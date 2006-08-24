Можно ли креститься вторично?..
Хотелось бы выяснить очень важный для меня вопрос. Можно ли креститься вторично, если в первый раз меня крестили ребенком, в возрасте 10 лет, и без троекратного погружения в воду, а окроплением?
Дмитрий
Подобные вопросы волнуют не только вас. Но в заданном вами вопросе содержится некое недоразумение - или же это просто неточность.
Вы говорите, что вас крестили окроплением? Возможно, вы хотели сказать, что крещены обливанием. Крещение обливанием допустимо в том случае, если нет возможности крестить погружением (в храме нет баптистерия, специального водоема для крещения).
Если таинство крещения совершил священник в храме, то нет никаких сомнений в том, что крещение действительно. Раньше, когда храмов было мало и верующим запрещали в них ходить и совершать требы, были нередки случаи, когда крестил кто-то не имеющий священного сана. В том случае, если вас таким образом крестили вне церкви, следует прийти к священнику и сказать ему об этом, чтобы решить вопрос с восполнением обряда крещения.
Можно ли креститься второй раз? Скажу сразу: нет, нельзя! Ведь крещение - это рождение «от воды и Святаго духа», а родиться можно только единожды, нельзя дважды уверовать в Бога. В Православном Символе веры четко сказано: «Исповедую едино крещение...»
Ваше крещение хотя и было неосознанным, но оно все же действительно. Вспомним Новый Завет: апостол Петр крестил дом сотника Корнилия, дом Лидии. Другие апостолы также крестили целые семьи, в которых были и маленькие дети.
Вам, если ваша вера стала сознательной, достаточно вспомнить, что вы - крещеный человек, порадоваться этому и жить согласно тому образу жизни, к которому вас призывает Православная Церковь.
Я православная верующая, но моя подруга - протестантка. Мы помогаем друг другу, она приносит мне со своей дачи овощи и фрукты. Я беру, не отказываюсь, но на душе неспокойно. Скажите, можно ли дружить с человеком иной веры?
Раба Божия Ираида, г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Нет ничего плохого в том, что вы поддерживаете добрые отношения с человеком инославным. Можно, конечно, дружить с иноверцем или инославным, помогать им и пользоваться их помощью. Но с ними нельзя вместе молиться, нельзя посещать их молитвенные собрания и читать (принимать от них в подарок) их религиозную литературу. Поддерживая ровные отношения с подругой, будьте внимательны к своей душе, чтобы не повредить ей.
- священник Дионисий Толстов
- 27.10.2000
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Хочу задать вопрос- недавно моя мать пошла к гадалке, которая гадает на коране, та нагадала ей что у нее порча и попросила 100$ за лечение,меня небыло дома на тот момент, я узнала об этом позже!!!Теперь она говорит , что у меня тоже порча и требует деньги!Подскажите молитву, что бы оградить себя от подобных людей!!!!
Благословите Батюшка!Не раз слышала,что бывают случаи когда можно перекреститься(как крещение во второй раз) в виду каких-то жизненных обстоятельств.Родовых проклятий например…Когда через определённое время с человеком случаются страшные вещи и дабы избежать летального исхода — Людям необходимо поменять имя и принять снова крещение.Как тогда?
Елена, все, что Вы описали, — это суеверия. Батюшка ответил, что вторичное крещение невозможно. Ни при каких обстоятельствах. Это знают все, кто ходит в храм и не интересуется всякого рода оккультизмом. Если с человеком «случаются страшные вещи», нужно идти в храм, к священнику, исповедаться в грехах и причаститься Святых Христовых Таин. С уважением.
