На этих могилах не ставят крестов…
Батюшка, ответьте, пожалуйста, можно ли ставить крест на могиле самоубийцы, если это был крещеный человек?
Наталья
Крест на могилу ставится как знак того, что здесь лежит тело Православного Христианина, как победоносное знамение той веры, которую исповедовал при земной жизни усопший, и как видимое свидетельство того, что эта вера и жизнь были направлены на исполнение той миссии, ради которой и родился на свет этот уже почивший Христианин.
Жизненный крест, который несет каждый человек, будто обретает уже видимый образ животворящего Крестного знамения - он уже воочию свидетельствует, что человек пронес свой крест до конца. Свидетельствует также, что усопший почил с надеждой на милость Распятого Господа нашего и с надеждой на воскресение и жизнь вечную.
Что же касается самоубийц, то давайте рассудим. Имел ли несчастный веру? Донес ли он свой крест до конца? С надеждой ли окончил свою жизнь?
Скорее всего, и веры не было, и крест свой отверг, и последние минуты жизни были омрачены безнадежностью и отчаянием. Не может и не должно быть знамение победы над смертью на могиле того, кто сам отверг в отчаянии эту победу и по своей воле предал себя смерти.
Это же касается и других сторон обряда похорон. Не должно быть в гробу на теле самоубийцы церковного покрывала как символа того, что он является членом Православной Церкви и находится под покровом церковных молитв; также не должно быть и венчика как символа венца победителя, увенчанного как воина Христова.
Конечно же, недопустимо класть и икону на грудь как свидетельство того, Кому молился, в Кого верил и Кому предал дух свой умерший; немыслима в руке самоубийцы и разрешительная молитва, которую читает при отпевании только священник, а самоубийц не отпевают. Не имеют смысла и даже могут навредить живым так называемые поминки по наложившему на себя руки.
В Церкви с первых веков сложился обычай поминать усопших Православных Христиан в особые дни, как то: третий, девятый, сороковой, годины - это связано с тем, что, по учению Церкви, происходит с душой усопшего в эти дни при прохождении мытарств. Что же касается самоубийц, то они сразу же попадают в ад.
Еще в Ветхом Завете Господь призывал верующих раздавать хлебы при гробах праведных. Мы, конечно же, сами по себе не праведники, но вера наша и упование наше подвигают нас на поминовение усопших в эти дни, когда они особо нуждаются в молитве. Здесь же нет ни малейшей причины, чтобы поминать самоубийц как Христиан. Что же можно сделать?
Прежде всего - осознать, что Бог любит всех и Ему всех нас гораздо более жалко, чем мы можем пожалеть друг о друге. Мы должны предать и себя самих, и участь самоубийцы в Божьи Руки; мы должны проявить послушание церковным канонам, не пытаться быть милосерднее Самого Христа и не хлопотать напрасно о незаконном отпевании или устраивать похороны и поминки как Православному Христианину. Можно по благословению священника молиться келейно особым правилом и раздавать милостыню.
Сейчас, к сожалению, много утрачено из благочестия былых времен, ведь тогда на Христианских кладбищах не хоронили самоубийц и были особые места для этого - например, на таком месте, на бывшем кладбище самоубийц, была возведена Останкинская телебашня. Вот из какого места вещает на всю страну телевидение!
Да и вообще все безбожники, некрещеные и не Православные не лежали в одной земле с усопшими верующими в церковной ограде. Что же касается того, что самоубийца был крещен, то и это не причина лежать ему под Православным крестом. Ленин, Толстой и многие другие богоборцы тоже были крещены по Православному обряду, но никому в голову не придет, что над их прахом можно ставить крест.
Быть крещеным - еще не значит быть Христианином. А многие крещеные окончили свою жизнь, имея ненависть и вражду на Церковь и Ее Главу - Христа Спасителя… Они уже при жизни убили себя неверием и богоборчеством.
Прежде чем писать ответ на этот вопрос, я посоветовался с духовником Самарской епархии протоиереем Иоанном Филевым - многоопытным и одним из старейших и заслуженных священников Самары; он подтвердил мое мнение по этому вопросу и благословил дать такой ответ.
- Протоиерей Олег Китов
- г. Самара
- 08.12.2006
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da
отрицательно
Вообще не понимаю, что здесь можно обсуждать и какое свое мнение по этому вопросу можно высказать. Сказано — нет, значит -нет. Никому же не придет в голову обсуждать воинский устав…
хороший ответ.
Ответ исчерпывающий, но что делать родственникам, которые не верят в точность официального заключения о самоубийстве, или предполагают помешательство молодого человека 20 лет, которого нашли в лесу повешанным, и не сообщив, похоронили. И только спустя 8 месяцев родственники узнали о случившимся. Как перезахоронить. Очень многие его любили. Он был добрым порядочным человеком.
