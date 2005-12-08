«Как Церковь относится к стерилизации?»

Как Православная Церковь относится к стерилизации? Мне эту процедуру предлагали уже два раза, после того как я рожала своих детей путем кесарева сечения. У меня сейчас трое детей, и, если Бог даст, буду вынашивать и четвертого, но теперь меня просто заставят подписать бумагу о согласии на стерилизацию. Я уже присылала к вам в газету просьбу о помощи в родах, когда рожала третьего малыша, и поддержка была огромная, спасибо всем, но если и этот вопрос вы разрешите, я вновь буду вам очень благодарна.У моей знакомой была такая ситуация, и она подписала бумагу на стерилизацию, а теперь ей от этого плохо на душе.

Здравствуйте, Елена, попытаюсь ответить, хоть я специально и не занимался никогда этим вопросом, но в пастырской моей практике мне чуть ли не ежедневно приходится с этим сталкиваться. Как правило, после второго ребенка женщинам предлагают стерилизацию.

Cловосочетание «демографическая война» хоть и выглядит пока немного экзотично, однако постепенно становится фактом народного сознания. Враг в этой войне вроде бы не имеет конкретного лица, он - везде и нигде, может быть, поэтому мы и не оказываем в этой войне должного сопротивления. Мы ни себя, ни наших детей, для которых демографическое оружие представляет наибольшую опасность, должным образом не защищаем.

Давно всем известно о системе снижения рождаемости, активно действующей в России под вывеской «планирование семьи». На первый взгляд выглядит все благополучно. Программы, принимаемые «ПС», носят очень благозвучные названия. Например, говорят об «охране репродуктивного здоровья», «репродуктивных правах», «половом воспитании», «здоровом образе жизни», «безопасном материнстве», «ответственном родительстве». Звучит прекрасно, и многие верят - может, лишь кроме людей, которые помнят, как называлась гитлеровская программа уничтожения «неполноценных»: «Здоровье нации».

Однако попытаемся разобраться, в чем дело. Оказывается, за красивыми названиями скрывается вот что: «охрана репродуктивного здоровья» включает в себя контрацепцию, стерилизацию (!), аборты. «Репродуктивные права» - право на контрацепцию, стерилизацию, аборт и растление детей в школах под видом «полового воспитания», «основ здорового образа жизни» и т.п. «Половое воспитание» - привитие детям психологии отказа от деторождения, в том числе путем открытой пропаганды контрацепции и стерилизации, скрытой пропаганды абортов и сексуальных извращений, поскольку это тоже не способствует продолжению рода. «Здоровый образ жизни» в представлении «планировщиков» обязательно включает в себя применение контрацепции. «Безопасное материнство» - использование контрацепции (якобы для избежания осложнений после абортов, которые могут привести к смерти). «Ответственное родительство», включающее в себя использование контрацептивов, сцеплено с лозунгом «Ребенок должен быть здоровым и желанным!». В начале российской «планировочной» эпопеи лозунг был более откровенным: «Пусть один ребенок, но здоровый и желанный». Вот на чью мельницу льют воду врачи, уговаривающие женщин стерилизоваться (не все, конечно, по милости Божией).

Об этом можно еще много говорить, однако мы не занимаемся политикой. Поэтому тем, кого заинтересовала эта тема, могу рекомендовать книгу Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой «Приказано не рожать», напечатанную по благословению Епископа Саратовского и Вольского Лонгина издательством Саратовской епархии в 2004 году.

Нам же придется прямо ответить на поставленный вопрос. Говоря об этом предмете, Апостол Павел пишет: «…не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2:11-15). Чадородие, по учению Церкви, - предназначение женщины, ее путь ко спасению. Именно семья, рождение и воспитание детей - та сфера, в которой женщина может наилучшим образом раскрыть данные ей Господом таланты и способности. Из сказанного совершенно ясно, что те, кто принуждает женщин позволить совершить над собой стерилизацию, намерены низвести их к состоянию безполого существа, лишить их жизнь смысла и цели.

Теперь вам решать, должны ли «медицинские показания» встать на пути ко спасению вашей безсмертной души.