ДОБРОЙ НОЧИ!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В РАЗРЕШЕНИИ НАШЕГО ВОПРОСА. У НАС МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА-ЕВОЧКА (5 МЕСЯЦЕВ), МЫ ХОТИМ ЕЁ КРЕСТИТЬ И УЖЕ ВЫБРАЛИ КРЁСТНЫХ. НО ЖЕНЩИНА КОТОРУЮ МЫ ПРИГЛАШАЕМ БЫТЬ КРЁСТНОЙ ЕЩЁ НИКОГО НЕ КРЕСТИЛА, У НЕЁ ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ ДОЧКА И ГРАЖДАНСКИЙ МУЖ, ОН ЖЕ И ОТЕЦ ЕЁ ДОЧКИ.
ПОДСКАЖИТЕ, МОЖНО ЕЙ КРЕСТИТЬ НАШУ ЕВУ?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
НАТАЛЬЯ, ДЕНИС И ЕВОЧКА.
Доброй ночи! Благословите Батюшка! Я усыновила ребенка, но не знаю был ли он крещен. Можно ли окрестить его? И буду ля я считаться его крестной матерью?
Добрый день!!! У меня есть такой важный вопрос. Меня крестили в возрасте десяти лет восемнадцать лет назад в другом городе. Моей крестной была бабушка. Никаких записей не делали. Сейчас мне необходимо получить свидетельство о крещении для венчания в церкви в другом государстве. Как мне поступить в этой ситуации? Свидетелей этого таинства нет. Заранее спасибо за ответ!
Добрый вечер!я ошибся с крестным папой.мы с ним не общаемся больше.я бы хотел крестить дочку во второй раз,возможно ли это?спасибо!
здравствуйте!
меня интересует такой вопрос.
могу ли я покрестить на себе своего друга если он уже крещеный а я нет ???
Ренат, совершенно непонятно, что Вы имели в виду. Что означает «покрестить на себе своего друга»? Объясните, и мы постараемся ответить на Ваш вопрос.
Геннадий, повторное крещение невозможно, дочь крестить второй раз нельзя, это запрещено церковными канонами. Крестный отец нужен для того, чтобы учить крестницу основам Православной веры, помогать ей быть не формальным, а действительным членом Церкви. Если Вы не общаетесь с крестным — ну что ж, жаль, конечно, но никакой мистической и суеверной подоплеки искать в этом не нужно, Вы как родной отец можете (и должны) сами учить дочь основам веры и водить в храм. Главное в Крещении — чтобы крещеный человек потом действительно был Христианином и про храм Божий не забывал. А крестные родители и отношения с ними — это всё вторично и совсем не главное…
Здравствуйте! Моего друга крестили в детстве учительница, после этого резко началась череда плохих событий, потом кто-то сказал, что эта учительница передала все беды своего сына на моего друга.это возможно? может нужно покреститься ещё раз?
может это сказали незнающие люди, но меня это беспокоит.
Екатерине:
Катенька, а что значит «крестила учительница»? Полностью совершить Таинство Святого Крещения может только священник. Если учительница была крестной матерью, и Таинство совершалось в церкви — одно дело. Если учительница крестила его самостоятельно, «на дому» — необходимо прийти в храм и рассказать, как происходило крещение — батюшка сделает все необходимое, чтобы восполнить Таинство. А беды одного человека на другого не передаются, не берите в голову, это ерунда.
Храни Господь Вас и Вашего друга!
Здравствуйте!
у нас непростая житейская ситуация и мы решили срочно покрестить нашего малыша. к сожалению, выбраные нами кресные родители не могут присутствовать. сможем ли мы потом повторить обряд крещения. но уже с кресными родителями? заранее благодарю за ответ
жена изменила. с человеком каторый крестил мою дочь а она его сына не хочу жить и веритьэ
Добрый день! Моя мама хочет креститься, но боится, что в детстве уже была крещена верующей тетей. Узнать, была ли моя мама действительно крещена, уже к сожалению, нет возможности. Можно ли ей все таки крестится? Буду очень признательна за ответ. Низкий Вам поклон. Юлия
Юлии:
Если Ваша мама не знает, была ли она крещена, то должна прийти в церковь и
попросить священника окрестить ее по формуле «Аще не крещена».
