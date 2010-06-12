Как молиться за родителей

08.01.2004

Приветствую, Дмитрий, доброго тебе здравия! Что касается молитвы за иноверцев, то за них молиться можно, ведь Церковь Христова молится за весь мир. В молитве за людей другой веры нужно просить о том, чтобы Господь их вразумил. Ведь Он пришел спасти все человечество. Тем более это твои самые близкие люди - родители.Мы не должны поминать инославных и иноверных на Евхаристическом богослужении, на Литургии, потому что Евхаристическое поминовение относится к тем, кто является реальными членами Православной Церкви, кто осознает себя Православным христианином, а искусственно втягивать в это единство тех, кто к нему не принадлежит, кто не находится с нами в евхаристическом общении, было бы неправдой. Но это конечно же не значит, что у нас нет права о них молиться.На каждой Литургии, на ектеньи Церковь молится о благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, то есть вхождение в единство Православной святоотеческой веры и тех, кто сейчас находится вне ее.Однако, самое подходящее время для такой молитвы - это келейное молитвенное правило (утренние и вечерние молитвы). Если вы сами хотите помолиться за кого-то, кто не Православный, то можете о нем просить Бога в своей молитве и своими словами. Церковные молитвы могут здесь не подойти, потому что там слова о «верных рабах Твоих» или о «рабе Твоем» и так далее. Вы можете молиться о них, произнося их имена следующим образом: «О просвещении непросвещенного...» или «О еже просветитися непросвещенному...», то есть в первую очередь нужно молиться о просвещении, чтобы через совокупность жизненных обстоятельств Господь привел их к познанию истины и к полноте единения веры. Впрочем, допустимо помолиться и о добром здравии, и о добром благо поспешении в делах и иных каких-либо жизненных обстоятельствах, на это нет никакого церковного запрещения. Мы лишь не можем вместе молиться церковным чином, но дома помолиться о них мы можем.Об утренних и вечерних молитвах можно сказать следующее: молитвенное правило, предписанное Церковью для ежедневного чтения и так уже настолько кратко (при неспешном чтении оно занимает минут двадцать), что сокращать его можно только в крайних случаях. Один из величайших молитвенников, Преподобный Серафим Саровский, который самым главным подвигом и средством к стяжанию Святого Духа считал молитву, советовал молиться постоянно: и во время труда, и шествуя куда-либо, и даже в постели.Знаменитым стало Серафимово правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы: утром, перед обедом и вечером трижды читать «Отче наш», трижды - «Богородице Дево, радуйся», единожды «Верую»; занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда, творить молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного» или просто «Господи, помилуй», а от обеда до вечера - «Пресвятая Богородице, спаси мя грешного».Преподобный Серафим говорил, что исполняя это правило со смирением, можно достигнуть христианского совершенства и в мирской жизни.