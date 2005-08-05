Странная «наука»
Дорогая редакция газеты "Благовест"! Здравствуйте все, кто создает, творит мою самую любимую газету. Сколько Добра, Света, Любви я получаю, читая ее. Я давно хотела написать вам, и мне есть что высказать. Но сейчас я пишу вам с надеждой на помощь. Недавно я устроилась на новую работу и была просто счастлива. Работа замечательная, коллектив хороший. Меня ни разу никто ничем не обидел, отношения со всеми хорошее. Раз в неделю сотрудники остаются после работы (в том числе и руководители), к нам приходят некие учителя и мы учимся - познаем "науку" универсологию. Изучаем матрицы, когда в программу на компьютере "Модель успеха" вводится твоя дата рождения и становится видно, что ты из себя представляешь - чего у тебя хватает - "четверок" или "семерок", чего не хватает, что ты должен нарабатывать в себе. Между нами, как они говорят, объединенная энергосистема. Проводятся медитации.
Я глубоко верующая девушка, с подобным встретилась впервые. Сначала я не считала, что это что-то не от Бога, а потом меня стали мучить сомнения: нужно ли это?
"Наука" эта, универсология, как я поняла, стремится к объединению всех религий. Летом проходят форумы в г. Одессе, где собираются люди со всех уголков страны. Наш директор, которая, в основном, и втягивает всех в эту науку, постоянно говорит о ней. Слава Богу, я осознала, что это плохо - благодаря одной чудесной женщине; она меня спасла, иначе я могла бы оступиться. Она поговорила с батюшкой, он не принял эту "науку", сказав, что не может быть объединение религий, и, по большому счету, это секта.
С огромной просьбой к вам - пожалуйста, откройте глаза и другим людям об этой "науке". Мне бы очень хотелось узнать все об этом, насколько это опасно и как жить, работать с такими людьми. От Христа я никогда не отойду и не хочу, чтобы и другие предавали свою веру. Спаси Господи.
Наталия Куликова,
пос. Кизнер, Удмуртия.
По просьбе редакции на этот вопрос отвечает руководитель Миссионерского отдела Самарской епархии иерей Алексий Богдан:
Универсология возникла совсем недавно, в середине 90-х годов XX века. Она представляет из себя псевдонаучную антихристианскую систему, которая базируется на элементах языческой философии Платона, Аристотеля, даосской философии, астрологии, нумерологии, зороастризма (персидской религии), теории относительности Эйнштейна, диалектики Гегеля, психологии Юнга, учения об эволюции Дарвина с присутствием элементов учения К. Маркса об общественных отношениях. Универсология из этих совершенно разных систем пытается вывести единую теорию, даже скорее философию бытия мироздания, его происхождения, происхождения человека, теорию развития человечества и его связь с окружающим миром.
Даже из того набора философских систем, на которых она базируется (мы привели их выше) можно представить, что это смешение всего и вся ничего общего с Христианством не имеет. Одно из пособий по универсологии некого Полякова наводит на мысль, что эта система претендует на основное мировоззрение человечества будущего. В универсологии мы не видим Бога-Личности, но там много говорится о некоей "единой энергосистеме", даоских инь-ян; лишь вскользь упоминается некий "творец", но это не Бог Откровения, Который, по выражению Апостола Иоанна Богослова, "есть любовь"(1Ин.4,8), а, скорее, напоминает Великого Архитектора Вселенной - термин этот известен в оккультных и тайных обществах средневековья и масонских ложах. Причем об этом "творце" толком ничего не говорится и понятие о нем довольно расплывчато и туманно. Мы не видим в этой "науке" учения о грехопадении человека и, вместе с этим, изменения и природы человека, и самого мира, в котором с того времени царит хаос и смерть. Нет в универсологии и избавления мира и человека от власти греха и смерти воплотившимся Богочеловеком Иисусом Христом; нет и Его Церкви, через таинства которой мы имеем реальную возможность приобщиться к Божественной жизни и достигнуть состояния святости, которое святые отцы называли "обожением". Вместо творческого акта Святой Троицы - эволюция форм жизни, вместо борьбы с грехом и восстановления Богообщения, а через это и преображения мира, универсология выводит "законы" о саморегуляции, самоуправлении и самосовершенствовании человечества, итогом которых будет создание некоего единого международного сообщества, в чем и видится конечная цель человечества - его счастье и блаженство.
Согласно универсологии, человечество проходит стадии развития от первобытнообщинного строя до планетарного мирового содружества. Кстати, это учение очень похоже на "новый мировой порядок", изложенный в конвенции единого мирового локально распределенного информационно-сотового сообщества, принятой на I Международном форуме информатизации 26 ноября 1992 года, и на хартию глобального общества будущего, принятой 23 июня 2000 года лидерами стран большой восьмерки на острове Окинава и изложенной в так называемой окинавской хартии глобального информационного общества.
Существование международной школы по универсологии говорит о том, что эта философская система претендует на роль нового мировоззрения постхристианского общества, где нет места Христу-Спасителю. Можно сказать, что универсология - это теоретическое обоснование глобального международного сообщества и закономерность его появления на свет, где все религии, философия, наука, все мировые культуры представляют некую универсальную религиозно-философскую систему. Во всем этом легко увидеть будущую планетарную диктатуру антихриста, который явит себя "мессией" для отступившего от Христа человечества и "для всех будет всем": для христиан - лжехристом, для буддистов - Буддой, для иудеев - Машиахом и т. д.
