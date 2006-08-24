Можно ли креститься вторично?..

священник Дионисий Толстов 27.10.2000

Хотелось бы выяснить очень важный для меня вопрос. Можно ли креститься вторично, если в первый раз меня крестили ребенком, в возрасте 10 лет, и без троекратного погружения в воду, а окроплением?Подобные вопросы волнуют не только вас. Но в заданном вами вопросе содержится некое недоразумение - или же это просто неточность.Вы говорите, что вас крестили окроплением? Возможно, вы хотели сказать, что крещены обливанием. Крещение обливанием допустимо в том случае, если нет возможности крестить погружением (в храме нет баптистерия, специального водоема для крещения).Если таинство крещения совершил священник в храме, то нет никаких сомнений в том, что крещение действительно. Раньше, когда храмов было мало и верующим запрещали в них ходить и совершать требы, были нередки случаи, когда крестил кто-то не имеющий священного сана. В том случае, если вас таким образом крестили вне церкви, следует прийти к священнику и сказать ему об этом, чтобы решить вопрос с восполнением обряда крещения.Можно ли креститься второй раз? Скажу сразу: нет, нельзя! Ведь крещение - это рождение «от воды и Святаго духа», а родиться можно только единожды, нельзя дважды уверовать в Бога. В Православном Символе веры четко сказано: «Исповедую едино крещение...»Ваше крещение хотя и было неосознанным, но оно все же действительно. Вспомним Новый Завет: апостол Петр крестил дом сотника Корнилия, дом Лидии. Другие апостолы также крестили целые семьи, в которых были и маленькие дети.Вам, если ваша вера стала сознательной, достаточно вспомнить, что вы - крещеный человек, порадоваться этому и жить согласно тому образу жизни, к которому вас призывает Православная Церковь.Я православная верующая, но моя подруга - протестантка. Мы помогаем друг другу, она приносит мне со своей дачи овощи и фрукты. Я беру, не отказываюсь, но на душе неспокойно. Скажите, можно ли дружить с человеком иной веры?Раба Божия, г. Новокуйбышевск Самарской обл.Нет ничего плохого в том, что вы поддерживаете добрые отношения с человеком инославным. Можно, конечно, дружить с иноверцем или инославным, помогать им и пользоваться их помощью. Но с ними нельзя вместе молиться, нельзя посещать их молитвенные собрания и читать (принимать от них в подарок) их религиозную литературу. Поддерживая ровные отношения с подругой, будьте внимательны к своей душе, чтобы не повредить ей.