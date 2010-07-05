Просить надо смиренно...
На вопросы читателей отвечает Благочинный Безымянского округа г. Самары протоиерей Олег Китов.
Добрый день, батюшка! Хотела у Вас спросить… Бог нам никак не дает деток. Мы женаты, обвенчаны, любим друг друга, есть все условия. Мы не алкоголики и не наркоманы. Крещеные, стараемся ходить в церковь как можно чаще, молимся. Очень хотим деток. Абортов не было. Было только одно несчастье - у меня был выкидыш на второй-третьей неделе беременности. Очень тяжело перенесли это с мужем, но набрались сил и идем дальше к своей мечте.
За что Боженька нас так наказывает? Мы не убийцы, и страшных грехов на нас нет. Мы обычные люди, работаем, учимся, стараемся помогать людям. Уже сменили трех докторов, но результата пока нет. Помогите, пожалуйста, советом, как быть, что делать.
А главное, у меня из головы не выходит вопрос: почему всяким наркоманам и алкоголикам Бог дает деток, а нам с мужем - нет? Почему Он дает деток так называемым мамам, которые потом издеваются над своими детьми? Вопросов много, а ответов нет. Помогите. Вся душа изнылась…
К сожалению, мы очень часто делаем ошибку тем, что сравниваем себя и свое положение с другими. Задаемся вопросами: почему я? Почему именно со мной это? За что мне так? И почему у других иначе? Ведь они хуже, чем я!
А хуже ли? Может, они больше нуждаются в какой-либо милости от Бога, чем мы? Может, именно им, этим «худшим», чем мы, особенно нужно то, что мы желаем для себя? Но может так статься, что то, чего мы жаждем всей душой, может стать для нас в данный момент непосильным крестом. Нам не следует смущаться тем, что многие люди не ценят даров Божиих, которые Он им дает. Нам нужно помнить о Его Премудром Промысле о каждом человеке. Мы настолько малы и несовершенны, что не можем вместить и осознать величие и неисследимость Путей Господних. Мы просто не способны увидеть «картину в целом». Видим и ощущаем лишь малую толику происходящего вокруг нас и с нами. И от этого, а также по причине нашей гордыни начинаем сетовать и даже роптать на Бога.
Вот вы пишете, что вы «не убийцы и страшных грехов на вас нет», вы «обычные люди», но при этом тут же сравниваете себя с грешниками - наркоманами, алкоголиками и прочими. И даже не сравниваете, а возвышаете себя над ними под благовидным предлогом. Мол, вы не таковы, а детей у вас нет. А они негодные, но им Бог дает. Задумайтесь над этим.
Ваше желание иметь детей понятно и похвально. Но вот посыл, с которым вы высказываете свое желание, неверен и даже греховен. Нельзя просить у Бога чего-либо, имея в серд-це мысль о «несправедливости» распределения Им Его даров. А тем более кого-то осуждая и подвергая сомнению благость и премудрость Его смотрения.
Просить надо смиренно, почитая себя - именно себя - недостойным просимого, а не кого-то еще. Просить с надеждой на милость к просящему грешнику. А если будем просить как «люди, не имеющие страшных грехов», то ничего не получим, кроме осуждения.
Прежде всего смиритесь перед Богом. Старайтесь почитать себя хуже всех людей, даже если вы и «работаете, учитесь и стараетесь помогать людям». Если смиритесь, то будет у вас и надежда, что ваша мечта сбудется, да и не один раз. На все Божия воля.
И еще советую вам посещать святые места, прикладываться и молиться перед святыми чудотворными образами, совершать паломничества к святым источникам. А также можно дать Богу какой-либо посильный обет, если Господь подаст вам Свою милость и сделает вам по сердцу вашему.
Быть «как все» для вас, видимо, мало, и Бог ждет от вас дальнейшего духовного роста.
Молитесь, надейтесь и не унывайте - силен Господь дать вам ребенка. Но если все же не будет на то Его воли, то вам нельзя впадать в отчаяние и грешить против Него унынием и ропотом. Господь и в этом случае найдет, чем вас утешить и ободрить, и укажет вам смысл жизни. Жаль, что вы забыли написать свои имена - тогда бы множество народа Божия воздохнуло бы о вас в молитве к Господу. Но это можно исправить, написав краткое объявление с просьбой о соборной молитве и с указанием ваших с мужем имен в рубрику «Просим ваших молитв» газеты «Благовест».
- Протоиерей Олег Китов
- 02.07.2010
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Читаю и вспоминаю себя, человек писал, а мысли брал буд-то бы из моей головы. Я тоже впадал в уныние и ропот, «за что?», «почему?» и прочее. Не надо просить с чувством некоего «права», а если у человека есть «право», то он уже соответственно не просит, а требует. Не нужно делать из Бога должника, это мы перед Ним в долгу. Желаю вам терпения, постоянства в молитве: «в терпении вашем стяжите души ваша».