Помоги Господь!
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста,Я не помню крестили ли меня в детстве,а узнать уже нет возможности.Можно ли мне по креститься?Заранее спасибо.
Юлия, ниже Ольга Ларькина уже ответила на Ваш вопрос. Если Вы не помните, были ли Вы крещены, надо прийти в храм, рассказать священнику о Вашей ситуации и попросить окрестить Вас с формулой «Аще не крещена» — то есть «если не крещена». Помоги Вам Бог!
Здравствуйте уважаемый Дионисий,
Помогите пожалуйста разобраться в разнице между крещением «окроплением» и крещением «обливанием» ? Если меня крестили в храме окроплением головы рук и ног — является ли это крещение «обливанием» и является ли оно действительным ?
Мною была проведена беседа со священником РПЦ и он придерживается вашего мнения: — это рождение «от воды и Святаго духа», а родиться можно только единожды, нельзя дважды уверовать в Бога. В Православном Символе веры четко сказано: «Исповедую едино крещение…»
Но так же был разговор со священником, который выразил сомнение в действительности первого крещения и предложить откреститься (докреститься) погружением. Как быть ? и Что делать ? подскажите Христа ради, спасибо !
Здравствуйте, проясните пожалуйста такой момент: когда мы крестили первого сына при крещении разрешили дать ему тайное имя и его во время обряда священник вместе с его крестным отцом заносили в алтарь и причастили, а когда крестили второго, то обряд начали проводить не в самой церкви, а в рядом стоящем здании при церкви, где его погрузили в воду, потом снова перешли в здание церкви, но его не заносили в алтарь и не причащали, при этом священник категорически не разрешил дать тайное имя нашему второму сыну, меня терзают сомнения, закончен ли обряд кещения? и если нет, то как нам быть, что делать?
Заранее спасибо за Ваше внимание.
Юлия, Ваши переживания напрасны — Таинство Крещения совершено. «Здание рядом с церковью», видимо, было крестильней — во многих храмах крестильни находятся не в самом храме, а рядом. Понятия «тайного имени» в Церкви не существует, это суеверие, которое священник вполне логично отказался поддерживать. Причастие — это отдельное Таинство, не связанное с Крещением. Вам надо зайти в ближайший к дому храм и узнать, в какое время можно привести ребенка к Причастию, — и причастить его. Желательно причащать детей не однажды в жизни после Крещения, а как можно чаще, верующие люди стараются приводить к Причастию своих детей каждое воскресенье. Если в чем-то продолжаете сомневаться — спросите об этом у священника после службы, он Вам всё объяснит.
скажите пожалуйсто, я слышала,что если человек испорчен то его можно и даже нужно перекрестить в тайне от всех и тогда недуг отойдет.заранее спасибо.
здравствуйте!мучает такой вопрос. я сама христианской веры,муж мой мусульманской,но хочет креститься по христиански так, как сын тоже христианин,мы хотим венчаться. скажите пожалуйста можно ли моему мужу креститься в христианской вере,если он крещен в мусульманской?
НЕт ну вообще бред какой-то, ЛЮДИ — эти обряды такие же люди придумали, а бог в НАС и ВОКРУГ НАС! «Подними камень и я буду там….» Вера внутри тебя, а не в здании, человеком построенном. Вообще больно читать эти ваши вопросы, ну неужели люди — это просто стадо баранов, как можно переживать из-за того, что ты общаешься с человеком другой веры, ЭТО ЧТО ЖЕ ЗА ТУПОСТЬ ТАКАЯ БЕЗГРАНИЧНАЯ!!!!????
