Как спасти наркомана?

священник Дионисий Толстов 21.07.2000

Мой племянник - наркоман уже полгода. Какие молитвы мне надо читать, чтобы у него прошла эта зависимость? Какому святому надо молиться? Можно ли читать какой-то акафист для освобождения его от этой зависимости?Наркомания - это бич нашего времени, но все же нельзя терять надежду на избавление от этого страшного недуга. В Церкви есть все необходимое для того, чтобы избавить человека от наркотической зависимости. Как священнику мне часто приходится встречаться с наркоманами и их родителями. Хочу дать и вам конкретные рекомендации, как поступить в этой ситуации.Первое. Молитва матери со дна моря достает, поэтому посоветуйте матери вашего племянника-наркомана читать каждый день акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша», если мать по каким-либо причинам не может молиться, пусть молятся родственники, друзья, знакомые.Второе. Хорошо, если сам наркоман крещен и хоть немного верующий. Тогда ему обязательно нужно читать по молитвослову утренние и вечерние молитвы. Остальной распорядок дня таков: вставать утром не позже 7.00 и делать 10 земных поклонов (кроме воскресных и праздничных дней) - это жертва Богу. Далее в течение дня нужно обязательно прочитавать 3 главы Нового Завета (Евангелия). Нужно также выучить наизусть 50-ый псалом (покаянный) и читать его наизусть 5-10 раз в день. Далее самое главное: нужно каждое воскресенье причащаться, так как в Святом Причащении Господь дает силы для борьбы с грехом. Правило к причастию такое: накануне три дня нужно поститься - не есть мясное и молочное; за эти три дня прочесть канон покаянный Господу Иисусу Христу, канон Божией Матери, канон Ангелу-Хранителю, последование ко Святому Причащению; в субботу вечером прийти в церковь на всенощное бдение, а утром в воскресенье исповедаться и причаститься.Тем, кто хочет бороться со страшным недугом наркозависимости, надо стать церковными людьми. Наркотики - это смерть, наркоманы - это словно раковые больные, но только наркомания - духовная болезнь. Наркомания и пьянство - явления одного порядка и происходят они от опустошения души. Наполнить же душу можно только молитвой, верой, благочестием, а для этого надо изменить образ жизни, не встречаться с теми «друзьями», которые «сели на иглу», не бывать в компаниях, где употребляют наркотики.Советую запастись терпением и не ждать легких результатов. Вам предстоит труд нелегкий, но благодатный. Когда возникнет ломка, нужно читать Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» - 100 раз. Хорошо иметь духовного отца, который бы молитвой и советом поддерживал несчастного в это тяжелое время.Если же ваш племянник неверующий и не прислушается к этим советам, то все равно не отчаивайтесь - читайте акафист Божией Матери «Неупиваемая Чаша», от этого будет польза всему вашему роду.