По милости Божьей у нас уже двое детей, а сначала тоже длительное бесплодие (с моей стороны), стала ездить по святым местам (Зачатьевский монастырь в Москве (икона Богородицы Милостивая),Серпухов «В родах Помощница» (храм Николы Белого) и др. много святынь), а когда окончательно смирилась в своем недостоинстве и даже планировала взять ребенка из детского дома (операция не помогла бы, а делать ЭКО я отказалась, т.к. слышала что это противоречит православной этике) — Господь управил, чудесный врач на моем пути попался — по старинке вылечил и сама родила и в хорошем роддоме, чувствовалась помощь свыше! За все благодарю Господа и Его Пречистую Матерь и всех святых Его!
К сожалению,не знаю Вашего имени,а потом обращусь к вам просто сестра во Христе,не унывайте! Господь наш так милосерд к нам грешным.13 июля на свет появился наш маленький сыночек и мы всего лишь 3-й день дома после больницы.Мы ждали его очень долго.Молились,ездили по святым местам и муж,у которого совсем неверующая семья,стал потихонечку воцерковляться.Мы менялись на глазах и я многогрешная,сейчас благодарна Богу за дарованное нам бесплодие.Мы стали смиреннее и мудрее.После поездки в Дивеево прошлой осенью,где я долго молилась батюшке Серафиму о том,чтобы муж согласился на усыновление и нам открылась по молитвам батюшки Воля Божия,я забеременела,буквально через пару недель.Муж менялся на глазах,оказывается,он тоже просил у батюшки молитв о ребеночке для нас.И Господь внял молитвам усердного заступничка нашего.Веруйте! Не унывайте,Господь не оставит Вас и вот увидите ,если есть на То Святая Его воля,чудо обязательо произойдет.Храни всех Господь!
Спасибо, Храни Вас Господь!
Подскажите пожалуйста, а куда можно написать краткое объявление с просьбой о соборной молитве с указанием имен, я не нашла рубрику «Просим ваших молитв»? Заранее спасибо.
Надежде:
Можно написать в газету «Благовест» по почте — адрес указан на главной странице сайта. Можно написать на электронную почту — blago91@mail.ru. А можно оставить сообщение на форуме в одноименной теме — http://www.cofe.ru/blagovest/ubb/noncgi/Forum1/HTML/001594.html
Помоги Вам Господи!
Прочитала статью, задело за живое. Отправлять коментарии не умею, надеюсь получется!
У меня та же ситуация, но роптать и обижаться на Бога не могу, т.к. видела милость его, дарованную по молитвам.
Я сагитировала друзей ехать в Дивеево (после первого ребенка, втечении 5 лет они не могли забеременеть повторно). Приехали, покланились батюшке Серафиму и дивеевским сестрам,искупались в источниках,помолились и поехали в Муром к Петру и Февронии, а затем домой. Через месяц радость:друзья второго ребеночка ждут.Они удивляются: почему им Бог первее дал ребенка, чем нам, ведь у них уже есть один.А я теперь улыбаюсь и говорю: » Вам вымолили. Мы следующие.» Бог даст,так и будет. А девушке из статьи хотелось бы сказать:»НЕ ОТЧАЕВАЙТЕСЬ, на все Божья воля!»
Ирина, спасибо Вам за участие в моей жизни…
я бы хотела у Вас уточнить поподробней про «в Дивеево (после первого ребенка, втечении 5 лет они не могли забеременеть повторно). Приехали, покланились батюшке Серафиму и дивеевским сестрам,искупались в источниках,помолились и поехали в Муром к Петру и Февронии, а затем домой.» — можете точный адрес сказать?
заранее Вам благодарна.
Можно молиться об этом святой матушке Матроне.
Ну что,Юленька, адрес пригодился, съездили в Дивеево? Очень хочется, чтобы вам помогло. Чтобы в вашем доме забегали маленькие ножки( я и за вас буду рада и мне очередной повод не терять надежду).Заранее извиняюсь за навязчивость, просто твое письмо как-будто записано с моих мыслей и переживаний. Уж очень похожеи рассуждения.
Если захочешь ответь.
здравствуйте!Хочу обратиться за советом.Месяц назад у нас смужем родился сыночек.Нашей радости не было придела.Но после выписки из роддома начались проблемы-малыш не спит практически и всё время кричит,мы видим как ему больно.Лекарства не помогают.Свекровь говорит ,что у ребёнка зглаз.Я очень волнуюсь,мне нет покоя.она говорит нужно покрестить и вылить сглаз.Что мне делать и к кому обратиться.От знакомых слышала,что в коренной пустыни есть батюшка что может помочь.Пока буду молиться,помогите советом.Заранее спасибо!
