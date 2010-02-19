«Смущает разница в возрасте...»
На вопросы читателей отвечает Благочинный Безымянского округа г. Самары протоиерей Олег Китов.
Я встречаюсь с мужчиной, который старше меня на 17 лет - ему 38, а мне 21. Он не был женат (был гражданский брак, не зарегистрированный в загсе), детей у него нет. Он Православный верующий человек, как и я, у него серьезный подход к семейной жизни, что мне очень нравится. Но меня очень смущает разница в возрасте между нами. Я, конечно, понимаю и знаю, что такие браки существуют, и довольно крепкие. Но проблема еще в том, что моя мама говорит противоположное: ей будет меня жаль, если выйду за него замуж, неизвестно, что будет с ним через двадцать лет, я буду еще молодой, а он старым и немощным… Не знаю еще, что скажут мои папа и брат, я им ничего пока не говорила, но предполагаю, что то же самое, что и мама. Что мне делать, я не знаю. Если разрывать эти отношения, боюсь ему сделать больно. Встречаемся мы недавно, около двух месяцев. В общем, не знаю, что мне делать. Прошу Вас, опытного человека, мнение и совет которого важны, ответить мне, любое слово будет мне утешением. Хотелось бы знать, как Церковь относится к таким бракам.
Наталья
К сожалению, из вашего письма не видно, чтобы вы были влюблены в этого мужчину или хотя бы он пылал к вам любовью, а в ответ на это и у вас возникла бы мысль соединиться в супружестве с любящим вас человеком. Думается, что этого и нет, иначе вы бы написали. Написали бы непременно, так как то, что сильнее всего в душе, об этом в первую очередь и говорит человек: «От избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34). А вы толкуете о ваших смущениях, очень даже в подобных ситуациях основательных. Или же боитесь разрыва отношений из нежелания причинить ему боль, а не из собственных чувств любви, симпатии. Скорее всего, у вас этих чувств к нему нет. А будут ли в будущем? Как вам мнится?
Здесь нужно быть с собой предельно честной. Ведь это ваша жизнь, и вам ее жить с человеком, с которым, возможно, у вас появятся дети. Что тогда? После двух месяцев знакомства решиться на брак без любви, основываясь лишь на чужом пусть и положительном опыте, но все же чужом, - на брак? Тем более без одобрения и благословения родителей? Не знаю… Вам решать.
Нет и не может быть в таком деле, как выбор супруга или супруги, каких-то четких возрастных критериев. Бывает, браки между ровесниками распадаются, а браки между людьми с разницей в возрасте до десяти и даже (в виде исключения!) более лет - крепки. Примеров можно привести много. Но есть исключения, есть и правило. А правило, как учат старцы, как пишет Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), такое: разница в возрасте между супругами не должна превышать пяти-шести лет.
Еще один штрих к «картине». Вы пишете, что он Православный и верующий человек. Очень хорошо! Но вот незадача. Он хоть и не был официально женат, но жил в «гражданском браке», так он вам преподнес. А для настоящего Православного верующего человека такой «брак», не зарегистрированный хотя бы в загсе, является смертным грехом под названием блуд! То есть ваш потенциальный избранник до вас банально блудил, имея при этом «серьезный подход к семейной жизни», который вам так нравится.
Мне как отцу взрослого сына и трех дочерей, невольно хочется разделить тревогу о благополучии такого брака с вашей матушкой. Поверьте, когда проживешь в браке настоящем и законном, венчанном и зарегистрированном в ЗАГСе, не один десяток лет, видны многие грани этого непростого дела. Не зная вас и не зная его (вполне может быть, что он действительно очень хороший, достойный человек и настоящий христианин), все же хотелось бы посоветовать и вам, и ему следующее: еще и еще раз подумать, прежде чем решиться на брак, прислушаться к родителям и их доводам, помолиться к Богу о вразумлении в таком непростом деле.