Здравствуйте , меня совсем маленьким Отец тайком от матери покрестил котоликом …. после мать незная этого понесла меня крестить в проваславную церковь , там мне по рассказам стало плохо поднялась температу но всеже меня покрестили ….. после все стало явным .. я свои 20 лет отме4аю все праздники и той веры и той , рождество дважды , пасху и тд ….Скажите чем это черевато
Заранее спасибо .
у нас нестандартная ситуация, мы крестили мою племянницу, приехали в церковь, а тот который проводил таинство был точно в нетрезвом виде,мы даже толком не понимали что он читал, не говоря уже о том что нам нужно было иногда повторять за ним, ничего не понимали, как нам быть, нужно ли перекрестить ребёнка?
меня крестили в церкви когда я был маленьким крестили на имя Андрей в 11 лет мать поменяла мне имя и сейчас я не знаю как мне быть у меня вопрос можно ли мне покреститься на моё имя сейчас!
В год ребенка крестили,потом ребенок попал в детский дом и там его крестили еще раз. Как нам поступить?
Здравствуйте, мы с мужем воспитываем удочеренную девочку, сейчас ей 3 года.
Когда мы ее брали ей был один годик, на ней был надет нательный крестик, но у нас нет полной уверенности крестили ее или нет. И узнать к сожалению не у кого.
Подскажите пожалуйста, как нам быть в такой ситуации?
Добрый день. Меня крестили младенцем. К сожалению, я не знаю имени своего святого, и родители не помнят, какое имя мне дали при крещении. Оставляя записки за мое здравие с именем Станислав — часто его не произносят. Я знаю, что повторное крещение -это грех, и именем святого нарекают один раз и на всю жизнь. Но как в таком случае быть, подскажите.
мы покрестили дочь в одной деревне ,где как бы церковь (это бывший жилой домик), в эту деревню приехали одни люди и с семьями(бывшие заключённые они) и сделали из этого дома жилого как бы церковь, и проводили там крещения , но после крещения не давали свидетельства о крещении хотя обещали, и у нас была только крёстная у ребёнка. Хочу узнать действительно ли это крещение?
Добрый вечер!!Меня крестили в возрасте 1 год! Отца у меня нет, мама умерла год назад. с крестным отцом и с крестной матерью не поддерживаю отношений, не знаю где они и что они! мне подруга предложила перекрестится, можно ли это совершить?
Я креститься решила в 18 лет, для того что бы стать крестной мамой для дочки моей подруги. вроде как не осознанное толком решение было. И крестной моей была свекровь моей мамы (мать моего отчима отца), которая меня ненавидела всю жизнь, оскорбляла и хотела всячески от меня избавиться. Сейчас мне 41 год, много было неприятностей и потерь родных,хочу заново покреститься, чувствую будто очиститься от всего прошлого, в том числе от своей крестной И начать все с чистого листа. Можно ли это сделать? Имеет ли смысл? и нужно ли для начала раскреститься? Благодарю за ответ.
Креститься можно повторно!
Добрый день!Подскажите пожалуйста,мою маму крестили еще в 60-годах,есть вероятность,что крещение было соблюдено неправильно,скажите может ли мама еще раз пройти обряд крещения по всем канонам православия.
Подскажите если человека крестили в детстве но потом крестные отказались от него а обязанности взяла на себя женщина другая и парню хочется чтоб она покрестила его и крестный чтоб был!!!!!можно ли ему сейчас совершить обряд крещения?
Добрый день!
Меня крестили еще в младенчестве!
Имя мне дали прекрасное, не жалею ни единой секундой, что мои родители совершили обряд крещения еще тогда!
Моей крестной мамой стала мамина родная сестра!
А крестный отец был папин друг.
Но по прошествии многих лет,мой крестный отец не появился в моей жизни ни разу.
Не смотря на то,что я уже достаточно взрослая, я хотела бы чтобы крестным отцом был другой человек!
Возможно ли это по церковным правилам?!