Анна, маленькие дети часто кричат и без всякого сглаза. Животик болит… или просто такой безпокойный родился. Обязательно окрестите малыша в ближайшее время и каждое воскресенье (или в любой другой день — спросите в храме, когда можно) — приносите своего сыночка к Причастию. Это самое главное. Тогда всё будет хорошо. А «выливать сглаз» не надо ни в коем случае, не надо обращаться к бабкам и т.п. Их «помощь» — не от Бога, а от сатаны. Не портьте жизнь своему малышу. Только Святое Крещение и Причастие. Больше ничего не надо. Когда будете крестить малыша — обязательно поговорите обо всем этом со священником. Батюшка Вам все расскажет. Помоги Бог!
Ирина,большое спасибо за совет.К бабкам я бы своего малыша ни за что не повезла.Жду не дождусь,когда сможем его покрестить!!!
Насколько правильные слова написаны…. все верно сказано…..так и надо жить..
Gee wililkers, that’s such a great post!
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Здравствуйте, а можно в рубрику Просим ваших молитв отправить сообщение с сайта?
ПРОШУ молитвенной помощи об Елене и Андрее, 35 и 36 лет, нет детей, венчаны, ездили в святые места, абортов не было, добрачных связей тоже, растет миома, назначена операция, а вдруг после нее будет только хуже.
Прошу Вас о молитвенной помощи за Людмилу,чтобы Бог даровал ей семью и ребенка
Прошу помолиться за Надежду и Тараса, что бы Бог послал ребёночка
Помолитесь за Ольгу и Виталия. Очень хотим детишек.
Прошу помолиться за Владимира и Татиану, что бы Бог даровал ребёночка.
Прошу вас помолиться за Марию и Ивана, чтобы Бог даровал нам ребеночка.
Просим помолиться за Анастасию и Иоанна, Юлию и Евгения. В наших семьях долго нет детей. СпасиГосподи
Помолитесь, пожалуйста за Светлану и Эрика. Очень верим и ждём, что Господь подарил нам дитя. Господи, помилуй.
Прошу помолиться за Евгения и Ксению, чтобы даровал нам ребеночка.
Прошу,Вас помолитесь,пожалуйста за Ивана и Виталину ,о даровании нам ребеночка.Прости меня Господь!
Прошу вас помолиться за Марину и Рустика, чтобы бог даровал нам ребенка. Слава Богу за все.
Помолитесь пожалуйста за меня Валерию и моего мужа Виталия в нашей семье нет долго детей! Очень верим и ждем чуда! Господи прости нас грешных !
Помолитесь,пожалуйста, за раба Божьего Евгения и рабу Божью Ксению о том, чтоб Господь подарил нам возможность зачать, выносить и родить здоровенького ребеночка. Господи прости,помилуй, помоги!
Добрый день! Помолитесь пожайлуста за Майю (Марию) и Леонида, чтобы Господь Бог подарил нам еще ребеночка! Пусть Господь Бог простит нас грешных! На все воля Божья!
Здравствуйте!! Прошу Вас помолится о даровании малыша , супругам Андрею и Елене. Спасибо Вам!
Слава Господу за все!
Здравствуйте, пожалуйста помолитесь за Елену и Федора (супругов), за то чтобы бог даровал нам зачать и родить ребеночка! Господи, помилуй.
Пожалуста помолитесь за Єлену и Мішу большое спасибо.
Здраствуйте помолитесь пожалуста за Єлену і Мишу что бы у нас были дети мы с Мишой уже долгое время не можем зачать помогите нам с ребенко мы очень хотим, мы надеемся на вас за ранее спасибо.
Здравствуйте! Помолитель пожалуйста за Алену и Дениса ,чтоб Господь бог подарил нам ещё одного ребеночка. Прости нас Господь за все!
Помолитесь пожалуйстя за супругов Алексея и Марину в даровании им детишек!Слава Господу!
Здравствуйте, помолитесь пожалуйста за рабов Божьих Алексея и Анастасии! !! Пусть Бог дарует нашей семье ребеночка! !! Господи помоги! На все Воля Божья! !!
Здравствуйте, хочу поделиться своей историей ! Мы в браке уже пять лет у меня есть дочь от первого брака, со вторым мужем была внематочная беременность, после не проходимость трубы по несчастью она у меня одна, потом было обследование где мне поставили вторичное бесплодие , и мужу тоже поставили бесплодие! Мы в полном отчаинье , что делать и как быть мы не знаем!
Здравствуйте. Помолитесь пожалуйста за рабов божьих Георгия и Валентину о чадодаровании. Пусть Господь простит и помилует нас грешных.
Дай Бог всем кто желает чадо.
Здравствуйте. Прошу ваших молитв о рабах Божиих Константине и Иулии! О даровании нам потомства здорового! Ждём малышей уже больше 10 лет. Не теряем надежды на милость Божию ! Слава Богу за все!
Помолитесь пожалуйста о рабах Божьих Ирину и Вадима о даровании ребеночка! Пусть Господь простит наши грехи, очень верим в чудо!!!!
Помолитесь пожалуйста о рабе Божьей Марии, чтобы Господь простил ей все грехи и даровал семью и деток. Помоги Господи!!!
Прошу вас помолиться за Светлану и Богдана, чтобы Бог даровал нам ребеночка.