И самое главное - берегитесь греха добрачных отношений, даже если и вы, и он имеете «серьезный подход к семейной жизни». Не сквернитесь, чтобы потом не было скорбей и горьких сожалений о невозвратимом. Не торопитесь сейчас. Если не решаетесь разорвать отношения, дайте срок более или менее длительный для чистых отношений и более тщательного изучения друг друга. Как знать, что будет? Может статься, что действительно будет настоящая любовь и разница в возрасте здесь не будет помехой. А может быть, все и рассыплется в прах. Если это было от Бога, то испытанием чистотой и целомудрием это укрепится и благословится. Если же это было ложное, то оно исчезнет, соприкоснувшись с вашим мудрым неспешением в деле и молитвенной рассудительностью в решениях. К тому же вы сразу увидите и поймете, что ему нужно. Нужна ли ему прежде всего добрая жена и законная супруга, которая, конечно же, будет после венчания для него как для мужчины его любимой женщиной. Или же ему сейчас и как можно скорее нужна женщина, которая будет ему кстати и женой, к тому же молодой, что для мужчин искушенных весьма ценно. Увидите, узнаете, поймете и, дай Бог, сделаете правильный вывод и примете правильное решение. Помоги Вам Бог!
- Протоиерей Олег Китов
- г. Самара
- 18.02.2010
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Да уж, искушенность современных мужчин — интересный вопрос. Просто диву даешься, когда в «Светелке» 40-50-летние дяденьки желают познакомиться с «девушками до 25».
Хороший, искренний и понятный ответ. Спасибо!
ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЬ ОДНА МАЛЕНЬКАЯ КАПЕЛЬКА СОМНЕНИЯ, ТО ЖЕНИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!!!
Тут нужна 1000% уверенность!!!
Честно говоря, Ваша Мама права.
Нужен ли Вам человек блудивший столько лет? Мужчина, запятнавший себя другой женщиной? Готовы ли Вы принять его «несвежего, потасканного»
после другой женщины? Готовы ли Вы жить с ЭТИМ? Хотите, чтобы такой отец был у Ваших детей? Вы хотите родить от него?
Вам всего лишь 21 год, у Вас есть возможность встретить чистого душой и телом молодого парня, создать с ним семью… Стоит ли тратить время на дедушку?
Раз уж Вы сомневаетесь, значит есть основания, помимо возраста. Не нужно их игнорировать, душа видит, ум не разумеет.
САМОЕ ГЛАВНОЕ , ДО СВАДЬБЫ НИ НИ!!!
Татьяне из Тольятти-а почему вы мужчину в 38 лет в дедушки записали? я понимаю,по отношению к 21 девушке-он ее прилично старше,но зачем так сразу в дедушки?
Я хоть и не Татьяна из Тольятти, но рискну ответить. Хорошо, «дедушка» не совсем удачное выражение. Но в отцы вполне годится. И ладно, если встретил свою любовь и т.п. Любви все возрасты покорны. Но когда мужчины глубоко в возрасте СПЕЦИАЛЬНО ищут юную девушку,а своих ровесниц и даже немного младше презрительно просят не беспокоиться, это — слов не подобрать! Ладно бы светские товарищи, но в «Светелке» кажется православные пишут?
Таким мужчинам хорошо бы перед публикацией своих объяв взглянуть на картину «Неравный брак» или вспомнить песню:
Трудно спорить с жизненною логикой,
И о чем ты там не говори,
Прежде, чем жениться на молоденькой,
Паспорт свой открой и посмотри,
Хоть об стенку бейся дни и ночи,
Ты не вернешь промчавшиеся дни.
Прежде, чем цветы дарить и прочее,
Ты в глаза невесты загляни,
От беды грядущей, чтобы спрятаться,
Способ есть надежный и простой,
Прежде чем к молоденькой посвататься,
Пять минут у зеркала постой,
Зря вы так. Мне очень жаль его, для него это может быть последний шанс, а с ровестницей у него будут одни проблемы. Не будте такими злыми!
Вы имеете в виду конкретного человека из письма или тех немолодых дяденек, которым после бурной жизни подавай юную чистую невесту? А с чего вы решили, что с ровесницами будут одни проблемы? Это не от лет зависит,а от характеров.
