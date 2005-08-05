Странная «наука»

Дорогая редакция газеты "Благовест"! Здравствуйте все, кто создает, творит мою самую любимую газету. Сколько Добра, Света, Любви я получаю, читая ее. Я давно хотела написать вам, и мне есть что высказать. Но сейчас я пишу вам с надеждой на помощь. Недавно я устроилась на новую работу и была просто счастлива. Работа замечательная, коллектив хороший. Меня ни разу никто ничем не обидел, отношения со всеми хорошее. Раз в неделю сотрудники остаются после работы (в том числе и руководители), к нам приходят некие учителя и мы учимся - познаем "науку" универсологию. Изучаем матрицы, когда в программу на компьютере "Модель успеха" вводится твоя дата рождения и становится видно, что ты из себя представляешь - чего у тебя хватает - "четверок" или "семерок", чего не хватает, что ты должен нарабатывать в себе. Между нами, как они говорят, объединенная энергосистема. Проводятся медитации.

Я глубоко верующая девушка, с подобным встретилась впервые. Сначала я не считала, что это что-то не от Бога, а потом меня стали мучить сомнения: нужно ли это?

"Наука" эта, универсология, как я поняла, стремится к объединению всех религий. Летом проходят форумы в г. Одессе, где собираются люди со всех уголков страны. Наш директор, которая, в основном, и втягивает всех в эту науку, постоянно говорит о ней. Слава Богу, я осознала, что это плохо - благодаря одной чудесной женщине; она меня спасла, иначе я могла бы оступиться. Она поговорила с батюшкой, он не принял эту "науку", сказав, что не может быть объединение религий, и, по большому счету, это секта.

С огромной просьбой к вам - пожалуйста, откройте глаза и другим людям об этой "науке". Мне бы очень хотелось узнать все об этом, насколько это опасно и как жить, работать с такими людьми. От Христа я никогда не отойду и не хочу, чтобы и другие предавали свою веру. Спаси Господи.

Наталия Куликова,

пос. Кизнер, Удмуртия.

По просьбе редакции на этот вопрос отвечает руководитель Миссионерского отдела Самарской епархии иерей Алексий Богдан:

Универсология возникла совсем недавно, в середине 90-х годов XX века. Она представляет из себя псевдонаучную антихристианскую систему, которая базируется на элементах языческой философии Платона, Аристотеля, даосской философии, астрологии, нумерологии, зороастризма (персидской религии), теории относительности Эйнштейна, диалектики Гегеля, психологии Юнга, учения об эволюции Дарвина с присутствием элементов учения К. Маркса об общественных отношениях. Универсология из этих совершенно разных систем пытается вывести единую теорию, даже скорее философию бытия мироздания, его происхождения, происхождения человека, теорию развития человечества и его связь с окружающим миром.

Даже из того набора философских систем, на которых она базируется (мы привели их выше) можно представить, что это смешение всего и вся ничего общего с Христианством не имеет. Одно из пособий по универсологии некого Полякова наводит на мысль, что эта система претендует на основное мировоззрение человечества будущего. В универсологии мы не видим Бога-Личности, но там много говорится о некоей "единой энергосистеме", даоских инь-ян; лишь вскользь упоминается некий "творец", но это не Бог Откровения, Который, по выражению Апостола Иоанна Богослова, "есть любовь"(1Ин.4,8), а, скорее, напоминает Великого Архитектора Вселенной - термин этот известен в оккультных и тайных обществах средневековья и масонских ложах. Причем об этом "творце" толком ничего не говорится и понятие о нем довольно расплывчато и туманно. Мы не видим в этой "науке" учения о грехопадении человека и, вместе с этим, изменения и природы человека, и самого мира, в котором с того времени царит хаос и смерть. Нет в универсологии и избавления мира и человека от власти греха и смерти воплотившимся Богочеловеком Иисусом Христом; нет и Его Церкви, через таинства которой мы имеем реальную возможность приобщиться к Божественной жизни и достигнуть состояния святости, которое святые отцы называли "обожением". Вместо творческого акта Святой Троицы - эволюция форм жизни, вместо борьбы с грехом и восстановления Богообщения, а через это и преображения мира, универсология выводит "законы" о саморегуляции, самоуправлении и самосовершенствовании человечества, итогом которых будет создание некоего единого международного сообщества, в чем и видится конечная цель человечества - его счастье и блаженство.

Согласно универсологии, человечество проходит стадии развития от первобытнообщинного строя до планетарного мирового содружества. Кстати, это учение очень похоже на "новый мировой порядок", изложенный в конвенции единого мирового локально распределенного информационно-сотового сообщества, принятой на I Международном форуме информатизации 26 ноября 1992 года, и на хартию глобального общества будущего, принятой 23 июня 2000 года лидерами стран большой восьмерки на острове Окинава и изложенной в так называемой окинавской хартии глобального информационного общества.

Существование международной школы по универсологии говорит о том, что эта философская система претендует на роль нового мировоззрения постхристианского общества, где нет места Христу-Спасителю. Можно сказать, что универсология - это теоретическое обоснование глобального международного сообщества и закономерность его появления на свет, где все религии, философия, наука, все мировые культуры представляют некую универсальную религиозно-философскую систему. Во всем этом легко увидеть будущую планетарную диктатуру антихриста, который явит себя "мессией" для отступившего от Христа человечества и "для всех будет всем": для христиан - лжехристом, для буддистов - Буддой, для иудеев - Машиахом и т. д.

Для Православного человека недопустимо увлекаться подобными "философскими" измышлениями, тем более участвовать в сомнительных занятиях по универсологии. У нас есть Святое Писание, Святое Предание и Церковь с ее Таинствами - все, что необходимо человеку для спасения и достижения истинного счастья и блаженства, которое дает жизнь в Боге.

То, что некоторые люди, называющие себя Православными, стали придерживаться подобных учений и участвовать в различных псевдонаучный форумах, говорит об их отрыве от Матери-Церкви и искажении их Православного мировоззрения, если оно вообще у них было. О таких людях можно только молиться как о заблудших, отступивших от Православного исповедания и впавших в пагубное ложное учение. Нужно стараться обратить их на истинный путь, во всем остальном поступая с ними в духе Христианской любви и милосердия.