу. Впрочем, Гарри отлетел как-то уж больно далеко…»А читатели в следующем абзаце наконец-то узнали, как же на самом деле горят волшебные палочки («Хорошо горят волшебные палочки!» - рекламный слоган всей книги!).Как хворост…