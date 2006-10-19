Когда можно поминать усопших?
Как и когда можно устраивать поминки по усопшему, если он умер в сочельник, 6 января?
Людмила Климентьева,
пос. Безенчук Самарской обл.
В Церкви установлены особые дни поминовения усопших. Третий день - в память трехдневного Воскресения Иисуса Христа; девятый день - в честь девяти чинов ангельских, так как Церковь молится, чтобы душа усопшего находилась среди святых ангелов. Сороковой день - в память Вознесения Господня. Потом же поминки собираются в годовщины со дня упокоения. Существуют правила, по которым определяют, как перенести день памяти усопшего, если он приходится на время, когда не служат панихиды. Не делают поминки, если они приходятся на большие праздники, а также на Светлую и Страстную седмицы, обычно не делают поминки в воскресный день.
В данном случае, если память пришлась на сочельник, то поминки надо перенести на день раньше, то есть помянуть усопшего 5 января, так как Рождество Христово - великий праздник, и все внимание должно быть направлено на него. Также и сочельник - это день приготовительный, день строгого поста. 5 января поминающим следует прийти в церковь на панихиду, сделать поминки дома, стол должен быть постным, без рыбы.
- священник Дионисий Толстов
- 07.01.2000
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