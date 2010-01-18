Как спасти наркомана?
Мой племянник - наркоман уже полгода. Какие молитвы мне надо читать, чтобы у него прошла эта зависимость? Какому святому надо молиться? Можно ли читать какой-то акафист для освобождения его от этой зависимости?
Светлана.
Наркомания - это бич нашего времени, но все же нельзя терять надежду на избавление от этого страшного недуга. В Церкви есть все необходимое для того, чтобы избавить человека от наркотической зависимости. Как священнику мне часто приходится встречаться с наркоманами и их родителями. Хочу дать и вам конкретные рекомендации, как поступить в этой ситуации.
Первое. Молитва матери со дна моря достает, поэтому посоветуйте матери вашего племянника-наркомана читать каждый день акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша», если мать по каким-либо причинам не может молиться, пусть молятся родственники, друзья, знакомые.
Второе. Хорошо, если сам наркоман крещен и хоть немного верующий. Тогда ему обязательно нужно читать по молитвослову утренние и вечерние молитвы. Остальной распорядок дня таков: вставать утром не позже 7.00 и делать 10 земных поклонов (кроме воскресных и праздничных дней) - это жертва Богу. Далее в течение дня нужно обязательно прочитавать 3 главы Нового Завета (Евангелия). Нужно также выучить наизусть 50-ый псалом (покаянный) и читать его наизусть 5-10 раз в день. Далее самое главное: нужно каждое воскресенье причащаться, так как в Святом Причащении Господь дает силы для борьбы с грехом. Правило к причастию такое: накануне три дня нужно поститься - не есть мясное и молочное; за эти три дня прочесть канон покаянный Господу Иисусу Христу, канон Божией Матери, канон Ангелу-Хранителю, последование ко Святому Причащению; в субботу вечером прийти в церковь на всенощное бдение, а утром в воскресенье исповедаться и причаститься.
Тем, кто хочет бороться со страшным недугом наркозависимости, надо стать церковными людьми. Наркотики - это смерть, наркоманы - это словно раковые больные, но только наркомания - духовная болезнь. Наркомания и пьянство - явления одного порядка и происходят они от опустошения души. Наполнить же душу можно только молитвой, верой, благочестием, а для этого надо изменить образ жизни, не встречаться с теми «друзьями», которые «сели на иглу», не бывать в компаниях, где употребляют наркотики.
Советую запастись терпением и не ждать легких результатов. Вам предстоит труд нелегкий, но благодатный. Когда возникнет ломка, нужно читать Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» - 100 раз. Хорошо иметь духовного отца, который бы молитвой и советом поддерживал несчастного в это тяжелое время.
Если же ваш племянник неверующий и не прислушается к этим советам, то все равно не отчаивайтесь - читайте акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша», от этого будет польза всему вашему роду.
- священник Дионисий Толстов
- 21.07.2000
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Полностью согласна с батюшкой.Молитва матери сильна и надо обязательно,не опуская рук, бороться за свое чадо.Трудно,но Господь слышит нас и помогает,проверено на себе.На протяжении 7 лет наша семья бореться за сына и всегда Бог слишит мои мольбы и видит мои слезы о сыне своем проливающие,всегда Боженька отводит от дитя моего неминуемую беду,пусть даже тем,что дважды сын находился в заключении,это было спасение от гибели и я всегда благодарна Господу.Я на протяжении 4-х лет (как первый раз сына посадили) заказываю ему сорокоуст о здравии-постоянно и сама молюсь и чувствую поддержку Всевышнего и намного легче справляться с этой болезнью.Верю,что исцеление придет.Слово матери держит свое дитя на этом свете и дает ему силы.Дай Вам Бог терпения.
Дай Бог Вам сил и терпения! Вы делаете доброе дело!
спасибо
«Неупиваемая чаша» очень помогла моему сыну, я ездила в Серпухов, из Петербурга, молилась, читала акафист…сын согласился на лечение, и сейчас трезвый год и пять месяцев, ему, конечно трудно, но я каждый день молюсь о нем, в июне опять ездила в Серпухов, заказала благодарственный молебен и поминовение на год сына «о здравии»…Мужества Вам и терпения всей семье…Я просила молиться о нем всех близких, не делала из этого тайны…
Я молюсь за сына ежедневно уже более 2-х лет. А еще в нашем городе в 2-х храмах проводятся молебны за наркоманов. Это действительно мощь, когда близкие (в основном матери) вместе молятся за своих детей. Результат на лицо — наши дети живы, Бог их хранит, дает им шанс изменить себя. Надежда есть! Веры всем, кто столкнулся с этой тяжелейшей жизненной ситуацией.
У меня муж наркоман. И не признаёт этого, что мне делать? Какую молитву читать жене за мужа? Как сохранить семью?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста как быть если парень наркоман но он не крещёный я каждый день хожу в церковь прошу Богородицу о помощи молитва «неупиваемая чаша»и прошу ИИСУСУ ХРИСТОС но в церкви мне сказали что бог меня не слышит та как он не крещёны. Он верит в бога но креститься не хочет. Как быть… Я крещёная и верю в бога и очень хочу его спасти. Спасибо
Здравствуйте! Нас тоже постигло такое. Сыновья видимо давно употребляют но только теперь стало это более заметно. Хочется реветь кричать сердце кажется встанет успокаивает только что кроме нас кто за них будет молиться.Спасибо. Напишите что нибудь для утешения.
Бог это блин
Агафья,как вы можете такое говорить????
Бог это ИИСУС и никто больше!!!ЧЕРТОВЫ НАРКОМАНЫ ОБКОЛОЛИСЬ МАРИХУАНОЙ А ПОТОМ ПИШУТ В ПРАВОСЛАВНЫЕ ГАЗЕТЫ ЧТОБЫ ИХ ОТ ЛОМКИ СПАСАЛИ!1!11
Тут даже «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» — 100 раз не поможет.
Блятb идите н@хуй я сам по праздникам герой бахаюсь а с утра по два напаса ганжи это норма
Не учил я никого никогда что наркотики вредны, надо жить в гармонии с природой.Трава,грибы-это все мои творения.Пользуйтесь же ими, сыны мои
А я вам советую перед тем как намазы читать дунуть колпака два и тогда вообще збсь
Я лечился тут: http://netnarkotiki.ru/ Это ребцентр, называется «Решение», находится в Ростове и еще некоторых городах есть филиалы, он не набожной направленности. Он с нормальными врачами, специалистами, которые лечат! По мне так сидеть и думать, какие молитвы помогут излечить сына от наркомании — это маразм. Бог же дал вам все инструменты, и врачей и все, чтобы вы могли сами своими руками лечить людей. Нет. Вам надо проводить десятки лет за чтением книжек, пока ваши чада умирают на улицах. Лечите своих детей. Обращайтесь к специалистам, а не мудрите. Наркомания — это очень опасная БОЛЕЗНЬ.
Я тоже лечилась в Решении. Мне очень понравился сам подход и ремиссия в этой реабилитации несколько лет уже, по сравнению с религиозными общинами — стоило выйти и сразу меня подкашивало и я сразу же начинала употреблять, потом снова детоксы, реабилитации и снова употребуха. Тут еще ни разу не слетела, поэтому поддерживаю Игната и тоже советую!
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