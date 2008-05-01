Можно ли исповедоваться «по бумажке»?

Протоиерей Олег Китов г. Самара 27.04.2008

На исповедь я обычно пишу свои грехи на листке, чтобы никакой не забыть. Когда подхожу к аналою, батюшка берет у меня этот листок, читает шепотом или про себя, а если что непонятно, задает вопросы - и читает разрешительную молитву. Обычно все это занимает не более пяти минут. Стала задумываться: а полноценна ли такая исповедь? Хоть и покаянное чувство есть, но ведь бывает, и двух слов о своих грехах не скажешь… Особенно часто такие мысли приходят, когда наблюдаю, как другие по полчаса что-то оживленно рассказывают. К батюшке хожу одному и тому же, он знает меня и знает основную информацию о моей жизни.Ваши сомнения о полноценности вашей исповеди напрасны. Рассудите сами, ведь вы готовитесь к исповеди весьма ответственно, заранее записываете на листочке ваши согрешения, батюшка читает листок и, вникая в смысл написанного, уточняет что-либо у вас. А это значит, что и он проявляет пастырскую ответственность и христианское сочувствие к вашему покаянию. И самое главное, у вас есть покаянное чувство, что и является залогом прощения ваших грехов. Помните о главном, что на исповеди воистину принимает грешника Сам Христос, невидимо присутствуя, а батюшка лишь свидетель покаяния и совершитель Таинства. Если ваше сердце плачет о содеянном, то Сам Сердцеведец Господь очистит вас от скверны греха во мгновение ока, а не то что за пять или тридцать минут.Конечно же, важна для спасения подробная исповедь. Такая исповедь называется «генеральной», и на ней вспоминаются все грехи, совершенные с семилетнего возраста. Но, как правило, она проводится в начале воцерковления. А затем по мере знакомства духовника с прихожанином озвучиваются новые или повторенные согрешения. Те грехи, которые остались в прошлом и были исповеданы, не вспоминаются на исповедях впредь. Другое дело, когда есть какая-то духовная проблема, корень которой неясен, - тогда духовник должен по просьбе пасомого более тщательно всмотреться в положение дел и с Божией помощью преподать духовный совет.Вот поэтому порой один исповедуется пять минут, а другому необходимо и полчаса. Но здесь, по моему мнению, важно соблюдать меру и духовную этику. Бывает так, что некоторые прихожане так озабочены своими проблемами, что их исповедь затягивается весьма надолго и превращается в «духовное собеседование», и так почти каждое воскресенье. И, к сожалению, не берутся во внимание нужды других прихожан, так же ждущих своей очереди. Конечно же, мы все разные и каждому необходима своя доля внимания духовника. Но все же если что-то делается чересчур, это настораживает. Это касается и слишком легкого, безответственного отношения к исповеди, когда исповедующийся ограничивается общими фразами типа «грешен, как все». Но это бывает и тогда, когда брат или сестра на исповеди буквально похищают время у остальных прихожан. Правильнее всего держаться золотой середины и «царского пути». Если же необходима подробная беседа и совет духовника, то лучше договариваться о ней дополнительно.В вашем случае не видно какой-то особой проблемы. Вы можете лишь спросить своего батюшку, так как он вас знает, не стоит ли вам подробнее готовиться к исповеди, - и как он скажет, так и поступите.