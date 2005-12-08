«Как Церковь относится к стерилизации?»
Как Православная Церковь относится к стерилизации? Мне эту процедуру предлагали уже два раза, после того как я рожала своих детей путем кесарева сечения. У меня сейчас трое детей, и, если Бог даст, буду вынашивать и четвертого, но теперь меня просто заставят подписать бумагу о согласии на стерилизацию. Я уже присылала к вам в газету просьбу о помощи в родах, когда рожала третьего малыша, и поддержка была огромная, спасибо всем, но если и этот вопрос вы разрешите, я вновь буду вам очень благодарна.
У моей знакомой была такая ситуация, и она подписала бумагу на стерилизацию, а теперь ей от этого плохо на душе.
Елена, Амурская обл.
Здравствуйте, Елена, попытаюсь ответить, хоть я специально и не занимался никогда этим вопросом, но в пастырской моей практике мне чуть ли не ежедневно приходится с этим сталкиваться. Как правило, после второго ребенка женщинам предлагают стерилизацию.
Cловосочетание «демографическая война» хоть и выглядит пока немного экзотично, однако постепенно становится фактом народного сознания. Враг в этой войне вроде бы не имеет конкретного лица, он - везде и нигде, может быть, поэтому мы и не оказываем в этой войне должного сопротивления. Мы ни себя, ни наших детей, для которых демографическое оружие представляет наибольшую опасность, должным образом не защищаем.
Давно всем известно о системе снижения рождаемости, активно действующей в России под вывеской «планирование семьи». На первый взгляд выглядит все благополучно. Программы, принимаемые «ПС», носят очень благозвучные названия. Например, говорят об «охране репродуктивного здоровья», «репродуктивных правах», «половом воспитании», «здоровом образе жизни», «безопасном материнстве», «ответственном родительстве». Звучит прекрасно, и многие верят - может, лишь кроме людей, которые помнят, как называлась гитлеровская программа уничтожения «неполноценных»: «Здоровье нации».
Однако попытаемся разобраться, в чем дело. Оказывается, за красивыми названиями скрывается вот что: «охрана репродуктивного здоровья» включает в себя контрацепцию, стерилизацию (!), аборты. «Репродуктивные права» - право на контрацепцию, стерилизацию, аборт и растление детей в школах под видом «полового воспитания», «основ здорового образа жизни» и т.п. «Половое воспитание» - привитие детям психологии отказа от деторождения, в том числе путем открытой пропаганды контрацепции и стерилизации, скрытой пропаганды абортов и сексуальных извращений, поскольку это тоже не способствует продолжению рода. «Здоровый образ жизни» в представлении «планировщиков» обязательно включает в себя применение контрацепции. «Безопасное материнство» - использование контрацепции (якобы для избежания осложнений после абортов, которые могут привести к смерти). «Ответственное родительство», включающее в себя использование контрацептивов, сцеплено с лозунгом «Ребенок должен быть здоровым и желанным!». В начале российской «планировочной» эпопеи лозунг был более откровенным: «Пусть один ребенок, но здоровый и желанный». Вот на чью мельницу льют воду врачи, уговаривающие женщин стерилизоваться (не все, конечно, по милости Божией).
Об этом можно еще много говорить, однако мы не занимаемся политикой. Поэтому тем, кого заинтересовала эта тема, могу рекомендовать книгу Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой «Приказано не рожать», напечатанную по благословению Епископа Саратовского и Вольского Лонгина издательством Саратовской епархии в 2004 году.
Нам же придется прямо ответить на поставленный вопрос. Говоря об этом предмете, Апостол Павел пишет: «…не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:11-15). Чадородие, по учению Церкви, - предназначение женщины, ее путь ко спасению. Именно семья, рождение и воспитание детей - та сфера, в которой женщина может наилучшим образом раскрыть данные ей Господом таланты и способности. Из сказанного совершенно ясно, что те, кто принуждает женщин позволить совершить над собой стерилизацию, намерены низвести их к состоянию безполого существа, лишить их жизнь смысла и цели.
Теперь вам решать, должны ли «медицинские показания» встать на пути ко спасению вашей безсмертной души.