Добрый день! Подскажите пожалуста, мея в детстве крестили в православной цнркви, потом в 17 лет я была крещенна в протестанской церкви. Сейчас я вышла замуж и хожу с мужем в православную церковь, собираемся повенчатся. Скажите, нужно ли мне опять крестится в православной церкви? Зарание спасибо
Здравствуйте! Мою дочь зовут Диана, при крещение в церкви ей дали свидетельство с именем Дина. Когда я бываю в других городах, захожу в церковь чтобы помолиться и поставить свечки за благополучие дочери, мне все говорят, что такого имени Дины нет. Как нам быть, может еще раз покреститься?
Моему ребенку 22 года….И в жизни ему не очень везет…Переосмыслив всю ситуации,я вспомнила . О том что 2 крестная в период крещения имела кретические дни.Может это сказывается теперь?
Доброй Ночи, хотелось бы узнать — о том ,можно креститься во второй раз,мнение разные и примеры у людей тоже. Дело в том, что я не знаю своего имени по крещение ,спросить не могу у мамы с папой, нет в живых их. А в церкви архивы не поднимают. Говорят нет не хранят их. Но не в этом ещё дело по воле своей я приняла ислам . И мне бы хотелось вернуться к своей хрестянской вере,я продолжаю ходить в храм,ставить свечи. Скажите для того чтобы вернуть веру — я могу повторно пройти крещения ? Спасибо
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как нам поступить!!Я покрестила дочку,но без крестного.Сейчас есть человек,который хочет её покрасить,стать крестным!Что нам можно сделать,чтобы не нагрешить?!
Мой муж татарин, я крещенная, у нас был никах, считается ли что я приняла другую веру в ввиду собственной неграмотности и что теперь делать, может есть молитва какая, подскажите я в растерянности. Спасибо
Здравствуйте подскажите пожалуйсто можно ли покрестить своего ребенка второй раз так как он был крещен без присутствия матери (тоесть меня)
Я хочу узнать можно ли перекрестить сына. Когда его крестили, еще крещение минимал женщина около 55 лет. Так ее этот попик( по другому не могу сказать) застращал, что после крещения еще хуже будет, что поидти к богу значит мучится. Она крестилась со слезами на глазах. А сына моего даже за алтарем не провели. Мне было очень мерзко от этого ритуала. Хочу, чтобы другой человек покрестил моего сына. Так как реально после этого обряда( по другому сказать не могу ) на голову ребенка посыпались несчастья. Одно за другим!!!!
Не минимал, а принимала. Ошиблась! Обычное ОРВИ превратилось, прсле ошибки врачей в ревматоидный артрит даже в онкологию нас на неделю ложили думали лейкемия. 2 раза его сбила машина, после второго раза перелом бедра. Сломал в школе руку. Какие то уроды с ножом модошли телефон отнять. И это еще не полный список всех несчастий. Хотела уже к какой нибудь бабке идти, но останавливает то, что это грех. Но, что делать не знаю, его кто то хочет у меня забрать!!!
Помогите пожалуйста с советом, что делать! ?
Крестили меня с именем Станислав, а как а казалось такого святого нет, а в честь кого не понятно. Вопрос можно ли перекреститься для наричении имени православного?
В такой ситуации — несколько вариантов, как поступить. Прежде всего, обратиться к духовнику и попросить совета. Конечно, нет необходимости менять имя в документах. Духовник может просто благословить взять второе – духовное имя из тех, которые имеются в святцах. И уже с этим именем можно причащаться, подавать записки и т.д.
А, возможно, духовник благословит и не брать такое второе имя. Скажет: пускай носит то, которое дали при крещении. Ведь, если поразмыслить, имя каждого человека было когда-то первым в своем роде. И когда-то впервые включалось в святцы.
Наконец, есть мнение, что Станислав и Святослав – родственные имена. И в данном случае имя «Святослав», вероятно, можно было бы использовать как своего рода духовный «синоним».
Но лучше всё же найти верное решение вместе с духовником!