«Я не могу с этим смириться…»
Здравствуйте! Меня зовут Артур (40 лет), 5 мая моего единственного сына Артемчика десяти лет сбила насмерть машина! За рулем сидела женщина, которая сбила его на «зебре», когда он возвращался из школы и переходил дорогу на зеленый сигнал светофора! Понимаете, в чем дело? Мы с ним постоянно ходили в церковь (он очень верил в Бога). Сын говорил: «Пойдем к Боженьке» - и читал всегда Библию, молился всегда на ночь, жена всегда на ночь его крестила… Он мне говорил: «Папа, я твое сердечко, я твоя душа…» А теперь мое сердце и моя душа…
Я ходил по нескольким церквям и разговаривал с батюшками. Понимаю, что чудес на этой земле не бывает, но прошу Бога, чтобы мне вернули сына. Батюшка объясняет, что ребеночек сейчас в Раю и он - святой ангелочек! Мне от этого не легче…
Спрашивал: если мы родим мальчика, может ли его душа вновь воплотиться в нашем ребеночке? Батюшка сказал, что Христианство переселение душ отвергает; это какой-то индуизм и т.д.
Говорят, что когда маленькие дети умирают, то это в наказание родителям. Но наш сын погиб в результате несчастного случая! Или мне до конца жизни винить себя в смерти сына?
После того как он погиб, я посмотрел его школьный дневник - всю последнюю неделю у него одни «двойки»! Такого никогда не было, учился он хорошо. Нашли рисунок, где сын нарисовал картину: стоит человек спиной в каком-то длинном черном одеянии, а вокруг - какие-то звезды, и все это закрашено простым карандашом! Недели две назад он ездил с классом на Воробьевы горы и там фотографировался, так он на фото самый крайний стоит, причем как-то отстраненно от класса (будто уже отделен), и фото его получилось прямо посередине одна половина!
Потом мы принесли еще его фото домашние, так на фотографиях почти везде все красновато (будто брак при проявке). И еще. Последним его в школе видела одноклассница, которая сказала, что последние его слова перед уходом домой были: «Мне надо торопиться». Его что-то безпокоило, и он сказал такую фразу: «Я боюсь, волнуюсь»!!!
Я не могу найти ответы на эти вопросы, которые мучают меня: что происходило с моим сыном в последнюю неделю? Я его так любил, за десять лет даже по попке ни разу не пошлепал… Теперь же я прихожу домой и начинаю искать его!
Я уже готов пойти на всякие спиритические сеансы, чтобы узнать, как и где мой сын! Но боюсь накликать беду на себя и жену!
Все наше будущее было связано с ним! Даже такие мелочи: мы с ним по вечерам играли в шашки, шахматы, да много чего… А теперь мы с женой похожи на два привидения… Я не могу принять то, что случилось с моим сыном!!! Может, я с ума схожу от горя? Может, у вас есть какие-то ответы на мои вопросы? Ответьте, пожалуйста, если что знаете!
Моему горю нет утешения... Помолитесь за сына моего... Прошу вас!
Артур Оганов, г. Москва
Прочитав письмо Артура, я долго не мог решиться написать ответ на него. Да и что можно ответить и какие человеческие слова можно найти, чтобы хоть как-то облегчить душевные страдания отца, потерявшего свое чадо?! Сердце сжимается от боли и сострадания, когда сталкиваешься с таким горем, особенно если у тебя самого есть дети. И если представить себя в подобном состоянии, то все внутри чернеет от одной мысли о возможности подобного несчастья. Мне представилось, что большее доверие к состраданию другого человека будет не от моих слов, а если сострадание выскажет тот, кто сам пережил такую же утрату. Поэтому я попросил написать письмо Артуру своего духовного брата во Христе алтарника Крестовоздвиженской церкви г. Самары Максима Афонасьева.
Здравствуйте, Артур, меня зовут Максим. Мы с моей женой Ксенией пережили потерю нашей дочери Лизы два года назад (см. об этом). Она прожила всего два года и два месяца. И несмотря на столь маленький срок жизни на земле, очень многое пришлось ей пережить. Мы с женой боролись за ее жизнь с момента, когда ей поставили диагноз тяжелейшего порока сердца еще в утробе матери. Первую операцию на сердце ей сделали в восемь месяцев в Московском кардиоцентре имени Бакулева. Вторую назначили через полгода, но откладывали дважды из-за ее маленького веса и высокого риска. Роковую ночь с 16 на 17 июля 2004 года я запомню навсегда, утром дочку с женой отвезли в реанимацию, диагноз - вирусная инфекция с сильным осложнением на сердце. От боли она кусала себе руки в кровь, в десять утра она умерла. Примерно за неделю до этого происходили странные вещи: мы чувствовали, что что-то не так, врач-педиатр сказала нам, что это из-за зубов. Этим я хочу сказать, что понимаю, Артур, что вы чувствуете, почему многократно прокручиваете в своей памяти последние дни жизни вашего сына. Со мной было то же самое. Весь первый год после смерти дочери мы ездили к ней на могилу почти каждый выходной день. Мне казалось, что если бы я мог что-то изменить, хотя бы как-то облегчить ее состояние, принять во внимание все детали происходящего, то все было бы по-другому. Теперь я понимаю, что нужно время не для того, чтобы забыть, а для того, чтобы принять и понять в главном, что произошло. Самое трудное - признать то, что дети нам даны Богом как многоценный дар и не являются нашей собственностью. Ваш сын вам не принадлежит, он - Божий. Дети нам даны на время, для воспитания их верными чадами Божиими, и на нас возложена огромная ответственность перед Богом.
