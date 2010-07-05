Просить надо смиренно...

На вопросы читателей отвечает Благочинный Безымянского округа г. Самары протоиерей Олег Китов.

Добрый день, батюшка! Хотела у Вас спросить… Бог нам никак не дает деток. Мы женаты, обвенчаны, любим друг друга, есть все условия. Мы не алкоголики и не наркоманы. Крещеные, стараемся ходить в церковь как можно чаще, молимся. Очень хотим деток. Абортов не было. Было только одно несчастье - у меня был выкидыш на второй-третьей неделе беременности. Очень тяжело перенесли это с мужем, но набрались сил и идем дальше к своей мечте.

За что Боженька нас так наказывает? Мы не убийцы, и страшных грехов на нас нет. Мы обычные люди, работаем, учимся, стараемся помогать людям. Уже сменили трех докторов, но результата пока нет. Помогите, пожалуйста, советом, как быть, что делать.

А главное, у меня из головы не выходит вопрос: почему всяким наркоманам и алкоголикам Бог дает деток, а нам с мужем - нет? Почему Он дает деток так называемым мамам, которые потом издеваются над своими детьми? Вопросов много, а ответов нет. Помогите. Вся душа изнылась…

К сожалению, мы очень часто делаем ошибку тем, что сравниваем себя и свое положение с другими. Задаемся вопросами: почему я? Почему именно со мной это? За что мне так? И почему у других иначе? Ведь они хуже, чем я!

А хуже ли? Может, они больше нуждаются в какой-либо милости от Бога, чем мы? Может, именно им, этим «худшим», чем мы, особенно нужно то, что мы желаем для себя? Но может так статься, что то, чего мы жаждем всей душой, может стать для нас в данный момент непосильным крестом. Нам не следует смущаться тем, что многие люди не ценят даров Божиих, которые Он им дает. Нам нужно помнить о Его Премудром Промысле о каждом человеке. Мы настолько малы и несовершенны, что не можем вместить и осознать величие и неисследимость Путей Господних. Мы просто не способны увидеть «картину в целом». Видим и ощущаем лишь малую толику происходящего вокруг нас и с нами. И от этого, а также по причине нашей гордыни начинаем сетовать и даже роптать на Бога.

Вот вы пишете, что вы «не убийцы и страшных грехов на вас нет», вы «обычные люди», но при этом тут же сравниваете себя с грешниками - наркоманами, алкоголиками и прочими. И даже не сравниваете, а возвышаете себя над ними под благовидным предлогом. Мол, вы не таковы, а детей у вас нет. А они негодные, но им Бог дает. Задумайтесь над этим.

Ваше желание иметь детей понятно и похвально. Но вот посыл, с которым вы высказываете свое желание, неверен и даже греховен. Нельзя просить у Бога чего-либо, имея в серд-це мысль о «несправедливости» распределения Им Его даров. А тем более кого-то осуждая и подвергая сомнению благость и премудрость Его смотрения.

Просить надо смиренно, почитая себя - именно себя - недостойным просимого, а не кого-то еще. Просить с надеждой на милость к просящему грешнику. А если будем просить как «люди, не имеющие страшных грехов», то ничего не получим, кроме осуждения.

Прежде всего смиритесь перед Богом. Старайтесь почитать себя хуже всех людей, даже если вы и «работаете, учитесь и стараетесь помогать людям». Если смиритесь, то будет у вас и надежда, что ваша мечта сбудется, да и не один раз. На все Божия воля.

И еще советую вам посещать святые места, прикладываться и молиться перед святыми чудотворными образами, совершать паломничества к святым источникам. А также можно дать Богу какой-либо посильный обет, если Господь подаст вам Свою милость и сделает вам по сердцу вашему.

Быть «как все» для вас, видимо, мало, и Бог ждет от вас дальнейшего духовного роста.

Молитесь, надейтесь и не унывайте - силен Господь дать вам ребенка. Но если все же не будет на то Его воли, то вам нельзя впадать в отчаяние и грешить против Него унынием и ропотом. Господь и в этом случае найдет, чем вас утешить и ободрить, и укажет вам смысл жизни. Жаль, что вы забыли написать свои имена - тогда бы множество народа Божия воздохнуло бы о вас в молитве к Господу. Но это можно исправить, написав краткое объявление с просьбой о соборной молитве и с указанием ваших с мужем имен в рубрику «Просим ваших молитв» газеты «Благовест».