- Иеромонах Серафим (Калугин)
- г. Астрахань
- 02.12.2005
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Уважаемая Елена! Хочу поделиться с Вами одним необыкновенным откровением. Произошло это недавно в ночь с воскресенья на понедельник. На меня вдруг обрушился поток информации о святости материнства, защите матери, необыкновенной нежной заботе Господа о младенцах и т.п. Эти мысли кто-то неведомый просто вливал в мою душу. На утро я, по обыкновению, заглянула в православный календарь и поразилась-28 ноября память славных защитников семьи Гурия, Самона и Авива. Попробуйте молиться этим святым о разрешении Вашей проблемы.
Да поможет Вам Господь!
Людмила г.Киев
Я не священник, конечно, и не могу рекомендовать или советовать что-либо. Но если нет объективных показаний к подобной операции: опухоль или еще что-то серьезное, то если бы мне подобное предложили, я бы плюнула в лицо таким «врачам», которые не о здоровье нашем пекутся, а о своем кармане за счет жизней наших детей. Позор!
Крепитесь. Нам надо твердо стоять за право дальнейшего существования нашей нации.
У меня была подобная проблема. После 4-й операции кесарева сечения врачи перевяхали трубы, о чем я узнала, очнувшись от наркоза. Я не соглашалась, бумагу не подписывала, меня в последний раз спрашивали на операционном столе — я отказалась. Так они сами решили. Врач сказал — в следующий раз могло быть кровотечение, да и сейчас не все удачно — малыш не сразу задышал и закричал, находился в реанимации — поэтому мы решили. И что я могла сказать, сделать? Знаю, дело подсудное, но толку, все равно не вернешь. Я очень страдаю, хочу еще сына (у нас три девочки и сын)и вообще, ребенка, молюсь, а вдруг случится чудо. Врачи сделали это помиом моей воли, но мне все равно тяжко. знала бы, оставила письменное несогласие на стерилизацию.
Ни в коем случае не делайте этого! Я читала письма женщин в редакцию некоторых газет (зарубежом). Практически все очень жалеют об этом, не только по тому что больше не могут иметь детей, но и в общем из за физического и психического состояния.
Стерилизация,контрацепция,метод «прерывания»полового акта(грех Онана или онанизм в собственном смысле этого слова),взаимная маструбация,оральный и анальный секс-все это грехи против деторождения и против собственной плоти.Стерилизация-это кастрация в собственном смысле этого слова.А по православным канонам кастрация-это страшный грех.У Бога секс неотделим от деторождения,хотя не каждый половой акт заканчивается зачатием.Если секс сознательно направлен только на удовольствие (что и происходит после совершенного греха стерилизации),то он из благословения превращается в проклятие.То же самое относится и к использованию презервативов,таблеток,спиралей и всех других сатанинских приспособлений.Дорогие православные не поддавайтесь искушению дъявольскому и имейте столько детей сколько желает Господь!!!!Не совершайте грехов Онана(искусственной контрацепции) и кастрации!!!!
У меня четверо деток, врачи-гинекологи навязчиво предлагают стерилизацию …просто так…чтоб больше не рожала…
Интересно, кому мешают наши дети? Вроде по миру не идем, работаем, кормим, воспитываем САМИ. Государство вспоминает о наших детях лишь когда им по 18 лет и надо идти в армию… Однако при такой демографической политике некому, да и некого будет защищать…
ГОСУДАРСТВУ очень бы хотелось пожелать разработать другую демографическую политику (предложения в бизнес-план есть!)
Онан был повинен не в том что он маструбировал! Это вымышленное отождествлённое с ним значение! Бог его покарал за не продление рода брату! Что он был обязан сделать по закону ВЗ.
Неверно так же считать, что женщина это родильный аппарат! Не зря Бог усмотрел менструальные циклы и время не плодное. Если есть тут борцы за то что секс дан для продления рода, тогда вам секс позволен раз в 2 — 3 года. Как жена родит и будет готова снова забеременеть! И так снова и снова. Пользуйтесь природным календарём, который дал Бог! Аборт — это убийство. Не желание в обще рожать детей это грех! А родив 2 — 3 из-за тяжёлых родов или по иным разумным и соответствующим Писанию причинам предохраняться можно, но не абортивными средствами! Лучше всего решение это перевязка труб. Но для этого должны быть веские основания! Детей ведь больше не будет.
Прочитав все выше сказанное хочу поблагодарить всех что помогли и мне принять решение,что ответить жене она у меня сейчас будет рожать (3-е кесарево) в данном случае согласен с Романом