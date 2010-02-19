«Смущает разница в возрасте...»

На вопросы читателей отвечает Благочинный Безымянского округа г. Самары протоиерей Олег Китов.

Я встречаюсь с мужчиной, который старше меня на 17 лет - ему 38, а мне 21. Он не был женат (был гражданский брак, не зарегистрированный в загсе), детей у него нет. Он Православный верующий человек, как и я, у него серьезный подход к семейной жизни, что мне очень нравится. Но меня очень смущает разница в возрасте между нами. Я, конечно, понимаю и знаю, что такие браки существуют, и довольно крепкие. Но проблема еще в том, что моя мама говорит противоположное: ей будет меня жаль, если выйду за него замуж, неизвестно, что будет с ним через двадцать лет, я буду еще молодой, а он старым и немощным… Не знаю еще, что скажут мои папа и брат, я им ничего пока не говорила, но предполагаю, что то же самое, что и мама. Что мне делать, я не знаю. Если разрывать эти отношения, боюсь ему сделать больно. Встречаемся мы недавно, около двух месяцев. В общем, не знаю, что мне делать. Прошу Вас, опытного человека, мнение и совет которого важны, ответить мне, любое слово будет мне утешением. Хотелось бы знать, как Церковь относится к таким бракам.

Наталья

К сожалению, из вашего письма не видно, чтобы вы были влюблены в этого мужчину или хотя бы он пылал к вам любовью, а в ответ на это и у вас возникла бы мысль соединиться в супружестве с любящим вас человеком. Думается, что этого и нет, иначе вы бы написали. Написали бы непременно, так как то, что сильнее всего в душе, об этом в первую очередь и говорит человек: «От избытка сердца говорят уста» (Мф. 12, 34). А вы толкуете о ваших смущениях, очень даже в подобных ситуациях основательных. Или же боитесь разрыва отношений из нежелания причинить ему боль, а не из собственных чувств любви, симпатии. Скорее всего, у вас этих чувств к нему нет. А будут ли в будущем? Как вам мнится?

Здесь нужно быть с собой предельно честной. Ведь это ваша жизнь, и вам ее жить с человеком, с которым, возможно, у вас появятся дети. Что тогда? После двух месяцев знакомства решиться на брак без любви, основываясь лишь на чужом пусть и положительном опыте, но все же чужом, - на брак? Тем более без одобрения и благословения родителей? Не знаю… Вам решать.

Нет и не может быть в таком деле, как выбор супруга или супруги, каких-то четких возрастных критериев. Бывает, браки между ровесниками распадаются, а браки между людьми с разницей в возрасте до десяти и даже (в виде исключения!) более лет - крепки. Примеров можно привести много. Но есть исключения, есть и правило. А правило, как учат старцы, как пишет Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), такое: разница в возрасте между супругами не должна превышать пяти-шести лет.

Еще один штрих к «картине». Вы пишете, что он Православный и верующий человек. Очень хорошо! Но вот незадача. Он хоть и не был официально женат, но жил в «гражданском браке», так он вам преподнес. А для настоящего Православного верующего человека такой «брак», не зарегистрированный хотя бы в загсе, является смертным грехом под названием блуд! То есть ваш потенциальный избранник до вас банально блудил, имея при этом «серьезный подход к семейной жизни», который вам так нравится.

Мне как отцу взрослого сына и трех дочерей, невольно хочется разделить тревогу о благополучии такого брака с вашей матушкой. Поверьте, когда проживешь в браке настоящем и законном, венчанном и зарегистрированном в ЗАГСе, не один десяток лет, видны многие грани этого непростого дела. Не зная вас и не зная его (вполне может быть, что он действительно очень хороший, достойный человек и настоящий христианин), все же хотелось бы посоветовать и вам, и ему следующее: еще и еще раз подумать, прежде чем решиться на брак, прислушаться к родителям и их доводам, помолиться к Богу о вразумлении в таком непростом деле.

И самое главное - берегитесь греха добрачных отношений, даже если и вы, и он имеете «серьезный подход к семейной жизни». Не сквернитесь, чтобы потом не было скорбей и горьких сожалений о невозвратимом. Не торопитесь сейчас. Если не решаетесь разорвать отношения, дайте срок более или менее длительный для чистых отношений и более тщательного изучения друг друга. Как знать, что будет? Может статься, что действительно будет настоящая любовь и разница в возрасте здесь не будет помехой. А может быть, все и рассыплется в прах. Если это было от Бога, то испытанием чистотой и целомудрием это укрепится и благословится. Если же это было ложное, то оно исчезнет, соприкоснувшись с вашим мудрым неспешением в деле и молитвенной рассудительностью в решениях. К тому же вы сразу увидите и поймете, что ему нужно. Нужна ли ему прежде всего добрая жена и законная супруга, которая, конечно же, будет после венчания для него как для мужчины его любимой женщиной. Или же ему сейчас и как можно скорее нужна женщина, которая будет ему кстати и женой, к тому же молодой, что для мужчин искушенных весьма ценно. Увидите, узнаете, поймете и, дай Бог, сделаете правильный вывод и примете правильное решение. Помоги Вам Бог!