Для Православного человека недопустимо увлекаться подобными "философскими" измышлениями, тем более участвовать в сомнительных занятиях по универсологии. У нас есть Святое Писание, Святое Предание и Церковь с ее Таинствами - все, что необходимо человеку для спасения и достижения истинного счастья и блаженства, которое дает жизнь в Боге.
То, что некоторые люди, называющие себя Православными, стали придерживаться подобных учений и участвовать в различных псевдонаучный форумах, говорит об их отрыве от Матери-Церкви и искажении их Православного мировоззрения, если оно вообще у них было. О таких людях можно только молиться как о заблудших, отступивших от Православного исповедания и впавших в пагубное ложное учение. Нужно стараться обратить их на истинный путь, во всем остальном поступая с ними в духе Христианской любви и милосердия.
- Иерей Алексий Богдан
- руководитель Миссионерского отдела Самарской епархии.
- 11.02.2005
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Не обольщайтесь. Это секта и еще и какая. Больше всего неприятно, что людям пытаются пудрить мозги, мешают Священное Писание с буддизмом и прочь. Понятно, что никто Вам не скажет, что заповеди неправильны, а Бога-нет. Но кому Вы будете молиться, кто стоит за всеми этими учениями и изучениями, каким духом создана и расписана эта наука. Пытаться объяснить Священное Писание с точки зрения универсологии-это все равно, что обьяснять рыночную капиталистическую экономику с точки зрения научного коммунизма — вроде все логично, а суть переврана.
Я думаю, что универсология — это не наука в традиционном смысле слова с канонами и постулатами, так же как и христианство — не только следование традициям. Мир меняется. В Средние века трудно было представить, что католицизм и православие будут искать точки соприкосновения. Так же и теперь насущной необходимостью стало объединение взглядов разных людей, чтобы вместе жить на нашей планете. На какой основе мы будем объединяться (если конечно захотим)? Вот и возникла такая концепия — соединить достижения философской, научной и религиозной мысли.
А универсология — как общий язык понимания людей разных профессий и взглядов. Но зная язык можно как сквернословить, так и молиться — мерилом всему уровень культуры конкретного человека. С уважением.
Согласна с Геннадием. Универсология приблизила меня к Богу, отменила мой воинствующий атеизм, в рамках которого проходило моё пионерское детство и комсомольская юность. Я стала понимать, что значит: «Там, где двое собрались во имя Моё, там Я» Бог, сотворивший этот мир, сотворил противоположности во имя нашего развития. Ибо только наличие добра и зла даёт возможность человеку понять и сделать выбор в пользу добра, творчества и Божьего пути.
У нас в школе изучается факультативно эта «наука». Я посетил одну лекцию ради любопытства(мне тогда просто сказали, что там можно пофилософствовать, вот я и пошёл). Хоть я и не верующий (зашёл на эту страничку, ища информацию по универсологии), но я воспринял всё это крайне негативно. Через час после начала лекции я сказал, что: «вступать в различные секты не намерен». Меня вежливо попросили удалиться. Вот так.
Универсология, похоже, один из цветочков из букета антихристианского движения «New Age». Такая же галиматья. Никакой серьезной религиозной или философской экспертизы не выдерживает совершенно.
Что касается «универсологии», то всё это крайне примитивно. Вообще отсутствует здравый философский инструментарий,всё бездоказательно, а главное, идеологично. Сухой рационализм в сочетании с непонятно для чего нужной в таком количестве терминологией наталкивает на мысль, что перед нами очередной набор приспособлений для промывки мозгов. Настоящая наука этим не занимается. За кажущейся тяжеловесностью явный недобор даже до уровня детских рассуждений. Граждане! не тратьте время — оно идёт.
Универсология не религия и поэтому ее скорее можно отнести к одному из эзотерических учений экуменизма — атеизма. Поэтому отождествлять данную науку с религией христианства (которая имеет свое начало — от Р.Х.) не нужно. Так же нелепо и толкование универсологии служителем церкви с его субъективной оценки миропонимания. Заниматься схоластикой с миссионером дело пустое и не благодарное. Хотя, надо признать, что православная церковь много делает для того, чтобы подобные учения и различные секты не допускались в учебные учреждения. Так как они разлагают ментальный уровень общества и являются угрозой для целостности государства.
Странные комментарии, как можно посетив одну лекцию, обругав присутствующих сектой, еще и обидеться, что попросили выйти. Как -то не логично. Представьте себе, что вы посетили одну лекцию по физике в университете и выйдя в середине, еще и выводы сделали — секта. Где здравый смысл? Естественно церковь будет бороться за свой электорат, как можно отдать власть над душами людей. Кто это у нас такой грамотный?, что целую науку, которая является СИНТЕЗОМ истории, культуры и науки, описать в одном письме. Я понимаю эту Наташу — легче положиться на мнение духовника, чем думать своей головой и самой взять ответственность за свою жизнь.
А я бы сказала, что это у нас церковь «странная». Православие и христианство — две разные религии, они разведены в веках человеческой истории. Но наши верующие говорят: Мы Православные Христиане. Разве это не объединение религий? Религии древних русичей и не давно еще, возникшим христианством (по меркам исторических циклов).