И еще, Сергей. Если у человека последний шанс, он не перебирает невест как картошку на базаре — ой, эту мне не надо — она не из Москвы, а этой уже исполнилось 30, а у той есть ребенок, а та мне внешне не подходит. Интересно, почему мужчины считают, что даже если им под (или за) сорок-пятьдесят, у них проблемы с жильем, характером и «целомудрием», то они все равно имеют право перебирать придирчиво и унижать женщин?
очень хорошо иметь духовника тогда многие проблемы с выбором спутрика жизни отпали бы помоглабы совместная молитва таких примеров очень много
Совет батюшки — по-отечески разумен,добр и верен…Действительно, не в возрасте проблема.Девушке надо обязательно прислуаться к своему сердцу, а критерием оценки ситуации пусть будет совет отца Олега.
(_ответ_ советчику «не перебирать,если тебе уже стукнуло 30»)НО перебирать или не перебирать,ведь если парень с девушкой не моложе себя,чувствует себя с ней как «сынок с мамой» или сестрой,(мягко говоря «неуютно»),лучше «поперебирать».И еще,если своему серцу приказываешь любить,оно будет этим «приказам» резко противиться,болеть и чувствовать тревогу.Так что нужно делать выбор да/нет (строить дальше отношения или не строить).
Интересно: с ровесницей, значит, как с мамой себя чувствует. А с юной девочкой себя дедулей не чувствует? Для подобных «чувствий» есть определение — инфантилизм.
Сердцу не надо приказывать любить. Надо просто — любить.
Вообще-то, женятся, как я полагаю, чтобы детей иметь и, желательно, здоровых, а не больных. И рожать лучше в молодом возрасте.
Это верно: рожать лучше пораньше. И зачинать, кстати, тоже. А то немолодой папа даже и не думает, хватит ли у него сил поднять своих малышей.
Два месяца-это очень мало, чтобы понять и узнать друг друга,батюшка
советует правильно(дай Бог ему и его семье здоровья)-не торопиться,
а разобраться,проверить,прежде всего свои чувства и уповать на Бога,который всё устроит.
Дай Бог разума и просвети на наши очи сердечные! Спаси Бог!
Приходилось мне беседовать с человеком у которого жизнь была разбита из-за псевдо-старца Крестьянкина и его совета о разнице в возрасте между брачующимися. Священник ссылаясь на «старца» отказался венчать двух любящих друг друга людей из-за того что между ними была разница в 12 лет. В итоге ни тот ни другой так и не создали свои семьи. Просто страшно становится когда слышишь о подобных «советах».
Индеец Джо, по-моему, женятся, чтобы иметь друга, спутника, опору и т.д… Вы же не можете знать заранее, даст ли вам Бог детей? Св. княгиня Елизавета не имела детей, но была счастлива в браке
Главное — это духовная близость между супругами. Мой муж старше меня на 7 лет.
Мы с ним пылали сильной страстью друг другу и поженились потому, что нас торопили с решением родители, хотя и не хотели нашей свадьбы. А вот духовной или душевной близости между нами, как оказалось, не было. Мы венчались, хотя его мать была очень против (она вообще атеистка). И в результате, муж через 12 лет ушёл от меня с двумя дочерьми.
Бывший супруг, венчаный и зарегистрированный, ровесник, бросил меня через 4,5 года с тремя детьми. Не нагулялся так сказать. Думаю, лучше чтобы супруг был хоть немного старше. Хотя если разница больше 5 лет, то мало общих интересов, особенно сейчас жизнь так быстро меняется. Если разница лет 15–20, то супруга лет двадцати пяти например, а супруг сотовым пользоваться не умеет) и подобные неудобства. Не говоря о физиологии, хочется ведь чтобы вместе жизнь проживать, смотреть на супруга, как в зеркало, состариться вместе как говорится)
Разница у автора 17 лет. т.е. фактически этот человек мог бы быть её отцом.
И надо подумать о том, что когда ей будет всего 40, ему уже будет почти 60!!!
Что она ТОГДА будет делать?
вспоминаю книгу Руфь. В толковании Воозу было 80 лет и ничего))