отрицательно
Молю Бога, что бы даровал нам тихую и безмолвную кончину. Но если терзают сомнения о правдивости сведений о самоубийстве — мне кажется, нужно уповать на Бога. Он и так всё видит и всё знает. И если человек был убит, Господь сам сочитает его с праведниками. А нам остаётся Всей душой молится о таких людях. Спаси Госпади.
можно ли отмечать сороковой день по самоубийце?
ВСЕ МЫ СДЕЛАЛИ НАОБОРОТ,СКРЫЛИ,ЧТО ОН САМОУБИЙЦА,ПОХОРОНИЛИ ПО ХРИСТИАНСКИМ КОНОНАМ,СПУСТЯ 15 ЛЕТ НА МОГИЛЕ ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ (МЕЛОЧЬ ПО 10 РУБЛЕЙ)ИЗ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ.ЧТО ЭТО ЗА РИТУАЛ?НИКТО НЕ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ.
У меня доченька покончила самоубийством, потому что ее муж повесился (точней его повесили в тюрьме уголовники), но обвинили во всем ЭТИ УРОДЫ мою дочь. Она в этой истории — жертва.
А вы кто, те люди, которые решают о ее месте захоронения — Боги??? Молчите. И беда обойдет ваш дом.
Самойбийц не отпевают по причине того, что бы их душу ОТЯГОЩЕННЫЕ их состяоние в котором обычно совершается самоубийство, так как никто обычно в радости не вешается или не стреляется так?
Вообщим душа самоубийцы это диамтрально противоположна душе святого человека.
И почему не принято их отпевать, да потому, что бы эти люди своими душами не смердели среди тех кто старался работать над своей душей.
Ну кто из вас захочет жить в одной квартире с вонючим бомжем который не моеется и есть всякую тухлятину, наверняка стошнит, так вот примерно такое только от душ убийц. Почему подвиг который человек совершает как там сказано типа самопожертвование собой арди иных, так вот его сила духа и отваги на высоте он в благородстве вот в таком состоянии человек и уходит туда.
А чего кресты не приянто ставить, да просто самоубийцами, как духами умерших очень чато пльузуются чародеи и маги, для выполнения своих заданий, обычно это ритуалы приврротов или так же свести коготов могилу, обычно это делают некроманты или черные маги.
Короче, поче в церкви нерекомнедуют и запрещают о них иоллится а потому, что те о ком из мертвых мы говорим он посреди нас, а в цервкви принято упоминать святых от короторых веет благодатью которая передается присутствующим там, так что если массова упоминать самоубийц то кто то может войти в это энергоинформационное поле смоубийцы и тп…. и так же войти в раж депресси и наложить на себя руки. Вообщим там масса всяких ньюансов.
Как по мне у кого самоубийцы просите благословение на отмаливание их и своего рода, что бы это не выстреливало в будущх поколениях. Молитесь, но если вы крепки душей и не обмельчены суетой, у вас должна быть сила духа и намоленности хватить что бы вымолить вашего родственника, просто не всем это под силу, так как и себя может погубить. Я просто по природе слышу людей на растояниях, самойбицы и люди отягощенные грехами просто давят на душу этокранйне неприятно.
Извините за ошибки, просто торопился писать, ну подумал лучше напишу разберуться кому нужно.
Все милости и Благодати Божьей!
Зачастую к самоубийству толкает нечистая сила -нечистые духи.
Рекомендую слабым духом не воцерковленным не читать черные магии и тп. там как вы невольно вытягиваете и призываете тех кто там упоминается говорю так есть — я это все видел и слышал))) опыт, я не занимался чернухой, но наблюдал из обстоятельств!)
Короче берегите близких, вытащить из петли проще чем отмолить, посвящайте больше времени молитве церкви паломничетсвам и тп. читайте чаще книги святых и житеие святых там высокие вибрации Благодати которая в вас входит хоть вы того и не слышите.
МИР ВАМ!
Интересно, разные попы отвечают по-разному. На другом сайте был ответ: «Можно ставить крест на могиле самоубийцы, чтобы знали, что под ним лежит тело хоть и крайне несчастного, но христианина».
виноват не тот кто совершил суицид,а тот кто довёл. Или виноваты обстоятельства. Сам человек тоже иной раз загоняет себя в такое состояние,но так бывает не всегда.
На братских могилах не ставят крестов И вдовы на них не рыдают К ним кто-то приносит букеты цветов И вечный огонь зажигают Здесь раньше вставала земля на дыбы