Не отчаивайтесь, жизнь продолжается, когда-нибудь вы еще увидитесь с вашим сыночком, а сейчас у вас еще много дел здесь, на земле, вы нужны вашим близким, на работе, вам еще многое нужно сделать. Ведь не напрасны слова Символа веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». И «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14).
Не отдаляйтесь от Церкви, и Она своими молитвами поддержит вас с женой и поможет перенести эту временную утрату.
Простите, если я сумбурно написал, я лишь хочу искренне вас поддержать, чтобы вы не отчаивались и нашли в себе силы жить дальше.
- Протоиерей Олег Китов
- г. Самара
- 07.07.2006
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Спасибо!Благослави Вас Господь…
Упокой, Господи, души рабов Твоих младенцев Артемия и Елисаветы!
В заповедях говорится,что Господа Бога надо любить более любого земного творения.Может сверх сильная любовь к сыну,а не к Богу стала причиной того,что Господь забрал Вашего мальчика.Может стоит это принять в воспитательных целях?
Здравствуйте, Артур! Меня зовут Ирина. У моей соседки Наны, очень порядочной, богобоязненной женщины в разбились насмерть обе доченьки, её невестка и племянник. Они возвращались с каникул домой. Дома у неё было 4,представьте, четыре!!! гроба. А за 2 года до этого у неё умер муж из-за почечной недостаточности. Нана растила своих девочек одна, с большими материальными трудностями и вот такая трагедия! Мы думали, что наша Нана не переживёт, но ей помогла церковь и только церковь. Сейчас она взяла девочку на воспитание. У меня даже нет слов описать, как ей было решиться на это. Но, слава богу, сейчас жизнь мало-помалу налаживается…
Так что, Артур, молитесь, верьте….
Артур я в 2005 году потерял своего старшего сіна.Звали его АРТУР парню біло 14 лет.ОН бежал в грозу с моря на него упал провод… Я его воспитівал 14 лет а он меня перевоспитал за 1 секунду . Я посмотрел на свою жизнь со стороні .Я поня что ГОСПОДЬ таким образом решил вернуть меня в лоно ЦЕРКВИ .
Господи!Укрепи раба твоего Артура и дай ему терпение и сылы.Помоги ему,Господи!
У моей дочи был порок сердца,не самый тяжелый,с таким пороком детки живут.Врачи настояли на операции,сказали,что летальность нулевая,будет заниматься спортом,танцами,нарожает нам внуков.Прооперировали,дочи,Маргариты, не стало,было ей 1год и 4месяца.Осталась у нас,дочка, ее сестренка-близнец,Людмила.Она нас и спасает не дает утонуть в горе.Есть у нас два ангелочка нам во спасение:один на небе,молится за нас,другой на земле в утешение.
Веруйте,что Бог вас любит и устроит вам достойную встречу на небесах. Простите, и всех вам Благ.
Я тоже не могу смириться со смертью нашей доченьки. У неё повредился мозг во время родов и она не смогла самостоятельно дышать….так и не пришла в сознание. Она была доношенная и абсолютно здоровая и такая красавица. А я , дура, думала нам Бог послал ребёночка . Наша старшая доченька так радовалась ее рождению. Планировала возить ее в коляске, помогать купать и класть игрушки в кроватку , когда она будет спать. Вышло так ,что ей даже не пришлось подержать сестричку на руках. Теперь она говорит, чтобы мы сестричку откопали и принесли домой с кладбища, скучает по ней. Я уже все глаза выплакала. Ей было бы 5 месяцев теперь….Вся эта трагедия по вине акушерки. Муж тоже плачет.
Я только теперь понимаю, что значат слова , которые сказал Иисус: не запрещайте детям приходить ко мне ибо их есть Царство небесное. Приходить значит умирать. А я думала это про то, чтобы дети в церковь шли…
Сразу и молиться не могла…. какой смысл….. Теперь молюсь когда есть силы, но и не получается понять и простить Бога. У нас в газетах писали о женщине . она сидела за жестокое убийство нескольких человек и она вышла из тюрьмы, вышла замуж, родила троих здоровых детей. Бог таких любит.
Очень сочувствую Вам Артур и Вам Олег, и всем , кто прошёл этот ад потери ребёнка.Желаю Вам утешиться в горе, обрести покой. Пусть ваши душевные рады заживут. Хочу верить что и наши раны заживут кoгда-то . Сейчас не знаю как жить. Возраст поджимает и родить ещё скорее всего не выйдет, да и нашу дорогую Кларочку не вернуть