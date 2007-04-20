Усопшие в Пасху…
Правда ли, что души умерших в дни Пасхи Христовой попадают сразу в Царство Небесное?
Ольга, г. Самара.
Воскресение Христово - это самый большой праздник. Это праздников праздник и торжество из торжеств, его нельзя сравнить с другими праздниками. В этот день Христос воскрес из мертвых, тем самым победил смерть, открыл людям дорогу на небо, даровал нам надежду на жизнь вечную, соединил нас с Богом Отцом, поэтому мы так ликуем на Пасху. В этот день торжествуют ангелы и стонут адские силы.
Поскольку Пасха - это умерщвление смерти, которая является главным злом на земле, то отсюда в церковном благочестивом сознании существует уверенность, что умершие на Пасху попадают в Царство Небесное. Вот что сказано в требнике перед совершением отпевания умершего в пасхальную седмицу: «Веселия и радости есть праздник, а не сетования. И как все о Христе воскресшем в надежде воскресения и жизни вечной умершии Христовым воскресением от печалей мира сего на веселие и радость представляются, воскресным пением над усопшим церковь возвещает». То есть Церковь свидетельствует о том, что умершие в Светлую седмицу, а не только в день Пасхи, сподобляются веселия и радости, об этом и поется в чине отпевания умерших в Светлую седмицу. Сам день смерти каждого человека не случайно приходится на то или иное число года: каждого Господь призывает в свой срок. И то, что человек умер именно в эти светлые дни, говорит о великой к нему милости Божией.
- священник Дионисий Толстов
- 28.04.2000
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спасибо!мне стало легче принять смерть близкого человека.
Мне тоже стало легче и более спокойней!
Сердце наполнилось светлой печалью,когда я прочитала эту статью, потому что сегодня ушла от меня навсегда моя мама. Она родилась в День Благовещения, а умерла в светлое Христово воскресение.
У меня сегодня крестная мама умерла… Сочувствую всем…
Спасибо. Стало немного легче. Вчера умер папочка.
Спасибо Вам. У меня сегодня умерла мама…
Спасибо за статью 22.04.2009 умер любимый дедуля (90 лет) трудно это принять, а статья как огромное утешение.Спасибо
у меня мама умерла 20.04.2009 г. Отпевали 22.04.09 г. бабульки в церкви сказали, что она счастливая, умерла в светлую седмицу. Только этим и утешаешся
У меня 30.03.2010 в 23-15 умер папа.
Сегодня 8.04.2010 умерла моя бабушка. Царствия ей Небесного.
Христос Воскрес! Мой муж умер 6.04.2010г. в словах священника Дионисия Толстова я нашла истину и утешение.
Ангела вам Хранителя! Господи спаси!
04.04.2010 умерла моя подруга.Молодая(31 год),красивая,здоровая!Сердце разрывается на части,в это просто невозможно поверить!!!Спи спокойно Виктория,ЦАРСТВИЯ ТЕБЕ НЕБЕСНОГО.Спасибо вам за статью стало немного легче.
Моя МАМА умерла в Светлое ВАОСКРЕСЕНЬЕ на ПАСХУ 04.04.2010г. Царствия Тебе Небесного моя дорогая МАМОЧКА!!!
Ты заслужила Божьей Благодати, с колен всю жизнь не вставала перед Иконами молилась за нас грешных.
Всё равно тяжело на душе…
Моя бабушка умерла сегодня, 25.04.2011, 20:30 Она умерла почти сразу, после того, как причастилась. Она была стержнем всей нашей семьи, всегда сплачивала нас всех вокруг себя. Помолитесь пожалуйста за душу новопреставленной Марии
Всегда думала о людях, ушедших в Пасху,знала, что они особенные, а в этом году 24 апреля, в Пасхальное воскресенье представился мой свёкр-Виктор Никитович,на 75 году жизни,честнейший был человек,труженик.Пусть земля ему будет пухом,царствие ему Небесное. Пламя свечи,поставленной за упокой души, в церкви,первые минуты сильно трепетало,пульсировало
Мой муж умер в Светлую седмицу 29.04.11., не дожив до 43 лет один месяц. Во сне. мгновенная смерть. Сердце. Я постоянно пытаюсь найти хоть какое-то утешение. Спасибо за статью. Я сразу позвонила его маме и прочла ее. Царство ему небесное. Вася, нам тебя очень не хватает.
25.042011 года у меня умер муж.На пасху 24 его сбила машина.Ему было всего 23.Такой молоденький.
Мой сыночек погиб 25го апреля2011года.Пьяный мент раздавил машиную
А у меня свекровь р.Б. Лидия 21/04/2014 отошла ко Господу. 9 дней в Радоницу. Светлая память новопреставленной Лидии!
Благочестивое верование это одно,а учение церкви основанное на священном писании это другое,Христос говорит-в чем застану,в том и сужу,а не когда застану так и сужу. Обольщать себя и других не стоит,когда усопшие были в последний день на исповеди?когда последний раз принимали в себя Христа на причастии? Если давно,а тем более не разу-молитесь за них усиленно
Моя мама умерла в день пасхи 20.04.2014 ей было 64 года, а в последний день пасхальной недели, через 2 года, 08.05.2014, умирает сестренка, всего 33 года… Как дальше жить???
Кто то говорит что в таком случае в рай сразу без суда и мытарств если в пасхальную неделю, обычные батюшки говорят что не нет это только вас утешают, но вот Архиерей отпевающий бабушек отпевал пасхальными песнопениями прямо с серьезным лицом сказал что прямо в рай на этой неделе Каму и чему верить?
У меня на 1 мая 2016 года машина сбила отца. В коме он был 15 дней и умер 15 Мая. То что он попал в рай для меня это большое утешение. Только как принять то, что я не могу к нему прикоснуться, обнять, поцеловать. Я его очень люблю. Прошу чтобы хотя-бы во сне приходил.
Невежественный жрец, неведающий чему учит. Даже в а полуязыческом сознании т.н. РПЦ нет подобного догмата. Царство Небесное даруется по вере человека, на основании жертвы Христовой, пролитой Им Крови, а не сочетанием дат и сроков.
Мой муж грешник умер в понедельник хоронили в субботу,а в воскресенье пасха .
Куда он поможет.Мы заднего молимся
Спасибо Вам за утешительные слова. Моего близкого человека не стало 15.04.17г. О был совсем молод. Спасибо вам! Мне на много лучше.
У нас сегодня умерла бабушка. И то, что она ушла от нас именно в этот день ещё раз подтвердилость, что она была святая. И если ей сейчас хорошо, то и нам от этого немного становится легче. И
Сегодня умер мой отец 66лет,болел лет 8,но никогда не жаловался,все терпел молча,был очень добрым сильным и справедливым!
Моя любимая сестрёнка умерла от онкологии 15.04.2017. ей всего 30 было. Спасибо Вам. Хоть успокоилась.
Сегодня умер мой дорогой, любимый дедушка. На 93-м году жизни. Был невероятно мужественный сильный человек. И, действительно в этой статье я искал облегчения и смирения с этим горем. Стало много легче, спасибо.