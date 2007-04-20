Усопшие в Пасху…

священник Дионисий Толстов 28.04.2000

Правда ли, что души умерших в дни Пасхи Христовой попадают сразу в Царство Небесное?Воскресение Христово - это самый большой праздник. Это праздников праздник и торжество из торжеств, его нельзя сравнить с другими праздниками. В этот день Христос воскрес из мертвых, тем самым победил смерть, открыл людям дорогу на небо, даровал нам надежду на жизнь вечную, соединил нас с Богом Отцом, поэтому мы так ликуем на Пасху. В этот день торжествуют ангелы и стонут адские силы.Поскольку Пасха - это умерщвление смерти, которая является главным злом на земле, то отсюда в церковном благочестивом сознании существует уверенность, что умершие на Пасху попадают в Царство Небесное. Вот что сказано в требнике перед совершением отпевания умершего в пасхальную седмицу: «Веселия и радости есть праздник, а не сетования. И как все о Христе воскресшем в надежде воскресения и жизни вечной умершии Христовым воскресением от печалей мира сего на веселие и радость представляются, воскресным пением над усопшим церковь возвещает». То есть Церковь свидетельствует о том, что умершие в Светлую седмицу, а не только в день Пасхи, сподобляются веселия и радости, об этом и поется в чине отпевания умерших в Светлую седмицу. Сам день смерти каждого человека не случайно приходится на то или иное число года: каждого Господь призывает в свой срок. И то, что человек умер именно в эти светлые дни, говорит о великой к нему милости Божией.