На этих могилах не ставят крестов…

Протоиерей Олег Китов г. Самара 08.12.2006

Батюшка, ответьте, пожалуйста, можно ли ставить крест на могиле самоубийцы, если это был крещеный человек?Крест на могилу ставится как знак того, что здесь лежит тело Православного Христианина, как победоносное знамение той веры, которую исповедовал при земной жизни усопший, и как видимое свидетельство того, что эта вера и жизнь были направлены на исполнение той миссии, ради которой и родился на свет этот уже почивший Христианин.Жизненный крест, который несет каждый человек, будто обретает уже видимый образ животворящего Крестного знамения - он уже воочию свидетельствует, что человек пронес свой крест до конца. Свидетельствует также, что усопший почил с надеждой на милость Распятого Господа нашего и с надеждой на воскресение и жизнь вечную.Что же касается самоубийц, то давайте рассудим. Имел ли несчастный веру? Донес ли он свой крест до конца? С надеждой ли окончил свою жизнь?Скорее всего, и веры не было, и крест свой отверг, и последние минуты жизни были омрачены безнадежностью и отчаянием. Не может и не должно быть знамение победы над смертью на могиле того, кто сам отверг в отчаянии эту победу и по своей воле предал себя смерти.Это же касается и других сторон обряда похорон. Не должно быть в гробу на теле самоубийцы церковного покрывала как символа того, что он является членом Православной Церкви и находится под покровом церковных молитв; также не должно быть и венчика как символа венца победителя, увенчанного как воина Христова.Конечно же, недопустимо класть и икону на грудь как свидетельство того, Кому молился, в Кого верил и Кому предал дух свой умерший; немыслима в руке самоубийцы и разрешительная молитва, которую читает при отпевании только священник, а самоубийц не отпевают. Не имеют смысла и даже могут навредить живым так называемые поминки по наложившему на себя руки.В Церкви с первых веков сложился обычай поминать усопших Православных Христиан в особые дни, как то: третий, девятый, сороковой, годины - это связано с тем, что, по учению Церкви, происходит с душой усопшего в эти дни при прохождении мытарств. Что же касается самоубийц, то они сразу же попадают в ад.Еще в Ветхом Завете Господь призывал верующих раздавать хлебы при гробах праведных. Мы, конечно же, сами по себе не праведники, но вера наша и упование наше подвигают нас на поминовение усопших в эти дни, когда они особо нуждаются в молитве. Здесь же нет ни малейшей причины, чтобы поминать самоубийц как Христиан. Что же можно сделать?Прежде всего - осознать, что Бог любит всех и Ему всех нас гораздо более жалко, чем мы можем пожалеть друг о друге. Мы должны предать и себя самих, и участь самоубийцы в Божьи Руки; мы должны проявить послушание церковным канонам, не пытаться быть милосерднее Самого Христа и не хлопотать напрасно о незаконном отпевании или устраивать похороны и поминки как Православному Христианину. Можно по благословению священника молиться келейно особым правилом и раздавать милостыню.Сейчас, к сожалению, много утрачено из благочестия былых времен, ведь тогда на Христианских кладбищах не хоронили самоубийц и были особые места для этого - например, на таком месте, на бывшем кладбище самоубийц, была возведена Останкинская телебашня. Вот из какого места вещает на всю страну телевидение!Да и вообще все безбожники, некрещеные и не Православные не лежали в одной земле с усопшими верующими в церковной ограде. Что же касается того, что самоубийца был крещен, то и это не причина лежать ему под Православным крестом. Ленин, Толстой и многие другие богоборцы тоже были крещены по Православному обряду, но никому в голову не придет, что над их прахом можно ставить крест.Быть крещеным - еще не значит быть Христианином. А многие крещеные окончили свою жизнь, имея ненависть и вражду на Церковь и Ее Главу - Христа Спасителя… Они уже при жизни убили себя неверием и богоборчеством.Прежде чем писать ответ на этот вопрос, я посоветовался с духовником Самарской епархии протоиереем Иоанном Филевым - многоопытным и одним из старейших и заслуженных священников Самары; он подтвердил мое мнение по этому вопросу и благословил дать такой ответ.